Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Programa piloto de cuidado para la demencia ahora apoya a más familias

El programa GUIDE de Medicare tiene una línea de ayuda, servicios de cuidado de relevo y un navegador de cuidados.

Por

Sharon Jayson,

 
Updated 06 de octubre de 2025
AARP
Comments
Published 28 de marzo de 2025
/ Updated 06 de octubre de 2025
Se ven las manos de una mujer mayor marcando un número en un celular.
Tener acceso a una línea de ayuda las 24 horas del día es un apoyo para los que cuidan de personas con demencia y que participan en un programa piloto de Medicare llamado GUIDE.
Getty Images

Una llamada telefónica a las 3 a.m. a una línea de ayuda para la demencia convirtió a Sharon Hall en una defensora de un nuevo programa piloto de Medicare llamado GUIDE. Ella es la cuidadora principal de su esposo, Rod Hall, de 73 años, a quien le diagnosticaron demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés) a los 62. Los síntomas varían según la persona, pero pueden incluir cambios en la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Ella a llamado a la línea de ayuda en un par de ocasiones, incluso en medio de la noche.

"Eso es lo que te mantiene fuera del hospital", dice Hall, de Suwanee, un suburbio de Atlanta. "Se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. ¿Vamos o no vamos al hospital? Puedo llamar en cualquier día a cualquier hora y sé que tendré a un personal de enfermería profesional que tiene los registros de [Rod], incluso si son las 3 de la madrugada", dice. 

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Mantener a las personas con demencia seguras y evitar visitas al hospital son algunos de los objetivos de GUIDE (Guía para una mejor experiencia con la demencia), un programa piloto lanzado en julio de 2024 por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. El programa se amplió a más centros en julio de este año.

De los 390 programas que CMS aprobó para GUIDE, 330 están en funcionamiento. La mayoría de los centros se incorporaron este año e incluyen grandes centros médicos académicos, sistemas de salud hospitalarios, pequeños consultorios médicos, organizaciones comunitarias y agencias de centros para enfermos terminales.

Remo Health, una empresa virtual especializada en el cuidado de personas con demencia y dirigida por neurólogos y geriatras, puso en marcha el programa GUIDE este verano. La compañía colabora con la Organización de Atención Responsable (ACO, por sus siglas en inglés) de Medicare de la Clínica Cleveland.

Las ACO son grupos de médicos, hospitales y otros profesionales del cuidado de la salud que coordinan la atención de los pacientes y gestionan los costos. Según los CMS, pueden atender a una zona geográfica específica o centrarse en pacientes con una condición determinada.

“Quienes viven cerca de la Clínica Cleveland pueden acceder a un neurólogo, aunque obtener una cita puede tomar seis meses o más. En las comunidades rurales, ese acceso es mucho más limitado”, señala Megan Olshavsky, científica del comportamiento y líder del programa GUIDE en Remo Health. “Muchas personas tienen médicos de atención primaria cercanos, pero pocos cuentan con un especialista en cuidado de la demencia.”

El centro de Atención Integrada para la Memoria de Atlanta en Emory (un esfuerzo conjunto de la Universidad de Emory y Emory Healthcare) es uno de los centros piloto, y es donde Rod Hall recibe tanto atención primaria como atención para la demencia.

GUIDE también proporciona hasta $2,500 cada año para beneficios de relevo, que pueden pagar por cuidadores a domicilio, cuidado de relevo nocturno o cuidado diurno para adultos para que los cuidadores puedan tomar un descanso. Hall dice que pagar de su bolsillo por el cuidado de relevo se volvió demasiado caro para ella, hasta que GUIDE comenzó a ayudar.

"Incluso un centro diurno ... se vuelve muy costoso", dice. "Hace un par de años, él iba a un centro diurno dos días a la semana. Eso fue lo mínimo y era unos $85 al día".

Ayuda para cuidadores

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Para los Hall y otros en la misma situación, el programa piloto de ocho años de GUIDE tiene como objetivo mejorar la calidad de vida para las personas con demencia y sus cuidadores no remunerados. Además de la línea de ayuda, a las familias se les asigna un "navegador" de cuidado para ayudarlos a encontrar servicios locales, como comidas y transporte. También pueden obtener educación y capacitación. Para los proveedores de cuidados de salud, el modelo GUIDE incentiva la entrega y expansión de cuidados coordinados de alta calidad y eficientes en costos. 

"El objetivo final es que esto funcione, ahorre dinero a Medicare, mejore la vida de las personas con demencia y sus cuidadores, y mantenga a las personas fuera de los hogares de ancianos", dice el Dr. David Reuben, un geriatra y el director del programa GUIDE en UCLA Health en Los Ángeles.

Seguro

Planes de seguro de la vista de VSP®, de AARP®

Ahorro promedio anual de $350 para socios

Ver detalles
Ver todo
See more Seguro offers >

La investigación de Reuben y otros publicada en el 2019 en la revista JAMA Internal Medicine y en el 2020 en la revista Journal of the American Geriatrics Society muestra que coordinar la atención y el apoyo para los cuidadores y sus seres queridos con demencia puede reducir los costos de Medicare y a la vez reducir las visitas al departamento de emergencias, acortar las estancias hospitalarias y retrasar el ingreso a los cuidados a largo plazo

Medicare y Medicaid deberían ahorrar dinero si las personas con demencia pueden permanecer en casa más tiempo en lugar de trasladarse a centros de atención y si las visitas a la sala de emergencias y las hospitalizaciones disminuyen. A través de GUIDE, Medicare paga cantidades mensuales a los proveedores de salud basándose en un sistema de niveles según la gravedad de la demencia del beneficiario, el área geográfica y otros factores, dice Reuben.

Más de 7.2 millones de personas en el país viven con demencia, según un informe de agosto de los Institutos Nacionales de Salud. A medida que la población del país envejece, se espera que los casos aumenten a casi 12.7 millones para el 2050. La demencia tiene varias causas; la más común es la enfermedad de Alzheimer. Pero hay otros tipos, como la demencia de cuerpos de Lewy, la demencia de Parkinson, la demencia vascular y la demencia frontotemporal.

Expansión del programa piloto

GUIDE se ofrece en 47 estados (todos excepto Alaska, Dakota del Norte y Dakota del Sur), a través de proveedores de cuidados de salud que participan en el programa piloto. El médico especializado en geriatría Malaz Boustani, lidera GUIDE en el Sandra Eskenazi Center for Brain Care Innovation en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana en Indianápolis. Estima que aproximadamente 100,000 personas están viviendo actualmente con demencia en Indiana, con la mayoría viviendo en el área de Indianápolis. 

"Sin el programa GUIDE, muchas personas con demencia no recibirán servicios de atención para la demencia basados en evidencia", dice Boustani. "Su calidad de vida disminuirá, y su cuidador se agotará".

Más de 100 personas están inscritas y la cifra sigue aumentando desde que comenzó el piloto el año pasado, pero él afirma que el principal desafío sigue siendo encontrar pacientes elegibles. Los pacientes deben estar inscritos en Medicaid o en Medicare original, no en un plan Medicare Advantage.

“En nuestra población atendida, el porcentaje de personas con Medicare Advantage sigue creciendo”, comenta Boustani. “Desafortunadamente, esto se ha convertido en una barrera cada vez mayor para la inscripción.”

Un informe de KFF publicado en julio indica que la proporción de personas elegibles para Medicare inscritas en Medicare Advantage aumentó del 19 % en 2007 al 54 % este año.

Para recibir los beneficios, los pacientes deben tener un diagnóstico de demencia moderada a severa y no vivir en un hogar de ancianos ni recibir atención en un centro para cuidados terminales. También hay otras exclusiones, por eso las organizaciones participantes han enfrentado frustraciones, atribuidas a dificultades iniciales. Las personas no pueden inscribirse ellas mismas o contactar a Medicare para unirse. Deben ser pacientes de un proveedor participante.

Para Carolyn Clevenger, quien tiene un doctorado en la práctica de enfermería y lidera el programa de Emory, la cantidad de inscritos no ha sido la esperada. “Es decepcionante: solo 38”, comenta. “Deberíamos tener 400.”

Ella añade:  “Los grandes sistemas de salud se mueven lentamente. Nos tomó 14 meses implementar la plataforma en el historial médico. Esa ha sido la causa principal de la demora.”

Clevenger cree que podrá llegar a 150 inscritos para fin de año, ya que están incorporando alrededor de 10 participantes por semana, con muchos más a la espera de aprobación.

Ella señala que el cuidado de relevo es el beneficio más valorado por las familias participantes que pueden utilizarlo. “Les decimos: ‘Hoy quizá no lo necesiten, pero podría ser necesario en el futuro; por eso, si ya forman parte del programa, ya son elegibles’ ”.

Hasta el momento, 77 participantes están inscritos en GUIDE en OU Health de la Universidad de Oklahoma, y ya existe una lista de espera, indica la doctora Lee Jennings, geriatra de la institución. “Estamos comprometidos con la atención a las zonas rurales de nuestro estado y hemos establecido contratos con agencias de cuidado de relevo en todo el territorio para satisfacer esta necesidad”, afirma

"GUIDE nos permitió contratar a una enfermera titulada como navegadora de atención". "Nos permite tener ese toque adicional. Finalmente, nos permitirá expandir nuestro programa".

La enfermera contacta a los pacientes mensualmente, ofreciendo un servicio que Jennings no podría brindar sin los pagos del programa GUIDE.

Los cuidadores dan su opinión

Michael Westmoreland, de Indianápolis, dice que la calidad de vida de su hermano mayor ha mejorado desde que recibió apoyo a través de GUIDE. "Tiene consistencia con las personas que ayudan", dice Westmoreland. "Hace una gran diferencia con alguien con demencia que sean las mismas personas".

El hermano de Westmoreland, de 66 años, ha tenido múltiples derrames cerebrales en los últimos 15 años. Aunque vive solo en su casa, los cuidadores remunerados están allí 12 horas al día. El hogar cuenta con cámaras para monitorear cuando los cuidadores no están presentes.

Boustani, en Indianápolis, dice que proporcionar servicios de atención de alta calidad para la demencia "mejorará la calidad de vida de las personas con demencia y su cuidador, y puede transferir algunos ahorros de costos". La investigación de Boustani y otros sobre un modelo de atención colaborativa para la demencia y la depresión fue una de las investigaciones clínicas utilizadas para establecer el modelo GUIDE.

"Antes de GUIDE, no había ningún incentivo financiero para mantener y aumentar los servicios de nuestro programa de demencia", dice Boustani. "Ahora, con GUIDE, hay un incentivo financiero, no solo para mantener nuestro programa, sino para hacerlo crecer". Él espera crecer de 200 a 2,000 participantes en los próximos tres años.

Durante el período piloto, una evaluación independiente evaluará los resultados, pero no había información disponible al cierre de esta edición sobre el estado de la evaluación o sus medidas.

Cuidadores como Erica Krebs dicen que hay beneficios de GUIDE todos los días. Hace dos años, ella dejó su trabajo y se mudó a la casa de su madre en Agoura Hills, California, para cuidar de su madre, Marta Escobar, tiene 76 años. "Ojalá más personas tuvieran acceso a esto".   

Nota del editor: Se actualizó este artículo para incluir información sobre la expansión del programa a más sitios.

%{postComment}%

Sharon Jayson es una escritora que cubre temas relacionados con el envejecimiento, la familia, la salud y la jubilación. Anteriormente trabajó para USA Today y el Austin American-Statesman, y también ha escrito para Kaiser Health News, la revista Time y The Washington Post.

