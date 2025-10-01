Javascript is not enabled.

La mayoría de la cobertura de Medicare para telesalud se detiene por falta de acción del Congreso

El beneficio para el cuidado en el hogar comenzó durante la pandemia, y ayuda a los cuidadores y a aquellos con desafíos de movilidad.

Por

Tony Pugh y Susan Milligan,

 
Updated 01 de octubre de 2025
AARP
Comments
Published 27 de febrero de 2025
/ Updated 01 de octubre de 2025
Dos pantallas de teléfonos celulares muestran en una, una doctora, y en la otra, un hombre que sostiene un pañuelo a la nariz.
Getty Images

Puntos principales

Un proyecto de ley que extiende la cobertura de Medicare para los servicios de telesalud en el hogar durante seis meses expiró el 30 de septiembre después de que el Congreso no logró llegar a un acuerdo para renovarlo nuevamente.

El Proyecto de ley del partido republicano, (en inglés) llamado Continuing Appropriations and Extensions Act 2026 (Ley de asignaciones y prórrogas continuas del 2026), que habría mantenido abierto el gobierno y extendido la cobertura de telesalud por 52 días hasta el 21 de noviembre, fracasó el 30 de septiembre en el Senado, lo que provocó un cierre del gobierno de duración indefinida. Diversos sectores, incluida AARP, están pidiendo al Congreso que haga permanentes las medidas relacionadas con la telesalud. 

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Los servicios de telesalud, o telemedicina, utilizan tecnología como internet, videoconferencias y comunicaciones inalámbricas para proporcionar servicios de salud a distancia, eliminando la necesidad de algunas visitas en persona.

La ampliación de la cobertura de telesalud bajo Medicare comenzó en marzo del 2020 para evitar que los adultos mayores estuvieran expuestos a COVID-19 en los hospitales y las salas de espera de los médicos. El servicio ha sido una bendición para aquellos que tienen dificultades para llegar a las citas médicas, incluyendo a los adultos mayores que viven en áreas rurales o con problemas de movilidad. 

Los cuidadores que no tienen tiempo para transportar a sus seres queridos también se han beneficiado de la conveniencia.

 Descubre cómo AARP lucha por ti

AARP es un defensor incansable de los temas de importancia para los adultos mayores de 50 años. Lee más sobre cómo luchamos por ti día a día en el Congreso y en todo el país.

"Probablemente sea lo único bueno que surgió de COVID, francamente, en términos de mejorar el acceso, porque ha sido un éxito rotundo", dijo Nicholas Widmyer, director de Asuntos Federales para la National Association of Community Health Centers con sede en Bethesda, Maryland, a principios de este año. "Si llegara a caducar, sería un paso hacia atrás en la capacidad de muchos de nuestros pacientes para acceder a la atención médica primaria".

La telesalud quedó fuera del debate sobre otros temas

A pesar del fuerte apoyo bipartidista para la atención remota de pacientes en Medicare, los republicanos y demócratas del Congreso no lograron llegar a un acuerdo de financiación del Gobierno a tiempo para extender las flexibilidades de telesalud implementadas durante la pandemia.

Eso significa que Medicare volverá a su cobertura de telesalud anterior al 2020 que permitía este servicio solo para ciertos beneficiarios.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Lo que se desconoce es si eso podría impulsar a las aseguradoras privadas y a los programas estatales de Medicaid a limitar su cobertura de telesalud porque Medicare a menudo establece el estándar para otras aseguradoras (en inglés). Medicaid es un programa federal y estatal que cubre los costos de salud y cuidados a largo plazo para personas con ingresos y activos limitados.

Una coalición de intereses de atención médica y tecnología, incluyendo la Alliance for Connected Care y la American Telemedicine Association (ATA) con casi 500 socios en total, están presionando para continuar con las opciones ampliadas de telesalud.

Seguro

Planes de seguro de la vista de VSP®, de AARP®

Ahorro promedio anual de $350 para socios

Ver detalles
Ver todo
See more Seguro offers >

"Estamos en una carrera contra el tiempo", dice Kyle Zebley, vicepresidente sénior de política pública de ATA. No extender las disposiciones actuales de telesalud "podría dejar potencialmente a millones sin la capacidad de acceder a un proveedor de cuidados de salud de manera remota y retroceder el reloj en el progreso tecnológico en la prestación de cuidados".

Los proyectos de ley podrían resolver a largo plazo la expiración de la telesalud

Este año se han presentado varios proyectos de ley bipartidistas que continuarían las disposiciones de telesalud de Medicare para COVID-19 o las harían permanentes. Incluyen:

• Una solución duradera. El proyecto de ley de creación de oportunidades ahora para tecnologías de atención necesarias y eficaces para la salud del 2025 (CONNECT, Creating Opportunities Now for Necessary and Effective Care TechnologiesCreating Opportunities Now for Necessary and Effective Care Technologies), HR 4206 y S 1261, eliminaría la fecha límite para las disposiciones ampliadas de telesalud. El senador Brian Schatz (D-Hawái) reintrodujo la S. 1261 en abril, mientras que los representantes Mike Thompson (D-California) y David Schweikert (R-Arizona) presentaron la ley HR 4206 en junio. AARP ha respaldado (en inglés) estos proyectos de ley complementarios y declaró anteriormente: "El Congreso debería actuar para que el acceso a la telesalud sea permanente".

• Una prórroga de dos años. El proyecto de ley de modernización de la telesalud, HR 5081, fue presentado este mes por los representantes Buddy Carter (R-Georgia) y Debbie Dingell (D-Míchigan). Los senadores Tim Scott (R-Carolina del Sur) y Brian Schatz (D-Hawái) también presentaron la versión del Senado, S 2709, este mes. Estos proyectos de ley extenderían las flexibilidades de telesalud de Medicare hasta el 30 de septiembre del 2027.

Todos han sido remitidos a comités sin que se haya tomado ninguna acción adicional.

Una ley que el presidente Trump firmó en marzo para financiar al Gobierno federal continuó la cobertura de telemedicina durante seis meses y retrasó un cierre parcial del Gobierno hasta el final del año fiscal federal. Esa resolución continua ha mantenido el dinero para la mayoría de las áreas del Gobierno en los niveles establecidos antes de que Trump asumiera el cargo.

La pandemia cambió las percepciones de la telesalud

En la primera parte de la pandemia, casi la mitad de los beneficiarios de Medicare tuvieron al menos una visita médica virtual entre abril y junio del 2020. La participación continúa siendo mucho más alta que los niveles previos a la pandemia, según datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

La exención era temporal y concluyó el 11 de mayo del 2023, cuando se declaró el fin de la emergencia de salud pública. Posteriormente, el Congreso incorporó extensiones en varios proyectos de ley de gastos, incluyendo la ley firmada el 20 de diciembre (en inglés) que evitó un cierre del Gobierno hasta el 14 de marzo.

‘Las personas con Medicare están acostumbradas a consultar con sus proveedores de cuidados de salud desde la comodidad de su propia casa... para ayudar a manejar enfermedades crónicas o ver a especialistas que trabajan lejos’.

— Andrew Scholnick, AARP. 

"La telesalud es importante porque rompe las barreras geográficas para la atención médica", dice Zebley. "Se trata de algo importante para casi todas las personas del país".

Casi tres cuartas partes de los adultos de 50 años o más dijeron que utilizaron servicios de telesalud (en inglés) al menos una vez en los últimos 12 meses, según una encuesta de AARP de enero del 2024. Nueve de cada diez dijeron que estaban algo o muy satisfechos con su experiencia; cerca de la mitad de los encuestados tenían Medicare, el programa de seguro federal que ayuda a pagar los costos de atención médica para los adultos mayores de 65 años y para algunos menores de 65 con trastornos discapacitantes.

Según KFF —una organización sin fines de lucro y sin afiliación política con sede en Washington que estudia las tendencias de atención médica (antes conocida como Kaiser Family Foundation)—, la telesalud es más popular entre las personas mayores de 65 años con discapacidades a largo plazo y entre aquellos que reúnen los requisitos tanto para Medicare como para Medicaid.

“Las personas con Medicare están acostumbradas a consultar con sus proveedores de cuidados de salud desde la comodidad de su propia casa", dice Andrew Scholnick, director de Asuntos Gubernamentales en AARP. "Algunas personas están utilizando la tecnología para facilitar el manejo de enfermedades crónicas o ver a especialistas que trabajan lejos".

Las citas médicas en casa ayudan a las personas con discapacidades

Si la cobertura que Medicare brinda actualmente para la telesalud no se extiende más allá del 30 de septiembre, los pacientes tendrán que viajar a un consultorio o centro médico para la mayoría de los servicios de telesalud. Quienes no viven en un entorno rural aún podrían tener cubiertos ciertos servicios de telesalud de Medicare, incluidas consultas mensuales sobre diálisis domiciliaria para insuficiencia renal, diagnóstico y tratamiento de síntomas repentinos de derrames cerebrales y algunos servicios de salud mental.

Según datos de los CMS, en el primer trimestre del 2020 antes de la pandemia, menos del 7% de los pacientes de Medicare utilizaron servicios de telesalud. El porcentaje aumentó a casi el 47% en el trimestre siguiente.

Para finales del 2023, el porcentaje había disminuido sustancialmente, a alrededor del 13% de las personas con Medicare Original, pero así y todo es el doble de las personas que usaban servicios de telesalud antes de la pandemia, dice Alex Cottrill, analista sénior de políticas del programa de políticas de Medicare en KFF.

"La telesalud puede ser un salvavidas para las personas con discapacidades, especialmente si la discapacidad afecta la movilidad", dice Cottrill. Las personas cuyos ingresos son bajos también pueden tener más dificultades para llegar físicamente a la oficina de un médico o pueden no poder faltar al trabajo para una visita en persona.

Los beneficios incluyen un mejor control de las enfermedades crónicas

Es difícil evaluar cuál es el costo de la telesalud para Medicare, dice. A menudo la práctica utiliza menos recursos y ocupa menos tiempo del médico. La comodidad adicional puede significar que más personas utilizarán los servicios médicos pero, a largo plazo, eso también puede significar costos más bajos si el cuidado regular previene enfermedades más graves en el futuro.

Actualmente, Medicare compensa a los proveedores con las mismas tarifas por citas virtuales y citas presenciales.  

Zebley dice que es optimista con respecto a la continuación de la cobertura de servicios de telesalud por parte de Medicare.

"Es solo que el Congreso, el Gobierno federal, tiene dificultad para hacer cosas básicas. Es un momento tenso", dice. "Nos harán sudar. Puede que sea en el último minuto, pero yo creo que lo vamos a lograr".

Esta nota, publicada por primera vez el 27 de febrero de 2025, fue actualizada para incluir la fecha de vencimiento del 30 de septiembre.

%{postComment}%

Tony Pugh es un escritor y editor galardonado que cubre temas de Medicare para AARP. También ha escrito para Bloomberg Law y ha sido corresponsal nacional para los periódicos de Knight Ridder/McClatchy. 



Susan Milligan es una escritora colaboradora que ha cubierto política nacional, elecciones y asuntos extranjeros durante 40 años. También se desempeñó como corresponsal extranjera y corresponsal de la Casa Blanca para el Boston Globe. Su trabajo ha aparecido en numerosas revistas y periódicos, incluidos el New York Daily News, AARP Bulletin, US News & World Report  y la revista PRINT .

