¿Estás jubilado? Los ganadores y perdedores del recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal

Después de mantener las tasas de interés estables durante la mayor parte del año a pesar de la presión del presidente Donald Trump para reducirlas, la Reserva Federal (Fed) está bajando su tasa de referencia.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del banco central acordó en su reunión del 17 de septiembre reducir la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual a un rango objetivo del 4 al 4.25%. La última vez que la tasa objetivo de fondos federales fue tan baja fue en diciembre del 2022.

Desde que volvió a la oficina en enero, Trump ha estado pidiendo recortes de tasas agresivos. Pero los responsables de la política de la Fed habían mantenido la tasa de fondos federales sin cambios en un rango objetivo del 4.25 al 4.5% debido a preocupaciones sobre la inflación y el impacto de los aranceles en los precios al consumidor.

Aunque la inflación sigue por encima del objetivo de la Fed del 2%, parece que los responsables de la política han bajado las tasas en respuesta a los recientes datos de empleo que muestran que el mercado laboral se está enfriando, dice Sebastián Leguizamón, director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Western Kentucky.

El recorte de la tasa podría ser una buena noticia para algunos jubilados, pero no todos los adultos mayores se beneficiarán de él. "El efecto es mixto y muy específico de la cartera", dice Leguizamón. "Así que en lugar de aplaudir o abuchear, es mejor pensar en términos de compensaciones que dependen de los niveles de deuda y cómo se distribuyen los activos de un jubilado".

Aquí está lo que debes saber sobre cómo los jubilados ganan y pierden cuando las tasas de interés bajan.

Quiénes ganan

Los deudores

La tasa de fondos federales es la tasa de interés que las instituciones financieras se cobran entre sí cuando prestan reservas a un día. Los cambios en esta tasa pueden tener un efecto cascada en los consumidores al afectar algunas de las tasas de interés que pagan.

"Los ganadores son los deudores", dice Anqi Chen, director asociado de ahorros y finanzas del hogar en el Centro de Investigación de Jubilación en Boston College. Pero no todas las deudas se verán afectadas de la misma manera por el recorte de la tasa de la Fed.

• Tarjetas de crédito: Las tasas de porcentaje anual de las tarjetas de crédito han estado rondando cerca de máximos históricos, con la APR promedio en tarjetas de crédito nuevas registrando un 24.35% en agosto, según LendingTree. Las tasas deberían bajar dentro de uno o dos meses en respuesta al recorte de la tasa de la Fed, dice Matt Schulz, analista principal de finanzas del consumidor en LendingTree y autor de Ask Questions, Save Money, Make More.