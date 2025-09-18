¿Estás jubilado? Los ganadores y perdedores del recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

¿Estás jubilado? Los ganadores y perdedores del recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal

Para todos, desde los ahorradores hasta los prestatarios, las tasas de interés más bajas son una bolsa mixta.

Por

Cameron Huddleston,

 
AARP
Comments
Published 17 de septiembre de 2025
Una mano cortando una línea amarilla que simboliza la reducción de tasas.
AARP (Source: Alamy Stock Photo, Getty Images)

Después de mantener las tasas de interés estables durante la mayor parte del año a pesar de la presión del presidente Donald Trump para reducirlas, la Reserva Federal (Fed) está bajando su tasa de referencia.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del banco central acordó en su reunión del 17 de septiembre reducir la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual a un rango objetivo del 4 al 4.25%. La última vez que la tasa objetivo de fondos federales fue tan baja fue en diciembre del 2022.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Desde que volvió a la oficina en enero, Trump ha estado pidiendo recortes de tasas agresivos. Pero los responsables de la política de la Fed habían mantenido la tasa de fondos federales sin cambios en un rango objetivo del 4.25 al 4.5% debido a preocupaciones sobre la inflación y el impacto de los aranceles en los precios al consumidor.

Aunque la inflación sigue por encima del objetivo de la Fed del 2%, parece que los responsables de la política han bajado las tasas en respuesta a los recientes datos de empleo que muestran que el mercado laboral se está enfriando, dice Sebastián Leguizamón, director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Western Kentucky.

El recorte de la tasa podría ser una buena noticia para algunos jubilados, pero no todos los adultos mayores se beneficiarán de él. "El efecto es mixto y muy específico de la cartera", dice Leguizamón. "Así que en lugar de aplaudir o abuchear, es mejor pensar en términos de compensaciones que dependen de los niveles de deuda y cómo se distribuyen los activos de un jubilado". 

Aquí está lo que debes saber sobre cómo los jubilados ganan y pierden cuando las tasas de interés bajan. 

Quiénes ganan

Los deudores

La tasa de fondos federales es la tasa de interés que las instituciones financieras se cobran entre sí cuando prestan reservas a un día. Los cambios en esta tasa pueden tener un efecto cascada en los consumidores al afectar algunas de las tasas de interés que pagan.

"Los ganadores son los deudores", dice Anqi Chen, director asociado de ahorros y finanzas del hogar en el Centro de Investigación de Jubilación en Boston College. Pero no todas las deudas se verán afectadas de la misma manera por el recorte de la tasa de la Fed.

• Tarjetas de crédito: Las tasas de porcentaje anual de las tarjetas de crédito han estado rondando cerca de máximos históricos, con la APR promedio en tarjetas de crédito nuevas registrando un 24.35% en agosto, según LendingTree. Las tasas deberían bajar dentro de uno o dos meses en respuesta al recorte de la tasa de la Fed, dice Matt Schulz, analista principal de finanzas del consumidor en LendingTree y autor de Ask Questions, Save Money, Make More.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

"La mejor noticia para los dueños de tarjetas es que cuando las tasas de las tarjetas de crédito bajan debido a la Fed, bajan tanto para los saldos actuales como para las nuevas compras", dice.

Líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC): Las APR en las líneas de crédito con garantía hipotecaria —que actualmente varían, en promedio, del 8.22% al 9.44%, dependiendo del monto del préstamo—, deberían bajar pronto en respuesta al recorte de la tasa, dice Schulz. Los propietarios de viviendas con HELOC de tasa variable probablemente verán una caída en sus tasas también.

Préstamos para automóviles: Los compradores de automóviles podrían ver una pequeña caída en las tasas de préstamos para automóviles, que, en promedio, son del 7% para automóviles nuevos y del 10.7% para automóviles usados. "Sin embargo, para la mayoría de los propietarios de vehículos, se necesitará más de un pequeño recorte de tasas para que la refinanciación valga la pena", dice Schulz.

Préstamos personales: Las tasas para préstamos personales, que actualmente promedian el 12.37%, deberían caer ligeramente, beneficiando a los nuevos prestatarios. Los prestatarios con préstamos personales a tasa fija existentes no verán un cambio en su tasa a menos que refinancien.

Hipotecas: La decisión de la Fed de recortar las tasas de interés no tendrá mucho impacto en las tasas hipotecarias, que recientemente promediaron el 6.5% para un préstamo a 30 años y el 5.6% para una hipoteca a 15 años, según Freddie Mac. Las tasas hipotecarias están más estrechamente vinculadas al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que ha estado ligeramente por encima del 4%, y la disposición de la Fed para recortar su tasa de referencia ya ha sido tenida en cuenta, dice Leguizamón.  

Inversionistas

Dependiendo de los tipos de inversiones que tengas, tu cartera podría beneficiarse del recorte de tasas de la Fed.

Los precios de los bonos existentes tienden a subir cuando las tasas de interés bajan, lo que beneficia a los tenedores de fondos de bonos, dice Christine Benz, directora de finanzas personales y planificación de jubilación en Morningstar y autora de How to Retire. Sin embargo, los bonos recién emitidos tendrán rendimientos más bajos debido al recorte de tasas.

Entretenimiento

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

“Si eres alguien que compra bonos individuales y los mantiene hasta el vencimiento, el hecho de que las tasas de interés sean más bajas significará que ganarás menos con esas inversiones de renta fija”, dice Benz.

Las acciones generalmente también se desempeñan bien, ya que los recortes de tasas estimulan la recuperación y el crecimiento económico. Las acciones también se vuelven más atractivas para los inversores a medida que los rendimientos de las inversiones más seguras, como las cuentas de ahorro y los fondos del mercado monetario, caen en respuesta a los recortes de tasas (ver más abajo). Pero asignar demasiado de tu cartera a acciones puede ser arriesgado para los jubilados, advierte Benz.

"Creo que tiene sentido que los jubilados tengan entre cinco y diez años de gastos de cartera planificados en activos más seguros, una combinación de efectivo y bonos de alta calidad", dice Benz. “La idea básica con esa configuración es que te estás protegiendo contra una caída prolongada en el mercado de valores”.

Quiénes pierden

Los ahorristas

Una reducción de la tasa puede ser una mala noticia para los jubilados que tienen mucho dinero en efectivo en cuentas de ahorro, fondos del mercado monetario o certificados de depósito a corto plazo (CD). Los rendimientos de estas cuentas disminuirán. Lo que empeora las cosas es una tasa de inflación relativamente alta del 2.9%.

"En el pasado, los recortes de tasas ocurrieron cuando la inflación era baja", dice Chen. "Ahora es diferente. Con la inflación potencialmente en aumento, la tasa real [en las cuentas de ahorro] va a ser aún más baja. Eso podría perjudicar a los jubilados". Además, es probable que la inflación se coma las tasas más bajas en las cuentas de ahorro y deje a los jubilados con menos poder adquisitivo.

Eso no significa que debas retirar todo el dinero de tus ahorros, pero es un buen momento para asegurarte de tener una asignación de cartera que tenga sentido para tu edad y tolerancia al riesgo. "Protegerte contra un gran golpe en el mercado de valores es la mayor misión en este caso que recoger cada punto básico de rendimiento que puedas", dice Benz.

Aún así, los asesores dicen que debes buscar los mejores rendimientos posibles en cualquier cuenta de efectivo que tengas. Mientras que el rendimiento porcentual anual (APY) en las cuentas de ahorros promedia el 0.61%, algunas cuentas están pagando más del 4%, según Bankrate.

Con vista al futuro

La Fed tiene dos oportunidades más para ajustar las tasas este año, en sus reuniones programadas regularmente el 28 y 29 de octubre y el 9 y 10 de diciembre. Pero Leguizamón dice que es difícil predecir si vendrán más recortes.  

La Fed tiene un doble mandato para lograr el máximo empleo y mantener la inflación baja. Podría continuar bajando las tasas si la economía de EE.UU. sigue agregando menos empleos y el desempleo aumenta. Sin embargo, un mercado laboral más débil podría ir acompañado de inflación debido a los aranceles, lo que probablemente haría que el comité de la Fed esté menos inclinado a recortar las tasas.

“Dado que es difícil saber cuántos aranceles permanecerán vigentes y cuáles podrían eliminarse, la Fed probablemente seguirá actuando con calma y tomando decisiones día a día, como lo ha hecho hasta ahora”, afirma Leguizamón.

%{postComment}%

Cameron Huddleston es una galardonada periodista de finanzas personales y autora de Mom and Dad, We Need to Talk: How to Have Essential Conversations With Your Parents About Their Finances. Su trabajo ha aparecido en Kiplinger.com, Kiplinger's Personal Finance, Forbes Advisor, Chicago Tribune, Business Insider y muchas otras publicaciones impresas y digitales.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • woman and daughter in hammock outside laughing and reading book
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Hogar y tecnología

    Consumer Cellular: Dos líneas

    2 líneas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos por $55 al mes

    Learn More
    See more Hogar y tecnología offers >
  • Credit card on laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP® Travel Rewards Mastercard® from Barclays

    3% cash back on airfare, hotel stays and car rentals

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >