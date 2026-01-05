Javascript is not enabled.

Medicamentos efectivos para el dolor de las articulaciones

Los tratamientos que van desde cremas tópicas hasta medicamentos recetados pueden aliviar el dolor en las articulaciones, reducir la inflamación y mejorar la movilidad.

Por

Jessica Migala,

 
Published 18 de diciembre de 2025
Ilustración de fármacos e inyecciones utilizadas para aliviar el dolor articular
Kyle Hilton

Puntos principales

Hasta 7 de cada 10 adultos mayores tienen dolor en las articulaciones, según la National Poll on Healthy Aging (Encuesta nacional sobre el envejecimiento saludable) de la Universidad de Míchigan, (en inglés) y más de la mitad de aquellos que informaron síntomas de artritis o dolor en las articulaciones consideran que sus síntomas son de moderados a severos. El dolor en las articulaciones generalmente proviene de enfermedades como la osteoartritis, la artritis reumatoide o la gota.

Manejar el dolor en las articulaciones involucra más que tomar medicamentos. Un peso saludable, actividad regular y opciones sin medicamentos como hielo y calor pueden ayudar a aliviar el dolor. Si recurres a un medicamento, saber qué tipo es el adecuado para ti (¿tópico? ¿de venta libre? ¿de prescripción?) podrá encaminarte hacia el alivio.

Los siguientes son seis puntos que debes conocer sobre los medicamentos para aliviar el dolor articular.

1. Los productos tópicos pueden funcionar para ciertos tipos de dolor

El diclofenaco (Voltaren) y la capsaicina (Capzasin) son geles y cremas que puedes aplicar directamente en las áreas donde tienes dolor. Estas opciones tienen el beneficio de ser de bajo riesgo, pero solo funcionan bien en ciertas áreas del cuerpo, dice el Dr. Matthew James Hartwell, profesor asistente clínico de cirugía ortopédica en la Universidad de Míchigan.

"Estas opciones funcionan mejor para casos que no requieren llegar más profundo en la articulación", dice. Aunque estas cremas y geles probablemente sean ineficaces para aliviar el dolor de cadera (una articulación profunda), vale la pena probarlos para el dolor de rodilla, hombro o tipo tendinitis, dice.

2. Las opciones de venta libre no son todas iguales﻿

Dos tercios de los adultos mayores encuestados informaron manejar su dolor articular o artritis con analgésicos de venta libre (OTC). Los AINE (medicamentos antiinflamatorios no esteroides) —como el ibuprofeno, el naproxeno y la aspirina—, y el acetaminofeno son dos categorías de medicamentos de venta libre que ayudan con el dolor articular.

En cuanto a cuál tomar, "cada persona reacciona de manera diferente a los distintos medicamentos", dice el Dr. Jacob Calcei, profesor asistente en el Departamento de Cirugía Ortopédica en la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland.

"Algunas personas sienten que el ibuprofeno [Advil, Motrin] funciona mejor para ellos", dice Calcei. "El naproxeno [Aleve] dura más tiempo en tu sistema, así que solo necesitas tomarlo una o dos veces al día, en lugar de varias veces al día con ibuprofeno".

El acetaminofeno, por otro lado, es un analgésico, pero no un antiinflamatorio. "Solo abordará el malestar, pero no calmará la inflamación que ocurre en la articulación", dice Calcei.

Aquí te mostramos cómo puedes decidir qué analgésico de venta libre es adecuado para tu dolor articular:

  • Habla con tu médico. Pregunta si hay alguna razón médica por la que no deberías tomar un medicamento de venta libre. Por ejemplo, si tomas anticoagulantes, la investigación en el European Heart Journal (en inglés) indica que el riesgo de sangrado interno es mayor si tomas AINE. Del mismo modo, los médicos sugieren evitar los AINE si tienes enfermedad renal crónica, ya que estos medicamentos se procesan a través de tus riñones. También quizás quieras evitarlos si tienes presión arterial alta no controlada o diabetes, enfermedad del hígado, úlceras estomacales o enfermedad inflamatoria intestinal.
  • Presta atención a los efectos secundarios. Los AINE pueden dañar el revestimiento de tu estómago, contribuyendo a problemas gastrointestinales desde malestar estomacal hasta sangrado. Esto es especialmente cierto si los tomas durante un período prolongado. Si has tomado estos medicamentos varias veces al día durante más de una semana, habla con tu médico para asegurarte de que sean seguros, dice Calcei.
  • Considera la dosis. Si regularmente tomas medicamento para el alivio del dolor varias veces al día y tu dolor empeora antes de la siguiente dosis, un medicamento de venta libre de acción más prolongada puede ser una mejor opción. O habla con tu médico sobre un medicamento recetado más fuerte.

3. Los analgésicos de prescripción vienen en diversas formas

Si tienes hinchazón en las articulaciones, sientes que una articulación se "traba" o "bloquea", o te preocupa que tu rodilla pueda fallar, podrías estar en una buena posición para comenzar un medicamento con receta, dice Hartwell.

Primero, él aconseja ver a tu médico para obtener imágenes, como una radiografía o una resonancia magnética, para poder identificar y tratar una posible lesión. En ese momento, tu médico puede recomendar:

  • Continuar con un medicamento para el dolor de venta libre
  • Pasar a un antiinflamatorio con receta como celecoxib (Celebrex), meloxicam o fenoprofen (Nalfon), que son más fuertes
  • Usar corticosteroides orales como la prednisona, que se prescriben con precaución. "Los esteroides tienen efectos secundarios que a menudo son significativos. No los recetamos para uso a largo plazo", dice Calcei. Los efectos secundarios incluyen cambios de humor, dolores de cabeza, mareos, problemas de visión y aumento de peso, entre muchos otros.
Los corticosteroides orales pueden ser recomendados si tienes una enfermedad inflamatoria de las articulaciones como la artritis reumatoide, ya que estos medicamentos se usan como terapia temporal mientras se espera que otros medicamentos inmunosupresores más potentes como los DMARD o biológicos hagan efecto.

  • Comenzar con inyecciones en las articulaciones, que alivian el dolor y mejoran la función articular. Las inyecciones de corticosteroides y las inyecciones de ácido hialurónico son dos tratamientos comunes para el dolor articular.

Las inyecciones de esteroides pueden ser útiles para controlar el dolor por un largo período de tiempo", dice Hartwell. La investigación sugiere que una inyección en la articulación del hombro o la cadera, por ejemplo, proporciona alivio por hasta ocho o doce semanas, respectivamente.

Las inyecciones de ácido hialurónico en la articulación son otra opción y se ha encontrado que alivian el dolor y mejoran la función en la osteoartritis de rodilla.

4. Los opioides se usan con moderación para el dolor articular

El uso excesivo de opioides se considera una crisis de salud pública. El uso inadecuado y el abuso de estos medicamentos causan mareos, estreñimiento, depresión y muerte.

"Realmente, tratamos de evitarlos excepto en el dolor postoperatorio o lesión aguda", dice Calcei. "En ese caso, nos enfocamos en usar un curso mucho más corto, sin nada a largo plazo".

Trabaja con tu médico para identificar una alternativa a los opioides. Otros medicamentos incluyen acetaminofeno, AINE, antidepresivos e inyecciones en las articulaciones, pero también puedes considerar tratamientos sin medicamentos como la fisioterapia, el ejercicio y los dispositivos TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea), que usan corrientes eléctricas de bajo voltaje para aliviar el dolor.

5. Medicamentos usados para otros trastornos de salud también pueden aliviar el dolor articular

Algunos medicamentos que quizás no asocies con el alivio del dolor, como los antidepresivos recetados o los medicamentos anticonvulsivos, pueden ser completamente apropiados.

La duloxetina (Cymbalta) es un ejemplo de un ISRSN, una clase de medicamentos que se usa típicamente para tratar la depresión y la ansiedad, y que también es efectiva para aliviar el dolor nervioso crónico, una de las causas del dolor articular. También puede mejorar el estado de ánimo y el sueño, dos cosas que pueden empeorar el dolor.

Gabapentina y pregabalina, que se usan para manejar y tratar las convulsiones, también se enfocan en el dolor nervioso crónico al calmar los receptores del dolor.

Con respecto a estos y otros medicamentos similares, Hartwell enfatiza la importancia de que tu médico identifique la fuente correcta de tu dolor.

"En muchos escenarios, no hay una razón musculoesquelética o anatómica para el dolor. El dolor puede provenir de una sensibilidad al dolor aumentada, dolor de tipo nervioso o dolor crónico que hace que un medicamento para los nervios sea una mejor opción", dice él.

6. La artritis inflamatoria requiere medicamentos más potentes

Aunque la osteoartritis (artritis de "desgaste") es la forma más común de artritis, las enfermedades autoinmunes que atacan las articulaciones, como la artritis reumatoide, también causan dolor e inflamación en las articulaciones. Los DMARD, como los inhibidores del factor de necrosis tumoral (Enbrel, Remicade, Humira) y el metotrexato, actúan sobre las vías inflamatorias e inmunitarias para ralentizar la progresión de la enfermedad y mejorar los síntomas.

Manejar el dolor crónico es extremadamente complejo y no deberías hacerlo por tu cuenta. Trabaja con tu médico para elaborar un plan integral que controle tu dolor pero que también mejore tu calidad de vida.

Jessica Migala ha escrito para Marie Claire, Prevention y más de otras treinta publicaciones.

