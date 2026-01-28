La Reserva Federal no redujo las tasas de interés. Una buena noticia para los que están ahorrando

La Reserva Federal está manteniendo las tasas de interés en pausa mientras continúa monitoreando la dirección de la inflación, el mercado laboral y el ritmo de crecimiento económico.

Tras tres recortes consecutivos de tasas a finales de 2025, el banco central anunció el 28 de enero que mantendrá las tasas de interés estables a pesar de los llamados del presidente Donald Trump para que la Reserva Federal reduzca las tasas. Como resultado, la tasa de fondos federales se mantendrá en su nivel objetivo actual de entre el 3.5 y el 3.75%.

El anuncio es una victoria para los ahorradores, especialmente para los jubilados que viven con un ingreso fijo y retiran dinero de sus cuentas de ahorros con regularidad para pagar sus facturas. Significa que las tasas de interés en las cuentas de ahorros se mantendrán relativamente altas por el momento.

Entonces, ¿dónde deberías poner dinero extra en este momento? Estos son cinco lugares para considerar.

1. Cuentas de mercado de dinero

Estas son opciones seguras y conservadoras si quieres acceso inmediato a tu efectivo. Las cuentas de mercado de dinero vienen en dos tipos: las emitidas por bancos y cooperativas de crédito, y las de compañías de inversión como Fidelity, Schwab y Vanguard. Ambas vienen con la capacidad de escribir cheques, lo que te permite retirar dinero sin demoras ni penalidades.

Puedes encontrar ofertas actuales de cuentas de mercado de dinero en sitios como Bankrate, Deposit Accounts y NerdWallet. Recientemente, varias cuentas de mercado de dinero en Bankrate estaban ofreciendo alrededor del 4% de interés; en un depósito de $10,000, eso equivale a $400 al año en interés. Estos depósitos están garantizados por al menos $250,000 por institución por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) o la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA).