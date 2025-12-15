Adultos mayores que viven solos en EE.UU. ¿Cómo lo logran?

Esa determinación ha ayudado a Ivey a superar los recientes tratamientos contra el cáncer de útero, meses de recuperación, una debilidad persistente en sus caderas y un problema de rodilla que hace que caminar sea difícil. Los tres hijos de Ivey viven a una o dos horas de distancia, en Colorado. Es una familia muy unida. Pero por ahora, ella se queda en Cheyenne. "Mis hijos estarían encantados si me mudara más cerca de ellos", dice Ivey. "Pero no quieren presionarme para que me mude. Saben que me estoy divirtiendo mucho con mis amigos aquí".

"La gente sabe que puede entrar y hablar"

Leon Christensen, 84 años, San Diego

A los 65 años, Leon Christensen se desplomó en el suelo de su apartamento. "Un minuto estaba bien; al siguiente, todo se apagó", dice Christensen, que ahora tiene 84 años. Fue un derrame cerebral hemorrágico: sangrado en el lado derecho del cerebro. Nunca se casó. El exproductor musical, programador de computadoras y experto en reparaciones siempre había vivido solo. "Nadie me encontró durante cuatro días", recuerda Christensen. Los vecinos finalmente lo encontraron y pidieron ayuda. "Me llevaron a la morgue del condado en el Hospital Mercy en San Diego", dice. "Por suerte, el encargado del turno de noche se dio cuenta de que no estaba muerto".

Leon Christensen, de 84 años, de San Diego, se describe a sí mismo como un solitario natural que disfruta de su propia compañía, pero también le gusta tener amigos cerca. Philip Cheung

Recuperó la conciencia un mes después en el hospital y se recuperó lentamente durante el año y medio siguiente. Luego, vivió con un amigo antes de mudarse a una residencia administrada por la agencia de servicios sociales Serving Seniors San Diego. Allí, envejecer solo es la norma. “Casi todo el mundo está viviendo solo", dice él.

Christensen se describe a sí mismo como un solitario natural que disfruta de su propia compañía, pero también le gusta tener amigos cerca. Creció en una granja en Nebraska, luego se mudó a Omaha a los 16 años. Se mudó a San Diego porque "es un paraíso, tenemos playas hermosas". La familia está lejos. "La mayoría de mis parientes están en la costa este y no los he visto en más de 20 años", dice él. "Mis padres y mi hermano han fallecido".

El derrame cerebral lo dejó parcialmente sordo, legalmente ciego y mayormente paralizado. Usa una silla de ruedas motorizada, pero aún puede usar su mano izquierda. ("Soy zurdo natural", dice.) Un cuidador lo ayuda con las compras, el banco y otros mandados, y Serving Seniors San Diego le proporciona comidas todos los días. Hay bingo abajo, y sus vecinos lo visitan a menudo. "Cuando mi puerta está abierta, la gente sabe que puede entrar y hablar", dice Christensen. "Estoy disponible".

"Ahora soy la responsable"

Joy Frank-Collins, 50 años, Columbus, Ohio

Cuando a su esposo, Ethan, le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda a finales del 2022, Joy Frank-Collins recuerda haber pensado, no puedo ser viuda. No sé cómo serlo. Ethan murió en septiembre del 2023 a los 49 años por una complicación rara después de un trasplante de médula ósea. “Ethan estaba decidido a ser el mejor paciente de cáncer que jamás nadie haya visto", dice ella. “Literalmente, nunca esperábamos que muriera”.

Joy Frank-Collins, de 50 años, de Columbus, Ohio, estaba "comenzando nuestro segundo acto" con su esposo, Ethan, cuando él falleció en el 2023. Dejó una carpeta con información y consejos que le dieron el valor para seguir adelante. Maddie McGarvey

La pareja crio a dos hijos durante casi 24 años de matrimonio. “Ethan y yo estábamos comenzando nuestro segundo acto”, dice Frank-Collins. "Éramos algo así como padres con el nido vacío, con el menor en la universidad y nuestro hijo mayor comenzando en la facultad de derecho".

Le tomó más de un año comenzar a procesar su dolor. “Estás en modo cuidador, modo de lucha o huida. Todavía estoy saliendo de eso”, dice ella. Pero poco después de la muerte de su esposo, Frank-Collins tuvo que hacerse cargo de las finanzas y encontrar una manera de pagar las cuentas solo con su salario. Ethan, el principal sostén de la familia, se había encargado de todas las finanzas familiares. “Él estaba cuadrando la chequera hasta el día antes de que ingresara a la unidad de cuidados intensivos”, dice ella. “Realmente, no sabía cómo yo podría resolvería todo. Una de las cosas más difíciles de envejecer sola es que no hay división de responsabilidades en absoluto. Ahora soy la responsable".

Dentro de una carpeta de documentos de impuestos sobre la renta organizada por Ethan, ella encontró una lista de cuatro páginas con información sobre sus cuentas, además de consejos que él había dejado para su familia. Esos consejos le dieron a Frank-Collins el valor para seguir adelante, incluyendo pedir un aumento en el trabajo. Lo consiguió.