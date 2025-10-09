Cuidado con las estafas durante el período de inscripción abierta de Medicare

Medicare ha sido un blanco preferido de los estafadores casi desde que se aprobó el programa en julio de 1965. Y un momento favorito para que los delincuentes lleven a cabo sus estafas es durante el período de inscripción abierta, cuando los inscritos pueden hacer cambios en sus planes, del 15 de octubre al 7 de diciembre.

Puede que recibas una llamada de alguien preguntándote si ya recibiste tu nueva tarjeta de Medicare. Tal vez conozca tus detalles personales, como tu fecha de nacimiento o tu dirección. No dejes que eso te convenza de que el que llama es legítimo; los estafadores pueden comprar o encontrar esos datos fácilmente.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Desafortunadamente, muchas personas no se dan cuenta de que Medicare no te contactará de la nada. Las víctimas interactúan con estos delincuentes, a veces revelando información financiera personal y detalles de Medicare.

Los estafadores pueden usar esa información personal para cometer fraude de identidad (robar dinero de las cuentas bancarias de las víctimas, entre otros posibles delitos de fraude). Podrían usar el número de Medicare robado para hacer reclamaciones falsas, típicamente para equipo médico, kits de pruebas genéticas, suministros para diabéticos o inscripciones engañosas en centros para enfermos terminales.

Video: Evita las estafas con tarjetas de Medicare (en inglés)

Algunos estafadores que perjudican a Medicare también pueden causar daño inesperado a los pacientes. Mike Cohen, el oficial de operaciones en la oficina central del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS), dice que hay casos donde los perpetradores facturan a Medicare a nombre de los pacientes por cierto equipo, como sillas de ruedas, o pruebas de laboratorio que son un beneficio de "por vida". Eso significa que solo obtienes el artículo o servicio una vez. Y si esa única oportunidad se desperdicia debido al fraude, el beneficio ya no estará disponible cuando la persona realmente lo necesite más tarde.

El fraude, junto con errores y abusos, causa que Medicare pierda un estimado de $60,000 millones anualmente, aunque, como señala la Patrulla de Medicare para Adultos Mayores, (en inglés) la cifra exacta es imposible de calcular.

Estafas comunes de Medicare

Ofertas de nuevas tarjetas. Los delincuentes fingen ser de Medicare y les dicen a los beneficiarios que recibirán una nueva tarjeta de Medicare con un chip o una que es de plástico en lugar de papel. (Las tarjetas de Medicare son de papel y ninguna tiene un chip). Incluso pueden decir que la nueva tarjeta incluye beneficios adicionales, como una tarjeta de regalo.

"El estafador dirá que necesita confirmar la identificación de Medicare y otra información personal. En algunos casos, le dicen a la persona que solo necesita proporcionar información de la cuenta bancaria para asegurarse de que pueden seguir pagando sus primas", dice Kim McKenna, coordinadora de la Patrulla de Medicare para Adultos Mayores (SMP) para la Oficina del Comisionado de Seguros del Estado de Washington.

Presentación de reclamaciones falsas. "[Los delincuentes] pueden usar la identificación de una persona para contactar a la oficina de un médico y solicitar un pedido de equipo médico o pruebas, y luego presentar reclamaciones sin que el beneficiario siquiera lo sepa", dice McKenna. Luego, los estafadores reciben reembolso de Medicare por los servicios falsos.

Los delincuentes aprovechan el hecho de que los beneficiarios de Medicare normalmente no reciben una factura si Medicare y una póliza complementaria cubren el costo total, por lo que las víctimas pueden no darse cuenta del fraude hasta que los servicios que no recibieron aparecen en su resumen trimestral.

En uno de los fraudes más indignantes, los delincuentes inscriben a los beneficiarios de Medicare en un centro para enfermos terminales sin su conocimiento, incluso cuando no tienen una enfermedad terminal, y cobran el pago de Medicare por servicios de cuidados terminales que nunca se entregaron. Mientras tanto, al beneficiario se le niegan reclamaciones legítimas porque Medicare no pagará por muchas intervenciones médicas después de que alguien se inscribe en un centro para enfermos terminales.