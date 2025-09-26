Foro público marca el cierre de la celebración de AARP por los 90 años del Seguro Social

Video : Mira el evento que marcó el cierre de la celebración de 90 aniversario del Seguro Social (en inglés).

Para conmemorar el 90 aniversario del Seguro Social este año, AARP ha realizado cientos de eventos y actividades en todo el país en los que se han involucrado millones de adultos mayores.

En Maine, los voluntarios de AARP Maine se unieron a la gobernadora Janet Mills mientras firmaba una proclamación en honor al Seguro Social. En Iowa, ofrecieron juegos y regalos en la feria estatal para educar a la comunidad sobre la importancia del Seguro Social. En Wisconsin, celebraron con los fanáticos de béisbol, repartiendo porciones de pastel de cumpleaños en un juego de ligas menores.

En junio, los socios de AARP se movilizaron en masa para abogar ante el Congreso por el Seguro Social, el cuidado familiar y otros temas clave para la salud, el bienestar y la economía de los adultos mayores. En agosto, unos 50 voluntarios vistiendo camisetas rojas marcaron la presencia del Seguro Social en Times Square de Nueva York.

Y para culminar, la Dra. Myechia Minter-Jordan, directora ejecutiva de AARP, dirigió un foro público el 25 de septiembre donde ella y otros líderes de AARP respondieron preguntas de los socios y compartieron la determinación de AARP de seguir luchando para proteger y fortalecer el Seguro Social.

La directora ejecutiva de AARP, Myechia Minter-Jordan, pronuncia el discurso de apertura durante el evento que marcó l cierre de la celebración de AARP por los 90 años del Seguro Social. Rebecca Drobis

Luchamos por el futuro

Más de 70 millones de personas recibieron pagos del Seguro Social en agosto del 2025. Años de encuestas de AARP (en inglés) muestran que los adultos mayores de todos los partidos políticos están de acuerdo en la importancia del Seguro Social, dijo Minter-Jordan en sus comentarios de apertura.

“Los números confirman lo que ya sabemos: las personas en el país todavía consideran el Seguro Social como una de las iniciativas más importantes de Estados Unidos”, dijo ella. “De hecho, el 85% de las personas de 50 años o más dicen que es esencial. No útil, esencial”.

Más de 4 de cada 10 adultos de 65 años o más que reciben el Seguro Social obtienen al menos la mitad de sus ingresos de este beneficio, según datos de la Administración del Seguro Social. Para aproximadamente 1 de cada 7, es casi todo su ingreso. Sin el Seguro Social, la tasa de pobreza en ese grupo de edad aumentaría del 10 al 37%, dijo Minter-Jordan.

“Estas no son solo estadísticas”, agregó. “Representan a millones de familias en Estados Unidos que pueden vivir con dignidad porque el Seguro Social funciona como se pretendía".

Pero a pesar de lo exitoso —y popular— que es el Seguro Social, enfrenta serios desafíos. Los fideicomisarios del Seguro Social proyectan que sus fondos fiduciarios se agotarán en el 2034 a menos que el Congreso actúe para reforzar las finanzas del programa. En ausencia de tal acción, el Seguro Social solo podría pagar alrededor del 80% de los beneficios programados.

El déficit inminente ha dejado a las personas confundidas y preocupadas.