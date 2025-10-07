 Cobrar beneficios del Seguro Social a los 62, a los 67 o a los 70

La edad a menudo se describe como solo un número, pero ese número importa cuando se trata de solicitar beneficios de jubilación del Seguro Social. Aquí hay un vistazo al papel crucial que juega la edad.

¿Cuál es la edad más temprana para comenzar a recibir el Seguro Social?

La edad más temprana en la que puedes comenzar a recibir los beneficios de jubilación es a los 62 años. Tus pagos comenzarían en tu primer mes completo como una persona de 62 años, es decir, el mes calendario después de tu cumpleaños.

Puedes solicitar hasta cuatro meses antes de que quieras que comiencen tus pagos. Por ejemplo, si cumples 62 en junio, tus beneficios pueden empezar en julio, y puedes solicitarlos desde marzo.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Hay una excepción: si naciste en el primer o segundo día del mes, puedes empezar a cobrar tus beneficios durante ese mes.

Por ejemplo, si naciste el 1.º o el 2 de noviembre de 1963, el Seguro Social te considera de 62 años a partir del 31 de octubre o del 1.º de noviembre del 2025. Puedes solicitar los beneficios en julio y comenzarían en noviembre. Pero si naciste entre el 3 y el 30 de noviembre, tu primer mes completo a los 62 es diciembre.

¿Cuál es la edad plena de jubilación?

La edad plena de jubilación, o FRA, es cuando tienes derecho a reclamar el 100% de los beneficios del Seguro Social calculados a partir de tus ingresos de por vida. Durante la mayor parte de la historia del programa, esa edad era a los 65 años, pero desde principios de los años 2000, ha ido aumentando gradualmente a 67 debido a cambios en la estructura financiera del Seguro Social que el Congreso promulgó en 1983.