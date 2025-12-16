Javascript is not enabled.

¿Cuánto dura un resfriado?

Y por qué puede ser más complejo para los adultos mayores.

Por

Kristen Fischer,

 
AARP
Comments
Published 15 de diciembre de 2025
ilustración de una taza de té, pañuelos y un reloj despertador con bufanda
Maryam Khaleghi Yazdi

El goteo nasal y la congestión de un resfriado común pueden sentirse como si nunca fueran a terminar, pero los virus del resfriado —el rinovirus es el más común—, solo duran un tiempo.

Si sabes que tus síntomas son de un resfriado común y nada más, puedes hacer algunas cosas para aliviarte e incluso acortar el tiempo que te sientes mal. La mayoría de las personas desarrollan síntomas dentro de uno a tres días después de la exposición a un virus del resfriado, dice Cleveland Clinic.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

La edad influye en cómo respondes a un resfriado. Es decir, cuanto más envejeces, menos fuerte puede ser tu sistema inmunitario.

Duración típica de un resfriado común

Generalmente, te sientes peor con un resfriado común durante tres a cinco días a partir de la exposición, dice el Dr. Jeffrey Zavala, quien forma parte de la junta directiva de la Academia Americana de Médicos de Familia.

¿Cuántos resfriados?

La mayoría de los adultos contraen alrededor de dos a tres resfriados cada año (los niños tienen más), informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. 

Otras estimaciones dicen que los adultos mayores tienen alrededor de un resfriado por año. Aunque algunos expertos dicen que los adultos mayores se resfrían menos, tienden a durar más tiempo, informa la Mayo Clinic. También hay un mayor riesgo de complicaciones por un resfriado, según los CDC.

Los síntomas pueden persistir durante varios días, a veces hasta una o dos semanas, dice el Dr. Keith S. Kaye, profesor de Medicina y jefe de la División de Alergia, Inmunología y Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina Robert Wood Johnson de la Universidad Rutgers.

"Normalmente, deberías empezar a sentirte al menos un poco mejor dentro de cuatro a siete días desde que comienzan los síntomas", añade Kaye. "La resolución completa, o casi completa, de los síntomas debería ocurrir típicamente dentro de siete a 10 días".

Después que pasa el resfriado, es posible que aún tengas una tos seca por irritación pulmonar, lo cual puede durar otras tres semanas. Esto puede ser normal. La tos debería disiparse lentamente, dice Zavala.

La edad no es el único factor que influye en la duración de los síntomas, dice Kaye. Otras enfermedades que podrían comprometer tu sistema inmunitario, como el cáncer, pueden hacer que los síntomas persistan más tiempo, señala.

Hay dos razones principales para esta duración prolongada, dice el Dr. Hamadullah Shaikh, profesor asistente de Medicina en la Facultad de Medicina Robert Wood Johnson de Rutgers. Primero, la reducción en la eliminación de mucosidad puede retrasar la eliminación de virus del tracto respiratorio. Segundo, la inmunidad naturalmente disminuye con la edad. Ambos pueden contribuir a "resfriados más largos y a veces más severos", explica Shaikh.

Tipos de resfriados

No todos los resfriados son iguales. Puedes tener un resfriado en la cabeza o en el pecho. Junto con eso, los adenovirus son más leves, mientras que la gripe, COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) pueden causar enfermedades más serias, dice el Dr. Ravi Ramaswamy, profesor de Geriatría y Medicina Paliativa y Educación Médica en la Facultad de Medicina Icahn en Mount Sinai.

Un virus del resfriado común puede convertirse en un resfriado de pecho si el virus se mueve de tu nariz y garganta a tus pulmones. A veces, las bacterias causarán resfriados de pecho.

Los resfriados comunes tradicionales incluyen síntomas como nariz congestionada, dolor de garganta, estornudos, tos seca, fiebre baja o fatiga. Mientras puedas mantener la congestión en movimiento, podrías evitar que se convierta en una infección como la sinusitis, dice Zavala.

Tomar vitamina C regularmente puede acortar la duración del resfriado en aproximadamente un 8%, según un informe del 2018 publicado en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, pero tomarla cuando aparecen los síntomas es menos efectivo, dice Shaikh.

Tratamiento de un resfriado

Los medicamentos de venta libre pueden ofrecer alivio, pero consulta con tu médico sobre cuáles tomar. Analgésicos ­como el acetaminofén (Tylenol) y los medicamentos antiinflamatorios no esteroides o AINE (Advil, Aleve), expectorantes (Mucinex), descongestionantes (Sudafed, Afrin) o antihistamínicos (Zyrtec, Benadryl) pueden ayudar con varios síntomas, dice Mayo Clinic. Pero no acortarán la duración del resfriado.

Los adultos mayores deben tener más cuidado con ciertos medicamentos de venta libre. Medicamentos como el ibuprofeno y analgésicos similares pueden ser perjudiciales para personas con presión arterial alta, problemas renales o problemas estomacales, dice Ramaswamy.

Los descongestionantes como la fenilefrina o la pseudoefedrina (Sudafed) pueden aumentar la presión arterial y pueden no ser seguros para personas con enfermedad cardíaca o glaucoma. Los supresores de la tos que contienen dextrometorfano (Delsym) pueden causar somnolencia o mareos, lo que aumenta el riesgo de caídas, añade Ramaswamy.

"En general, es mejor usar la menor cantidad de medicamentos que necesites, por el menor tiempo posible, y consultar con tu médico o farmacéutico antes de usar cualquier nuevo producto de venta libre, especialmente si tienes más de 50 años o tienes enfermedades crónicas", dice él.

También podrías considerar remedios caseros. El Consejo Nacional sobre el Envejecimiento sugiere:

  • Comer sopa de pollo
  • Beber té con miel y limón
  • Usar un humidificador de vapor frío
  • Sal (para hacer gárgaras)
  • Aplicar ungüento de vapor en el pecho
  • Suavizar los labios o la nariz con vaselina
  • Dormir en un ángulo de 45 grados para mantener el flujo de la congestión

Cuándo necesitas ver a un médico

Si un resfriado mejora y luego los síntomas regresan, consulta a un médico, dice Zavala.

Las enfermedades respiratorias pueden hacer que sea más difícil lidiar con los resfriados, al igual que una enfermedad del corazón o de los pulmones, una deficiencia inmunitaria o hipotiroidismo, dice Zavala. Si tienes una enfermedad subyacente, necesitas ser "más cauteloso sobre lo que está pasando" y puede que necesites ver a un médico más pronto, añade.

Está bien llamar a tu médico de atención primaria para ver si recomiendan un medicamento de venta libre, dice Zavala. Esa llamada es especialmente importante si ya estás tomando medicamentos, para asegurarte de que no haya interacciones, añade Zavala.

Los virus pueden ser muy difíciles de diferenciar, así que pregunta a tu médico si no estás seguro de con qué estás lidiando, dice. Tu proveedor de cuidados de salud puede hacer una prueba para determinar si tienes un virus específico o decirte si estás lidiando con múltiples virus. Es posible tener dos virus al mismo tiempo, señala.

Shaikh dice que tal vez quieras buscar atención médica más pronto para un resfriado si estás tomando un medicamento como corticosteroides o medicamentos inmunosupresores.

Busca atención si tienes dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión o si los síntomas empeoran después de haber mejorado inicialmente, añade Shaikh. Si experimentas fiebre alta, especialmente más de un episodio, o no puedes mantener una ingesta adecuada de líquidos y alimentos, contacta a tu médico de atención primaria, dice Kaye.

"Cuanto más frágil seas y más enfermedades comórbidas subyacentes tengas, como la diabetes, más importante es mantener una hidratación adecuada y una ingesta oral adecuada", dice Kaye. La edad por sí sola no significa que debas contactar a tu médico antes, añade.

Cuando un resfriado se convierte en algo más serio

Cuando los síntomas del resfriado no mejoran, a veces puede ser una señal de que algo más serio está ocurriendo, como una sinusitis, bronquitis o neumonía, dice Ramaswamy. "Por eso los síntomas persistentes siempre merecen atención médica", añade.

Los resfriados de cabeza pueden convertirse en infecciones de los senos nasales, mientras que los resfriados de pecho pueden afectar los pulmones, dice Zavala.

Un resfriado puede convertirse en neumonía, lo cual puede ser muy grave en algunos adultos mayores. Si tienes un trastorno crónico como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), los síntomas pueden ser más intensos y persistir después de que el resfriado haya pasado.

La neumonía, que es cuando el líquido entra en los sacos de aire de tus pulmones, viene con síntomas como fatiga, tos con o sin mucosidad, sibilancias, dolor en el pecho, fiebre alta, escalofríos, náuseas, vómitos o diarrea. Un resfriado también puede llevar a una infección de oído, informa la Asociación Americana del Pulmón.

La bronquitis ocurre cuando los tubos bronquiales se inflaman. Los síntomas incluyen fiebre baja, tos con o sin mucosidad, fatiga, sibilancias o dolor en el pecho. La Asociación Americana del Pulmón recomienda que veas a tu médico si no se aclara en unas pocas semanas o si la tos no disminuye. 

%{postComment}%

Kristen Fischer es escritora colaboradora en AARP, desde el área de Jersey Shore. También ha escrito para Health, WebMD y McKnights, y es autora de Zoo Zen: A Yoga Story for Kids.

