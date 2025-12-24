Javascript is not enabled.

FDA aprueba nueva píldora para bajar de peso

Las personas que buscan perder o mantener su peso ahora tienen otra opción de GLP-1.

Por

Rachel Nania,

 
AARP
Comments
Published 23 de diciembre de 2025
foto de píldoras Wegovy para bajar de peso
Wegovy® de Novo Nordisk: primera píldora GLP-1 aprobada en EE. UU. para perder peso
Crédito: Novo Nordisk

Los reguladores de salud han aprobado la primera versión en píldora del exitoso medicamento Wegovy, lo que ofrece a los pacientes una nueva opción para la pérdida y manejo de peso que elimina la necesidad de inyecciones regulares.

La píldora de Wegovy, que se toma una vez al día, es el primer GLP-1 oral en obtener aprobación federal para la pérdida de peso. En ensayos clínicos, los participantes que tomaron la dosis más alta de la píldora perdieron un promedio de un 16.6% de su peso corporal (aproximadamente 32 libras para una persona de 200 libras) después de 64 semanas, según dijo el fabricante del medicamento, Novo Nordisk, en un comunicado el 22 de diciembre.

Una de cada 3 personas que tomaron el medicamento oral perdió al menos el 20% de su peso corporal. Los resultados del estudio fueron publicados (en inglés) en el 2024 en The New England Journal of Medicine.

El fabricante de Wegovy, Novo Nordisk, dice que la pérdida de peso lograda con la píldora de Wegovy es comparable (en inglés) a la de la versión inyectable. Los efectos secundarios también son similares: muchos participantes en el ensayo reportaron problemas gastrointestinales, como náuseas y vómitos, al tomar el medicamento. 

Una píldora que contiene una dosis mucho más baja del mismo ingrediente activo en la píldora de Wegovy (semaglutida) está aprobada por la FDA para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, su efecto de pérdida de peso es mucho menos pronunciado. 

Novo Nordisk espera lanzar la píldora de Wegovy a principios de enero. La píldora también está aprobada para ayudar a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares graves como ataques cardíacos no fatales y derrames cerebrales.

Más opciones para los pacientes 

Wegovy puede ser la primera píldora GLP-1 en recibir aprobación federal para la pérdida de peso, pero probablemente no sea la última.

Eli Lilly, que fabrica Mounjaro y Zepbound (tirzepatida), está buscando la aprobación de la FDA para su propia opción oral de manejo de peso, orforglipron (en inglés). La compañía también está estudiando la píldora para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Ampliar el conjunto de opciones disponibles podría ayudar a satisfacer la demanda de los consumidores de manera más efectiva. Los ingredientes activos utilizados para elaborar Wegovy y Zepbound estuvieron en escasez durante años. Una encuesta reciente entre adultos mayores encontró que el 63% de las personas de 50 a 80 años (en inglés) con sobrepeso están interesadas en tomar medicamentos recetados para la pérdida de peso.

Si bien algunas personas pueden preferir una inyección semanal, la Dra. Chetna Bakshi, una cirujana bariátrica del Northwell Health's Syosset Hospital en Nueva York, dice que agregar una pastilla a la mezcla podría “ofrecer más opciones para aquellos pacientes que no pueden recibir las inyecciones”.

También podría ser una opción preferible para las personas que viajan con frecuencia, ya que los medicamentos inyectables requieren refrigeración. “Una pastilla es muy fácil de llevar contigo, por lo que definitivamente permite más opciones para los pacientes”, dice Bakshi.

Aun así, no está libre de inconvenientes. Por ejemplo, tienes que tomar la píldora de Wegovy a primera hora con el estómago vacío y esperar 30 minutos antes de comer o beber.

Otra posible ventaja: el costo. Mientras que los medicamentos inyectables GLP-1 pueden costar más de $1,000 al mes, se espera que el precio de las píldoras sea más bajo para las personas que pagan de su propio bolsillo. (Novo Nordisk aún no ha publicado el precio de lista de la píldora de Wegovy). Muchos planes de seguro, incluyendo Medicare, no cubren medicamentos estrictamente para la pérdida de peso.

En noviembre, la Administración Trump anunció un acuerdo con Novo Nordisk para ofrecer la píldora Wegovy a $150 al mes para una dosis inicial a través de TrumpRx, un sitio web directo al consumidor que se lanzará a principios del 2026. La forma inyectable de Wegovy costará $350 cuando se compre a través de TrumpRx, dijo la Casa Blanca. Los productos para la pérdida de peso de Eli Lilly —incluyendo su píldora, si es aprobada— también fueron parte de las negociaciones de precios de la Administración.

Mientras esperamos que las opciones orales lleguen al mercado, los expertos en salud dicen que es importante hablar con tu proveedor de cuidados de salud sobre tus metas de pérdida de peso y opciones si tienes dificultades para perder peso.

Bakshi enfatiza que los tratamientos GLP-1 no son para todos, y como todos los medicamentos, pueden causar efectos secundarios desagradables. Además, no se recomiendan para pacientes con ciertos trastornos de salud, incluyendo un historial de cáncer medular de tiroides.

“No hay un medicamento milagroso; todo tiene riesgos, todo conlleva complicaciones”, dice Bakshi.

Nota del editor: Una versión anterior de este artículo fue publicada el 3 de julio del 2023.

Rachel Nania es una galardonada editora que escribe sobre atención médica y políticas de salud para AARP.

