Lo que los adultos mayores deben saber sobre el acetaminofén

Considerando que más del 70% de los adultos de 50 años o más experimentan dolor en las articulaciones, un síntoma común del envejecimiento, y millones más enfrentan lesiones agudas y luchan contra enfermedades rutinarias, es seguro decir que los analgésicos son populares entre el grupo de más de 50 años. Y uno que a menudo se recomienda es el acetaminofén, mejor conocido por su nombre de marca, Tylenol.

Es "un medicamento efectivo y útil para la fiebre y los síndromes de dolor leve en adultos mayores", dice el Dr. R. Sean Morrison, profesor y presidente del Departamento Brookdale de Geriatría y Medicina Paliativa en la Facultad de Medicina Icahn en Mount Sinai.

Y en la mayoría de los casos, es seguro, dice el Dr. James S. Powers, profesor de geriatría en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Aun así, como cualquier medicamento, hay algunos riesgos y consideraciones para los adultos mayores. Esto es lo que debes saber la próxima vez que busques el analgésico.

¿Qué es el acetaminofén?

Este medicamento es un analgésico y reductor de fiebre. Se utiliza a menudo para dolores leves o moderados causados por dolores musculares, osteoartritis y dolores de cabeza.

El acetaminofén, un no opioide, es conocido en muchos países como N-acetil-para-aminofenol (APAP) o paracetamol. Se puede tomar por vía oral, rectal o intravenosa, y está disponible sin receta (OTC) y con receta médica.

El medicamento no reduce la inflamación; los medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno son mejores para eso. Pero esas opciones vienen con sus propios riesgos para los adultos mayores, como el sangrado, los ataques cardíacos y el derrame cerebral.

¿Es seguro el acetaminofén para los adultos mayores?