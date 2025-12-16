¿Cuánto dura un resfriado?

El goteo nasal y la congestión de un resfriado común pueden sentirse como si nunca fueran a terminar, pero los virus del resfriado —el rinovirus es el más común—, solo duran un tiempo.

Si sabes que tus síntomas son de un resfriado común y nada más, puedes hacer algunas cosas para aliviarte e incluso acortar el tiempo que te sientes mal. La mayoría de las personas desarrollan síntomas dentro de uno a tres días después de la exposición a un virus del resfriado, dice Cleveland Clinic.

La edad influye en cómo respondes a un resfriado. Es decir, cuanto más envejeces, menos fuerte puede ser tu sistema inmunitario.

Duración típica de un resfriado común

Generalmente, te sientes peor con un resfriado común durante tres a cinco días a partir de la exposición, dice el Dr. Jeffrey Zavala, quien forma parte de la junta directiva de la Academia Americana de Médicos de Familia.

¿Cuántos resfriados? La mayoría de los adultos contraen alrededor de dos a tres resfriados cada año (los niños tienen más), informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. Otras estimaciones dicen que los adultos mayores tienen alrededor de un resfriado por año. Aunque algunos expertos dicen que los adultos mayores se resfrían menos, tienden a durar más tiempo, informa la Mayo Clinic. También hay un mayor riesgo de complicaciones por un resfriado, según los CDC.

Los síntomas pueden persistir durante varios días, a veces hasta una o dos semanas, dice el Dr. Keith S. Kaye, profesor de Medicina y jefe de la División de Alergia, Inmunología y Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina Robert Wood Johnson de la Universidad Rutgers.

"Normalmente, deberías empezar a sentirte al menos un poco mejor dentro de cuatro a siete días desde que comienzan los síntomas", añade Kaye. "La resolución completa, o casi completa, de los síntomas debería ocurrir típicamente dentro de siete a 10 días".

Después que pasa el resfriado, es posible que aún tengas una tos seca por irritación pulmonar, lo cual puede durar otras tres semanas. Esto puede ser normal. La tos debería disiparse lentamente, dice Zavala.

La edad no es el único factor que influye en la duración de los síntomas, dice Kaye. Otras enfermedades que podrían comprometer tu sistema inmunitario, como el cáncer, pueden hacer que los síntomas persistan más tiempo, señala.

Hay dos razones principales para esta duración prolongada, dice el Dr. Hamadullah Shaikh, profesor asistente de Medicina en la Facultad de Medicina Robert Wood Johnson de Rutgers. Primero, la reducción en la eliminación de mucosidad puede retrasar la eliminación de virus del tracto respiratorio. Segundo, la inmunidad naturalmente disminuye con la edad. Ambos pueden contribuir a "resfriados más largos y a veces más severos", explica Shaikh.

Tipos de resfriados

No todos los resfriados son iguales. Puedes tener un resfriado en la cabeza o en el pecho. Junto con eso, los adenovirus son más leves, mientras que la gripe, COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) pueden causar enfermedades más serias, dice el Dr. Ravi Ramaswamy, profesor de Geriatría y Medicina Paliativa y Educación Médica en la Facultad de Medicina Icahn en Mount Sinai.

Un virus del resfriado común puede convertirse en un resfriado de pecho si el virus se mueve de tu nariz y garganta a tus pulmones. A veces, las bacterias causarán resfriados de pecho.

Los resfriados comunes tradicionales incluyen síntomas como nariz congestionada, dolor de garganta, estornudos, tos seca, fiebre baja o fatiga. Mientras puedas mantener la congestión en movimiento, podrías evitar que se convierta en una infección como la sinusitis, dice Zavala.