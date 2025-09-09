13 objetos de colección con valor sorprendente escondidos en tu casa

La gente necesita muebles, ya sea una caja retro para mantas ($1,275) o una mesa auxiliar danesa moderna de teca ($375). Aunque el estilo moderno escandinavo ha sido codiciado por los compradores, muchos están recurriendo a muebles posmodernos, como los de Memphis Milano, conocidos por sus colores brillantes y ángulos agudos, y están pagando cifras elevadas por ellos.

Recientemente, un diván Recamier de Heywood Wakefield de principios del siglo XX encontró un nuevo hogar en eBay por $1,400 dólares, y un escritorio vintage art déco se vendió por $3,500.

GETTY IMAGES

Tarjetas de Pokémon

Las cartas Pokémon (abreviatura de “pocket monsters”, o monstruos de bolsillo) existen desde 1996, y en la mente de un niño de 8 años, tienes que atraparlas todas, y hay más de 1,025. Las tarjetas son parte de un juego en el que los entrenadores (los propietarios de las tarjetas) intentan construir un poderoso mazo de 60 cartas. Los precios van desde $0.50 por las tarjetas comunes hasta más de $1 millón por las raras con errores obvios (para los Pokéfanáticos).

La carta Pokémon más cara jamás vendida fue comprada por el influencer Logan Paul en 2021 por $5.27 millones.

FIG FOTOS / ALAMY STOCK PHOTO

Carteles

El valor del cartel depende de cuán famoso fue el evento, y el significado que tiene para ti. ¿Fuiste a la clausura del Fillmore West y viste (entre muchos otros) a Elvin Bishop, Grateful Dead, Santana, Creedence Clearwater Revival y Tower of Power? ¿Compraste el cartel? Una primera versión del cartel está a la venta por $750 en Visible Vibrations. Un cartel de El Mago de Oz de 1949 se vendió por $1,500 en agosto.

Getty Images

Cubiertos

La porcelana fina y los cubiertos costosos pueden no ser populares entre las generaciones más jóvenes, pero si algunos de estos artículos están acumulando polvo en tu hogar, podrías tener una mina de oro o, en este caso, una mina de plata. Los tenedores, los cuchillos, las cucharas y otros utensilios de mesa de plata esterlina pueden valer miles de dólares, dice Phil Dreis, dueño de Antique Cupboard, un vendedor en internet de cubiertos, joyería y juegos de té de plata.

“La cubertería bañada en plata tiene muy poco valor. Pero la plata esterlina tiene valor, ya sea que tenga un diseño deseable o se venda solo como metal”, dice Dreis.

Un juego de plata esterlina de 60 piezas puede costar entre $1,500 y $50,000, dependiendo del diseño y la demanda. Una rara cuchara de plata de Paul Revere Jr., de alrededor de 1790, se vendió en una subasta por $32,500, una cifra récord, en mayo del 2021.

Getty Images

Recuerdos deportivos

“Algo de Michael Jordan de los ochenta o noventa siempre funcionará”, dice Robert Wilonsky, director de Comunicaciones de Heritage Auctions, que recibió ofertas de $135,000 por la tarjeta de novato de Jordan.

El presentador de Shark Tank y empresario Kevin O’Leary, junto con otros dos inversores, compraron recientemente una rara tarjeta de baloncesto autografiada de Kobe Bryant y Michael Jordan por $12,932,000 en Heritage Auctions, lo que la convierte en la tarjeta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta.

La mayoría de las pelotas de béisbol firmadas valen algo, al igual que los bates ¿Tienes una pelota de fútbol americano firmada? Esas también son buenas. Casi todo lo que una figura deportiva haya firmado vale algo. Si le sobran $23,000, puedes comprar un bate de béisbol firmado por Babe Ruth en eBay.

Una computadora personal Apple-1, del garage de los padres de Steve Jobs fue vendida por $365,000 en una subasta de Christie's el 5 de diciembre de 2014. AFP/GETTY IMAGES

Tecnología

Mientras limpias el garaje, pregúntate: ¿realmente piensas volver a usar esos aparatos viejos? Si no, podrías conseguir dinero por ellos. Un disquete firmado por Steve Jobs, fundador de Apple, se vendió por $84,115 en el 2019, según WorthPoint. Un dispositivo Fairchild Maxson MK1 de la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras computadoras de navegación, se vendió por $20,000 en el 2020.

Una computadora Apple-1 original se vendió por $375,000 en una subasta de RR, en el 2025.

Shutterstock

Cintas VHS

Aunque parezca increíble, en algunos círculos una cinta VHS ya se considera una antigüedad. Varias cintas de Disney en formato VHS se han convertido en objetos de colección que valen miles de dólares.

En las décadas de 1980 y 1990, Disney lanzó una serie de cintas VHS conocida como la colección “Black Diamond”, su primera incursión en este formato. Avanzamos al año 2024, y una copia nueva de fábrica de La Bella y la Bestia de esa época se vendió en eBay por más de $37,000 . En 2022, una versión impecable de la querida película The Fox and the Hound alcanzó un precio de $17,500 en eBay.