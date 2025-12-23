Javascript is not enabled.

Una típica tarea invernal que puede provocar un ataque al corazón

A menos que estés en buena forma, tal vez sea mejor que otra persona despeje la nieve de la acera.

Por

Michelle Crouch,

 
Updated 22 de diciembre de 2025
AARP
Comments
Published 25 de enero de 2022
/ Updated 22 de diciembre de 2025
Un hombre paleando nieve
GETTY IMAGES

Es la temporada de tormentas de nieve, lluvia helada y vientos fríos en muchas áreas del país. Sin embargo, los expertos en salud sostienen que los adultos mayores deberían pensarlo dos veces antes de ocuparse de quitar la nieve de la acera, especialmente si tienen trastornos cardíacos o antecedentes de cardiopatías. Se aconseja lo mismo a las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio con regularidad.

Según el Dr. Barry A. Franklin, quien ha estudiado los efectos cardíacos de palear la nieve y es el autor principal de un informe científico (en inglés) de la Asociación Americana del Corazón (AHA) sobre los riesgos cardíacos relacionados con el ejercicio, cada año mueren personas de un ataque al corazón mientras quitan la nieve o inmediatamente después.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

De hecho, entre 1990 y el 2006 acudieron casi 200,000 personas a salas de emergencia por incidentes relacionados con palear nieve, según un estudio (en inglés) del 2011 publicado en la revista científica The American Journal of Emergency Medicine. Esa cifra representa un promedio de 11,500 personas al año. Durante el mismo período, también se registraron cerca de 1,647 muertes, todas vinculadas a problemas cardíacos. ﻿﻿

“Los movimientos de la pala de nieve son muy exigentes y agotadores para el cuerpo y pueden causar aumentos significativos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial”, dice Franklin. “Combinada con el hecho de que la exposición al aire frío puede restringir los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, le estás pidiendo al corazón que haga mucho más trabajo en condiciones que están disminuyendo la capacidad del corazón para funcionar en su mejor momento”.

El equipo de Franklin descubrió que el esfuerzo físico necesario para palear nieve aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Además, dado que la tarea requiere el uso de músculos de los brazos que rara vez usamos mientras las piernas están casi siempre inmóviles, la sangre tiende a acumularse en las extremidades inferiores. Al mismo tiempo, las bajas temperaturas constriñen las arterias y disminuyen el volumen de sangre y oxígeno que llega al corazón.

Según un comunicado (en inglés) de la Sociedad Americana del Corazón (AHA) de 2025, palear nieve implica un mayor esfuerzo para el corazón porque se usan los brazos en lugar de las piernas. Además, el frío contrae las arterias y disminuye el flujo de sangre y oxígeno al corazón.

El esfuerzo físico y la contención de la respiración, comunes al levantar cargas pesadas como la nieve mojada, aumentan aún más la tensión sobre el corazón.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

"Son realmente las condiciones justas para un ataque cardíaco”, señaló Franklin en un comunicado sobre su informe de 2025 (en inglés).

El informe concluyó que solo 10 minutos de levantar nieve pesada superan la intensidad de ejercicio recomendada, alcanzando el 97 % de la frecuencia cardíaca máxima registrada en pruebas de esfuerzo en caminadora. Además, documenta 36 muertes cardíacas repentinas durante una tormenta de nieve en Detroit en 1999, 33 de ellas en hombres.

Seguro

Planes de seguro de la vista de VSP®, de AARP®

Ahorro promedio anual de $350 para socios

Ver detalles
Ver todo
See more Seguro offers >

El peligro depende del nivel de aptitud física y los factores de riesgo

En un estudio (en inglés) del 2017 que se publicó en la revista científica Canadian Medical Association Journal, se evaluaron 128,073 hospitalizaciones y se descubrió que las fuertes nevadas estaban vinculadas con un mayor riesgo de hospitalizaciones por ataques cardíacos en los hombres. Los riesgos eran significativos independientemente de la edad, los factores de riesgo cardiovascular y otras enfermedades.

6 señales de advertencia de un ataque cardíaco

  • Malestar en el pecho (presión, opresión, congestión o dolor) que dura más de unos pocos minutos
  • Dolor o malestar en uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago
  • Dificultad para respirar
  • Náuseas
  • Debilidad, mareos, cansancio inusual
  • Sudor frío repentino

Si tienes alguno de estos síntomas, llama al 911 de inmediato. Tienes más posibilidades de recuperarte y sobrevivir si recibes tratamiento cuanto antes.

Franklin recomienda que las personas de 45 años o más no se ocupen de despejar la nieve. Señala que la recomendación se deriva de un importante estudio (en inglés) que indica que alrededor del 85% de los adultos mayores de 50 años en Estados Unidos ya tienen una enfermedad coronaria subyacente ﻿(en inglés).

“A menudo vemos eventos en personas que por lo general son sedentarias, trabajan en una computadora todo el día o hacen poco o nada de ejercicio. Luego, una o dos veces al año salen e intentan abrir el camino después de una fuerte nevada y ese esfuerzo inesperado puede, lamentablemente, llevar a una tragedia.”

Expertos afirman que el nivel de riesgo depende en gran medida del estado físico y los factores de riesgo cardiovascular, como antecedentes de enfermedades cardíacas o vasculares, obesidad, tabaquismo, alta presión arterial, colesterol alto, diabetes u otra enfermedad crónica.

Toda persona que tenga esos factores de riesgo debe evitar palear la nieve. Alrededor del 75% de los adultos del país tienen al menos una enfermedad crónica, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esa cifra asciende a más del 90% cuando se analizan los datos de personas de 65 años o más.

“La edad no debería ser el único criterio”, explica el Dr. Jim Powers, geriatra del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, en Nashville. “Si sueles correr con frecuencia, tienes quizás 65 años, estás jubilado y corres sin sentir dolor en el pecho, probablemente puedas palear la nieve sin problemas”.

El Dr. Abdulla A. Damluji, cardiólogo de Inova Health System y profesor adjunto de la Universidad de Johns Hopkins, está de acuerdo: “Para los adultos mayores que están en forma, hacen ejercicio a diario y realizan un alto nivel de actividad física, palear la nieve es menos riesgoso”.

En cambio, a las personas que llevan una vida sedentaria, palear nieve podría provocar un ataque cardíaco, aunque no tengan factores de riesgo cardiovascular.

“Puede ser traumático para el organismo”, advierte Franklin. Señala que en cerca del 25% de los casos, la muerte cardíaca súbita es el primer, último y único síntoma de una enfermedad coronaria subyacente.

8 consejos para despejar la nieve sin riesgo

Si estás decidido a despejar el camino de entrada, los expertos y el Consejo Nacional de Seguridad recomiendan seguir estos pasos para exponerte a menos riesgos.

1. Usa una quitanieves

El equipo de investigación de Franklin descubrió que los hombres jóvenes y saludables que paleaban nieve tenían una frecuencia cardíaca promedio de 170 latidos por minuto, en comparación con los 120 latidos por minuto cuando usaban una quitanieves. “No hay duda de que las quitanieves suponen un esfuerzo menor para el corazón”, dice.

2. No palees nieve inmediatamente después de comer

La digestión requiere una mayor circulación sanguínea, que compite con la mayor circulación necesaria para el esfuerzo físico de palear, explica Franklin. Además, antes de palear debes evitar el alcohol, las bebidas con mucha cafeína, el tabaco y la marihuana, ya que se sabe que esas sustancias aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. 

3. Empuja, no levantes

En vez de tratar de levantar la nieve, usa la pala para empujarla hacia el costado del camino de entrada o la acera.

4. Levanta cargas más pequeñas

Usa una pala pequeña o llena parcialmente una más grande. El peso promedio de una palada de nieve mojada es de unas 16 libras, según Franklin.

5. Protege la espalda

Dobla las rodillas y levanta con las piernas, no con la espalda. Powers señala que una pala con un mango ergonómico en ángulo requerirá un menor esfuerzo.

6. Viste ropa adecuada

Franklin sugiere usar sombrero, guantes y algo sobre la boca y la nariz para calentar el aire antes de inhalarlo. El aire frío puede provocar dificultad para respirar.

7. Tómate tu tiempo

Comienza gradualmente. No trabajes hasta el punto de agotamiento. Toma descansos frecuentes.  

8. Llama al 911 si tienes síntomas de un ataque al corazón

Llama al 911 de inmediato si tienes alguno de estos síntomas de un ataque al corazón mientras paleas nieve: malestar o presión en el pecho; dificultad para respirar; mareos o náuseas; sudor frío repentino; molestias en uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago.  

Franklin dice que recomienda —algo en broma— que las personas corten y coloquen esta etiqueta en sus palas: ADVERTENCIA: El uso de este instrumento para la remoción de nieve puede ser peligroso para tu salud.

Con información de la Sociedad Americana del Corazón (AHA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

%{postComment}%

Michelle Crouch es una escritora colaboradora que ha cubierto temas de salud y finanzas personales para algunas de las principales publicaciones del país. Su trabajo se publicó en Reader's Digest, Real Simple, Prevention, The Washington Post y The New York Times.

