12 maneras de mantener frescos los alimentos durante más tiempo

Los precios crecientes de la comida están apretando los bolsillos de las personas en Estados Unidos, y esto es especialmente cierto para los jubilados que viven con ingresos fijos. Los precios de los alimentos subieron un 2.6% entre noviembre del 2024 y noviembre del 2025. Eso puede hacer que cada manzana podrida o lechuga marchita se sienta como dinero tirado a la basura.

No es de extrañar que el 53% de los adultos digan que los gastos de comestibles son una fuente principal de estrés, según una encuesta (en inglés) reciente de Prensa Asociada-NORC Center for Public Affairs Research﻿. La buena noticia es que hay pasos que puedes seguir para alargar la vida de tus alimentos básicos en la despensa y en el refrigerador, y ahorrar dinero como resultado.

1. Organiza tu refrigerador

Muchas personas cometen el error de descargar sus compras y simplemente meter la comida en el refrigerador sin un plan. Pero todos esos compartimentos en tu refrigerador tienen un propósito.

“Organiza tu refrigerador según las diferentes zonas de temperatura interna”, dice Ann Ziata, una chef en el campus de la ciudad de Nueva York del Institute of Culinary Education. Los artículos en la puerta, explica ella, son los más susceptibles a las fluctuaciones de temperatura, así que no guardes nada muy perecedero ahí. Usa los compartimentos de la puerta para guardar artículos con una vida útil más larga, como mantequilla, pepinillos, jugos pasteurizados y condimentos. Pon los huevos y la leche hacia el fondo del refrigerador.

Consejo de seguridad alimentaria: “La carne nunca debe almacenarse encima de frutas y verduras frescas, porque si gotea sobre los productos, podría causar contaminación”, advierte Amanda Deering, profesora asociada de seguridad alimentaria de productos en el Departamento de Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Purdue.

Y asegúrate de usar bien esos cajones para verduras. “El cajón de baja humedad es para la mayoría de las frutas y verduras que tienden a pudrirse, como los pimientos”, dice Dana Gunders, presidenta de ReFED, una organización sin fines de lucro que trabaja para reducir el desperdicio de alimentos. “El cajón de alta humedad es para cosas que se marchitan, como las verduras de hoja y las zanahorias".

2. Ajusta tu refrigerador y congelador a la temperatura correcta

Mantener los alimentos fríos o congelados ayuda a prolongar su vida y ralentizar el crecimiento de bacterias peligrosas. ¿A qué temperaturas debes ajustarlos?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. recomienda mantener tu refrigerador a 40 grados o menos y el congelador a cero grados. Para una lectura más precisa, coloca un termómetro de refrigerador en el estante del medio, dice Melissa Vaccaro, especialista sénior en programas de seguridad alimentaria en la Asociación Nacional de Salud Ambiental, una organización sin fines de lucro que apoya a los profesionales del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que fue desarrollada con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, la Universidad de Cornell y el Food Marketing Institute.

3. Conoce qué no refrigerar

Algunos productos frescos, incluyendo bayas, lechuga y pepinos﻿, deben ir directamente al refrigerador cuando los llevas a casa. Pero hay algunas frutas y verduras que querrás dejar en el mostrador para que maduren, como las frutas tropicales como aguacates, plátanos y mangos. Estas se ponen marrones más rápido en el refrigerador, dice Ellen Shumaker, directora de divulgación de Safe Plates, un programa de seguridad alimentaria en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Después de que maduren a temperatura ambiente, puedes meterlas en el refrigerador por unos días si prefieres comerlas frías.

Puedes encontrar guías de almacenamiento para una variedad de productos y artículos de despensa usando la aplicación FoodKeeper (en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que fue desarrollada con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, la Universidad de Cornell y el Food Marketing Institute.

4. Dale un respiro a tu refrigerador