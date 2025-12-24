Centro de recursos
La Administración del Seguro Social (SSA) paga los beneficios en el mes posterior al que se deben recibir. El pago que recibes en enero, corresponde a los beneficios del mes de diciembre. Para la mayoría de los beneficiarios, los pagos se reciben en el segundo, tercero o cuarto miércoles del mes, pero hay ciertas excepciones.
Estas son las fechas de pagos de los beneficios del Seguro Social para el mes de enero del 2026.
Viernes, 2 de enero: Beneficiarios del Seguro Social que tambié reciben:
- tanto SSI como un beneficio de jubilación, discapacidad, familiar o de sobreviviente del Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un beneficio administrado por la SSA para personas de 65 años o más con bajos ingresos y activos limitados, que son ciegas o tienen una discapacidad.
- viven en el exterior;
- están inscritos en un Programa de Ahorros de Medicare;
- o han estado recibiendo pagos del Seguro Social desde antes del 1 de mayo de 1997.
Los beneficiarios de esta categoría suelen recibir sus pagos el tercer día del mes, pero la SSA no realiza pagos los fines de semana ni los días festivos federales. El 3 de enero es sábado, por lo que recibirán su pago el 2 de enero, el día hábil anterior más cercano.
Miércoles, 14 de enero: Beneficiarios que nacieron entre el 1.º y 10 de su mes de nacimiento.
Miércoles, 21 de enero: Beneficiarios que nacieron entre el 11 y 20 de su mes de nacimiento.
Miércoles, 28 de enero: Beneficiarios que nacieron entre el día 21 y el final de su mes de nacimiento.
