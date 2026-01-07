Javascript is not enabled.

8 cosas que le suceden a tu cuerpo cuando dejas de beber alcohol por un mes

Mejoras en el sueño, la presión arterial, el estado de ánimo y más.

Por

Barbara Sadick,

 
Updated 06 de enero de 2026
Published 22 de febrero de 2024
Updated 06 de enero de 2026
Sarah Rogers (Getty images 2)

Si lograste completar el reto de Sober October (octubre sin alcohol) y estás considerando el de Dry January (enero sin alcohol), o si planeas dejar de beber durante la Cuaresma, es probable que ya hayas notado cambios significativos en tu cuerpo. La buena noticia es que puedes dejar el alcohol por al menos un mes en cualquier momento y experimentar resultados sorprendentes y beneficios notables para la salud.

“Al reducir el consumo de alcohol, tienes la oportunidad de experimentar algunos beneficios importantes para la salud, que pueden servir como punto de partida para cumplir tus metas”, dice Sandeep Kapoor, vicepresidente adjunto de Servicios de Adicción en el departamento de Medicina de Emergencia en Northwell Health en Nueva York. Sin embargo, dice que si bebes todos los días, debes consultar con un profesional de la salud antes de dejar de hacerlo repentinamente.

Además de los beneficios para la salud que se enumeran a continuación, las investigaciones han demostrado que quienes dejan de consumir alcohol durante un mes —ya sea en la Cuaresma, en Dry January, en Sober October o en cualquier otro mes— tienden a beber menos alcohol a largo plazo (en inglés). Incluso reducir el consumo tiene efectos positivos, (en inglés) según un informe de 2025 publicado en la revista Alcohol and Alcoholism.

De hecho, el consumo de alcohol alcanzó su nivel más bajo en 2025, (en inglés) según una encuesta de Gallup. Entre 1997 y 2023, al menos el 60 % de los estadounidenses reportó consumir alcohol. En 2025, esa cifra descendió al 54 %. (El récord previo más bajo había sido del 55 % en 1958, según el sondeo).

A continuación, ocho cosas que le suceden a tu cuerpo cuando te abstienes de beber alcohol por un mes.

1.   Dormirás mejor

Si bien al principio te puede causar sueño y ayudarte a dormir más rápido, el alcohol también puede alterar el ritmo circadiano del cuerpo, lo que dificulta a la larga dormirte cuando quieres, dice Manassa Hany, director médico de la clínica de adicción para pacientes ambulatorios de Mount Sinai West en Nueva York. Afecta particularmente el sueño REM (movimiento ocular rápido), que es crucial para la función cognitiva, la consolidación de la memoria y el sueño restaurador general. A medida que tu cuerpo metaboliza el alcohol, puede hacer que te despiertes con más frecuencia durante la noche, lo que interrumpe tu patrón de sueño y reduce la duración general del sueño, de manera que te despiertas sintiéndote menos descansado.

Hany dice que una vez que dejas de beber, al principio puede que te resulte más difícil dormirte. Tu sueño, dice, se restaurará gradualmente durante las primeras cuatro semanas, pero después de eso dormirás más profundamente y despertarás más descansado.

2.   Estarás más hidratado

A medida que eliminas el alcohol, que causa deshidratación, tu cuerpo comenzará a absorber más agua, lo que mejorará el funcionamiento de cada órgano, incluso tu piel y tu cerebro. Gradualmente, a medida que aumenta la rotación celular, el daño que el alcohol puede haber hecho comenzará a revertirse.

Debido a que el alcohol priva tu piel de nutrientes, cuando dejas de beber puedes notar que tu piel tiene un brillo más saludable. También verás menos arrugas, menos hinchazón y la eliminación de manchas rojas. El envejecimiento prematuro de la piel disminuirá, y si tienes caspa o eczema, también podrían desaparecer.  Tu estado de ánimo y concentración deberían mejorar, porque cuando tu cerebro está bien hidratado, funciona mejor.

3.   Tendrás una mejor función hepática

El hígado, el órgano interno más grande de tu cuerpo, es un filtro para todo lo que pones en el organismo. Ayuda con la digestión, almacena minerales y vitaminas, regula la coagulación de la sangre y elimina desechos. También ayuda a combatir infecciones, elimina las bacterias de la sangre y mantiene el equilibrio hormonal.

Hany dice que el etanol a partir del cual se produce el alcohol es una toxina y que en exceso puede sobrecargar, dañar e incluso destruir las células hepáticas al hacer que se acumule grasa. Sin embargo, si el daño no es demasiado, una pausa de un mes puede permitir que el hígado se recupere.

 4.  La inflamación disminuirá

Un mes sin beber

Las encuestas de más de 1,000 personas que intentaron dejar de tomar alcohol durante un mes descubrieron que:

  • El 93% de los participantes tenían un sentido de logro
  • El 88% ahorraron dinero
  • El 70% habían mejorado la salud en general
  • El 71% durmieron mejor
  • El 67% tenían más energía
  • El 58% perdieron peso
  • El 57% tuvieron mejor concentración
  • El 54% tenían mejor piel

Fuente: Universidad de Sussex (en inglés)

El etanol en el alcohol inflama tus células hepáticas y hace que el hígado se hinche, dice Mohammad Alhabbal, director médico del AdCare Hospital en Worcester, Massachusetts. Debido a que tu hígado está conectado al páncreas a través de los conductos biliares, dice, tu páncreas comenzará a producir enzimas en exceso y se inflamará, al igual que tu sistema gastrointestinal, tu esófago y tu estómago.  Advierte que la inflamación continua de los órganos puede llevar a que fallen y luego dejen de funcionar.

En un mes, dice Alhabbal, la inflamación disminuirá considerablemente y el daño se puede revertir.

5.  Es probable que pierdas peso

Si dejas de beber alcohol, podrías bajar de peso. Debido a que el alcohol ralentiza tu metabolismo, puedes aumentar de peso fácilmente al beber. Cuando tu metabolismo se ralentiza, tu cuerpo necesita trabajar más para procesar grasas y azúcares. Por sí solo, el alcohol tiene un alto contenido de azúcar y calorías vacías, y cuando agregas bebidas para mezclar, es probable que aumentes sustancialmente tu consumo de calorías. Un informe de 2018 publicado en BMJ Open destacó que las personas que dejaron de beber alcohol durante un mes mostraron mejoras en la resistencia a la insulina.

Beber alcohol tiende a disminuir tus inhibiciones, por lo que es probable que también comas más comida chatarra.  El alcohol realza el sabor de la sal y la grasa. Cuando dejas de beber, no solo es probable que consumas menos calorías, sino que tendrás más energía y eso incluso puede aumentar tu nivel de actividad.

6.  Tu sistema inmunitario funcionará mejor

Tu sistema inmunitario te mantiene saludable.  Beber alcohol debilita ese sistema, lo que te hace más vulnerable a infecciones y enfermedades. No es necesario que bebas mucho alcohol con regularidad para afectar tu sistema inmunitario. Si consumes 5-6 bebidas en una sola sesión, puedes suprimir tu sistema inmunitario durante hasta 24 horas, según la Alcohol and Drug Foundation (en inglés). Si bebes con regularidad, el alcohol también puede evitar que los nutrientes alimenten tu sistema inmunitario.  También reduce los glóbulos blancos del cuerpo, lo que hace más difícil combatir las enfermedades.  Sin embargo, dentro de un mes, tu sistema inmunitario tendrá la capacidad de recuperarse.

7.    Tu presión arterial disminuirá

Beber demasiado alcohol puede aumentar la presión arterial. Si ya tienes presión arterial alta o hipertensión, podría beneficiarte dejar de beber.  Según la Asociación Americana del Corazón, a medida que envejeces, incluso una bebida al día podría aumentar tu presión arterial, (en inglés) un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

8.  Tu estado de ánimo mejorará

El etanol es el ingrediente principal del alcohol.  Al principio, tiende a calmarte, pero con el tiempo lleva a resacas, cambios de humor, agotamiento y depresión.  El alcohol aumenta los niveles de cortisol en el cerebro que aumentan el estrés.  Irónicamente, las emociones negativas que quizás hayas querido suprimir inicialmente con la bebida pueden aumentar.  Pero cuando dejas de consumir alcohol, te sentirás motivado y tu estado de ánimo se estabilizará.

%{postComment}%

Barbara Sadick, radicada en Nueva York, es una periodista de salud independiente. Su trabajo ha aparecido en The Wall Street Journal, U.S. News & World Report y The Washington Post, entre otras publicaciones.

