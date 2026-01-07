8 cosas que le suceden a tu cuerpo cuando dejas de beber alcohol por un mes

Si lograste completar el reto de Sober October (octubre sin alcohol) y estás considerando el de Dry January (enero sin alcohol), o si planeas dejar de beber durante la Cuaresma, es probable que ya hayas notado cambios significativos en tu cuerpo. La buena noticia es que puedes dejar el alcohol por al menos un mes en cualquier momento y experimentar resultados sorprendentes y beneficios notables para la salud.

“Al reducir el consumo de alcohol, tienes la oportunidad de experimentar algunos beneficios importantes para la salud, que pueden servir como punto de partida para cumplir tus metas”, dice Sandeep Kapoor, vicepresidente adjunto de Servicios de Adicción en el departamento de Medicina de Emergencia en Northwell Health en Nueva York. Sin embargo, dice que si bebes todos los días, debes consultar con un profesional de la salud antes de dejar de hacerlo repentinamente.

Además de los beneficios para la salud que se enumeran a continuación, las investigaciones han demostrado que quienes dejan de consumir alcohol durante un mes —ya sea en la Cuaresma, en Dry January, en Sober October o en cualquier otro mes— tienden a beber menos alcohol a largo plazo (en inglés). Incluso reducir el consumo tiene efectos positivos, (en inglés) según un informe de 2025 publicado en la revista Alcohol and Alcoholism.

De hecho, el consumo de alcohol alcanzó su nivel más bajo en 2025, (en inglés) según una encuesta de Gallup. Entre 1997 y 2023, al menos el 60 % de los estadounidenses reportó consumir alcohol. En 2025, esa cifra descendió al 54 %. (El récord previo más bajo había sido del 55 % en 1958, según el sondeo).

A continuación, ocho cosas que le suceden a tu cuerpo cuando te abstienes de beber alcohol por un mes.

1. Dormirás mejor

Si bien al principio te puede causar sueño y ayudarte a dormir más rápido, el alcohol también puede alterar el ritmo circadiano del cuerpo, lo que dificulta a la larga dormirte cuando quieres, dice Manassa Hany, director médico de la clínica de adicción para pacientes ambulatorios de Mount Sinai West en Nueva York. Afecta particularmente el sueño REM (movimiento ocular rápido), que es crucial para la función cognitiva, la consolidación de la memoria y el sueño restaurador general. A medida que tu cuerpo metaboliza el alcohol, puede hacer que te despiertes con más frecuencia durante la noche, lo que interrumpe tu patrón de sueño y reduce la duración general del sueño, de manera que te despiertas sintiéndote menos descansado.