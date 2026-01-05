Medicamentos efectivos para el dolor de las articulaciones

Hasta 7 de cada 10 adultos mayores tienen dolor en las articulaciones, según la National Poll on Healthy Aging (Encuesta nacional sobre el envejecimiento saludable) de la Universidad de Míchigan, (en inglés) y más de la mitad de aquellos que informaron síntomas de artritis o dolor en las articulaciones consideran que sus síntomas son de moderados a severos. El dolor en las articulaciones generalmente proviene de enfermedades como la osteoartritis, la artritis reumatoide o la gota.

Manejar el dolor en las articulaciones involucra más que tomar medicamentos. Un peso saludable, actividad regular y opciones sin medicamentos como hielo y calor pueden ayudar a aliviar el dolor. Si recurres a un medicamento, saber qué tipo es el adecuado para ti (¿tópico? ¿de venta libre? ¿de prescripción?) podrá encaminarte hacia el alivio.

Los siguientes son seis puntos que debes conocer sobre los medicamentos para aliviar el dolor articular.

1. Los productos tópicos pueden funcionar para ciertos tipos de dolor

El diclofenaco (Voltaren) y la capsaicina (Capzasin) son geles y cremas que puedes aplicar directamente en las áreas donde tienes dolor. Estas opciones tienen el beneficio de ser de bajo riesgo, pero solo funcionan bien en ciertas áreas del cuerpo, dice el Dr. Matthew James Hartwell, profesor asistente clínico de cirugía ortopédica en la Universidad de Míchigan.

"Estas opciones funcionan mejor para casos que no requieren llegar más profundo en la articulación", dice. Aunque estas cremas y geles probablemente sean ineficaces para aliviar el dolor de cadera (una articulación profunda), vale la pena probarlos para el dolor de rodilla, hombro o tipo tendinitis, dice.

2. Las opciones de venta libre no son todas iguales﻿

Dos tercios de los adultos mayores encuestados informaron manejar su dolor articular o artritis con analgésicos de venta libre (OTC). Los AINE (medicamentos antiinflamatorios no esteroides) —como el ibuprofeno, el naproxeno y la aspirina—, y el acetaminofeno son dos categorías de medicamentos de venta libre que ayudan con el dolor articular.

En cuanto a cuál tomar, "cada persona reacciona de manera diferente a los distintos medicamentos", dice el Dr. Jacob Calcei, profesor asistente en el Departamento de Cirugía Ortopédica en la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland.

"Algunas personas sienten que el ibuprofeno [Advil, Motrin] funciona mejor para ellos", dice Calcei. "El naproxeno [Aleve] dura más tiempo en tu sistema, así que solo necesitas tomarlo una o dos veces al día, en lugar de varias veces al día con ibuprofeno".

El acetaminofeno, por otro lado, es un analgésico, pero no un antiinflamatorio. "Solo abordará el malestar, pero no calmará la inflamación que ocurre en la articulación", dice Calcei.

Aquí te mostramos cómo puedes decidir qué analgésico de venta libre es adecuado para tu dolor articular: