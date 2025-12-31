Esta prueba de condición física de 10 segundos podría predecir cuánto tiempo vivirás

¿Puedes sentarte en el suelo y volver a levantarte sin usar las manos o ponerte de rodillas para apoyarte? Tu capacidad para realizar este movimiento, que suena simple pero es desafiante, revela mucho sobre tu salud física y cuánto tiempo vivirás, según muestra una nueva investigación.

Un estudio de junio del 2024 publicado en el European Journal of Preventive Cardiology encontró que los adultos de entre 46 y 75 años con las puntuaciones más altas en la prueba de sentarse y levantarse eran aproximadamente seis veces menos propensos a morir de enfermedad cardíaca (en inglés) y otras enfermedades cardiovasculares durante la próxima década, y cuatro veces menos propensos a morir por cualquier causa en comparación con aquellos que enfrentaron más dificultades con ese movimiento.

El Dr. Claudio Gil Araújo, un doctor de medicina deportiva y autor principal del estudio, dice que la prueba es un indicador particularmente fuerte de la esperanza de vida porque mide no solo la condición aeróbica, sino también la potencia muscular, fuerza, flexibilidad, equilibrio y composición corporal, todo en un solo movimiento.

Juntas, esas cualidades son esenciales no solo para la autonomía y calidad de vida, dice, sino también para evitar caídas, que pueden ser serias e incluso mortales para los adultos mayores.

La conclusión, dice Araújo, es que "si eres físicamente activo, es bueno", pero cuando se trata de longevidad, "tienes que estar bien en todos los componentes".

Añadió: "A veces, las personas hacen un buen tiempo corriendo en maratón, pero no pueden atarse los zapatos".

La Dra. Anje'le Zhantil Alston, doctora de medicina interna y medicina deportiva en Southern California Permanente Medical Group, quien no participó en la investigación, generalmente evalúa a sus pacientes usando una prueba de sentarse y levantarse, contando cuántas veces pueden levantarse de una silla en 30 segundos.

Pero dice que los resultados de Araújo son convincentes.

"Realmente parece ser un mejor indicador de longevidad que solo el sentarse y levantarse", dice. "Si puedes levantarte del suelo, eso es más desafiante. Ahora estás probando más cosas. ...En un mundo ideal, estaríamos haciendo esto con cada paciente al menos una vez al año, para ver cómo se encuentran".

La prueba de sentarse y levantarse puede no ser para todos

El ensayo de Araújo excluyó a aquellas personas con problemas serios de movilidad y dolor articular severo, y eso es importante saberlo, especialmente para los adultos mayores, dice el Dr. Karl B. Fields, médico de medicina deportiva en Cone Health en Greensboro, N.C., y profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.