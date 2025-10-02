7 sorprendentes beneficios del té matcha para la salud

Considerado anteriormente como una bebida exótica de las ceremonias japonesas de té, el té matcha se encuentra ahora en cafeterías y cafés de todo el mundo. Pero el vibrante tono verde del matcha no es solo algo fotogénico para el perfil de Instagram. Este polvo verde también puede mejorar la salud de las personas mayores en el país. Las investigaciones han descubierto beneficios para la memoria, la salud del corazón, el sistema inmunitario y el envejecimiento saludable.

Muchos otros tipos de tés y alimentos también ofrecen estos beneficios. Obtén más información sobre lo que distingue al matcha y si merece la pena añadirlo a tu rutina.

¿Qué es el matcha?

Conocido por su inconfundible color verde, el matcha es una forma altamente concentrada y en polvo de té verde elaborado a partir de la planta Camellia sinensis. Las hojas de té utilizadas para el matcha se cultivan a la sombra, lo que crea un sabor más rico y dulce que el de otros tés.

"En Asia, sobre todo en Japón y China, se consume té matcha desde hace siglos", explica Frank Hu, director del Departamento de Nutrición de la Facultad de Salud Pública T. H. Chan de Harvard. Recientemente, los polvos de matcha también se han añadido a batidos, helados, postres e infusiones.

Beneficios del matcha

Los investigadores creen que los beneficios del matcha se deben principalmente a su alta concentración de polifenoles, un nutriente rico en antioxidantes que se encuentra en las plantas. Muchos otros alimentos también contienen polifenoles, pero la concentración en el té matcha lo distingue.

"Esperaba que el matcha tuviera un alto potencial antioxidante, pero el resultado me sorprendió", afirma en un correo electrónico Karolina Jakubczyk, profesora del Departamento de Nutrición Humana y Metabolómica de la Universidad Médica de Pomerania en Polonia. "Es, con diferencia, el antioxidante más potente que he probado en el laboratorio".

Jakubczyk añade que los polifenoles son 10 veces mayores en el matcha que en el té verde.

Los polifenoles son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, afirma Ron Hills, profesor de Ciencias Farmacéuticas especializado en nutrición integral de la Universidad de Nueva Inglaterra. Según él, muchos de los beneficios potenciales para la salud del matcha proceden probablemente de los polifenoles.

1. Puede ser beneficioso para la salud cerebral

El matcha es conocido por sus propiedades que favorecen un envejecimiento saludable, especialmente para la salud cerebral. Un estudio publicado en el 2020 investigó el efecto del matcha en el funcionamiento cognitivo de los adultos mayores en Japón. En el estudio, 61 participantes recibieron una bebida diaria con matcha o un placebo durante dos semanas.

Las participantes femeninas que recibieron matcha experimentaron mejoras en dos marcadores de la enfermedad de Alzheimer: el funcionamiento general y la memoria episódica, la capacidad de recordar detalles sobre acontecimientos cotidianos. Los participantes masculinos no obtuvieron los mismos resultados.

Otros estudios respaldan el efecto del matcha en la memoria, la función cognitiva y la mejora de la concentración, aunque la investigación ha encontrado mayores beneficios cognitivos en las mujeres que en los hombres y los científicos afirman que es necesario realizar más estudios a gran escala en humanos para confirmar los beneficios del matcha para la salud cerebral.