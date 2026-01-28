Javascript is not enabled.

La Reserva Federal no redujo las tasas de interés. Una buena noticia para los que están ahorrando

¿Tienes algo de dinero extra? Considera colocar el dinero en efectivo en uno de estos lugares.

Por

Daniel Bortz,

 
Updated 28 de enero de 2026
AARP
Comments
Published 02 de febrero de 2023
/ Updated 28 de enero de 2026
persona mirando con lupa a grandes bolsas de dinero
Collage de fotos: AARP; (Fuente: Getty Images (4))

La Reserva Federal está manteniendo las tasas de interés en pausa mientras continúa monitoreando la dirección de la inflación, el mercado laboral y el ritmo de crecimiento económico.

Tras tres recortes consecutivos de tasas a finales de 2025, el banco central anunció el 28 de enero que mantendrá las tasas de interés estables a pesar de los llamados del presidente Donald Trump para que la Reserva Federal reduzca las tasas. Como resultado, la tasa de fondos federales se mantendrá en su nivel objetivo actual de entre el 3.5 y el 3.75%.

El anuncio es una victoria para los ahorradores, especialmente para los jubilados que viven con un ingreso fijo y retiran dinero de sus cuentas de ahorros con regularidad para pagar sus facturas. Significa que las tasas de interés en las cuentas de ahorros se mantendrán relativamente altas por el momento.

Entonces, ¿dónde deberías poner dinero extra en este momento? Estos son cinco lugares para considerar.

 1. Cuentas de mercado de dinero

Estas son opciones seguras y conservadoras si quieres acceso inmediato a tu efectivo. Las cuentas de mercado de dinero vienen en dos tipos: las emitidas por bancos y cooperativas de crédito, y las de compañías de inversión como Fidelity, Schwab y Vanguard. Ambas vienen con la capacidad de escribir cheques, lo que te permite retirar dinero sin demoras ni penalidades.

Puedes encontrar ofertas actuales de cuentas de mercado de dinero en sitios como Bankrate, Deposit Accounts y NerdWallet. Recientemente, varias cuentas de mercado de dinero en Bankrate estaban ofreciendo alrededor del 4% de interés; en un depósito de $10,000, eso equivale a $400 al año en interés. Estos depósitos están garantizados por al menos $250,000 por institución por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) o la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA).

Las empresas de corretaje y las compañías de fondos mutuos también tienen fondos mutuos del mercado de dinero, pero esas inversiones no están aseguradas por el Gobierno federal.

 2. Cuentas de ahorro de alto rendimiento

Las cuentas de ahorro de alto rendimiento son un lugar relativamente seguro para guardar tus ahorros. Al igual que las cuentas de mercado monetario de los bancos, las cuentas de ahorro de alto rendimiento en bancos y cooperativas de crédito y ahorro también están respaldadas por la FDIC o la NCUA, pero generalmente no ofrecen privilegios para escribir cheques. Por ese motivo, tienden a pagar un poco más en intereses. Esta semana, las  cuentas de ahorro de alto rendimiento en DepositAccounts.com ofrecían alrededor del 4%, lo que equivale a intereses de $400 al año por cada $10,000.

 3. Certificados de depósito (CD)

Un CD es un depósito en un banco o una cooperativa de crédito que genera interés sobre una suma fija de dinero durante un período determinado. Normalmente, debes dejar el dinero allí el tiempo acordado; si no lo haces, te cobrarán una penalidad. Las personas que compraron CD en los últimos años seguirán obteniendo altos rendimientos, ya que las tasas de interés de los CD se fijan en el momento de la compra, y es probable que las tasas de los nuevos CD se mantengan fuertes mientras la Reserva Federal mantenga su tasa de referencia en su nivel actual.

Según datos recientes de NerdWallet, los mejores CD de un año ofrecían hasta un 4.1% de interés, o $410 al año por un depósito de $10,000. Los mismos límites de seguro se aplican a los CD como a cualquier otra cuenta bancaria.

 4. Bonos del Tesoro de Estados Unidos

La única opción más segura que el dinero respaldado por la FDIC o la NCUA es el dinero respaldado directamente por el Tesoro de EE.UU., donde no se aplica el límite de $250,000 por institución. Estas inversiones son como certificados de depósito, con la diferencia de que pueden venderse en el mercado abierto. También están exentos del impuesto estatal sobre los ingresos, así que solo tienes que pagar impuestos federales sobre los intereses.

Un bono del Tesoro a un año (en inglés) estaba rindiendo el 3.37% el 27 de enero, o $337 al año por cada $10,000. Si vives en un estado con impuestos altos, esto podría rendir incluso más que un CD después de impuestos debido a la exención de impuestos estatales (y locales) para los intereses del bono del Tesoro.

Puedes comprar bonos del Tesoro a través de la mayoría de las instituciones financieras, incluidas firmas como Fidelity, Schwab y Vanguard. También se pueden comprar en bancos o del Gobierno de EE.UU. a través de TreasuryDirect.gov.

 5. Bonos de Tesorería indexados por inflación (TIPS)

Los TIPS pagan una cantidad fija de retorno más la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor federal. Al igual que los bonos del Tesoro, los TIPS cuentan con el respaldo del Gobierno de EE.UU., el interés no está sujeto a impuestos estatales y puedes venderlos en el mercado abierto si no quieres esperar hasta su vencimiento. Los puedes comprar en los mismos sitios donde se compran los bonos del Tesoro.

El plazo más corto de los TIPS del Gobierno federal es cinco años. Recientemente, los TIPS que maduraron en diez años rindieron un 1.875%, más inflación, según TreasuryDirect.gov (en inglés). Eso equivale a $187.50, más lo que resulte ser la inflación, por cada $10,000 invertidos.

%{postComment}%

Daniel Bortz es editor de finanzas personales en AARP, donde escribe y edita contenido sobre dinero para el sitio web, desde ahorro y elaboración de presupuestos hasta creación de riqueza y habilidades para administrar el dinero. Su trabajo ha sido publicado por el New York Times, el Washington PostConsumer Reports, EntrepreneurKiplingerNewsweekMoney y otras publicaciones nacionales.

