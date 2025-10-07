 Cobrar beneficios del Seguro Social a los 62, a los 67 o a los 70

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

 Cobrar beneficios del Seguro Social a los 62, a los 67 o a los 70

Cómo recibir tu beneficio mensual más alto y cuándo tiene sentido comenzar a cobrar temprano.

Por

Phil Pruitt,

 
AARP
Comments
Published 06 de octubre de 2025
globos con las edades 62, 67 y 70 sobre un nido vacío, simbolizando cuándo cobrar el Seguro Social.
Chris Gash

En este artículo

Edad mínima para recibir beneficios • Edad plena de jubilación • Qué pasa si comienzas a los 62 • Qué pasa si esperas hasta los 70 • Guías para solicitar • Ten en cuenta

La edad a menudo se describe como solo un número, pero ese número importa cuando se trata de solicitar beneficios de jubilación del Seguro Social. Aquí hay un vistazo al papel crucial que juega la edad.

¿Cuál es la edad más temprana para comenzar a recibir el Seguro Social?

La edad más temprana en la que puedes comenzar a recibir los beneficios de jubilación es a los 62 años. Tus pagos comenzarían en tu primer mes completo como una persona de 62 años, es decir, el mes calendario después de tu cumpleaños.

Puedes solicitar hasta cuatro meses antes de que quieras que comiencen tus pagos. Por ejemplo, si cumples 62 en junio, tus beneficios pueden empezar en julio, y puedes solicitarlos desde marzo.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Hay una excepción: si naciste en el primer o segundo día del mes, puedes empezar a cobrar tus beneficios durante ese mes.

Por ejemplo, si naciste el 1.º o el 2 de noviembre de 1963, el Seguro Social te considera de 62 años a partir del 31 de octubre o del 1.º de noviembre del 2025. Puedes solicitar los beneficios en julio y comenzarían en noviembre. Pero si naciste entre el 3 y el 30 de noviembre, tu primer mes completo a los 62 es diciembre.

¿Cuál es la edad plena de jubilación?

La edad plena de jubilación, o FRA, es cuando tienes derecho a reclamar el 100% de los beneficios del Seguro Social calculados a partir de tus ingresos de por vida. Durante la mayor parte de la historia del programa, esa edad era a los 65 años, pero desde principios de los años 2000, ha ido aumentando gradualmente a 67 debido a cambios en la estructura financiera del Seguro Social que el Congreso promulgó en 1983.

¿Qué pasa si comienzas a recibir el Seguro Social a los 62?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Si comienzas a recibir beneficios antes de tu edad plena de jubilación, el Seguro Social reduce tu pago mensual por una fracción de porcentaje por cada mes que lo solicites anticipadamente. Los dólares se acumulan.

Si naciste en 1963 y comienzas a recibir beneficios en el 2025 a los 62 años, recibirás tan solo el 70% de la cantidad que habrías recibido si hubieras esperado hasta los 67, tu edad plena de jubilación. Esa reducción es permanente.

Trabajo y finanzas

Calculadora para la jubilación

Investiga cuánto necesitarás para la jubilación

Ver detalles
Ver todo
See more Trabajo y finanzas offers >

¿Qué pasa si esperas hasta los 70?

Si retrasas la solicitud más allá de la edad plena de jubilación, recibirás más que tu beneficio mensual completo, gracias a los créditos por jubilación retrasada. El aumento se limita a los 70 años, cuando puedes reclamar tu beneficio mensual máximo.

Únete a nuestra lucha para proteger el Seguro Social

Has trabajado duro y has aportado al Seguro Social con cada cheque de nómina. Esto es lo que puedes hacer para ayudar a mantener la solidez del programa:

Al igual que la reducción por jubilación anticipada, el aumento por comenzar el Seguro Social entre la FRA y los 70 es permanente.

No tienes que comenzar a cobrar el Seguro Social para tu cumpleaños número 70, pero tu beneficio no aumentará si retrasas más allá de esa edad. Los créditos por jubilación retrasada dejan de acumularse a los 70 años. 

¿Cuáles son algunas pautas para decidir cuándo solicitar?

El momento en que puedes solicitar los beneficios de jubilación es distinto a la pregunta, más compleja, de cuándo deberías solicitarlos.

La pregunta básica es: ¿Debes recibir tus beneficios más temprano —a una cantidad reducida—, o empezar después, cuando sean más altos? La respuesta es muy individual y dependerá de muchos factores, incluyendo tu bienestar físico, estado civil, necesidades financieras y seguridad laboral. Algunos aspectos clave que debes considerar:

1. ¿Cómo está tu salud y el historial de salud de tu familia? Si tienes una expectativa razonable de vivir décadas después de la jubilación, posponer los beneficios para obtener un pago mayor podría ser importante para tu estabilidad financiera a largo plazo. Pero si tienes mala salud a los 62, o tienes una predisposición genética a ciertas enfermedades, puedes decidir si tiene más sentido para ti y tu familia obtener lo que puedas, mientras puedas.

2. ¿Cuánto tiempo esperas estar empleado de manera constante? Muchos trabajadores mayores están siendo empujados a una jubilación anticipada debido a la reducción de personal de las empresas. Terminan pasando sus últimos años laborales en trabajos de medio tiempo o en trabajos independientes. Si se te hace difícil cubrir tus gastos, solicitar el Seguro Social temprano y recibir menos beneficios podría ser lo que necesitas para sobrevivir económicamente.

3. ¿Son los beneficios de sobreviviente una prioridad? Los beneficios para un cónyuge que te sobrevive se basan en el monto que recibías o tenías derecho a recibir al momento de tu muerte. Retrasar tu reclamo para aumentar tu beneficio de jubilación podría proporcionar un pago de Seguro Social más grande para tu cónyuge (y, en algunas circunstancias, tus hijos) después de que te hayas ido. 

Ten en cuenta

• Puedes presentar una solicitud para beneficios de jubilación en internet (si tienes una cuenta de My Social Security), por teléfono (llama al ‪‪‪‪800-772-1213) o en una oficina local del Seguro Social (en inglés) (llama con anticipación para programar una cita).

• Si solicitas Seguro Social antes de la edad plena de jubilación, podrías estar sujeto a la prueba de ingresos del Seguro Social. Los ingresos laborales por encima de cierto nivel podrían desencadenar una retención temporal de tus pagos de beneficios y los de tu cónyuge e hijos, si están cobrando beneficios en tu registro laboral. Una vez que alcances la edad plena de jubilación, no hay retención, sin importar cuánto ganes.

• Si solicitas después de la edad plena de jubilación, podrías cobrar beneficios retroactivos que cubran hasta seis meses antes del mes en que presentaste tu solicitud. Sin embargo, si eliges cobrar beneficios retroactivos, pierdes cualquier crédito por jubilación retrasada que hayas ganado durante esos meses.

%{postComment}%

Phil Pruitt es escritor y editor de AARP especializado en temas del Seguro Social. Fue editor de Scripps News y Yahoo News y formó parte del equipo de USA Today, donde ocupó distintos puestos editoriales.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • Woman collecting her Walmart Plus delivery bag off the porch of her home with potted plants decorating the patio
    Compras y comestibles

    Walmart+

    Descuento de $40 en una membresía anual de Walmart+

    Learn More
    See more Compras y comestibles offers >
  • Family gathered around kitchen table reviewing estate planning documents
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    Planificación patrimonial de Trust & Will

    Un 20% de ahorro en fideicomisos y testamentos

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Mujer feliz sonriendo en la mesa de su oficina frente a una laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP Work & Jobs

    Encuentra una variedad de herramientas útiles, información e inspiración

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >