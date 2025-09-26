Foro público marca el cierre de la celebración de AARP por los 90 años del Seguro Social

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

Foro público marca el cierre de la celebración de AARP por los 90 años del Seguro Social

La directora ejecutiva y los socios de AARP instan al Congreso a proteger y fortalecer el Seguro Social para los beneficiarios actuales y futuros.

Por

Deirdre van Dyk,

 
AARP
Comments
Published 26 de septiembre de 2025

Video: Mira el evento que marcó el cierre de la celebración de 90 aniversario del Seguro Social (en inglés).

Para conmemorar el 90 aniversario del Seguro Social este año, AARP ha realizado cientos de eventos y actividades en todo el país en los que se han involucrado millones de adultos mayores.

En Maine, los voluntarios de AARP Maine se unieron a la gobernadora Janet Mills mientras firmaba una proclamación en honor al Seguro Social. En Iowa, ofrecieron juegos y regalos en la feria estatal para educar a la comunidad sobre la importancia del Seguro Social. En Wisconsin, celebraron con los fanáticos de béisbol, repartiendo porciones de pastel de cumpleaños en un juego de ligas menores.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

En junio, los socios de AARP se movilizaron en masa para abogar ante el Congreso por el Seguro Social, el cuidado familiar y otros temas clave para la salud, el bienestar y la economía de los adultos mayores. En agosto, unos 50 voluntarios vistiendo camisetas rojas marcaron la presencia del Seguro Social en Times Square de Nueva York.

Y para culminar, la Dra. Myechia Minter-Jordan, directora ejecutiva de AARP, dirigió un foro público el 25 de septiembre donde ella y otros líderes de AARP respondieron preguntas de los socios y compartieron la determinación de AARP de seguir luchando para proteger y fortalecer el Seguro Social.

Directora ejecutiva de AARP, Myechia Minter-Jordan
La directora ejecutiva de AARP, Myechia Minter-Jordan, pronuncia el discurso de apertura durante el evento que marcó l cierre de la celebración de AARP por los 90 años del Seguro Social.
Rebecca Drobis

Luchamos por el futuro

Más de 70 millones de personas recibieron pagos del Seguro Social en agosto del 2025. Años de encuestas de AARP (en inglés) muestran que los adultos mayores de todos los partidos políticos están de acuerdo en la importancia del Seguro Social, dijo Minter-Jordan en sus comentarios de apertura.

“Los números confirman lo que ya sabemos: las personas en el país todavía consideran el Seguro Social como una de las iniciativas más importantes de Estados Unidos”, dijo ella. “De hecho, el 85% de las personas de 50 años o más dicen que es esencial. No útil, esencial”.

Únete a nuestra lucha para proteger el Seguro Social

Has trabajado duro y has aportado al Seguro Social con cada cheque de nómina. Esto es lo que puedes hacer para ayudar a mantener la solidez del programa:

Más de 4 de cada 10 adultos de 65 años o más que reciben el Seguro Social obtienen al menos la mitad de sus ingresos de este beneficio, según datos de la Administración del Seguro Social. Para aproximadamente 1 de cada 7, es casi todo su ingreso. Sin el Seguro Social, la tasa de pobreza en ese grupo de edad aumentaría del 10 al 37%, dijo Minter-Jordan.

“Estas no son solo estadísticas”, agregó. “Representan a millones de familias en Estados Unidos que pueden vivir con dignidad porque el Seguro Social funciona como se pretendía".

Pero a pesar de lo exitoso —y popular— que es el Seguro Social, enfrenta serios desafíos. Los fideicomisarios del Seguro Social proyectan que sus fondos fiduciarios se agotarán en el 2034 a menos que el Congreso actúe para reforzar las finanzas del programa. En ausencia de tal acción, el Seguro Social solo podría pagar alrededor del 80% de los beneficios programados.

El déficit inminente ha dejado a las personas confundidas y preocupadas.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Desde su creación, AARP ha trabajado para mantener fuerte el Seguro Social, dijo Minter-Jordan. En años anteriores, AARP ha luchado con éxito por ajustes automáticos y anuales del COLA (ajuste por costo de vida) y en contra de los planes para privatizar el Seguro Social al vincular los beneficios al mercado de valores. Como resultado, incluso cuando el mercado se desplomó, como lo hizo en el 2008 y el 2020, los pagos del Seguro Social se mantuvieron seguros, a diferencia de los ingresos de las inversiones.

"Sabemos que el Seguro Social es fuerte, necesita ser fuerte, y que las familias van a ser fuertes como resultado. Cuando el Seguro Social está seguro, toda nuestra economía es más segura", dijo Nancy LeaMond, directora de Activismo y Compromiso de AARP.

Restaurantes

Carrabba's Italian Grill®

Descuento de un 10% en el servicio de comida en el restaurante o en pedidos por teléfono de entrega de comida en el auto

Ver detalles
Ver todo
See more Restaurantes offers >

"Necesitamos sus voces. Necesitamos que contacten a los líderes electos y les digan que el Seguro Social es más que un elemento del presupuesto", dijo LeaMond. "Es una promesa que debe cumplirse".

Ellos se lo han ganado

Antes del foro, tres beneficiarios que llegaron a la oficina nacional de AARP en Washington, D.C., para participar en el evento —que dependen del Seguro Social para la totalidad o casi la totalidad de sus ingresos— compartieron lo que este programa significa para ellos".

Leeza Burton, de 67 años, se mudó del área de Nueva York a Columbia, Carolina del Sur, en el 2020 para estar cerca de sus padres y reducir sus costos de vida. Unos días después de mudarse a su nuevo apartamento, la pandemia de COVID-19 cerró todo, incluidas sus esperanzas de encontrar un trabajo.

Con ahorros limitados —había gastado gran parte de su cuenta individual de jubilación (IRA) después de ser despedida durante la Gran Recesión— recurrió al Seguro Social a los 62 años, la edad más temprana para reclamar. Los beneficios fueron una bendición, dijo Burton, y necesitan estar completamente financiados para las futuras generaciones.

"Hemos contribuido a esto toda nuestra vida", dijo.

Verel Johnson, de 70 años, de Pompano Beach, Florida, trabajó con adultos con discapacidades como especialista en comportamiento. Después de agotar su 401(k) e IRA para pagar una operación por un aneurisma cerebral que su seguro se negó a cubrir, pensó que tendría que seguir trabajando el resto de su vida, a pesar de los problemas de rodilla que le dificultaban caminar. Darse cuenta de que podría subsistir solo con su Seguro Social "fue una bendición", dijo.

Ahora, Johnson escribe regularmente a sus representantes electos, instándolos a proteger el Seguro Social. "Estoy lista para luchar por ello. Saldré a la calle, públicamente, sin vergüenza, y diré que es mío", dijo. "El Seguro Social no es un esquema Ponzi. Es una inversión para nosotros".

“Mis abuelos aportaron a él y vivieron para cobrarlo. Mis padres aportaron a él y vivieron para cobrarlo. Yo he aportado y estoy cobrando. Pero, en última instancia, ¿qué va a pasar con mis hijos, mis nietos?” dijo Steven Porter, de 74 años, un exprofesional de informática de Scottsdale, Arizona. Cuando escucha sobre pronósticos de que los fondos fiduciarios se agotarán y los pagos se reducirán, dijo, “es como si me estuvieran diciendo que el FDIC va a dejar de asegurar nuestras cuentas bancarias".

Lelia Gibson-Green,
Una pregunta de Lelia Gibson-Green, socia de AARP de Colorado, dio inicio a la sección de preguntas y respuestas del programa.
Rebecca Drobis

Abordar las preocupaciones de los socios

Cuando la columnista financiera de AARP y moderadora del foro, Jean Chatzky, abrió el evento para preguntas, Leila Gibson-Green, una sobreviviente de cáncer de Colorado Springs, Colorado, que depende del Seguro Social y Medicaid, preguntó, “¿Cómo llegamos a los legisladores, los alentamos a ayudarnos con el Seguro Social?”

“Primero y ante todo es estar aquí en esta sala, testificando a otros sobre tu experiencia, sobre por qué creemos que el Seguro Social es importante para ti, poder contar esas historias a nuestros legisladores", respondió Minter-Jordan. “Porque quieren escuchar a personas reales. Quieren entender lo que está sucediendo en su comunidad".

Varias de las más de 13,000 personas que se registraron para participar del foro en internet enviaron preguntas sobre qué pueden hacer ellas y AARP para presentar el caso ante el Congreso. Algunos señalaron el temor de los adultos jóvenes de que el Seguro Social no estará allí para cuando ellos lo necesiten.

"Tengo 48 años. Planeo trabajar otros 25 años", escribió un participante. “¿Acaso voy a recibir el Seguro Social que me gané cuando me jubile? Mi generación está realmente asustada".

“Nuestro trabajo será colaborar no solo con quienes están en esta sala, sino con personas de todo el país, para organizar, motivar y aumentar el número de quienes puedan seguir ejerciendo presión sobre el Congreso, el Senado y el presidente de Estados Unidos”, dijo John Hishta, vicepresidente sénior de Campañas en AARP.

"La gente mayor vota", dijo. "Los miembros del Congreso saben eso, y nos aseguraremos de mantenernos diligentes hasta que el programa esté completamente financiado para la próxima generación".

Al hablar con Porter durante el foro, Minter-Jordan le preguntó qué les diría a los miembros del Congreso si estuvieran en la sala.

"El Seguro Social se estableció hace 90 años como una promesa: que el dinero que ponemos ahora estará allí para nosotros cuando nos jubilemos", dijo. "El Gobierno es la institución financiera que garantiza este dinero. Los funcionarios electos que están allí hoy son meramente representantes de esa institución, y si no cumplen con esta promesa, ¿qué otras garantías que han hecho al pueblo y al mundo van a ignorar?"

"De tu boca a sus oídos", dijo Minter-Jordan.

%{postComment}%

Deirdre van Dyk es editora asociada de AARP y cubre temas relacionados con Seguro Social, cuidados, tecnología y fraude. Anteriormente trabajó en USA Today y Time, donde cubrió negocios, gobierno, sostenibilidad e innovación.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • Woman in green sweater smiling while looking at phone while out walking on the street
    Revistas y recursos

    Alertas por mensaje de texto sobre beneficios para socios

    Obtén más valor: recibe actualizaciones y sé el primero en conocer los nuevos beneficios

    Learn More
    See more Revistas y recursos offers >
  • Family gathered around kitchen table reviewing estate planning documents
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    Planificación patrimonial de Trust & Will

    Un 20% de ahorro en fideicomisos y testamentos

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Mature, bearded, African American man with black frame glasses
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    LensCrafters

    Ahorra un 20% de descuento en monturas + 50% de descuento en lentes con la compra de un par completo y más

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >