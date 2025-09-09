13 objetos de colección con valor sorprendente escondidos en tu casa

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

Guía definitiva para ahorrar dinero en 2024

Go to Series Main Page

13 objetos de colección con valor sorprendente escondidos en tu casa

¿Tienes un juego de Super Mario Bros. de Nintendo valorado en $2 millones escondido en tu ático?

Por

John Waggoner and Andre Ellington,

 
Updated 05 de septiembre de 2025
AARP
Comments
Published 01 de julio de 2022
/ Updated 05 de septiembre de 2025
Cajas con signos de dólar saliendo de ellas sobre un fondo violeta.
Paul Spella

Salta a la categoría de artículos de colección

Figuras de acciónBarbiesTarjetas de béisbolJuegos de mesa y videojuegos • CómicsEquipo de pesca • MueblesTarjetas de PokémonCartelesCubiertos • Recuerdos deportivosTecnología • Citas VHS

¿Te imaginas si esa muñeca Barbie antigua que tienes en el sótano valiera miles de dólares? ¿O si tuvieras una colección de cintas VHS de Disney sin abrir que ahora tienen un valor sorprendente?

Antes de hacer limpieza en tu próxima jornada de organización, echa un vistazo a estos 13 artículos que en realidad podrían valer la pena conservar.

Juguetes de colección en una estantería.
Alamy Stock Photo

Figuras de acción

Desde que hay películas, los niños han jugado con figuras de acción. Ahora que los niños han crecido, las coleccionan. Un prototipo de una figura lanzacohetes de Boba Fett, de Star Wars, de 1979, se vendió por $236,000 en junio del 2022, según WorthPoint, un sitio que registra los precios de los artículos de colección. Un set de regalo de Transformers de 1985 que incluía los seis Constructicons (Bonecrusher, Scavenger, Scrapper, Hook, Long Haul y Mixmaster), los cuales, como todos saben, se combinan para formar a Devastator, se vendió por $25,370 en marzo del 2023.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Actriz Margot Robbie en la alfombra rosada de la premier de la película Barbie y al lado un modelo de una barbie
Getty Images

Barbies

Barbie hizo su aparición en marzo de 1959 y ha sido muy buscada por los coleccionistas desde entonces. El lanzamiento en el 2023 de la película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Goslin, ha despertado más interés en la famosa muñeca de Mattel. Una Barbie original se vendió por $48,000 en 2023 en una subasta organizada por Theriault’s.

Tarjeta del beisbolista Mickey Mantle.
Getty Images

Tarjetas de béisbol

¿Tu madre tiró tus tarjetas de béisbol? No seas como ella. Incluso son valiosas algunas tarjetas del período de “cera basura”, de 1985-1995, cuando la industria sacó millones de tarjetas que nadie quería.

Una tarjeta de 1998 del novato Ken Griffey Jr., en perfecto estado, se vendió por $280,600 en mayo en durante una subasta organizada por Heritage Auctions. En cambio, el santo grial de las tarjetas de béisbol —la tarjeta de 1952 de Mickey Mantle— se vendió por unos $12.6 millones en el 2022. Solo quedan tres en perfecto estado. Una razón: muchos niños ponían tarjetas de béisbol en los radios de sus bicicletas para que hicieran ruido, explica Will Seippel, director general de WorthPoint.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

El béisbol no es el único deporte que tiene tarjetas coleccionables valiosas. Una tarjeta de hockey de Topps del jugador Wayne Gretzky del año 1979 se vendió por $100,000 en noviembre del 2020, y una del mariscal de campo de la NFL Tom Brady, cuando era novato, se vendió por $498,000 en octubre del 2022.

Juegos de mesa y videojuegos
Getty Images

Juegos de mesa y videojuegos

Muchos juegos clásicos ahora valen muchísimo más que cuando fueron lanzados por primera vez. Una copia de Super Mario Bros. de Nintendo en su empaque original se vendió por la asombrosa suma de $2 millones en 2021. Ese mismo año, una versión nueva de fábrica de Super Mario 64 se vendió por $1.56 millones.

Entretenimiento

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

Algunos juegos de mesa antiguos también valen cientos de dólares, como Dark Tower de 1981, que está dipsonible en eBay por $500, y Star Wars: The Queen's Gambit, por $554.71.

Guante blanco sostiene una libro de tiras cómicas del hombre araña
AFP/Getty Images

Cómics

Los coleccionistas de historietas se desmayan ante la idea de poseer Amazing Fantasy #15, de 1962, donde el Hombre Araña hizo su primera aparición, o Action Comics #1, de junio de 1938, donde Superman saltó de un rascacielos por primera vez. Ambas se venden por millones. Los cómics más recientes se venden a un precio decente si están en buen estado; incluso puedes comprarlos clasificados profesionalmente por su condición y consagrados en plástico para su protección. En mayo del 2021, una copia firmada de The Amazing Spider-Man #300 de 1998 se vendió por $9,999; es donde aparece por primera vez Venom, uno de los antagonistas del Hombre Araña.

Equipo antiguo de pesca
Getty Images

Equipo de pesca

Quizás deberías tomarte un momento antes de tirar esa vieja caña de pescar o carrete.

Un carrete giratorio de Van Staal se vendió por $1,875 en junio en eBay. Un carrete antiguo de Shakespeare estás diponible en Vintage Fishing Reels por $438.

Incluso el humilde Zebco —llamado así por Zero Hour Bomb Co., un fabricante de bombas de tiempo eléctricas para la extracción de petróleo con sede en Texas— tiene algunos carretes destacados. Una edición limitada por el 75.º aniversario del carrete Spincast de Zebco 33 se vendió por $100 en julio.

Tienda con muebles vintage de mitad de siglo.
ALAMY STOCK PHOTOS

Muebles

La gente necesita muebles, ya sea una caja retro para mantas ($1,275) o una mesa auxiliar danesa moderna de teca ($375). Aunque el estilo moderno escandinavo ha sido codiciado por los compradores, muchos están recurriendo a muebles posmodernos, como los de Memphis Milano, conocidos por sus colores brillantes y ángulos agudos, y están pagando cifras elevadas por ellos.

Recientemente, un diván Recamier de Heywood Wakefield de principios del siglo XX encontró un nuevo hogar en eBay por $1,400 dólares, y un escritorio vintage art déco se vendió por $3,500.

Dos niños con tarjetas de Pokemón en la mano.
GETTY IMAGES

Tarjetas de Pokémon

Las cartas Pokémon (abreviatura de “pocket monsters”, o monstruos de bolsillo) existen desde 1996, y en la mente de un niño de 8 años, tienes que atraparlas todas, y hay más de 1,025. Las tarjetas son parte de un juego en el que los entrenadores (los propietarios de las tarjetas) intentan construir un poderoso mazo de 60 cartas. Los precios van desde $0.50 por las tarjetas comunes hasta más de $1 millón por las raras con errores obvios (para los Pokéfanáticos).

La carta Pokémon más cara jamás vendida fue comprada por el influencer Logan Paul en 2021 por $5.27 millones.

Dos afiches de Grateful Dead de 1960
FIG FOTOS / ALAMY STOCK PHOTO

Carteles

El valor del cartel depende de cuán famoso fue el evento, y el significado que tiene para ti. ¿Fuiste a la clausura del Fillmore West y viste (entre muchos otros) a Elvin Bishop, Grateful Dead, Santana, Creedence Clearwater Revival y Tower of Power? ¿Compraste el cartel? Una primera versión del cartel está a la venta por $750 en Visible Vibrations. Un cartel de El Mago de Oz de 1949 se vendió por $1,500 en agosto.

cubiertos
Getty Images

Cubiertos

La porcelana fina y los cubiertos costosos pueden no ser populares entre las generaciones más jóvenes, pero si algunos de estos artículos están acumulando polvo en tu hogar, podrías tener una mina de oro o, en este caso, una mina de plata. Los tenedores, los cuchillos, las cucharas y otros utensilios de mesa de plata esterlina pueden valer miles de dólares, dice Phil Dreis, dueño de Antique Cupboard, un vendedor en internet de cubiertos, joyería y juegos de té de plata.

“La cubertería bañada en plata tiene muy poco valor. Pero la plata esterlina tiene valor, ya sea que tenga un diseño deseable o se venda solo como metal”, dice Dreis.

Un juego de plata esterlina de 60 piezas puede costar entre $1,500 y $50,000, dependiendo del diseño y la demanda. Una rara cuchara de plata de Paul Revere Jr., de alrededor de 1790, se vendió en una subasta por $32,500, una cifra récord, en mayo del 2021.

Tarjeta de béisbol de Joe Jackson, afiche de Michael Jordan. Y el afiche de Dennis Rodman.
Getty Images

Recuerdos deportivos

“Algo de Michael Jordan de los ochenta o noventa siempre funcionará”, dice Robert Wilonsky, director de Comunicaciones de Heritage Auctions, que recibió ofertas de $135,000 por la tarjeta de novato de Jordan.

El presentador de Shark Tank y empresario Kevin O’Leary, junto con otros dos inversores, compraron recientemente una rara tarjeta de baloncesto autografiada de Kobe Bryant y Michael Jordan por $12,932,000 en Heritage Auctions, lo que la convierte en la tarjeta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta.

La mayoría de las pelotas de béisbol firmadas valen algo, al igual que los bates ¿Tienes una pelota de fútbol americano firmada? Esas también son buenas. Casi todo lo que una figura deportiva haya firmado vale algo. Si le sobran $23,000, puedes comprar un bate de béisbol firmado por Babe Ruth en eBay.

Computadora personal The Ricketts Apple-1 mostrada antes de una subasta en Christies el 5 de diciembre, 2014.
Una computadora personal Apple-1, del garage de los padres de Steve Jobs fue vendida por $365,000 en una subasta de Christie's el 5 de diciembre de 2014.
AFP/GETTY IMAGES

Tecnología

Mientras limpias el garaje, pregúntate: ¿realmente piensas volver a usar esos aparatos viejos? Si no, podrías conseguir dinero por ellos. Un disquete firmado por Steve Jobs, fundador de Apple, se vendió por $84,115 en el 2019, según WorthPoint. Un dispositivo Fairchild Maxson MK1 de la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras computadoras de navegación, se vendió por $20,000 en el 2020. 

Una computadora Apple-1 original se vendió por $375,000 en una subasta de RR, en el 2025.

Citas VHS
Shutterstock

Cintas VHS

Aunque parezca increíble, en algunos círculos una cinta VHS ya se considera una antigüedad. Varias cintas de Disney en formato VHS se han convertido en objetos de colección que valen miles de dólares.

En las décadas de 1980 y 1990, Disney lanzó una serie de cintas VHS conocida como la colección “Black Diamond”, su primera incursión en este formato. Avanzamos al año 2024, y una copia nueva de fábrica de La Bella y la Bestia de esa época se vendió en eBay por más de $37,000 . En 2022, una versión impecable de la querida película The Fox and the Hound alcanzó un precio de $17,500 en eBay.

Manos sostienen un disco de acetato.
Getty Images

El valor está en el ojo del observador

¿Qué hace que un objeto de colección sea valioso? El estado en que se encuentra es un factor. Una versión poco común del videojuego Donkey Kong 3 se vendió por $28,800 en el 2019. El detalle es que los juegos verdaderamente valiosos nunca han salido de su paquete original. “Si jugaste con él, olvídalo”, dice Harry Rinker, experto en artículos de colección.

En algunos casos, los servicios profesionales de clasificación validarán lo bien conservadas que están las monedas, las estampillas y las historietas poco comunes. La diferencia entre una moneda MS-70 —la clasificación más alta posible, sin imperfecciones— y una moneda MS-60 sin circular puede ser de miles de dólares. Con otros artículos de colección, tendrás que aprender a usar tu propio ojo.

Otro elemento es el atractivo. Aunque es posible que descubras un Rembrandt en el ático o una cómoda de caoba Chippendale en el sótano, no es probable. Y, para ser honesto, la mayoría de la gente no estará interesada en el juego de té de tu abuela. “Si encuentras algo que atrae a las personas mayores de 65 años, no puedes venderlo, porque esas personas están tratando de deshacerse de sus cosas, no de comprar más”, explica Rinker. La generación más reciente de coleccionistas se centra en los objetos que tuvieron de niños en las décadas de 1980 y 1990.

Pero no juzgues demasiado rápido. “Nunca sabes lo valiosas que son las cosas hasta que le dices a la gente que las tienes y que quieres venderlas”, señala Robert Wilonsky, director de Comunicaciones de Heritage Auctions.

Gracias a internet, no es difícil encontrar el precio de la mayoría de los coleccionables. Casi todos los tipos de objetos coleccionables tienen un grupo en línea, desde el Club de Coleccionistas de Star Wars de Illinois/Chicago (en inglés) hasta la Asociación de Coleccionistas de Herramientas del Medio Oeste (en inglés). Por lo general, podrás darte una idea de lo que sus integrantes encuentran valioso.

También puedes consultar los sitios de subastas, tales como Heritage Auctions y Sotheby's (enlaces en inglés), para ver si tienes algo interesante. WorthPoint (en inglés) recopila información de diversas fuentes y ofrece una base de datos de búsqueda por $28.99 al mes. La gente a menudo comete el error de pensar que no vale la pena vender algo solo porque tiene un valor máximo de $50. “Tienes que recordar que es dinero”, afirma Will Seippel, director general de WorthPoint. “¿Tirarías $50? ¿Por qué tirarlo a la basura cuando podrías venderlo?”.

%{postComment}%

John Waggoner cubre todos los temas financieros para AARP, desde el presupuesto y los impuestos hasta la planificación de la jubilación y el Seguro Social. Anteriormente fue reportero de Kiplinger’s Personal Finance y USA Today.

Andre J. Ellington es un escritor galardonado basado en Míchigan. Su trabajo ha sido destacado en Newsweek, HuffPost y Yahoo News. 

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
 

Ver todo

  • woman and daughter in hammock outside laughing and reading book
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Hogar y tecnología

    Consumer Cellular: Dos líneas

    2 líneas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos por $55 al mes

    Learn More
    See more Hogar y tecnología offers >
  • Credit card on laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP® Travel Rewards Mastercard® from Barclays

    3% cash back on airfare, hotel stays and car rentals

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >