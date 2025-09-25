Por qué las caídas pueden ser mortales a medida que envejeces

Un tropiezo en la acera o con el cordón de un zapato puede resultar en una rodilla raspada o un moretón en un niño pequeño. Pero para una persona mayor, una caída puede tener consecuencias graves e incluso mortales.

En 2023, 41,400 adultos de 65 años o más murieron a causa de caídas no intencionales, según un informe (en inglés) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicado el 18 de junio. Esa cifra es superior a las 38,742 muertes relacionadas con caídas (en inglés) registradas en 2021, según muestran los datos federales. Y estas cifras no reflejan los millones de adultos mayores que cada año sufren lesiones graves debido a caídas.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

¿Cuándo se vuelven más graves las caídas?

Hay varias razones por las que las caídas se vuelven más peligrosas a medida que envejecemos. La pérdida ósea y muscular, que se vuelve más común con la edad, aumenta la probabilidad de que una caída cause una fractura, lo que puede privar a las personas de su independencia.

“Para una persona mayor que tiene algunas limitaciones de movilidad, una caída realmente puede marcar la diferencia en su capacidad de poder caminar de nuevo”, dice la Dra. Liron Sinvani, profesora adjunta en los Feinstein Institutes for Medical Research y directora del Servicio Hospitalario Geriátrico en Northwell Health. Las investigaciones demuestran que las fracturas de cadera (en inglés) son responsables de casi el 30% de las muertes a causa de caídas entre los adultos de 65 años o más.

El empeoramiento de la vista y la mala audición pueden dificultar que las personas mayores detecten los peligros. Además, los estudios demuestran que los adultos mayores tienen tiempos de reacción más lentos y que tal vez no puedan reaccionar con la misma rapidez que antes cuando comienzan a caer.

Si tu cabeza entra en contacto con el piso antes que tu mano, podrías sufrir una lesión cerebral. Las hemorragias cerebrales son especialmente preocupantes para los aproximadamente 2 millones de personas en el país que toman anticoagulantes. Casi la mitad de las muertes por caídas entre la población de 65 años o más se deben a lesiones en la cabeza, según un estudio publicado en Journal of the American Geriatrics Society.

La recuperación de lesiones graves lleva más tiempo a medida que envejeces y puede ser especialmente difícil para personas de salud frágil o que están lidiando con otras enfermedades. Las hospitalizaciones pueden presentar riesgos de infección, y los medicamentos para ayudar a controlar el dolor pueden afectar la cognición.