Una regla general es que necesitarás 10 veces el monto de tus ingresos al momento de la jubilación. Si ganas $100,000 al jubilarte, necesitarías $ 1millón en ahorros. Pero esta es una estimación muy aproximada. La Calculadora para planear tu jubilación, de AARP, te ayuda a refinarla. La herramienta basa su respuesta en tres preguntas importantes: cuánto tiempo planeas ahorrar, qué tipo de rendimiento esperas obtener con tus ahorros y cuánto tiempo necesitas que tu dinero te dure.​

Estos consejos pueden ayudarte a alcanzar tu objetivo:

Ahorra todo lo que puedas. No puedes controlar cuánto tiempo vivirás en la jubilación o qué tipo de rendimiento generarán tus inversiones, pero puedes controlar cuánto ahorras. La Calculadora para planear la jubilación, de AARP, te ayudará a determinar la mejor cantidad para ahorrar a fin de alcanzar tu meta﻿.

Cuanto antes empieces, mejor. Aunque nunca es demasiado tarde para empezar a ahorrar, es mucho más fácil si empiezas temprano. Si comienzas a depositar $5,000 al año en una cuenta IRA a los 30 años, tendrás aproximadamente $634,200 a los 70, suponiendo que ganes un 5% de rendimiento anual. Si comienzas a los 50 años, tendrás solo $173,600 a los 70. La Calculadora de jubilación de AARP te permite ajustar la edad de jubilación para ver cómo te irá a distintas edades.

