Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

AARP en inglés

7 sorprendentes beneficios del té matcha para la salud

Las investigaciones han descubierto que este antiguo polvo verde puede ayudar a la memoria y a la salud del corazón, así como promover un envejecimiento saludable.

Por

Angela Myers,

 
AARP
Published 18 de abril de 2024
Té matcha
MARTINA SCHINDLER / STOCKFOOD

Considerado anteriormente como una bebida exótica de las ceremonias japonesas de té, el té matcha se encuentra ahora en cafeterías y cafés de todo el mundo. Pero el vibrante tono verde del matcha no es solo algo fotogénico para el perfil de Instagram. Este polvo verde también puede mejorar la salud de las personas mayores en el país. Las investigaciones han descubierto beneficios para la memoria, la salud del corazón, el sistema inmunitario y el envejecimiento saludable.  

Muchos otros tipos de tés y alimentos también ofrecen estos beneficios. Obtén más información sobre lo que distingue al matcha y si merece la pena añadirlo a tu rutina.

¿Qué es el matcha?

Conocido por su inconfundible color verde, el matcha es una forma altamente concentrada y en polvo de té verde elaborado a partir de la planta Camellia sinensis. Las hojas de té utilizadas para el matcha se cultivan a la sombra, lo que crea un sabor más rico y dulce que el de otros tés.

"En Asia, sobre todo en Japón y China, se consume té matcha desde hace siglos", explica Frank Hu, director del Departamento de Nutrición de la Facultad de Salud Pública T. H. Chan de Harvard. Recientemente, los polvos de matcha también se han añadido a batidos, helados, postres e infusiones.

Beneficios del matcha

Los investigadores creen que los beneficios del matcha se deben principalmente a su alta concentración de polifenoles, un nutriente rico en antioxidantes que se encuentra en las plantas. Muchos otros alimentos también contienen polifenoles, pero la concentración en el té matcha lo distingue.

"Esperaba que el matcha tuviera un alto potencial antioxidante, pero el resultado me sorprendió", afirma en un correo electrónico Karolina Jakubczyk, profesora del Departamento de Nutrición Humana y Metabolómica de la Universidad Médica de Pomerania en Polonia. "Es, con diferencia, el antioxidante más potente que he probado en el laboratorio".

Jakubczyk añade que los polifenoles son 10 veces mayores en el matcha que en el té verde.

Los polifenoles son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, afirma Ron Hills, profesor de Ciencias Farmacéuticas especializado en nutrición integral de la Universidad de Nueva Inglaterra. Según él, muchos de los beneficios potenciales para la salud del matcha proceden probablemente de los polifenoles.

1. Puede ser beneficioso para la salud cerebral

El matcha es conocido por sus propiedades que favorecen un envejecimiento saludable, especialmente para la salud cerebral. Un estudio publicado en el 2020 investigó el efecto del matcha en el funcionamiento cognitivo de los adultos mayores en Japón. En el estudio, 61 participantes recibieron una bebida diaria con matcha o un placebo durante dos semanas.

 Las participantes femeninas que recibieron matcha experimentaron mejoras en dos marcadores de la enfermedad de Alzheimer: el funcionamiento general y la memoria episódica, la capacidad de recordar detalles sobre acontecimientos cotidianos. Los participantes masculinos no obtuvieron los mismos resultados.

Otros estudios respaldan el efecto del matcha en la memoria, la función cognitiva y la mejora de la concentración, aunque la investigación ha encontrado mayores beneficios cognitivos en las mujeres que en los hombres y los científicos afirman que es necesario realizar más estudios a gran escala en humanos para confirmar los beneficios del matcha para la salud cerebral.

2. Mejora la salud intestinal

Los polifenoles del matcha afectan a la salud intestinal.  Hills lo atribuye a las catequinas EGCG, un tipo de polifenol muy concentrado en el matcha.

El microbioma intestinal desempeña un papel importante en enfermedades como la diabetes, la obesidad y los trastornos hepáticos.

Las catequinas EGCG también añaden bacterias saludables al intestino y pueden mejorar el metabolismo. Tras dos semanas de tomar un té matcha al día, suelen empezar a producirse cambios en el microbioma, afirma Hills.

3. Reduce el riesgo de cardiopatías

Algunas investigaciones han descubierto que las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del matcha pueden reforzar la salud del corazón.

Un estudio sin precedentes del 2001 descubrió que el té verde, incluido el matcha, prevenía la aterosclerosis, la acumulación de placas en las arterias, pero el estudio se realizó en animales, no en humanos.

Estudios recientes sobre ciertas vitaminas del matcha, entre ellas la vitamina C, apoyan las propiedades preventivas del té contra la aterosclerosis, pero se necesitan más investigaciones para confirmar este efecto.

4. Reduce el estrés

Según un análisis de estudios publicado en el 2023 en Current Research in Food Science (en inglés), el matcha puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Esto puede deberse a los altos niveles de L-teanina del matcha, un aminoácido relacionado con un mejor estado de ánimo y menores niveles de estrés.

Cambiar el café o las bebidas energéticas por matcha puede ser una buena forma de obtener los beneficios de la cafeína sin el estrés, ya que las propiedades cafeínicas del matcha difieren de las del café.

"El café puede provocar una acción rápida, pero también una caída repentina de la energía y somnolencia, lo que se conoce como el efecto 'montaña rusa'", dice Jakubczyk. "La cafeína del matcha tiene un efecto diferente debido a la presencia de L-teanina, que hace que los efectos del matcha sean más prolongados y leves".

5. Refuerza el sistema inmunitario

Un té matcha al día mantiene alejado al médico. Al menos, eso es lo que sugieren las pruebas que relacionan el matcha con un sistema inmunitario más fuerte. Las propiedades antiinflamatorias del matcha favorecen un sistema inmunitario sano, mientras que sus notables mejoras en la salud intestinal también refuerzan la respuesta inmunitaria.

6. Puede retrasar el envejecimiento prematuro

Las catequinas del matcha ayudan a proteger las células del estrés oxidativo, lo que puede ralentizar el proceso de envejecimiento. Este beneficio se observó principalmente en el cerebro, pero el matcha también puede ralentizar el envejecimiento en otras células.

7. Puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer

Uno de los beneficios más recientes y emocionantes del matcha es su potencial para reducir el riesgo de cáncer. Los primeros estudios en animales sugieren que puede interrumpir la regulación del ciclo de las células cancerosas. La mayoría de los estudios analizan el impacto del matcha en las células del cáncer de mama. Sin embargo, aún queda mucho por investigar en humanos para demostrar estos beneficios. Los estudios en animales no siempre se traducen en beneficios para los seres humanos.

"Las pruebas generales sugieren un potencial para prevenir el cáncer, pero no creo que tengamos pruebas suficientemente sólidas para hacer recomendaciones sobre la prevención del cáncer en este momento", afirma Hu.

Posibles efectos negativos del matcha

Parte de lo que convierte al matcha en un superalimento es su alta concentración de micronutrientes. Sin embargo, señala Hu, también tiene una mayor concentración de cafeína que otros tés, aunque no tanta como el café. 

Hu no recomienda el matcha a las personas sensibles a la cafeína. Beber demasiado matcha —especialmente en el caso de las personas sensibles a la cafeína— puede provocar ansiedad, aumento de la tensión arterial, dificultad para dormir y aceleración de los latidos del corazón.

El equipo de Jakubczyk también halló altas concentraciones de flúor en el matcha. Se ha relacionado el consumo de grandes cantidades de flúor con dolores articulares, huesos frágiles y diarrea. Sin embargo, es necesario consumir cantidades significativas de flúor para experimentar estos efectos negativos. Una o dos tazas de matcha al día no deberían causarlos.

Té matcha con hielo
GETTY IMAGES

¿Hay formas de matcha mejores que otras?

"Lo importante parece ser la introducción del matcha en la dieta diaria, la forma ya es secundaria", afirma Jakubczyk.

Pero no todas las formas de matcha son iguales. Añadir azúcar, crema u otros ingredientes procesados no resta beneficios al matcha, pero puede afectar negativamente al organismo independientemente del matcha, afirma Hu. Los productos de matcha sin azúcares añadidos son mejores para consumir que los postres y bebidas de matcha altamente procesados.

¿Listo para probar el matcha?

Estos son algunos aspectos para considerar.

  • La forma más habitual de consumir matcha es como té. Los expertos recomiendan comprar matcha de grado ceremonial para obtener los máximos beneficios.
  • Si el café con leche y el té no son para ti, un batido de matcha puede ser la solución. Hills añade leche de almendras, espinacas congeladas, plátanos congelados, miel y matcha a su batido.
  • Debido a su alta concentración de cafeína, no consumas matcha antes de acostarte, recomienda Jakubczyk. Evitar cualquier tipo de cafeína entre cuatro y seis horas antes de acostarse es una buena idea, ya que es el tiempo que tarda en metabolizarse la mitad de la cafeína consumida.
  • Algunas formas de matcha pueden estar contaminadas por pesticidas o metales pesados, afirma Hu. Para evitar la contaminación, adquiere productos acreditados y de calidad.
  • El matcha es un complemento de una dieta sana, no un sustituto. Los beneficios para la salud del matcha pueden ser más prevalentes en las personas que consumen una dieta de alimentos integrales junto con el matcha, sugiere Hills.
  • Si ya consumes café, ten cuidado al añadir matcha a tu dieta. El matcha, junto con dos o tres cafés al día, puede ser demasiada cafeína, dice Hu.
Angela Myers es una escritora que colabora en temas de salud y tecnología médica. Su trabajo ha aparecido en Forbes y Healthline, entre otras publicaciones.

