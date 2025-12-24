FDA aprueba nueva píldora para bajar de peso

Los reguladores de salud han aprobado la primera versión en píldora del exitoso medicamento Wegovy, lo que ofrece a los pacientes una nueva opción para la pérdida y manejo de peso que elimina la necesidad de inyecciones regulares.

La píldora de Wegovy, que se toma una vez al día, es el primer GLP-1 oral en obtener aprobación federal para la pérdida de peso. En ensayos clínicos, los participantes que tomaron la dosis más alta de la píldora perdieron un promedio de un 16.6% de su peso corporal (aproximadamente 32 libras para una persona de 200 libras) después de 64 semanas, según dijo el fabricante del medicamento, Novo Nordisk, en un comunicado el 22 de diciembre.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Una de cada 3 personas que tomaron el medicamento oral perdió al menos el 20% de su peso corporal. Los resultados del estudio fueron publicados (en inglés) en el 2024 en The New England Journal of Medicine.

El fabricante de Wegovy, Novo Nordisk, dice que la pérdida de peso lograda con la píldora de Wegovy es comparable (en inglés) a la de la versión inyectable. Los efectos secundarios también son similares: muchos participantes en el ensayo reportaron problemas gastrointestinales, como náuseas y vómitos, al tomar el medicamento.

Una píldora que contiene una dosis mucho más baja del mismo ingrediente activo en la píldora de Wegovy (semaglutida) está aprobada por la FDA para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, su efecto de pérdida de peso es mucho menos pronunciado.

Novo Nordisk espera lanzar la píldora de Wegovy a principios de enero. La píldora también está aprobada para ayudar a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares graves como ataques cardíacos no fatales y derrames cerebrales.

Más opciones para los pacientes

Wegovy puede ser la primera píldora GLP-1 en recibir aprobación federal para la pérdida de peso, pero probablemente no sea la última.

Eli Lilly, que fabrica Mounjaro y Zepbound (tirzepatida), está buscando la aprobación de la FDA para su propia opción oral de manejo de peso, orforglipron (en inglés). La compañía también está estudiando la píldora para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Ampliar el conjunto de opciones disponibles podría ayudar a satisfacer la demanda de los consumidores de manera más efectiva. Los ingredientes activos utilizados para elaborar Wegovy y Zepbound estuvieron en escasez durante años. Una encuesta reciente entre adultos mayores encontró que el 63% de las personas de 50 a 80 años (en inglés) con sobrepeso están interesadas en tomar medicamentos recetados para la pérdida de peso.