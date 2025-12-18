Qué hacer si no puedes pagar tu seguro de salud

Millones de personas que compran su propio seguro de salud se están preparando para fuertes aumentos de precios en el nuevo año. Se espera que los costos mensuales de los planes del mercado más que se dupliquen en promedio debido al aumento de las primas y la expiración de los créditos fiscales, y los adultos mayores están entre los que se espera que sean más afectados, dado el costo ya elevado de sus planes de salud.

Los precios en aumento están haciendo que muchos consideren reducir su cobertura o incluso omitirla por completo, según una encuesta reciente de KFF (en inglés). De hecho, 1 de cada 4 encuestados dijo que sería muy probable que se quedara sin seguro si la cantidad que paga por el seguro de salud cada mes se duplicara.

¿Cuáles son tus opciones cuando no puedes pagar tu seguro de salud habitual? AARP consultó a varios expertos para obtener sus consejos.

Los riesgos de no tener seguro

Se estima que 26 millones de personas en Estados Unidos —el 8% de la población total del país— no tenían seguro de salud en el 2023, según Commonwealth Fund. Y varias fuentes esperan que millones más estén sin seguro en el 2026 por razones variadas, incluyendo el aumento de los precios de las primas.

Conoce cómo AARP lucha por ti Casi 5 millones de adultos de entre 50 y 64 años en Estados Unidos obtienen su atención médica a través de los mercados de salud. AARP está presionando al Congreso para que haga permanentes los créditos fiscales mejorados para las primas en lugar de dejar que expiren. Dadas las diversas presiones económicas adicionales actuales, las familias simplemente no pueden permitirse pagar miles de dólares más en primas de seguro de salud. "Estamos listos para trabajar con el Congreso para extender los créditos fiscales y desarrollar políticas significativas a largo plazo para mejorar la asequibilidad para los consumidores y abordar los altos costos del sistema de salud en general", dijo AARP en una carta (en inglés) a los legisladores el 3 de diciembre".

Esto pone a las personas "en un riesgo mucho mayor de no poder obtener cuidado de rutina, y ciertamente atención para enfermedades crónicas o graves si no tienen la cobertura que les brinda protección financiera para hacerlo", dice JoAnn Volk, profesora investigadora en el Centro de Reformas de Seguros de Salud de la Universidad de Georgetown.

Y en una crisis, el costo de no tener seguro puede ser devastador. "El riesgo de algo como un ataque cardíaco, desarrollar cáncer o simplemente caerse aumenta dramáticamente a medida que envejeces, y no son predecibles", dice Gerard Anderson, profesor en el Departamento de Políticas y Gestión de la Salud de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins". "Así que si no tienes seguro, vas a terminar con una cuenta de entre $25,000 y $100,000". Y si no puedes pagar un seguro, probablemente no puedas pagar una cuenta de $25,000 o $100,000.

Hoy en día, arreglar una pierna rota puede costar hasta $7,500, y una hospitalización promedio de tres días cuesta alrededor de $30,000, según HealthCare.gov. El cuidado integral del cáncer puede costar cientos de miles de dólares.

Explora todas las opciones, incluyendo planes más restrictivos

La ventana para la inscripción en la cobertura del mercado de salud que comienza el 1.⁰ de enero ya ha cerrado, pero todavía tienes hasta el 15 de enero para cambiar o seleccionar un plan que comience el 1.⁰ de febrero.

Si no puedes pagar tu cobertura actual en el nuevo año, busca otros planes y considera una opción de nivel inferior, como un plan de bronce, dicen los expertos. Estos planes generalmente tienen primas mensuales más bajas y deducibles más altos, lo que significa que tu factura mensual es más baja, pero tendrás que pagar más de tu bolsillo antes de que tu seguro entre en acción.

"Incluso los planes que tienen deducibles o copagos altos pueden proporcionar una cobertura increíblemente valiosa para el cuidado que sería completamente inasequible de otra manera si tienes altas necesidades de atención médica, lo cual siempre es un riesgo para las personas a medida que envejecemos", dice Katherine Baicker, experta en políticas de atención médica y rectora en ﻿la Universidad de Chicago. "Así que instaría a las personas a buscar planes que aún ofrezcan buena cobertura catastrófica, incluso si la cobertura inicial es menos generosa de lo que hubieran querido".

La cobertura catastrófica te protege principalmente de facturas médicas muy grandes, por ejemplo, de un accidente, una enfermedad grave o una hospitalización.