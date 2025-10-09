Javascript is not enabled.

Cuidado con las estafas durante el período de inscripción abierta de Medicare

Los delincuentes quieren tu información personal para estafar o defraudar el programa federal de seguro de salud.

Por

Kimberly Lankford,

 
Updated 03 de octubre de 2025
AARP
Comments
Published 27 de diciembre de 2018
/ Updated 03 de octubre de 2025
Una tarjeta de Medicare en medio de una trampa de resorte.
ILLUSTRATION: ROB DOBI

Medicare ha sido un blanco preferido de los estafadores casi desde que se aprobó el programa en julio de 1965. Y un momento favorito para que los delincuentes lleven a cabo sus estafas es durante el período de inscripción abierta, cuando los inscritos pueden hacer cambios en sus planes, del 15 de octubre al 7 de diciembre.

Puede que recibas una llamada de alguien preguntándote si ya recibiste tu nueva tarjeta de Medicare. Tal vez conozca tus detalles personales, como tu fecha de nacimiento o tu dirección. No dejes que eso te convenza de que el que llama es legítimo; los estafadores pueden comprar o encontrar esos datos fácilmente.

Desafortunadamente, muchas personas no se dan cuenta de que Medicare no te contactará de la nada. Las víctimas interactúan con estos delincuentes, a veces revelando información financiera personal y detalles de Medicare.

Los estafadores pueden usar esa información personal para cometer fraude de identidad (robar dinero de las cuentas bancarias de las víctimas, entre otros posibles delitos de fraude). Podrían usar el número de Medicare robado para hacer reclamaciones falsas, típicamente para equipo médico, kits de pruebas genéticas, suministros para diabéticos o inscripciones engañosas en centros para enfermos terminales.

generic-video-poster

Algunos estafadores que perjudican a Medicare también pueden causar daño inesperado a los pacientes. Mike Cohen, el oficial de operaciones en la oficina central del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS), dice que hay casos donde los perpetradores facturan a Medicare a nombre de los pacientes por cierto equipo, como sillas de ruedas, o pruebas de laboratorio que son un beneficio de "por vida". Eso significa que solo obtienes el artículo o servicio una vez. Y si esa única oportunidad se desperdicia debido al fraude, el beneficio ya no estará disponible cuando la persona realmente lo necesite más tarde.

El fraude, junto con errores y abusos, causa que Medicare pierda un estimado de $60,000 millones anualmente, aunque, como señala la Patrulla de Medicare para Adultos Mayores, (en inglés) la cifra exacta es imposible de calcular.

Estafas comunes de Medicare

Ofertas de nuevas tarjetas. Los delincuentes fingen ser de Medicare y les dicen a los beneficiarios que recibirán una nueva tarjeta de Medicare con un chip o una que es de plástico en lugar de papel. (Las tarjetas de Medicare son de papel y ninguna tiene un chip). Incluso pueden decir que la nueva tarjeta incluye beneficios adicionales, como una tarjeta de regalo.

"El estafador dirá que necesita confirmar la identificación de Medicare y otra información personal. En algunos casos, le dicen a la persona que solo necesita proporcionar información de la cuenta bancaria para asegurarse de que pueden seguir pagando sus primas", dice Kim McKenna, coordinadora de la Patrulla de Medicare para Adultos Mayores (SMP) para la Oficina del Comisionado de Seguros del Estado de Washington.

Presentación de reclamaciones falsas. "[Los delincuentes] pueden usar la identificación de una persona para contactar a la oficina de un médico y solicitar un pedido de equipo médico o pruebas, y luego presentar reclamaciones sin que el beneficiario siquiera lo sepa", dice McKenna. Luego, los estafadores reciben reembolso de Medicare por los servicios falsos.

Los delincuentes aprovechan el hecho de que los beneficiarios de Medicare normalmente no reciben una factura si Medicare y una póliza complementaria cubren el costo total, por lo que las víctimas pueden no darse cuenta del fraude hasta que los servicios que no recibieron aparecen en su resumen trimestral.

En uno de los fraudes más indignantes, los delincuentes inscriben a los beneficiarios de Medicare en un centro para enfermos terminales sin su conocimiento, incluso cuando no tienen una enfermedad terminal, y cobran el pago de Medicare por servicios de cuidados terminales que nunca se entregaron. Mientras tanto, al beneficiario se le niegan reclamaciones legítimas porque Medicare no pagará por muchas intervenciones médicas después de que alguien se inscribe en un centro para enfermos terminales.

Otro esquema implica la facturación fraudulenta de sustitutos de piel. Estos son tratamientos costosos destinados a heridas graves en pacientes vulnerables como diabéticos y aquellos con insuficiencia venosa. Los proveedores han utilizado estos sustitutos cuando no son necesarios, dice Cohen, o inflan la cantidad del producto utilizado a "cantidades médicamente increíbles".

Esto puede resultar en cientos de millones en reclamaciones fraudulentas, con un caso reciente que involucró $644 millones en cargos facturados. Los delincuentes a menudo usan los números de proveedor de Medicare robados de médicos legítimos para autorizar estas reclamaciones sin su conocimiento.

Cómo detectar una estafa de Medicare

Llamadas inesperadas de alguien que afirma trabajar para Medicare. "La única vez que alguien recibiría una llamada de Medicare es si el beneficiario llamó primero a Medicare y programó una cita telefónica con un representante", dice McKenna.

Ofertas de tarjetas nuevas o mejoradas por una tarifa. Las tarjetas de Medicare son de papel; no hay tarjetas de Medicare de plástico ni tarjetas con chip. Puedes imprimir una nueva tarjeta de Medicare en cualquier momento desde tu cuenta de Medicare en internet. "Nadie recibiría una nueva tarjeta de Medicare a menos que la haya solicitado personalmente a Medicare, como en un caso donde su identificación ha sido comprometida", señala McKenna.

Solicitudes de información personal. "Medicare no llamará a los beneficiarios para pedir información personal o para actualizar tu información o darte un nuevo número de tarjeta de Medicare", dice Rose Morales, una analista de investigación de fraude de SMP con California Health Advocates.

Las personas que llaman no se identifican claramente. "La mayoría de los estafadores usan frases genéricas como 'Estoy llamando de parte de tu proveedor de cuidados de salud' o 'Estoy llamando de los Servicios de Medicare'", dice Morales.

Amenazas de cancelación de cobertura. El que llama dice que cancelará tu cobertura de Medicare a menos que proporciones información personal por teléfono. Medicare nunca te llamará para cancelar tu cobertura, y recibirás varias facturas y un aviso de pago atrasado por correo antes de que Medicare cancele tu cobertura por no pagar las primas de la Parte B.

Facturas o cargos extraños. Toma nota si recibes una factura de un hospital o proveedor de cuidados por atención que no recibiste, o si ves un cargo sospechoso en tu resumen de Medicare, que es tu explicación trimestral de beneficios de Medicare.

Cómo protegerte de las estafas de Medicare

1. Conoce cómo funciona Medicare. Como se mencionó anteriormente, Medicare no te llamará de la nada con solicitudes de información u ofertas de nuevas tarjetas. Descubre más en el centro de recursos de Medicare de AARP. 

2. Cuelga inmediatamente. Si alguien te pide el número de tu tarjeta de Medicare, cuelga y vuelve a llamar al número que sabes que está asociado con ellos. No uses un número que te den. (Es una buena práctica nunca contestar llamadas de personas que no conoces).

3. Mantén tu tarjeta de Medicare en casa. Solo lleva tu tarjeta de Medicare si la necesitas para una cita médica. Si te preocupa lo que sucede si tienes un accidente, puedes guardar una copia de la tarjeta en tu billetera con el número tachado. Si tienes un accidente, solo necesitarás mostrar que tienes Medicare y la fecha de inicio de tu cobertura y puedes proporcionar el número más tarde.

4. Lee tus notificaciones de reclamos de Medicare. "Revisa tu resumen de Medicare y la explicación de beneficios como lo harías con tu propio estado de cuenta de tarjeta de crédito", dice Morales. Busca reclamaciones por servicios que no recibiste o por reclamaciones duplicadas. Puedes revisar tu registro de reclamaciones revisando el aviso que recibes por correo cada tres meses, o puedes inscribirte para recibir estados de cuenta electrónicos mensuales. Para ver las reclamaciones actuales, ve a tu cuenta de Medicare en internet.  

5. Investiga cargos extraños. Si encuentras cargos sospechosos en tu resumen de Medicare, primero contacta la oficina de tu médico para asegurarte de que no sea solo un error, y luego contacta a Medicare o tu SMP local para reportar la actividad.

Qué hacer si eres blanco de una estafa

Informa la llamada a Medicare al 800-633-4227 y a la Patrulla de Medicare para Adultos Mayores (en inglés) de tu estado al 877-808-2468. Los voluntarios de SMP pueden responder preguntas sobre cargos sospechosos y posibles estafas y ayudarte a denunciar el fraude a Medicare y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., que investiga los fraudes de Medicare. También pueden ayudarte a determinar si tu número de Medicare está en riesgo y si deberías obtener uno nuevo.

Denuncia las estafas al Centro de Quejas de Delitos por Internet (IC3)(en inglés) del FBI.

Para obtener apoyo y orientación, los especialistas en fraude capacitados de la línea de ayuda gratuita de la Red contra el Fraude, de AARP, 877-908-3360, pueden compartir información sobre qué hacer a continuación y cómo evitar estafas futuras. La Red contra el Fraude, de AARP, también ofrece sesiones grupales de apoyo en línea.

%{postComment}%

Kimberly Lankford es una escritora y colaboradora que cubre finanzas personales y Medicare. Anteriormente escribió para la revista Personal Finance de Kiplinger y sus artículos también han sido publicados en U.S. News & World Report, The Washington Post y The Boston Globe. Recibió el premio Best in Business de finanzas personales de la Society of American Business Editors and Writers.

