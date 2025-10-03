Los 10 peores hábitos para la salud intestinal

Es difícil llevar una vida feliz y saludable sin un intestino feliz y saludable.

Problemas como el estreñimiento crónico, la diarrea o la hinchazón pueden hacerte sentir terrible. Otros problemas intestinales pueden causar dolor o sangrado o poner en peligro tu salud a largo plazo. Un intestino desequilibrado puede alterar tu sistema inmunitario y contribuir a todo tipo de enfermedades, desde la obesidad hasta la diabetes y los trastornos del estado de ánimo.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Lamentablemente, algunos hábitos comunes y decisiones relacionadas con la salud pueden empeorar tu salud intestinal. Aquí te presentamos 10 formas en las que podrías estar saboteando tu salud intestinal:

1. Comer una dieta baja en fibra

Probablemente sepas que la fibra, que se encuentra en frutas, verduras, nueces, frijoles y granos, te ayuda a ir al baño con regularidad; sin embargo, hace mucho más que eso.

"La fibra es un excelente agente nivelador", afirma el Dr. James Tabibian, gastroenterólogo de Adventist Health en Glendale, California, y autor de Digestive Problems Solved: A Patient’s Guide to Expert Insights and Solutions. "Hace que las heces duras sean más suaves y fáciles de expulsar", dice, "y hace que las heces más líquidas tengan un poco más de volumen".

La fibra también es comida para billones de bacterias beneficiosas para el intestino. Una población saludable y bien equilibrada de estos microbios, conocidos colectivamente como el microbioma, fortalece tu sistema inmunitario, reduce la inflamación y se ha relacionado con otros beneficios para la salud.

Video: 4 formas de mejorar tu salud mental cuidando el intestino

La fibra también puede ayudar a prevenir la diverticulosis, una afección en la que se forman bolsas dentro del colon que a veces sangran o se infectan y causan dolor, dice Tabibian.

Sin embargo, "en Estados Unidos, definitivamente, no comemos suficiente fibra", afirma la Dra. Morgan Allyn Sendzischew Shane, profesora clínica adjunta de Gastroenterología y Enfermedades Digestivas en la Universidad de Miami.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., el adulto promedio obtiene alrededor de la mitad de los 22 a 34 gramos diarios recomendados en las Guías Alimentarias para Estadounidenses. Las guías dicen que debes consumir 14 gramos de fibra con cada 1,000 calorías.

2. No consumir suficientes líquidos

La deshidratación es una de las principales causas del estreñimiento. El agua y otros líquidos trabajan con la fibra para mantener tu sistema digestivo funcionando bien, dice el Dr. Austin Chiang, gastroenterólogo, autor de Gut: An Owner’s Guide y profesor adjunto de Medicina en el Sidney Kimmel Medical College de Filadelfia. Producir heces que sean voluminosas y fáciles de pasar es "cuestión de equilibrio", dice, entre el agua y la fibra en tu cuerpo.

Aunque la cantidad necesaria de líquidos depende de tu tamaño, tu nivel de actividad y otros factores, la Academia Nacional de Medicina sugiere que los hombres consuman alrededor de 13 tazas diarias y las mujeres, alrededor de 9 tazas, provenientes de bebidas y alimentos.

3. Hacer muy poca actividad física

Una razón por la que muchas personas desarrollan problemas intestinales con la edad es que se mueven menos, dice Tabibian. "Las personas que son físicamente activas tienen menos probabilidades de tener problemas relacionados con sus hábitos intestinales", especialmente el estreñimiento, añade.

Shane dice que la conexión es bastante clara: "Menos movimiento de tu cuerpo significa menos movimiento de tus intestinos".

4. Tomar antibióticos que no necesitas