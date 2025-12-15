Envejecer solos puede no significar vivir en soledad

Comparte tus consejos en la sección de comentarios al final del artículo .

Lo mejor de vivir sola es la libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras hacerlo. —Mujer de 82 años que envejece sola

AARP está analizando de cerca el envejecimiento en solitario, una tendencia creciente que incluye a más de 24 millones de adultos mayores en el país. Los hallazgos (en inglés) de nuestra investigación son alentadores: muchas personas que envejecen solas están viviendo la vida a su manera, disfrutando de la independencia y encontrando satisfacción.

Aun así, la situación es más compleja. Mientras que muchos abrazan la libertad que trae vivir solo, otros dicen que la parte más difícil es la falta de conexión. Una persona de 57 años que envejece sola nos dijo: “Lo peor de vivir solo es sentirse solitario cuando no hay nada que hacer y no se puede salir con amigos o familia”.

La soledad no es solo un sentimiento desagradable; está vinculada a muchas consecuencias negativas para la salud, incluyendo un mayor riesgo de desarrollar demencia, depresión, e incluso enfermedad del corazón. También es costoso para los contribuyentes. Un estudio de AARP del 2017 encontró que la falta de contacto social entre los adultos mayores está asociada con un gasto adicional de $6,700 millones en Medicare anualmente.

AARP tiene una amplia gama de programas que los adultos mayores que viven solos pueden encontrar útiles para combatir la soledad. Como parte de nuestra misión principal de promover el bienestar a lo largo de la vida, siempre hemos reconocido que mantenerse comprometido y conectado es una buena medicina para un envejecimiento saludable. Por eso hemos construido una red creciente de socios, voluntarios y programas comunitarios para ayudar a las personas, incluidos los adultos mayores que envejecen solos, a seguir sus pasiones y conocer a personas con ideas afines. Estos programas crean un camino hacia la conexión.

Un buen lugar para comenzar es con los Grupos Comunitarios de AARP (en inglés). Aquí encontrarás formas de unirte a personas con ideas afines mayores de 50 años, incluidos grupos para amantes de la comida, entusiastas de la tecnología y más. Estas opciones están diseñadas para ofrecer flexibilidad, asegurando que cada persona que envejece sola pueda encontrar el nivel de conexión que le resulte tanto cómodo como significativo.