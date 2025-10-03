¿Las personas que viven en Estados Unidos y no son ciudadanos tienen derecho a recibir Medicare?

Parte A para el 2025
• $518 al mes, menos de 30 trimestres
• $285 al mes, 30 a 39 trimestres
• Gratis si tú o tu cónyuge han trabajado 40 trimestres o más
Parte B para el 2025
• $185 al mes para la mayoría de los beneficiarios de Medicare
• Entre $74 y $443.90 al mes para quienes ganan más
Si se te requiere pagar primas por la Parte A (si tú o tu cónyuge no han pagado los impuestos de nómina de Medicare por al menos 40 trimestres), también debes inscribirte en la Parte B.
Para ahorrar en primas, puedes optar por renunciar a la cobertura más cara de la Parte A e inscribirte solo en la Parte B. Eso significa que tendrás cobertura de Medicare para servicios de médico, atención ambulatoria y equipo, pero no para hospitalización o atención en un centro de enfermería especializada.
Al igual que otros beneficiarios de Medicare, los inmigrantes legalmente presentes que reúnen los requisitos para Medicare pueden comprar cobertura de medicamentos recetados de la Parte D si tienen la Parte A o la Parte B o ambas. Sin embargo, debes tener la Parte A y la Parte B para comprar una póliza suplementaria Medigap o unirte a un plan de Medicare Advantage, también conocido como Medicare Parte C.
¿Qué no ciudadanos ya no pueden optar para recibir Medicare?
Los no ciudadanos considerados no aptos para Medicare bajo la nueva ley incluyen:
• Refugiados que se han reasentado en Estados Unidos
• Autopeticionarios para obtener estatus legal bajo la Ley de Violencia contra la Mujer
• No ciudadanos con acción diferida contra la deportación
• Cónyuges o hijos de ciudadanos de EE.UU. con una petición de visa aprobada que tienen una solicitud pendiente para ajuste de estatus
• Aquellos a quienes se les concedió asilo o protección contra la deportación por “suspensión de expulsión” debido a una posible persecución en su país de origen
• Personas con estatus de protección temporal, que se otorga a migrantes de algunos países que no pueden vivir de manera segura en su país de origen
Un informe del Servicio de Investigación para el Congreso (en inglés) enumera las clases de no ciudadanos previamente considerados como legalmente presentes para propósitos de Medicare antes de la aprobación de la OBBBA.
Algunas de las reglas de Medicare para los no ciudadanos cambiaron a mediados del 2025.
Para julio del 2026, la nueva ley ordena al director de la Administración del Seguro Social que identifique a los inmigrantes que ya no cumplen con los requisitos para continuar en Medicare y que ya están inscritos, y que les notifique que su cobertura será cancelada en enero del 2027.
Si tienes preguntas sobre si cumples con los requisitos, llama al 800-MEDICARE o comunícate con tu Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud (SHIP) local (en inglés).
¿Qué grupos de no ciudadanos siguen siendo aptos para Medicare?
Los titulares de la tarjeta verde están entre solo tres grupos de no ciudadanos legalmente presentes que pueden ser aptos para Medicare bajo la nueva ley si cumplen con los requisitos del programa de historial laboral, discapacidad y edad.
Los no ciudadanos que viven en EE.UU. bajo un Pacto de Libre Asociación (COFA) con las Islas Marshall, Micronesia y Palau, así como ciertos inmigrantes de Cuba y Haití, también continúan siendo aptos para Medicare.
Esos mismos grupos aún pueden optar por la cobertura de Medicare Parte A sin prima en virtud del historial laboral de su cónyuge. Las personas de estos grupos que no tienen acceso a la cobertura de la Parte A sin prima pueden adquirirla después de cinco años de residencia legal continua en Estados Unidos.
Ten en cuenta
A diferencia de años anteriores, cuando todos los inmigrantes legalmente presentes que cumplían con los requisitos de trabajo, discapacidad y edad de Medicare eran aptos para la cobertura del programa, solo ciertos grupos de estos no ciudadanos ahora podrán optar para Medicare debido a la OBBBA.
Independientemente de si pagas las primas de la Parte A o no, los no ciudadanos que tienen acceso a Medicare pueden calificar para recibir ayuda con las primas y los costos de bolsillo a través de un Programa de ahorros de Medicare, según Diane Omdahl, autora de Medicare for You: A Smart Person’s Guide. Omdahl también es cofundadora y presidenta de 65 Incorporated, una empresa ubicada en Mequon, Wisconsin, que ayuda a las personas a tomar decisiones relacionadas con Medicare.
Los requisitos varían según el estado, pero generalmente se basan en los ingresos y, a veces, en los activos. Algunos estados también tienen requisitos de residencia. Comunícate con la agencia de Medicaid de tu estado para obtener más información.
Los inmigrantes que reúnen los requisitos para Medicare también pueden optar para ayuda con los costos de medicamentos de la Parte D a través del programa de Ayuda Adicional. No tiene los mismos requisitos de residencia que Medicaid y los Programas de ahorros de Medicare.
Para obtener más información, y para encontrar ayuda local de Medicare, comunícate con tu Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud (SHIP).
Esta historia, originalmente publicada el 28 de abril del 2023, ha sido actualizada para reflejar los cambios tras la aprobación de la Ley One Big Beautiful Bill.
