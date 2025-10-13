El 99% de los ataques cardíacos y derrames cerebrales están relacionados con riesgos evitables

Más del 99% de las personas que experimentaron un evento cardiovascular tenían al menos un factor de riesgo. Por ejemplo, el 0.7% de las personas en Corea del Sur no tenía factores de riesgo, comparado con el 0.5% en Estados Unidos. Más del 93% de las personas tenían dos o más.

"El objetivo ahora es trabajar más duro para encontrar formas de controlar estos factores de riesgo modificables", dijo Greenland en un comunicado de prensa.

La presión arterial alta fue el factor de riesgo más común entre las personas incluidas en el estudio. La Dra. Neha J. Pagidipati, profesora auxiliar de Medicina y especialista en prevención de enfermedades cardiovasculares en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, dijo en un editorial adjunto que la presión arterial alta no controlada es probablemente el mayor contribuyente a la enfermedad cardiovascular que las personas pueden cambiar.

Niveles por encima de lo óptimo: Lo que debes saber

Muchas personas caen en la categoría no óptima con niveles elevados, pero no terriblemente altos, de factores de riesgo clave para la enfermedad del corazón, dice el Dr. Paul Leis, cardiólogo en el Hospital Mount Sinai Fuster Heart en la ciudad de Nueva York.

Por ejemplo, un adulto mayor puede tener presión arterial que está por encima de lo normal (definida como menos de 120/80 mm Hg) pero es "aún aceptable" y no lo suficientemente alta como para justificar un medicamento recetado, especialmente si el médico está preocupado por caídas si su presión arterial baja demasiado, explica Leis.

Los médicos necesitan ayudar a las personas a mantenerse lo más cerca posible de los niveles óptimos, pero de una manera que la persona pueda tolerar, añade. "No es tan claro, porque cada paciente reacciona de manera diferente [al tratamiento]", dice Leis.

Cuando los médicos miran el panorama completo, incluyendo la edad y si tus niveles son más altos de lo que deberían estar para algunos factores de riesgo, y no solo uno, podría significar que podrías beneficiarte del tratamiento, dice Leis. "Si controlas uno, probablemente mejorarás los otros también", añade.