Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Las personas que envejecen solas necesitan una red de amigos

Sin familiares cercanos con quienes contar, estos adultos mayores esperan encontrar apoyo en la comunidad.

Por

Sharon Jayson,

 
Updated 15 de mayo de 2025
AARP
Comments
Published 06 de octubre de 2022
/ Updated 15 de mayo de 2025
(De izquierda a derecha) David Fink, Stacy Davenport y Patricia Wood.
EVAN JENKINS; LAUREN JUSTICE; ILANA PANICH-LINSMAN

Stacy Davenport dice que empezó a preocuparse por su futuro poco antes de cumplir los 60 años.

“Entré en pánico, y hablé con una amiga de por qué la idea de cumplir 60 me producía ansiedad”, señala. “Si me enfermo, no tengo a nadie que me cuide”.

Al año siguiente, en el 2018, tuve dos derrames cerebrales leves que “me hicieron ver que sería mejor poner mis asuntos en orden”.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Davenport, una consejera personal de Austin, Texas, que no tiene pareja ni hijos, forma parte del 33% de las mujeres de 65 años o más que vive sola. Entre los hombres del mismo grupo de edad, casi el 22 por ciento lo hace, según datos del censo publicados el año pasado. Estas personas que envejecen solas pueden ser viudas, divorciadas o nunca haberse casado.

Ahora, a los 68 años, Davenport explica que los problemas de salud la obligaron a actuar en vez de limitarse a pensar en el porvenir. Nombró albacea y beneficiaria a una sobrina de Florida, le otorgó un poder notarial para su atención médica y la agregó a su cuenta bancaria.

Davenport dice que ya coordinó su cremación cuando llegue el momento, "así que mi sobrina no tendrá que preocuparse por eso".

“Mis amigos tienen familia. Están casados. Tienen hijos”, dice Davenport sobre sus amigos de Austin y las comunidades vecinas. Si bien la llevaron al supermercado y a las citas médicas después de sufrir los derrames cerebrales, conoce bien los inconvenientes que conlleva depender de amigos que tienen otras obligaciones.

Davenport dice que no ha tenido otro derrame ni problemas de salud mayores. 

Más adultos solos necesitan apoyo

Sin embargo, los adultos que envejecen solos son un grupo cada vez más numeroso, pues hay más personas que nunca se han casado, que no tienen pareja y que no tienen hijos. Además, los adultos que tienen hijos en realidad pueden estar solos si sus hijos adultos viven lejos, si tienen un hijo discapacitado que no puede cuidar de ellos o si están distanciados, por lo que hay más adultos mayores que buscan apoyo en otros lugares. Prepararse para las siguientes etapas de la vida significa hacer frente a cuestiones como las finanzas y la planificación patrimonial, la atención médica y las futuras necesidades de vivienda, así como anticiparse al deterioro de la salud y dejar instrucciones para el final de la vida. Los expertos recomiendan que las personas que envejecen solas y que han superado el aislamiento de la pandemia consideren ampliar sus círculos sociales y entablar amistades con personas más jóvenes para disipar los temores sobre su futuro.

La población cada vez más diversa de este país también repercute en el envejecimiento solitario.

“Los miembros de la comunidad LGBTQ tienen más probabilidades de envejecer solos y no tener hijos”, señala el geriatra Ashwin Kotwal, que tiene un consultorio clínico en el centro médico del VA en San Francisco y es profesor adjunto de Medicina en University of California, San Francisco.

Según Kotwal, la prevalencia de las personas que envejecen solas parece ser menor entre las comunidades hispana, negra y asiática, que tradicionalmente han dependido más de los familiares.

“Algunas de las comunidades no blancas son más propensas a compartir el hogar con otros familiares. Es un poco menos probable que envejezcan solos”, señala.

Un informe de la National Alliance for Caregiving que se publicó en noviembre del 2021 revela las diferencias en la prestación de cuidados, e indica la mayor incidencia entre las personas negras con más del 28%, seguidas de las hispanas con casi el 22%. La prevalencia entre los blancos no hispanos y los asiáticos es de poco menos del 20%.

Una investigación coescrita por William Chopik, psicólogo de personalidad social de la Universidad Estatal de Michigan, que se publicó en 2021 en la revista Frontiers in Psychology también encontró beneficios de la amistad.

El estudio señala que “cuando los adultos mayores dan poca importancia a la amistad, quizá sean menos propensos a recibir ayuda emocional y funcional de los amigos, con lo que quedan expuestos e indefensos ante las emociones negativas que surgen a raíz de los cambios en su vida (por ejemplo, el deterioro de la salud física)”.  

Entablar amistad con personas de todas las edades y etapas

David Fink tiene 65 años, es de Chicago y parece coleccionar amigos, algo que según él se debe en parte a su carrera como propietario de un teatro. Ahora es promotor de espectáculos en vivo, y opina que “las personas del mundo del arte se relacionan con todos los niveles de la sociedad”, lo cual trasciende los límites socioeconómicos, étnicos y etarios.

“Es común que las personas me ‘adopten’”, dice Fink. “Si vives tu vida con una actitud positiva y haces cosas interesantes, la gente entabla amistad contigo”.

Fink comenta que también ha entablado amistad con adultos más jóvenes debido a sus intereses diversos. Participa en clases de narrativa y en tareas voluntarias, como en un jardín para enfermos de sida y en el consejo directivo de una organización artística ubicada a una hora de distancia, en MÍchigan.

En los últimos años, Fink ha viajado por el mundo con un grupo de artistas, y recientemente pasó seis semanas en India.

“Tenemos una misión”, dice. “El lema es ‘Vivir como una sola familia’. Mostramos la belleza del multiculturalismo en las artes. En este país, la gente necesita encontrar su tribu y su comunidad ahora mismo”.

Dado que su madre tuvo problemas de salud desde antes de cumplir los 30 años, Fink señala que hizo planes para su futura vejez y otorgó un poder notarial para la atención médica a miembros de su familia extendida y no a sus hermanos, ya que considera que no tendrían el “desapego necesario” para tomar decisiones. Su madre vive en los suburbios de Chicago.

“Creo que hay mucha soledad y aislamiento, sobre todo con el pasar de los años”, dice Fink. “Requiere esfuerzo encontrar a tu gente y mantener el contacto”.

“No puedes confiar siempre en tu núcleo familiar directo”, explica Louise Hawkley, investigadora principal de NORC, una institución de investigación independiente y no partidista de University of Chicago. “Es importante tener amigos durante toda la vida”.

En una encuesta de AARP que llevó a cabo NORC con personas de 50 años o más que envejecen solas, y los resultados indicaron que solo un tercio de los participantes cuentan con alguien que les ayude a ocuparse de su hogar o de los gastos diarios; el 77% manifestaron haber planificado poco o nada para recibir ayuda en su vejez.

Entre las organizaciones que intentan ayudar a los adultos mayores se encuentra el programa sin fines de lucro Village to Village Network, un grupo nacional con miembros que fomenta la unión y el cuidado mutuo entre agrupaciones vecinales de una zona determinada para que todos puedan envejecer adecuadamente en su comunidad. Cada grupo vecinal es diferente, pero casi todos ofrecen programas educativos y eventos sociales, transporte a citas médicas, proveedores de servicios aprobados y otros sistemas de apoyo para los miembros. En este momento hay 285 grupos, y se están creando otros 50.

“Muchos piensan que las personas que envejecen solas no tienen a nadie. Algunas tienen hijos adultos que por distintos motivos no están involucrados”, indica Barbara Sullivan, directora ejecutiva. “Muchas de las opciones consisten en formar un equipo de cuidadores y determinar quién va a ser la persona responsable”.

Sullivan afirma que el envejecimiento en solitario se destacará en la conferencia virtual de su organización en septiembre.

“Esto forma parte del envejecimiento”, afirma.

Un pequeño pacto

Patricia Wood vive en San Diego; tiene 69 años y hace más de 30 que está divorciada. Ha pensado en el futuro porque a su hija Kimberly, de 368 años, le diagnosticaron de niña una neurodegeneración con acumulación de hierro en el cerebro, un conjunto de trastornos neurológicos que la han dejado “totalmente dependiente” sin capacidad para hablar ni moverse voluntariamente.

Wood es fundadora y presidenta de la NBIA Disorders Association, que inició en 1996. Renunció a la presidencia en 2023 y ahora es directora del programa de investigación. Wood estableció un fondo fiduciario de necesidades especiales para el cuidado futuro de Kimberly, y dice que también conversó con el padre de su hija para determinar quién podría cuidarla en caso de que ella no pudiera hacerlo. Wood ha sido la cuidadora principal, una función que comparte con su exesposo.

Sin embargo, hace unos años, ella y seis amigas íntimas que viven en la zona de San Diego hicieron “un pequeño pacto según el cual nos brindaríamos apoyo y cuidado de respaldo mutuamente“.

“De nosotras siete, solo una está casada y el resto somos solteras”, dice Wood, y explica que una tiene un hijo adulto a una hora de distancia, tres nunca se han casado y no tienen hijos y las otras dos están divorciadas, con hijos fuera de California.

Si bien Wood tiene un grupo de apoyo muy unido, muchas personas que envejecen solas no lo tienen.

“Tenemos una población cada vez más numerosa de adultos mayores y, al haber más personas de más de 75 años, más van a estar solas”, advierte Hawkley, que está recopilando datos sobre la situación actual de las personas que tenían 57 años o más en el 2015, incluidas sus redes sociales y las formas de conectarse durante los últimos dos años en los que predominó el aislamiento.

Para las personas que envejecen solas y no tienen estos vínculos familiares, encontrar ayuda es un proceso gradual, según la abogada C. Grace Whiting, directora ejecutiva de la National Academy of Elder Law Attorneys o NAELA, con sede en Vienna, Virginia.

“No existe un sistema nacional uniforme para las personas que envejecen solas”, señala. “Tienen que buscar servicios voluntarios y comunitarios”.

Whiting sostiene que, en vez de preocuparse por lo que pueda deparar el futuro, es necesario ver el proceso de planificación como una forma de tener control sobre ese futuro. Se trata de crear un plan para “mantener la dignidad y la autonomía”, añade.

Chopik agrega que nunca es demasiado tarde para hacer nuevas amistades, ya que su investigación revela que los amigos son algo positivo en todas las etapas de la vida.

“Quizá sientas vergüenza por no tener familiares o muchos amigos”, indica, pero “en realidad no necesitas amigos de muchos años para ayudarte a ser feliz y estar bien”.

En busca de amigos en la vejez

Muchas personas que envejecen solas dicen que piensan recurrir a los amigos para que las ayuden, pero ¿qué ocurre si ese círculo de amigos se ha reducido, o no existe﻿? Quizá te hayas mudado hace poco a otro lugar o seas más bien introvertido. "La realidad es que mucha gente vive sola", dice Barbara Sullivan, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Village to Village Network, un grupo nacional de membresía.

Dado que las investigaciones demuestran que las amistades son fundamentales para la salud y la felicidad, Sullivan comparte algunos consejos para hacer amigos:

  • Proponte cultivas nuevas amistades y experiencias. “Estamos conectando a personas que viven solas y que pueden necesitar socialización”, explica Sullivan sobre el modelo Village, que ofrece un “mentor” o embajador para ayudar a los recién llegados a adaptarse y a que los miembros más reservados se sientan cómodos. “La mayoría de nuestras comunidades tienen grupos de interés que se reúnen con regularidad”, añade, como grupos para caminar, observar aves, juegos, charlas, cocina y educación.
  • Prueba el trabajo voluntario. Al participar en tareas comunitarias, las personas pueden ampliar sus posibilidades de encontrar amigos con intereses similares. Un estudio reveló que se necesitan unas 50 horas para hacer un amigo casual, 90 horas para un amigo cercano y unas 200 horas para crear una amistad íntima. El psicólogo social William Chopik, de la Universidad Estatal de Michigan, señala que “antes se veía la amistad como algo opcional y la familia como un vínculo duradero”, pero ahora entendemos “que el papel de los amigos ha sido subestimado y es fundamental a medida que envejecemos”.
  • Conéctate con alguien. Algunas personas —especialmente en la comunidad LGBTQ+— pueden sentirse aisladas o dudar en participar sin un estímulo que las haga sentir incluidas, comenta Sullivan. Preguntarles sobre sus gustos e intereses y si quieren colaborar en programas sociales o proyectos específicos es clave para fomentar la inclusión, añade.
%{postComment}%

Esta historia, publicada originalmente en 2022, ha sido reescrita con nueva información.

Sharon Jayson es una escritora que cubre temas relacionados con el envejecimiento, la familia, la salud y la jubilación. Anteriormente trabajó para USA Today y el Austin American-Statesman, y también ha escrito para Kaiser Health News, la revista Time y The Washington Post.

