Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Qué hacer si no puedes pagar tu seguro de salud

Millones de personas en Estados Unidos enfrentan precios de primas más altos en el nuevo año, y muchos dicen que el costo está fuera de su alcance.

Por

Rachel Nania,

 
AARP
Published 16 de diciembre de 2025
ilustración de un camino amarillo que separa a dos personas sobre la cúpula del Capitolio
AARP (Getty Images 2)

Millones de personas que compran su propio seguro de salud se están preparando para fuertes aumentos de precios en el nuevo año. Se espera que los costos mensuales de los planes del mercado más que se dupliquen en promedio debido al aumento de las primas y la expiración de los créditos fiscales, y los adultos mayores están entre los que se espera que sean más afectados, dado el costo ya elevado de sus planes de salud.

Los precios en aumento están haciendo que muchos consideren reducir su cobertura o incluso omitirla por completo, según una encuesta reciente de KFF (en inglés). De hecho, 1 de cada 4 encuestados dijo que sería muy probable que se quedara sin seguro si la cantidad que paga por el seguro de salud cada mes se duplicara. 

¿Cuáles son tus opciones cuando no puedes pagar tu seguro de salud habitual? AARP consultó a varios expertos para obtener sus consejos.

Los riesgos de no tener seguro

Se estima que 26 millones de personas en Estados Unidos —el 8% de la población total del país— no tenían seguro de salud en el 2023, según Commonwealth Fund. Y varias fuentes esperan que millones más estén sin seguro en el 2026 por razones variadas, incluyendo el aumento de los precios de las primas.

Conoce cómo AARP lucha por ti

Casi 5 millones de adultos de entre 50 y 64 años en Estados Unidos obtienen su atención médica a través de los mercados de salud. AARP está presionando al Congreso para que haga permanentes los créditos fiscales mejorados para las primas en lugar de dejar que expiren.

Dadas las diversas presiones económicas adicionales actuales, las familias simplemente no pueden permitirse pagar miles de dólares más en primas de seguro de salud. "Estamos listos para trabajar con el Congreso para extender los créditos fiscales y desarrollar políticas significativas a largo plazo para mejorar la asequibilidad para los consumidores y abordar los altos costos del sistema de salud en general", dijo AARP en una carta (en inglés) a los legisladores el 3 de diciembre".

Esto pone a las personas "en un riesgo mucho mayor de no poder obtener cuidado de rutina, y ciertamente atención para enfermedades crónicas o graves si no tienen la cobertura que les brinda protección financiera para hacerlo", dice JoAnn Volk, profesora investigadora en el Centro de Reformas de Seguros de Salud de la Universidad de Georgetown.

Y en una crisis, el costo de no tener seguro puede ser devastador. "El riesgo de algo como un ataque cardíaco, desarrollar cáncer o simplemente caerse aumenta dramáticamente a medida que envejeces, y no son predecibles", dice Gerard Anderson, profesor en el Departamento de Políticas y Gestión de la Salud de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins". "Así que si no tienes seguro, vas a terminar con una cuenta de entre $25,000 y $100,000". Y si no puedes pagar un seguro, probablemente no puedas pagar una cuenta de $25,000 o $100,000.

Hoy en día, arreglar una pierna rota puede costar hasta $7,500, y una hospitalización promedio de tres días cuesta alrededor de $30,000, según HealthCare.gov. El cuidado integral del cáncer puede costar cientos de miles de dólares.

Explora todas las opciones, incluyendo planes más restrictivos

La ventana para la inscripción en la cobertura del mercado de salud que comienza el 1.⁰ de enero ya ha cerrado, pero todavía tienes hasta el 15 de enero para cambiar o seleccionar un plan que comience el 1.⁰ de febrero.

Si no puedes pagar tu cobertura actual en el nuevo año, busca otros planes y considera una opción de nivel inferior, como un plan de bronce, dicen los expertos. Estos planes generalmente tienen primas mensuales más bajas y deducibles más altos, lo que significa que tu factura mensual es más baja, pero tendrás que pagar más de tu bolsillo antes de que tu seguro entre en acción.

"Incluso los planes que tienen deducibles o copagos altos pueden proporcionar una cobertura increíblemente valiosa para el cuidado que sería completamente inasequible de otra manera si tienes altas necesidades de atención médica, lo cual siempre es un riesgo para las personas a medida que envejecemos", dice Katherine Baicker, experta en políticas de atención médica y rectora en ﻿la Universidad de Chicago. "Así que instaría a las personas a buscar planes que aún ofrezcan buena cobertura catastrófica, incluso si la cobertura inicial es menos generosa de lo que hubieran querido".

La cobertura catastrófica te protege principalmente de facturas médicas muy grandes, por ejemplo, de un accidente, una enfermedad grave o una hospitalización.

Otro aspecto a tener en cuenta al comparar planes es que las opciones con las llamadas redes limitadas pueden ser menos costosas. Estos planes utilizan un grupo más pequeño y selectivo de proveedores e instalaciones "pero usan eso como un mecanismo para reducir las primas", dice Baicker.

"Así que mira todas esas características de un plan y toma una decisión sobre lo que tiene más sentido basado en tus prioridades, tus necesidades de atención médica y lo que está disponible y es asequible", añade.

Verifica los requisitos para subsidios y para Medicaid

Asegúrate de verificar si puedes optar para subsidios para el mercado de seguros. Aunque los créditos fiscales ampliados están expirando, algunas personas cuyo ingreso familiar cae dentro de un rango específico aún podrían acceder a ahorros en su cobertura de seguro de salud. Puedes verificarlo en HealthCare.gov.

También es una buena idea ver si reúnes los requisitos para Medicaid u otros programas de seguro público, dice Baicker. "Porque las reglas son diferentes en cada estado, y las personas podrían cualificar para cuidados basados en su ingreso, estado de discapacidad o estado de veterano".

Algunos estados tienen organizaciones sin fines de lucro que pueden ayudar a personas que son discapacitadas, ancianas o de bajos ingresos a encontrar planes de salud asequibles.

Puedes verificar los requisitos de tu estado en Medicaid.gov (en inglés).

Clínicas comunitarias proporcionan cuidados de rutina

Para cuidados de rutina, hay clínicas en casi todas las comunidades que proporcionan servicios de salud a una tarifa gratuita o reducida, dice Anderson. Solo ten en cuenta: "No están equipadas para manejar los servicios más sofisticados", dice él.

También puedes consultar con proveedores locales sobre cobertura subsidiada o de escala móvil, dice Baicker. "Hay muchas clínicas que tienen la misión de ofrecer cuidados a personas que de otra manera no podrían pagarlo", añade ella.

Puedes buscar centros de salud cerca de ti usando findahealthcenter.hrsa.gov (en inglés).

Investiga los costos

Si sabes que necesitas un servicio de alto costo —digamos, una cirugía rutinaria pero costosa— puedes comparar costos en varias instalaciones en tu área.

Los hospitales están obligados a publicar los precios de sus servicios, incluyendo la tarifa con descuento para pagos en efectivo, en sus sitios web, explica Frank McStay, director asistente de Investigación en el Instituto Duke-Margolis para Políticas de Salud. Es parte de una ley de transparencia de precios que entró en vigor en el 2021. Solo ten en cuenta que algunos informes han encontrado que no todos los hospitales cumplen con la regla.

“Aún no es fácil para el consumidor”, dice McStay, pero les permite tener una idea de cuánto podrían tener que pagar por los servicios en el próximo año. También puedes comparar precios entre hospitales, añade McStay, y localizar los proveedores más asequibles en tu área.

Además, los hospitales sin fines de lucro están obligados a proporcionar algún nivel de asistencia financiera, dice Volk. “Si tienes una factura que no puedes pagar, deberías averiguar cuál es la política de asistencia financiera del hospital”, añade.

¿Tienes un plan con deducible alto? Considera una cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA) 

Las HSA están diseñadas para personas inscritas en planes con deducibles altos. La cuenta te permite apartar dinero antes de impuestos de tu cheque de pago y usarlo para ayudar a pagar ciertos costos médicos antes de que tu seguro entre en acción.

Tienden a “funcionar mejor para las personas que tienen suficiente dinero para ahorrar en ellas”, dice Volk, y no son tan beneficiosas para personas con ingresos más bajos.

“El problema, por supuesto, es que tienes que apartar el dinero por adelantado, y muchas personas no tienen tres o cuatro mil dólares para apartar por adelantado”, añade Anderson.

McStay dice que las HSA son absolutamente otra herramienta para ayudar con el cuidado rutinario. "Pero de ninguna manera la gente debería pensar en ello como la única herramienta", dice él.

Cuidado con las estafas

Desafortunadamente, muchas compañías venden productos con descuentos y cobertura limitada que están disfrazados como soluciones de seguro. Cuidado con cualquier cosa que sea una táctica de ventas de alta presión, dice Volk, como una oferta que es buena hoy pero desaparece mañana.

Si una empresa no puede producir un "resumen de beneficios y cobertura", que es una forma estándar que resume lo que cubre tu plan, eso es otra señal de advertencia, dice Volk. 

Además, averigua cuánto tiempo ha estado operando la empresa detrás del producto en cuestión. "Si están entrando al mercado por primera vez, me preocuparía mucho que estén allí mañana", dice Anderson. Y ten cuidado con los anuncios de seguros de salud en las redes sociales que ofrecen dinero en efectivo u otros beneficios.

Finalmente, si quieres ayuda o tienes preguntas y estás buscando un plan en el mercado, "encuentra un agente en tu comunidad que tenga recomendación de alguien en tu vecindario o que tenga una oficina física, donde puedas entrar y mirarlo a los ojos para que te ayude a entender tus opciones de plan", dice Volk.

%{postComment}%

Rachel Nania es una galardonada editora que escribe sobre atención médica y políticas de salud para AARP.

