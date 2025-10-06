Una llamada telefónica a las 3 a.m. a una línea de ayuda para la demencia convirtió a Sharon Hall en una defensora de un nuevo programa piloto de Medicare llamado GUIDE. Ella es la cuidadora principal de su esposo, Rod Hall, de 73 años, a quien le diagnosticaron demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés) a los 62. Los síntomas varían según la persona, pero pueden incluir cambios en la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Ella a llamado a la línea de ayuda en un par de ocasiones, incluso en medio de la noche.

"Eso es lo que te mantiene fuera del hospital", dice Hall, de Suwanee, un suburbio de Atlanta. "Se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. ¿Vamos o no vamos al hospital? Puedo llamar en cualquier día a cualquier hora y sé que tendré a un personal de enfermería profesional que tiene los registros de [Rod], incluso si son las 3 de la madrugada", dice.

Mantener a las personas con demencia seguras y evitar visitas al hospital son algunos de los objetivos de GUIDE (Guía para una mejor experiencia con la demencia), un programa piloto lanzado en julio de 2024 por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. El programa se amplió a más centros en julio de este año.

De los 390 programas que CMS aprobó para GUIDE, 330 están en funcionamiento. La mayoría de los centros se incorporaron este año e incluyen grandes centros médicos académicos, sistemas de salud hospitalarios, pequeños consultorios médicos, organizaciones comunitarias y agencias de centros para enfermos terminales.

Remo Health, una empresa virtual especializada en el cuidado de personas con demencia y dirigida por neurólogos y geriatras, puso en marcha el programa GUIDE este verano. La compañía colabora con la Organización de Atención Responsable (ACO, por sus siglas en inglés) de Medicare de la Clínica Cleveland.

Las ACO son grupos de médicos, hospitales y otros profesionales del cuidado de la salud que coordinan la atención de los pacientes y gestionan los costos. Según los CMS, pueden atender a una zona geográfica específica o centrarse en pacientes con una condición determinada.

“Quienes viven cerca de la Clínica Cleveland pueden acceder a un neurólogo, aunque obtener una cita puede tomar seis meses o más. En las comunidades rurales, ese acceso es mucho más limitado”, señala Megan Olshavsky, científica del comportamiento y líder del programa GUIDE en Remo Health. “Muchas personas tienen médicos de atención primaria cercanos, pero pocos cuentan con un especialista en cuidado de la demencia.”

El centro de Atención Integrada para la Memoria de Atlanta en Emory (un esfuerzo conjunto de la Universidad de Emory y Emory Healthcare) es uno de los centros piloto, y es donde Rod Hall recibe tanto atención primaria como atención para la demencia.

GUIDE también proporciona hasta $2,500 cada año para beneficios de relevo, que pueden pagar por cuidadores a domicilio, cuidado de relevo nocturno o cuidado diurno para adultos para que los cuidadores puedan tomar un descanso. Hall dice que pagar de su bolsillo por el cuidado de relevo se volvió demasiado caro para ella, hasta que GUIDE comenzó a ayudar.

"Incluso un centro diurno ... se vuelve muy costoso", dice. "Hace un par de años, él iba a un centro diurno dos días a la semana. Eso fue lo mínimo y era unos $85 al día".

Ayuda para cuidadores