La mayoría de la cobertura de Medicare para telesalud se detiene por falta de acción del Congreso

- La extensión de seis meses expiró el 30 de septiembre y no fue renovada.
- Dos proyectos de ley en espera podrían ser una opción a largo plazo.
- La pandemia cambió la percepción de la telemedicina para mejor.
- Las citas ayudan a muchos pacientes discapacitados o confinados en sus hogares.
- Los beneficios incluyen un mejor manejo de las enfermedades crónicas.
Un proyecto de ley que extiende la cobertura de Medicare para los servicios de telesalud en el hogar durante seis meses expiró el 30 de septiembre después de que el Congreso no logró llegar a un acuerdo para renovarlo nuevamente.
El Proyecto de ley del partido republicano, (en inglés) llamado Continuing Appropriations and Extensions Act 2026 (Ley de asignaciones y prórrogas continuas del 2026), que habría mantenido abierto el gobierno y extendido la cobertura de telesalud por 52 días hasta el 21 de noviembre, fracasó el 30 de septiembre en el Senado, lo que provocó un cierre del gobierno de duración indefinida. Diversos sectores, incluida AARP, están pidiendo al Congreso que haga permanentes las medidas relacionadas con la telesalud.
Los servicios de telesalud, o telemedicina, utilizan tecnología como internet, videoconferencias y comunicaciones inalámbricas para proporcionar servicios de salud a distancia, eliminando la necesidad de algunas visitas en persona.
La ampliación de la cobertura de telesalud bajo Medicare comenzó en marzo del 2020 para evitar que los adultos mayores estuvieran expuestos a COVID-19 en los hospitales y las salas de espera de los médicos. El servicio ha sido una bendición para aquellos que tienen dificultades para llegar a las citas médicas, incluyendo a los adultos mayores que viven en áreas rurales o con problemas de movilidad.
Los cuidadores que no tienen tiempo para transportar a sus seres queridos también se han beneficiado de la conveniencia.
"Probablemente sea lo único bueno que surgió de COVID, francamente, en términos de mejorar el acceso, porque ha sido un éxito rotundo", dijo Nicholas Widmyer, director de Asuntos Federales para la National Association of Community Health Centers con sede en Bethesda, Maryland, a principios de este año. "Si llegara a caducar, sería un paso hacia atrás en la capacidad de muchos de nuestros pacientes para acceder a la atención médica primaria".
La telesalud quedó fuera del debate sobre otros temas
A pesar del fuerte apoyo bipartidista para la atención remota de pacientes en Medicare, los republicanos y demócratas del Congreso no lograron llegar a un acuerdo de financiación del Gobierno a tiempo para extender las flexibilidades de telesalud implementadas durante la pandemia.
Eso significa que Medicare volverá a su cobertura de telesalud anterior al 2020 que permitía este servicio solo para ciertos beneficiarios.
