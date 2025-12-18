No es raro sentir dolor en las articulaciones de vez en cuando, en particular si eres activo y participas en actividades de alto impacto, como correr. Esa molestia inoportuna puede responder a lesiones en los músculos, los tendones y los ligamentos que rodean las articulaciones, por tendinitis, un esguince o una distensión. Sin embargo, si comienzas a sentir dolor y rigidez de forma habitual, y en particular si el dolor se localiza exactamente en la articulación, tal vez puedan ser los inicios de artritis, según la reumatóloga Uzma Haque, profesora asociada de medicina clínica en John Hopkins Medicine.

Los estudios muestran que los casos de osteoartritis de inicio temprano están en aumento, principalmente debido a la obesidad. El riesgo de padecer artritis aumenta con la edad, y es una de las principales causas de discapacidad en Estados Unidos, ya que afecta a unos 58.5 millones de personas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Artritis inflamatoria vs. osteoartritis: causas y síntomas

En realidad, la artritis incluye más de cien trastornos distintos que afectan las articulaciones y los tejidos que las rodean. Se dividen en dos categorías principales: artritis inflamatoria y osteoartritis (OA).

La artritis inflamatoria es una enfermedad sistémica en la que los mecanismos que normalmente protegen el organismo en cambio atacan tus propias articulaciones y tejidos. El ejemplo más conocido es la artritis reumatoide (AR), que es propensa a ser simétrica, lo que significa que tendrás problemas en las mismas articulaciones de ambos lados del cuerpo, como ambas muñecas o rodillas.

La osteoartritis es un trastorno degenerativo que se produce por un traumatismo o por el desgaste de las articulaciones que sucede con el tiempo por la edad. En general, la osteoartritis afecta más las articulaciones que soportan peso, como las rodillas, la cadera, la columna lumbar o el dedo gordo del pie, pero también puede causar dolor y rigidez en las articulaciones del pulgar o de otros dedos de la mano.



8 signos iniciales de la artritis

¿Te preguntas cómo se siente la artritis? Los signos tempranos de la artritis y los que aparecen después de los 50 años son los mismos. Estos son algunos de los primeros síntomas de la artritis que deberían llevarte a consultar con un médico.

1. Dolor en una articulación

El dolor o molestia en una articulación que empeora de forma gradual con el tiempo es un síntoma clásico de artritis, dice la Dra. Lisa Cannada, traumatóloga ortopédica de Novant Health en Charlotte, Carolina del Norte. El dolor puede ser causado por la actividad, o puede aparecer después de ella o al final de un día largo.



2. Hinchazón y sensibilidad en las articulaciones