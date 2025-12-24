Javascript is not enabled.

¿Cuándo recibo mi pago del Seguro Social en enero?

Por

Andy Markowitz,

 
Updated 24 de diciembre de 2025
AARP
Comments
Published 26 de enero de 2022
/ Updated 24 de diciembre de 2025
generic-video-poster

En este artículo

Fechas de pago del Seguro Social¿Cómo funciona el calendario de pagos?¿Por qué hay diferentes fechas de pago?¿Qué más debes saber sobre los pagos de beneficios?

La Administración del Seguro Social (SSA) paga los beneficios en el mes posterior al que se deben recibir. El pago que recibes en enero, corresponde a los beneficios del mes de diciembre. Para la mayoría de los beneficiarios, los pagos se reciben en el segundo, tercero o cuarto miércoles del mes, pero hay ciertas excepciones.

Estas son las fechas de pagos de los beneficios del Seguro Social para el mes de enero del 2026.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Viernes, 2 de enero: Beneficiarios del Seguro Social que tambié reciben:

Los beneficiarios de esta categoría suelen recibir sus pagos el tercer día del mes, pero la SSA no realiza pagos los fines de semana ni los días festivos federales. El 3 de enero es sábado, por lo que recibirán su pago el 2 de enero, el día hábil anterior más cercano.

Miércoles, 14 de enero: Beneficiarios que nacieron entre el 1.º y 10 de su mes de nacimiento.

Miércoles, 21 de enero: Beneficiarios que nacieron entre el 11 y 20 de su mes de nacimiento.

Miércoles, 28 de enero: Beneficiarios que nacieron entre el día 21 y el final de su mes de nacimiento.

Los beneficios del SSI suelen pagarse el primer día del mes. Sin embargo, la SSA no realiza pagos los fines de semana ni en días festivos federales. Uno de estos días festivos es el Día de Año Nuevo, por lo que los beneficiarios del SSI recibirán su beneficio de diciembre el 31 de diciembre. De igual manera, como el 1.º de febrero es domingo, los beneficiarios del SSI recibirán sus pagos de enero el 30 de enero.

¿Cómo funciona el calendario de pagos del Seguro Social?

Si recibes beneficios de jubilación o Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI), la fecha de pago está determinada por tu cumpleaños. Si recibes lo que el Seguro Social llama “beneficios auxiliares” en el registro de ingresos de otra persona (por ejemplo, un beneficio para sobrevivientes o un beneficio para cónyuge), tu fecha de pago está determinada por el cumpleaños de esa persona, no por el tuyo.

Funciona de esta manera:

  • Si el cumpleaños es entre el 1 y el 10, recibirás el pago el segundo miércoles de cada mes. 
  • Si el cumpleaños es entre el 11 y el 20, recibirás el pago el tercer miércoles del mes. 
  • Si el cumpleaños es entre el 21 y el 31, recibirás el pago el cuarto miércoles del mes.
Trabajo y finanzas

Red contra el Fraude

Herramientas y recursos gratuitos para ayudarte a detectar y evitar las estafas

Ver detalles
Ver todo
See more Trabajo y finanzas offers >

¿Por qué los pagos se emiten en fechas diferentes?

La SSA adoptó este horario escalonado en junio de 1997. Antes de eso, todos los pagos de los beneficios se realizaban el tercer día del mes, pero eso se volvió difícil de manejar a medida que el número de beneficiarios aumentaba.

La mayoría de las personas que comenzaron a recibir beneficios antes del 1.º de mayo de 1997 todavía reciben el pago el tercer día del mes. El tercero también es la fecha de pago mensual para estos grupos de beneficiarios del Seguro Social: 

  • Los que viven en el extranjero.
  • Aquellos inscritos en los Programas de Ahorro de Medicare, que brindan ayuda financiera estatal para pagar las primas de Medicare.
  • Aquellos que cobran tanto el Seguro Social como la SSI. Si estás en este grupo, obtienes tu SSI el primero del mes y tu Seguro Social el tercero.
  • Aquellos que cobran tanto el Seguro Social como la  SSI. Si estás en este grupo, obtienes tu SSI el primero del mes y tu Seguro Social el tercero.

Únete a la lucha de AARP para proteger tu Seguro Social

Tú has trabajado duro y has aportado al Seguro Social con cada cheque de nómina. Pero recientemente, hemos escuchado a miles de personas que quieren saber más sobre el futuro del Seguro Social. Esto es lo que puedes hacer:

El Seguro Social tiene un calendario en línea (en inglés) que muestra todas las fechas de pago para el 2026.

¿Qué más debo saber sobre las fechas de pago del Seguro Social?

  • Si una fecha de pago programada cae en fin de semana o feriado federal, los pagos se realizan el primer día anterior que no sea sábado, domingo o feriado. Si una fecha de pago programada cae en un fin de semana o feriado federal, los pagos se realizan el primer día anterior que no sea sábado, domingo o feriado. A esto se deben los cambios en el calendario de pagos de enero que mencionamos anteriormente.
  • Si no recibes tu beneficio a tiempo, la SSA recomienda consultar primero con tu banco o institución financiera. Puede haber un retraso en la publicación del pago por su parte. Para denunciar un pago atrasado, faltante o robado, llama al Seguro Social al 800-772-1213 o comunícate con tu oficina local de la SSA (en inglés).
%{postComment}%

Andy Markowitz es redactor y editor sénior de AARP que cubre temas del Seguro Social y la jubilación. Fue editor de The Prague Post y del Baltimore City Paper.

