12 maneras de mantener frescos los alimentos durante más tiempo

¿Los costos de tus comestibles están acabando con tu presupuesto? Estas soluciones pueden ayudarte a reducir el desperdicio y ahorrar dinero.

Por

Nicole Pajer,

 
Published 26 de enero de 2026
mujer guardando recipientes de comida en el refrigerador para conservar alimentos frescos
Cada compartimento de tu refrigerador tiene su función. Usarlos correctamente puede alargar la vida de tus alimentos.
Getty Images

Los precios crecientes de la comida están apretando los bolsillos de las personas en Estados Unidos, y esto es especialmente cierto para los jubilados que viven con ingresos fijos. Los precios de los alimentos subieron un 2.6% entre noviembre del 2024 y noviembre del 2025. Eso puede hacer que cada manzana podrida o lechuga marchita se sienta como dinero tirado a la basura.

No es de extrañar que el 53% de los adultos digan que los gastos de comestibles son una fuente principal de estrés, según una encuesta (en inglés) reciente de Prensa Asociada-NORC Center for Public Affairs Research﻿. La buena noticia es que hay pasos que puedes seguir para alargar la vida de tus alimentos básicos en la despensa y en el refrigerador, y ahorrar dinero como resultado.  

1. Organiza tu refrigerador

Muchas personas cometen el error de descargar sus compras y simplemente meter la comida en el refrigerador sin un plan. Pero todos esos compartimentos en tu refrigerador tienen un propósito.

“Organiza tu refrigerador según las diferentes zonas de temperatura interna”, dice Ann Ziata, una chef en el campus de la ciudad de Nueva York del Institute of Culinary Education. Los artículos en la puerta, explica ella, son los más susceptibles a las fluctuaciones de temperatura, así que no guardes nada muy perecedero ahí. Usa los compartimentos de la puerta para guardar artículos con una vida útil más larga, como mantequilla, pepinillos, jugos pasteurizados y condimentos. Pon los huevos y la leche hacia el fondo del refrigerador.

Consejo de seguridad alimentaria: “La carne nunca debe almacenarse encima de frutas y verduras frescas, porque si gotea sobre los productos, podría causar contaminación”, advierte Amanda Deering, profesora asociada de seguridad alimentaria de productos en el Departamento de Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Purdue.

Y asegúrate de usar bien esos cajones para verduras. “El cajón de baja humedad es para la mayoría de las frutas y verduras que tienden a pudrirse, como los pimientos”, dice Dana Gunders, presidenta de ReFED, una organización sin fines de lucro que trabaja para reducir el desperdicio de alimentos. “El cajón de alta humedad es para cosas que se marchitan, como las verduras de hoja y las zanahorias". 

2. Ajusta tu refrigerador y congelador a la temperatura correcta

Mantener los alimentos fríos o congelados ayuda a prolongar su vida y ralentizar el crecimiento de bacterias peligrosas. ¿A qué temperaturas debes ajustarlos?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. recomienda mantener tu refrigerador a 40 grados o menos y el congelador a cero grados. Para una lectura más precisa, coloca un termómetro de refrigerador en el estante del medio, dice Melissa Vaccaro, especialista sénior en programas de seguridad alimentaria en la Asociación Nacional de Salud Ambiental, una organización sin fines de lucro que apoya a los profesionales del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que fue desarrollada con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, la Universidad de Cornell y el Food Marketing Institute. 

3. Conoce qué no refrigerar

Algunos productos frescos, incluyendo bayas, lechuga y pepinos﻿, deben ir directamente al refrigerador cuando los llevas a casa. Pero hay algunas frutas y verduras que querrás dejar en el mostrador para que maduren, como las frutas tropicales como aguacates, plátanos y mangos. Estas se ponen marrones más rápido en el refrigerador, dice Ellen Shumaker, directora de divulgación de Safe Plates, un programa de seguridad alimentaria en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Después de que maduren a temperatura ambiente, puedes meterlas en el refrigerador por unos días si prefieres comerlas frías.

Puedes encontrar guías de almacenamiento para una variedad de productos y artículos de despensa usando la aplicación FoodKeeper (en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que fue desarrollada con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, la Universidad de Cornell y el Food Marketing Institute. 

4. Dale un respiro a tu refrigerador

﻿Hay una razón para evitar llenar tu refrigerador: Puede que no pueda mantenerse al día, dice Joan Salge Blake, dietista y profesora de nutrición en la Universidad de Boston y autora de Nutrition & You.﻿

“El aire frío necesita espacio en el refrigerador [para circular] y mantener todos los alimentos bien fríos para que no se echen a perder”, dice ella.﻿

Tampoco quieres correr el riesgo de dejar que los alimentos caduquen porque están fuera de vista, como el brócoli escondido en el fondo de tu cajón de verduras lleno.

5. No laves los productos antes de ponerlos en el refrigerador

Evita lavar frutas y verduras antes de guardarlas en tu refrigerador. “El agua causa deterioro y crecimiento de microorganismos”, dice Deering. 

Para los productos húmedos que han sido rociados con agua en la tienda para mantenerse frescos, sécalos con una toalla de papel, dice Katelyn Willbur, una dietista clínica en el Frances Stern Nutrition Center en Tufts Medical Center. “Cuando compro algo como calabaza o calabacín, simplemente lo pongo inmediatamente sobre una toalla de cocina mientras descargo las compras”, dice ella.

Considera forrar los cajones para verduras de tu refrigerador con una toalla de papel o tela de queso para absorber cualquier humedad restante.

6. Transfiere granos y harina a recipientes herméticos 

“La harina, el azúcar y el bicarbonato de sodio durarán más y estarán más seguros de plagas y humedad inesperada cuando se saquen de su empaque original de papel y se coloquen en recipientes de vidrio o plástico sellables”, dice Ziata. Lo mismo aplica para las papitas fritas, los granos y las legumbres. Solo recuerda etiquetar y fechar todo para que puedas saber de un vistazo qué es cada cosa y cuándo expira.

Tupperware, vidrio o silicona; no importa qué opción de almacenamiento elijas, asegúrate de que el recipiente sea hermético. “La exposición al aire lleva a un deterioro más rápido”, dice Vaccaro. Los recipientes herméticos son especialmente útiles para almacenar alimentos que compras a granel, dice Julia Zumpano, una dietista registrada con la Cleveland Clinic.

7. Congela como un profesional

Para reducir el desperdicio, sé creativo con los alimentos que congelas antes de que se echen a perder. Gunders recomienda congelar de todo, desde queso rallado hasta arroz cocido y ese medio frasco de salsa de pasta que no usaste. Incluso los huevos pueden ir al congelador: “rompe y revuelve, pero no cocines, y luego puedes descongelar y cocinar revueltos”, dice ella.

Aquí tienes tres trucos de congelación de los expertos:

  • Ziata corta el pan antes de congelarlo para que sea más conveniente tomar rebanadas individuales cuando las necesita y para un descongelado más rápido y uniforme.
  • Vaccaro envuelve la carne bien apretada en papel para congelador o doble envoltura de plástico para evitar quemaduras de congelación.
  • Vaccaro congela rápidamente bayas y hierbas en una bandeja, luego las transfiere a bolsas para evitar que se agrupen.

8. Sigue la regla de “primero en entrar, primero en salir"

Muchos restaurantes usan este enfoque para minimizar el desperdicio, y también puede funcionar bien en tu cocina. Es simple: come los alimentos más viejos (“primero en entrar”) antes que los más nuevos (“primero en salir”). “Mueve los alimentos más viejos al frente de tu refrigerador y despensa para asegurarte de que estás usando la comida más antigua primero mientras aún está fresca y, en última instancia, evitar desperdiciarla”, sugiere Shumaker. 

9. Haz una limpieza profunda mensual de tu refrigerador

“Un refrigerador limpio mantiene los alimentos más frescos y reduce las bacterias y el moho, que pueden echar a perder nuestra comida más rápido o incluso enfermarnos”, dice Vaccaro. Ella recomienda seguir esta lista de verificación de limpieza de siete pasos una vez al mes:

  1. Vacía el refrigerador y desecha los artículos echados a perder.
  2. Lava los estantes y cajones con agua tibia y jabonosa o una solución de bicarbonato de sodio (1 cucharada por cuarto de galón de agua).
  3. Si hubo derrames o comida en mal estado, aplica una solución suave de cloro (1 cucharada de cloro sin aroma por galón de agua) o un atomizador desinfectante seguro para alimentos etiquetado para uso en el refrigerador en el estante o cajón donde se guardó la comida.﻿ Luego enjuaga con agua limpia.
  4. Limpia los sellos y juntas de la puerta, donde a menudo se acumula suciedad.
  5. Seca todas las superficies con un paño de microfibra limpio o una toalla de papel antes de volver a llenar. 
  6. Enjuaga con agua limpia y seca completamente.
  7. Coloca una caja abierta de bicarbonato de sodio dentro del refrigerador para absorber olores.

10. Piensa antes de tirar

Muchos de nosotros estamos acostumbrados a desechar ciertas partes de frutas y verduras antes de comerlas o cocinarlas. Pero Gunders dice que algunos de estos ingredientes están perfectamente bien para comer.

  • Hojas de fresa. Son comestibles, y estudios muestran (en inglés) que contienen propiedades medicinales. Puedes saltarte el trabajo de cortarlas y echar las fresas enteras en la licuadora al hacer batidos.
  • Cáscaras de plátano. A Gunders le encanta hacer "tocino de cáscara de plátano", sazonando las cáscaras y friéndolas en una sartén. La receta es "un gran éxito con mis hijos", dice.
  • Piel de kiwi. Puedes comer el kiwi entero, "como una manzana", dice Gunders. Además, la piel está llena de fibra y es rica en antioxidantes (en inglés).
  • Zanahorias blandas o dobladas. Remójalas en un baño de hielo durante 10 a 15 minutos y se pondrán crujientes, dice.

11. Dale a los productos un toque de cítricos

¿Alguna vez te han dicho que exprimas jugo de limón o lima sobre el guacamole para que se mantenga fresco por más tiempo? Realmente funciona.

Cuando los productos se exponen al aire, las enzimas reaccionan con el oxígeno y causan que se pongan marrones. El ácido cítrico en el jugo de cítricos ralentiza el proceso de decoloración. Un estudio (en inglés) encontró que ajustar la acidez con ácido cítrico redujo la actividad de la enzima que causa el oscurecimiento en un 84%.

12. Haz un inventario

¿Cuántas veces encuentras alimentos caducados en el fondo de tu refrigerador, escondidos en tu despensa o enterrados en tu congelador que no sabías que tenías? No dejes que vuelva a pasar. 

“Haz una revisión semanal de tu inventario en el refrigerador o armario, y planifica comidas usando los artículos que están por echarse a perder”, dice Zumpano. Esto puede ayudarte a evitar comprar ingredientes que ya tienes, reduciendo tus gastos del supermercado.

Nicole Pajer escribe sobre temas de salud para The New York Times, Woman’s Day y otras publicaciones.

