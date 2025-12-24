La Administración del Seguro Social (SSA) paga los beneficios en el mes posterior al que se deben recibir. El pago que recibes en enero, corresponde a los beneficios del mes de diciembre. Para la mayoría de los beneficiarios, los pagos se reciben en el segundo, tercero o cuarto miércoles del mes, pero hay ciertas excepciones.

Estas son las fechas de pagos de los beneficios del Seguro Social para el mes de enero del 2026.

Viernes, 2 de enero: Beneficiarios del Seguro Social que tambié reciben:

Los beneficiarios de esta categoría suelen recibir sus pagos el tercer día del mes, pero la SSA no realiza pagos los fines de semana ni los días festivos federales. El 3 de enero es sábado, por lo que recibirán su pago el 2 de enero, el día hábil anterior más cercano.

Miércoles, 14 de enero: Beneficiarios que nacieron entre el 1.º y 10 de su mes de nacimiento.

Miércoles, 21 de enero: Beneficiarios que nacieron entre el 11 y 20 de su mes de nacimiento.



Miércoles, 28 de enero: Beneficiarios que nacieron entre el día 21 y el final de su mes de nacimiento.