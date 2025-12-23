Centro de recursos
Calculadora de AARP para planear tu jubilación: ¿Estás ahorrando lo suficiente?
Descubre cuándo y cómo jubilarte como deseas.
Toda la información que se presenta es para fines educativos y para ofrecer recursos de información. No pretende proporcionar asesoramiento específico o de inversión. No garantizamos la exactitud de la herramienta y te sugerimos que consultes a un asesor respecto de tu situación personal.
¿Qué hace la Calculadora para la jubilación, de AARP?
La Calculadora para la jubilación, de AARP, puede brindarte un resumen personalizado de cómo puede ser tu futuro financiero. Solo responde algunas preguntas acerca del estatus de tu hogar, el salario y las cuentas de ahorro para la jubilación — por ejemplo, lo que tienes en una cuenta individual de retiro (IRA) o una cuenta 401(k). Puedes incluir información acerca de fuentes adicionales de ingreso para la jubilación (como una pensión o beneficios del Seguro Social), cuánto tiempo deseas trabajar y si esperas gastar más, menos o igual cantidad de dinero cuando te jubiles. La herramienta estimará la cantidad de dinero que necesitarás tener ahorrado para jubilarte cuando y como quieras.
Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.
Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP
Depende de una variedad de factores: (quizás lo más notable) tu salud, tus finanzas, y tu satisfacción laboral. La Calculadora para la jubilación de AARP puede ayudarte a decidir cuándo jubilarte según tus necesidades específicas. Recuerda que, si planeas jubilarte anticipadamente, necesitarás tener más dinero ahorrado que si te jubilaras a una edad más tradicional, porque utilizarás esos ahorros durante más tiempo.
Ten en cuenta estas cosas:
- No puedes reclamar los beneficios de jubilación del Seguro Social antes de los 62 años, y si comienzas antes de la edad plena de jubilación (67 años para las personas nacidas en 1960 o después), tus beneficios se reducirán.
- En la mayoría de los casos, no puedes recurrir a cuentas de jubilación con impuestos diferidos, como una IRA tradicional o un 401(k), sin incurrir una multa del 10% hasta que alcances los 59 años y medio. Deberás impuestos sobre la renta del dinero que retires a cualquier edad, a menos que el dinero provenga de una cuenta Roth IRA.
- La mayoría de las personas no califican para Medicare hasta que cumplen 65 años. Si deseas jubilarte antes de esa fecha, asegúrate de incluir el costo del seguro médico privado en tus cálculos.
Una regla general es que necesitarás 10 veces el monto de tus ingresos al momento de la jubilación. Si ganas $100,000 al jubilarte, necesitarías $ 1millón en ahorros. Pero esta es una estimación muy aproximada. La Calculadora para planear tu jubilación, de AARP, te ayuda a refinarla. La herramienta basa su respuesta en tres preguntas importantes: cuánto tiempo planeas ahorrar, qué tipo de rendimiento esperas obtener con tus ahorros y cuánto tiempo necesitas que tu dinero te dure.
Estos consejos pueden ayudarte a alcanzar tu objetivo:
Ahorra todo lo que puedas. No puedes controlar cuánto tiempo vivirás en la jubilación o qué tipo de rendimiento generarán tus inversiones, pero puedes controlar cuánto ahorras. La Calculadora para planear la jubilación, de AARP, te ayudará a determinar la mejor cantidad para ahorrar a fin de alcanzar tu meta.
Cuanto antes empieces, mejor. Aunque nunca es demasiado tarde para empezar a ahorrar, es mucho más fácil si empiezas temprano. Si comienzas a depositar $5,000 al año en una cuenta IRA a los 30 años, tendrás aproximadamente $634,200 a los 70, suponiendo que ganes un 5% de rendimiento anual. Si comienzas a los 50 años, tendrás solo $173,600 a los 70. La Calculadora de jubilación de AARP te permite ajustar la edad de jubilación para ver cómo te irá a distintas edades.
Una cartera con una combinación proporcional de acciones, bonos y efectivo (en cuentas como un certificado de depósito, o CD) suele rendir del 4 al 6%. Una cartera más riesgosa (con más acciones) podría rendir más, y una más conservadora (con más CD) podría ganar menos. Pero ten en cuenta que muy pocas personas son inversores cualificados y pueda ser que algunos inversores adinerados también cuenten con un poco de suerte. La Calculadora para la jubilación de AARP te permitirá ajustar tu tasa de rendimiento. Pregúntate con cuánto riesgo te sientes cómodo a medida que envejeces y no sobreestimes tu habilidad o tu suerte.
Según las estadísticas del Social Security Administration (en inglés), el hombre promedio que llega a los 65 años puede esperar vivir alrededor de los 82 años, y la mujer promedio que llega a los 65 años puede esperar vivir alrededor de los 85 años.
Muchas personas vivirán más y otras no tanto. Pero para ayudar a garantizar que no sobrevivas a tu dinero, probablemente sea mejor planificar como si fueras a vivir hasta los mediados de los 80 años, al menos, y tal vez hasta entrados los 90 si gozas de buena salud y provienes de una familia longeva.
Puedes comenzar a cobrar beneficios del Seguro Social a los 62 años, pero serán hasta un 30% más bajos que si esperas hasta la edad plena de jubilación, cuando calificas para el 100% del beneficio calculado a partir de tu historial de ganancias. Tu pago aumenta en un 8% cada año que retrasas más allá de la edad plena de jubilación, hasta que cumplas 70 años.
Los beneficios del Seguro Social se ajustan anualmente según la inflación. Esa es otra ventaja de esperar: cuando reclamas, obtienes el beneficio de esos aumentos acumulados. Pero es posible que tengas razones de peso para recibir tus beneficios anticipadamente, por ejemplo, si no tienes suficientes ahorros para vivir o si tienes mala salud y no esperas vivir mucho tiempo cuando te jubiles. Puedes utilizar la Calculadora del Seguro Social de AARP (que estima tu beneficio a diferentes edades) junto con la Calculadora para la jubilación de AARP para ayudarte con tu planificación.
Deberás impuestos federales sobre la renta por retiros de una cuenta de ahorros con impuestos diferidos, tal como una 401(k) o una IRA tradicional. La mayoría de los estados también gravan las distribuciones de planes de jubilación. Si tus impuestos federales, estatales y locales son del 30%, un retiro de $1,000 te dejará con $700 después de impuestos.
Es posible que debas pagar impuestos federales sobre tus beneficios del Seguro Social si tu ingreso total (incluida la mitad de tus pagos de beneficios para el año) exceden los $25,000 para un declarante de impuestos individual o los $32,000 para una pareja casada que presenta una declaración conjunta. (Algunos estados también gravan los ingresos del Seguro Social). Los ingresos de pensiones y anualidades generalmente también están sujetos a impuestos.
Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.
Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.