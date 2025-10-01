La mayoría de la cobertura de Medicare para telesalud se detiene por falta de acción del Congreso

La pandemia cambió las percepciones de la telesalud

En la primera parte de la pandemia, casi la mitad de los beneficiarios de Medicare tuvieron al menos una visita médica virtual entre abril y junio del 2020. La participación continúa siendo mucho más alta que los niveles previos a la pandemia, según datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

La exención era temporal y concluyó el 11 de mayo del 2023, cuando se declaró el fin de la emergencia de salud pública. Posteriormente, el Congreso incorporó extensiones en varios proyectos de ley de gastos, incluyendo la ley firmada el 20 de diciembre (en inglés) que evitó un cierre del Gobierno hasta el 14 de marzo.

"La telesalud es importante porque rompe las barreras geográficas para la atención médica", dice Zebley. "Se trata de algo importante para casi todas las personas del país".

Casi tres cuartas partes de los adultos de 50 años o más dijeron que utilizaron servicios de telesalud (en inglés) al menos una vez en los últimos 12 meses, según una encuesta de AARP de enero del 2024. Nueve de cada diez dijeron que estaban algo o muy satisfechos con su experiencia; cerca de la mitad de los encuestados tenían Medicare, el programa de seguro federal que ayuda a pagar los costos de atención médica para los adultos mayores de 65 años y para algunos menores de 65 con trastornos discapacitantes.

Según KFF —una organización sin fines de lucro y sin afiliación política con sede en Washington que estudia las tendencias de atención médica (antes conocida como Kaiser Family Foundation)—, la telesalud es más popular entre las personas mayores de 65 años con discapacidades a largo plazo y entre aquellos que reúnen los requisitos tanto para Medicare como para Medicaid.

“Las personas con Medicare están acostumbradas a consultar con sus proveedores de cuidados de salud desde la comodidad de su propia casa", dice Andrew Scholnick, director de Asuntos Gubernamentales en AARP. "Algunas personas están utilizando la tecnología para facilitar el manejo de enfermedades crónicas o ver a especialistas que trabajan lejos".

Las citas médicas en casa ayudan a las personas con discapacidades

Si la cobertura que Medicare brinda actualmente para la telesalud no se extiende más allá del 30 de septiembre, los pacientes tendrán que viajar a un consultorio o centro médico para la mayoría de los servicios de telesalud. Quienes no viven en un entorno rural aún podrían tener cubiertos ciertos servicios de telesalud de Medicare, incluidas consultas mensuales sobre diálisis domiciliaria para insuficiencia renal, diagnóstico y tratamiento de síntomas repentinos de derrames cerebrales y algunos servicios de salud mental.

Según datos de los CMS, en el primer trimestre del 2020 antes de la pandemia, menos del 7% de los pacientes de Medicare utilizaron servicios de telesalud. El porcentaje aumentó a casi el 47% en el trimestre siguiente.

Para finales del 2023, el porcentaje había disminuido sustancialmente, a alrededor del 13% de las personas con Medicare Original, pero así y todo es el doble de las personas que usaban servicios de telesalud antes de la pandemia, dice Alex Cottrill, analista sénior de políticas del programa de políticas de Medicare en KFF.

"La telesalud puede ser un salvavidas para las personas con discapacidades, especialmente si la discapacidad afecta la movilidad", dice Cottrill. Las personas cuyos ingresos son bajos también pueden tener más dificultades para llegar físicamente a la oficina de un médico o pueden no poder faltar al trabajo para una visita en persona.

Los beneficios incluyen un mejor control de las enfermedades crónicas

Es difícil evaluar cuál es el costo de la telesalud para Medicare, dice. A menudo la práctica utiliza menos recursos y ocupa menos tiempo del médico. La comodidad adicional puede significar que más personas utilizarán los servicios médicos pero, a largo plazo, eso también puede significar costos más bajos si el cuidado regular previene enfermedades más graves en el futuro.

Actualmente, Medicare compensa a los proveedores con las mismas tarifas por citas virtuales y citas presenciales.

Zebley dice que es optimista con respecto a la continuación de la cobertura de servicios de telesalud por parte de Medicare.

"Es solo que el Congreso, el Gobierno federal, tiene dificultad para hacer cosas básicas. Es un momento tenso", dice. "Nos harán sudar. Puede que sea en el último minuto, pero yo creo que lo vamos a lograr".

Esta nota, publicada por primera vez el 27 de febrero de 2025, fue actualizada para incluir la fecha de vencimiento del 30 de septiembre.