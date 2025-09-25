Javascript is not enabled.

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
Por qué las caídas pueden ser mortales a medida que envejeces

Casi 39,000 adultos mayores murieron a causa de una caída en el 2021, pero los expertos dicen que esto puede prevenirse.

Por

Rachel Nania,

 
Updated 19 de junio de 2025
AARP
Comments
Published 01 de septiembre de 2023
/ Updated 19 de junio de 2025
AARP (Shutterstock)

Un tropiezo en la acera o con el cordón de un zapato puede resultar en una rodilla raspada o un moretón en un niño pequeño. Pero para una persona mayor, una caída puede tener consecuencias graves e incluso mortales.

En 2023, 41,400 adultos de 65 años o más murieron a causa de caídas no intencionales, según un informe (en inglés) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicado el 18 de junio. Esa cifra es superior a las 38,742 muertes relacionadas con caídas (en inglés) registradas en 2021, según muestran los datos federales. Y estas cifras no reflejan los millones de adultos mayores que cada año sufren lesiones graves debido a caídas.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

¿Cuándo se vuelven más graves las caídas?

Hay varias razones por las que las caídas se vuelven más peligrosas a medida que envejecemos. La pérdida ósea y muscular, que se vuelve más común con la edad, aumenta la probabilidad de que una caída cause una fractura, lo que puede privar a las personas de su independencia.

“Para una persona mayor que tiene algunas limitaciones de movilidad, una caída realmente puede marcar la diferencia en su capacidad de poder caminar de nuevo”, dice la Dra. Liron Sinvani, profesora adjunta en los Feinstein Institutes for Medical Research y directora del Servicio Hospitalario Geriátrico en Northwell Health. Las investigaciones demuestran que las fracturas de cadera (en inglés) son responsables de casi el 30% de las muertes a causa de caídas entre los adultos de 65 años o más.

El empeoramiento de la vista y la mala audición pueden dificultar que las personas mayores detecten los peligros. Además, los estudios demuestran que los adultos mayores tienen tiempos de reacción más lentos y que tal vez no puedan reaccionar con la misma rapidez que antes cuando comienzan a caer.

Si tu cabeza entra en contacto con el piso antes que tu mano, podrías sufrir una lesión cerebral. Las hemorragias cerebrales son especialmente preocupantes para los aproximadamente 2 millones de personas en el país que toman anticoagulantes. Casi la mitad de las muertes por caídas entre la población de 65 años o más se deben a lesiones en la cabeza, según un estudio publicado en Journal of the American Geriatrics Society.

La recuperación de lesiones graves lleva más tiempo a medida que envejeces y puede ser especialmente difícil para personas de salud frágil o que están lidiando con otras enfermedades. Las hospitalizaciones pueden presentar riesgos de infección, y los medicamentos para ayudar a controlar el dolor pueden afectar la cognición.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

¿Deberías ir al médico después de una caída?

Sí. Sin embargo, la urgencia con la que debes acudir depende de la gravedad de la caída.

El dolor intenso, la pérdida del conocimiento o un golpe en la cabeza requieren atención inmediata, dice Sinvani. Si no te lastimaste, o solo sufriste raspaduras menores, es importante hablar con tu proveedor de salud, ya que caerte una vez duplica tus probabilidades de una futura caída, según los CDC. Y la próxima vez, tal vez no tengas tanta suerte.

“No es suficiente decir: ‘Bueno, esta persona se ha caído. Continuemos con nuestro día’”, dice Sinvani. “Entender por qué se cayó esa persona se vuelve muy importante”.

A pesar de que las caídas son comunes entre la población de 65 años o más —alrededor de 1 de cada 4 adultos mayores sufre caídas cada año— no son una parte normal del envejecimiento, dicen los CDC. Y los expertos en salud dicen que se pueden evitar.

Seguro

Planes de seguro de la vista de VSP®, de AARP®

Ahorro promedio anual de $350 para socios

Ver detalles
Ver todo
See more Seguro offers >

Determina la causa y toma medidas para evitar las caídas

Según los CDC, tomar algunas acciones simples pueden ayudar a prevenir caídas. Ciertos problema de salud —como una deficiencia de vitamina D, diabetes, enfermedades cardíacas, pérdida de la visión o pérdida de la audición— pueden hacer que una persona sea más propensa a las caídas. Tu médico puede verificar si padeces estos trastornos y ayudarte a tratarlos o controlarlos.

Los medicamentos recetados y de venta libre comunes pueden causar efectos secundarios como mareos y somnolencia que pueden provocar caídas. “Esto es algo que se puede prevenir”, señala Sinvani. Por ejemplo, tu médico puede reducir tu dosis o cambiarte a un medicamento que no tenga los mismos efectos secundarios.

Si se trata de un problema de equilibrio, los dispositivos de asistencia como un bastón o un andador pueden ayudar. También puede ser beneficioso hacer ciertos ejercicios. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento recomienda practicar yoga, pilates y taichí para mejorar el equilibrio y la fuerza muscular. Tu profesional de la salud también puede darte consejos sobre cómo protegerte contra las caídas en tu hogar (en inglés). Es esencial recurrir a barras de agarre, luces brillantes y alfombras antideslizantes.  

“Estas cosas deben tomarse muy en serio”, dice Sinvani. “Es necesario investigar la causa de la caída; debe haber una evaluación del hogar, debe haber una evaluación de la movilidad y luego debe establecerse algún tipo de plan de control. Y al tomar estas medidas, puedes realmente prevenir las caídas que causan muertes o lesiones”.

Datos sobre las caídas

Entre las personas mayores de 65:

  • Las caídas son la causa principal de lesiones y muertes relacionadas con lesiones.
  • Cada año, 3 millones de personas reciben tratamiento en los departamentos de emergencias por lesiones causadas por caídas.
  • Se produjeron 38,742 muertes relacionadas con caídas en el 2021.
  • Las mujeres informan más caídas que los hombres.
  • La tasa de mortalidad relacionada con las caídas fue más alta entre los hombres que entre las mujeres en el 2021.
  • Más del 95% de las fracturas de cadera son causadas por caídas.
  • Las caídas son la causa más común de lesiones cerebrales traumáticas.
  • La estimación de caídas fatales en el 2021 fue más alta que en los 20 años anteriores. 

 Fuente: CDC

Nota del editor: Esta historia, publicada por primera vez el 1 de septiembre de 2023, ha sido actualizada para incluir nueva información.

%{postComment}%

Rachel Nania es una galardonada editora que escribe sobre atención médica y políticas de salud para AARP.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

