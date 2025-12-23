Una típica tarea invernal que puede provocar un ataque al corazón

Es la temporada de tormentas de nieve, lluvia helada y vientos fríos en muchas áreas del país. Sin embargo, los expertos en salud sostienen que los adultos mayores deberían pensarlo dos veces antes de ocuparse de quitar la nieve de la acera, especialmente si tienen trastornos cardíacos o antecedentes de cardiopatías. Se aconseja lo mismo a las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio con regularidad.

Según el Dr. Barry A. Franklin, quien ha estudiado los efectos cardíacos de palear la nieve y es el autor principal de un informe científico (en inglés) de la Asociación Americana del Corazón (AHA) sobre los riesgos cardíacos relacionados con el ejercicio, cada año mueren personas de un ataque al corazón mientras quitan la nieve o inmediatamente después.

De hecho, entre 1990 y el 2006 acudieron casi 200,000 personas a salas de emergencia por incidentes relacionados con palear nieve, según un estudio (en inglés) del 2011 publicado en la revista científica The American Journal of Emergency Medicine. Esa cifra representa un promedio de 11,500 personas al año. Durante el mismo período, también se registraron cerca de 1,647 muertes, todas vinculadas a problemas cardíacos. ﻿﻿

“Los movimientos de la pala de nieve son muy exigentes y agotadores para el cuerpo y pueden causar aumentos significativos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial”, dice Franklin. “Combinada con el hecho de que la exposición al aire frío puede restringir los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, le estás pidiendo al corazón que haga mucho más trabajo en condiciones que están disminuyendo la capacidad del corazón para funcionar en su mejor momento”.

El equipo de Franklin descubrió que el esfuerzo físico necesario para palear nieve aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Además, dado que la tarea requiere el uso de músculos de los brazos que rara vez usamos mientras las piernas están casi siempre inmóviles, la sangre tiende a acumularse en las extremidades inferiores. Al mismo tiempo, las bajas temperaturas constriñen las arterias y disminuyen el volumen de sangre y oxígeno que llega al corazón.

El esfuerzo físico y la contención de la respiración, comunes al levantar cargas pesadas como la nieve mojada, aumentan aún más la tensión sobre el corazón.