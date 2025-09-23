Javascript is not enabled.

¿El cierre del Gobierno afectaría a Medicare?

Los adultos mayores seguirían teniendo acceso a atención médica, recetas y hospitalización, aunque algunos servicios podrían retrasarse o interrumpirse

Por

Tony Pugh y Dena Bunis,

 
22 de septiembre de 2025
AARP
Comments
Published 19 de enero de 2024
22 de septiembre de 2025
Botón de encendido y apagado con la palabra Medicare
Getty Images/AARP

Puntos principales

Mientras el Congreso trabaja para evitar una paralización del Gobierno el 30 de septiembre, al final del año fiscal federal, el bloqueo se centra ahora en un proyecto de ley de los republicanos de la Cámara que mantendría al Gobierno operando hasta el 21 de noviembre, menos de una semana antes del Día de Acción de Gracias.

Los demócratas del Congreso se oponen a la solución a corto plazo propuesta, (en inglés) y piden en cambio que los republicanos negocien con ellos un proyecto de ley que aumente el gasto en atención médica para extender los créditos fiscales de las primas de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio que vencen a finales del 2025.

Si la medida temporal no es adoptada y ocurre una paralización parcial, o si ocurre una en el futuro, los adultos mayores y las personas con discapacidades tienen buenas noticias: sus beneficios de Medicare no se interrumpirían.

Medicare no depende del proceso presupuestario

A diferencia de la mayoría de los servicios del Gobierno, que dependen del Congreso para asignar dinero para su funcionamiento cada año, algunos programas vitales, como Medicare y el Seguro Social, se pagan bajo una categoría llamada "gasto obligatorio". 

Eso significa que los casi 70 millones de personas en Estados Unidos que obtienen su atención médica a través de Medicare aún pueden ir al médico, recibir atención hospitalaria y surtir sus recetas de medicamentos sin interrupción, incluso si el gasto federal regular se interrumpe. 

generic-video-poster

Pero la mitad del personal de la agencia podría quedar temporalmente suspendida de sus funciones

Y los beneficiarios de Medicare podrían enfrentar cierto retraso en los servicios.

El plan de cierre del 2024 (en inglés) para los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) dice que el 49% del personal de la agencia serían suspendidos temporalmente. No parece haber un plan disponible públicamente para el 2025.

Menos trabajadores significa que las personas que necesitan ayuda de un representante de Medicare podrían, por ejemplo, encontrar tiempos de espera más largos al contactar la línea directa de Medicare al ‪800-633-4227, aunque esta continuaría operando. Además, los proveedores que esperan el pago podrían ver retrasos, y otros servicios administrativos podrían ser reducidos.

La inscripción a Medicare no se vería afectada

Durante un cierre, las personas que están a punto de cumplir 65 años o tienen una discapacidad que los hace aptos para Medicare aún pueden solicitar el programa. Mientras que los CMS administran el programa de Medicare, la Administración del Seguro Social (SSA) maneja la inscripción, y las solicitudes de inscripción continuarían estando disponibles en el sitio web del Seguro Social.

Las oficinas locales del Seguro Social y las líneas telefónicas permanecerían abiertas, pero espera menos trabajadores para ayudarte con la inscripción. Los despidos voluntarios de principios de año ya han sobrecargado al personal de las oficinas de campo de la SSA, y algunos de los que quedan podrían ser puestos en licencia.

La SSA también es responsable de deducir automáticamente las primas de la Parte B de los pagos mensuales de los beneficiarios inscritos, y eso continuará. Medicare Parte B paga por las visitas al médico y otros servicios ambulatorios.

Las tarjetas de Medicare de reemplazo podrían retrasarse

La SSA también es responsable de administrar las tarjetas de Medicare y dice que durante un cierre no podría reemplazar las tarjetas perdidas. Eso no debería afectar tu capacidad para recibir atención médica:

  • La información de inscripción está disponible para ti y tus proveedores en Medicare.gov.
  • Puedes imprimir una copia oficial de tu tarjeta de Medicare desde tu cuenta de Medicare en internet.

También puedes ver tu número de Medicare cuando inicias sesión en tu cuenta del Seguro Social en internet y miras tu carta de verificación de beneficios.

La cobertura de telemedicina, tal como lo permite Medicare ahora, terminaría

Si no se llega a un acuerdo antes del 1.º de octubre, la cobertura mejorada de Medicare para los servicios de telemedicina en casa que comenzó durante la pandemia de COVID-19 expiraría. La telesalud, también llamada telemedicina, utiliza internet, videoconferencias y comunicaciones inalámbricas para proporcionar servicios de salud a distancia, eliminando la necesidad de algunas visitas al médico en persona.

AARP y otras organizaciones están instando al Congreso a aprobar un proyecto de ley separado que haría permanente la cobertura actual de telemedicina de Medicare. Si se permite que las disposiciones expiren, Medicare volvería a las políticas de reembolso vigentes antes del 2020 que permitían la conveniencia de telesalud solo para un número limitado de beneficiarios.

Eso podría impulsar a las aseguradoras privadas Medicare Advantage y a los programas estatales de Medicaid a limitar su cobertura de telesalud porque Medicare a menudo establece el estándar para otras aseguradoras (en inglés). Medicaid es un programa federal y estatal que cubre los costos de salud y cuidados a largo plazo para personas con ingresos y activos limitados.

Dena Bunis informa sobre temas relativos a Medicare, atención de la salud, políticas en materia de salud y el Congreso estadounidense. Además, es autora de la columna “Medicare Made Easy” para AARP Bulletin. Galardonada por su labor periodística, Bunis trabajó durante años en diarios de grandes ciudades. Entre los puestos que ocupó se incluyen los de jefa de la oficina de Washington del Orange County Register y reportera de temas de salud y entorno laboral para Newsday



Tony Pugh es un galardonado escritor y editor que cubre temas de Medicare para AARP. También ha trabajado cubriendo Medicare para Bloomberg Law y como corresponsal nacional de Knight Ridder/McClatchy Newspapers.

