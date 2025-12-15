Adultos mayores que viven solos en EE.UU. ¿Cómo lo logran?

Centro de recursos
Más sobre envejecer solo
Cómo viven los que están solos | Envejecer solo no significa vivir en soledad
Comparte tus consejos en la sección de comentarios al final del artículo
Para una quinta parte de los adultos mayores en el país, vivir solos (en inglés) es la norma; algunos lo hacen por elección y otros por circunstancias. Pero algo es cierto: no siempre es fácil. Las historias a continuación son de personas que afrontan por su cuenta crisis de salud, duelo y episodios de soledad y aislamiento. También comparten historias de los amigos que les brindaron ayuda cuando la necesitaron, y de cómo descubrieron una fortaleza y determinación que no sabían que tenían. Estas son cinco historias de adultos mayores que forjan su propio camino en sus años dorados.
"No pensé que estaría solo a esta edad"
Ruben Lopez Jr., 70, Meridian, Idaho
Ruben Lopez Jr. se quedó atónito cuando su esposa le dijo que quería el divorcio hace tres años. "Uno de mis primeros pensamientos fue, espera un minuto; no se suponía que esto sucediera así", dice Ruben, jubilado del Servicio Postal de EE.UU. "No pensé que estaría solo a esta edad".
Como muchos otros adultos mayores que se divorcian, Lopez cambió sus planes para la jubilación, las finanzas y la vida social. “Íbamos a viajar”, dice. “Esperaba hacer eso con una pareja. Tuve que reiniciar mi vida para decidir cómo quería vivir y qué quería hacer”.
En el 2023, Lopez se mudó del sur de California a Idaho, un lugar que había visitado a menudo y que amaba por su paisaje y esquí. Renovó su dieta, comenzó a caminar varias millas al día, perdió 30 libras y dejó dos medicamentos para la presión arterial. El estilo de vida saludable de Lopez facilita la exploración en zonas remotas. “He arreglado la parte trasera de mi SUV para poder poner mi saco de dormir, colchón y neveras allí”, dice. “Me gusta viajar a las montañas y acampar durante la noche”.
Es una nueva vida con un nuevo presupuesto. “No puedo hacer cosas extravagantes”, dice Lopez. “El plan era que estaríamos casados, contaríamos con nuestro Seguro Social y pensiones, más lo que ahorramos para la jubilación. Dividimos eso, pero tuve que saldar algunas deudas. Principalmente, vivo de una pensión y del Seguro Social”. El verano y otoño pasados, Lopez recorrió ventas de garaje, tiendas de segunda mano y ventas de tiendas de esquí en busca de ofertas en esquís, bastones y botas para poder ir a las pistas este invierno. “De joven esquiaba, y estoy emocionado de volver a hacerlo”, dice. “Pero a $100 por un boleto de telesilla por un día, no iré tan a menudo”.
¿Salir en citas? Tal vez en el futuro, dice él. Una experiencia temprana de citas terminó abruptamente, y distinguir a las mujeres reales de las estafadoras en las aplicaciones de citas es difícil, dice. Está construyendo una vida social tocando su bajo en la banda de adoración en una iglesia local. "La mayor parte de mi vida he tocado en la iglesia", dice Lopez. "Puedes conocer gente y desarrollar amistades porque la música es primordial".
