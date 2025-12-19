Por qué la basura de la IA es peligrosa y qué puedes hacer para detectarla

Durante años, se ha advertido a la gente que no crea todo lo que lee en internet o en las redes sociales, y con la aparición de los llamados "deepfakes" (ultrafalsos), tampoco todo lo que ven o escuchan es confiable. Los videos cortos, cada vez más fáciles de crear, conocidos como “AI slop” (basura de IA) han aumentado esas preocupaciones.

De hecho, estos últimos videos con inteligencia artificial, que puedes generar en minutos simplemente ingresando texto o fotos, son un claro contraste con el contenido mediocre, de mala calidad y a veces grotesco que había antes, una de las principales razones por las que toda la categoría ganó el poco halagador apodo de “AI slop” en primer lugar.﻿﻿

Pero la inteligencia artificial está volviéndose más pulida y, aunque no es perfecta, es mucho menos descuidada, lo que hace más difícil detectar qué es real.

El pasado octubre, cuando el desarrollador de ChatGPT, OpenAI, anunció que bloquearía los videoclips de inteligencia artificial generados por usuarios que fueran "irrespetuosos" y vulgares, representando la imagen del reverendo Dr. Martin Luther King Jr. en la aplicación de creación de videos Sora 2 de la compañía, atrajo nuevamente la atención sobre﻿ la basura de la IA y deepfakes en internet﻿.﻿

Videos falsos al estilo de TikTok (en inglés), como los de Sora, que para ciertos usuarios de pago en la versión web pueden durar hasta 25 segundos, pueden parecer inquietantemente pulidos y han estado inundando las redes sociales.

﻿La aplicación de Sora para iOS﻿ permite a los usuarios que no pagan crear fácilmente videos de IA de hasta 15 segundos, aunque el número de videos que una persona puede producir en un solo día es limitado. Sora saltó a la cima de las listas de aplicaciones gratuitas descargadas en la App Store de Apple después de su lanzamiento a finales de septiembre, a pesar de que inicialmente requería un código de invitación para usarla. Una versión para Android de Sora también llegó a la cima de las listas gratuitas de Google Play Store cuando apareció semanas después.

La versión web se lanzó al público el año pasado.

Otras herramientas de IA, como Veo 3 en Gemini de Google, Midjourney V1 y Meta Vibes, también están bajando la barrera para que casi cualquiera pueda generar videoclips que pueden ser inquietantemente realistas.﻿

Los deepfakes están diseñados para imitar a una persona o situación real a través de voz o imágenes. Fotos falsas del difunto papa Francisco vistiendo un abrigo de diseñador se hicieron famosas hace un par de años. Videos circulando de Taylor Swift promocionando utensilios de cocina gratis también eran falsos.

Sora y sus similares pueden crear lo que equivale a deepfakes de alta resolución en esteroides.

Entretenimiento superficial

Algunos de los videos más nuevos de IA son memes divertidos y traviesos, entretenidos o, como mucho de lo que pasa por el ciberespacio hoy en día, francamente tontos, desde un gato en un ring de artes marciales mixtas celebrando un nocaut hasta un imitador de Elvis Presley cantando sobre hacer un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Estos generalmente están producidos de manera más pulida que lo que había antes, incluso si el contenido escandaloso debería ser una pista de que lo que estás viendo no es exactamente realista.

Mickey Mouse ﻿se ﻿une ﻿a Sora

Las líneas se están borrando. OpenAI acaba de cerrar un acuerdo con Walt Disney para llevar a Mickey Mouse, Ariel, Cenicienta, Luke Skywalker y más de 200 otros personajes, disfraces y accesorios con licencia de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars a Sora.

A partir de principios del 2026, podrás ver videos cortos seleccionados de Sora con esos personajes de Disney, incluso en el servicio de transmisión Disney+, y generar tus propios videos de IA basados en tus propias indicaciones de usuario. Disney especificó que el acuerdo “no incluye ninguna semejanza o voces de talento” y que Disney y OpenAI “afirmaron un compromiso compartido para mantener controles robustos para prevenir la generación de contenido ilegal o dañino”.