Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
5 maneras en que las herramientas tecnológicas pueden ayudarte a encontrar empleo después de los 50

ChatGPT y otros programas de inteligencia artificial pueden ayudarte con el currículo, la carta de presentación y la búsqueda de empleo.

Gwen Moran,
 
Updated 17 de diciembre de 2025
AARP
Published 08 de mayo de 2023
Updated 17 de diciembre de 2025
ilustración de un cohete que sale disparado de una computadora portátil
GETTY IMAGES

Después de considerarse durante décadas como un tema de ciencia ficción, la inteligencia artificial (IA) —que se vale de la computación y de grandes cantidades de datos para realizar tareas, resolver problemas y comunicarse— pasa ahora a ocupar un papel central en el mundo actual. Entre otros usos, esta tecnología se halla en muchas herramientas utilizadas en el ámbito laboral, desde las de recursos humanos y el software contable hasta plataformas de atención al cliente y de mercadeo.

Desde que se lanzó la herramienta de IA conocida como ChatGPT (en inglés) en noviembre del 2022, ha surgido una curiosidad generalizada en cuanto al potencial de la IA generativa, es decir, la que puede crear texto, imágenes y otros elementos de comunicación a pedido. Por tratarse esencialmente de un chatbot, ChatGPT da la impresión de poder participar en una conversación y responder a solicitudes tanto sencillas (una receta para una sopa de pollo) como más complejas (un breve ensayo sobre tu libro favorito).

Sin embargo, para quienes buscan empleo —sobre todo si son mayores de 50 años—, estas herramientas podrían ofrecer ayuda para conseguir trabajo. Las personas mayores que buscan empleo enfrentan frecuentemente la discriminación por edad, ya sea porque los reclutadores no los consideran tecnológicamente hábiles o porque las tecnologías que realizan la evaluación inicial de los currículos excluyen a los que no contengan las palabras clave que busca el empleador.

Si bien ChatGPT y tecnologías similares como Copilot de Microsoft y Gemini de Google son relativamente nuevas, existen indicios de que estas herramientas pueden ayudar a los solicitantes de empleo que opten por utilizarlas. En una encuesta reciente realizada por ResumeBuilder, casi la mitad de los encuestados (46%) dijeron haber usado ChatGPT para redactar su currículo o carta de presentación. Tres de cada cuatro (78%) de estas personas lograron ser invitadas a una entrevista después de haber usado ChatGPT para escribir el contenido de su solicitud, según la investigación.

Si te disgusta la idea de familiarizarte con otra plataforma tecnológica, ten por seguro que muchas plataformas de IA son fáciles de usar, según señala Amanda Augustine, experta en carreras profesionales. Hablando específicamente de ChatGPT, Augustine dice: “La plataforma es muy fácil, muy intuitiva. No hay por qué sentirse intimidado por esta tecnología, porque en realidad es muy fácil de usar”.

Algunas herramientas basadas en la IA tienen fines muy específicos, mientras que otras pueden contestar una amplia variedad de preguntas e incluso generar documentos e imágenes. Pueden ayudarte, de diversas maneras, a recabar información, hacer seguimiento de tus avances en la búsqueda de empleo, crear una buena impresión y prepararte para las entrevistas.

Pero hay que recordar que las herramientas no son más que eso: herramientas. Así lo señala Ryan Miller, director de Éxito de Clientes en Employment BOOST, una empresa que ofrece servicios de redacción de currículos y orientación profesional. “Caracterizamos las herramientas como ChatGPT como una manera muy buena de complementar la búsqueda de empleo”, dice Miller. “Pero a fin de cuentas, tienes que poner de tu parte y prepararte de forma eficaz, y representarte y promocionarte bien”.

Aquí se señalan cinco maneras en que estas herramientas pueden ayudar a los adultos mayores en su búsqueda de empleo.

1. La IA puede encontrar, optimizar y gestionar las oportunidades de empleo

Muchas plataformas de búsqueda de empleo usan la IA para ayudarte a encontrar oportunidades y verificar que hayas usado las palabras y frases clave más adecuadas. Herramientas como Talentprise y Talentpair usan la IA para analizar tu currículo y sugerir oportunidades de empleo apropiadas, mientras que otras, como Jobscan, usan la IA para ayudarte a optimizar tu currículo con el fin de no ser excluido por los sistemas de seguimiento de solicitudes que muchas empresas utilizan para elegir a los candidatos que serán invitados a una entrevista. Tales herramientas pueden ayudarte a encontrar oportunidades y, luego, a asegurarte de incluir las palabras clave y habilidades que correspondan. Según Jordan Carroll, orientador profesional y autor de Remote for Life: How to Find a Flexible Job and Fast Forward to Freedom, herramientas como Teal pueden ayudarte a dar seguimiento a las oportunidades de empleo y las solicitudes, así como a construir tu currículo con las palabras clave más adecuadas. “Es uno de los primeros aspectos en que la IA realmente nos puede ayudar, porque se puede introducir la descripción del empleo en una herramienta como ChatGPT o Teal, la cual arrojará una lista de palabras clave”, dice Carroll.

2. La IA puede ayudarte a preparar currículos y cartas de presentación

Algunas herramientas pueden incluso encargarse de la difícil tarea de escribir por ti el currículo y la carta de presentación. Desde luego, no debes simplemente enviar lo que haya creado la herramienta; incluso la IA necesita una buena revisión, y querrás confirmar que la herramienta no haya cometido errores. Sin embargo, según Augustine, la herramienta puede ayudarte a encontrar la manera más adecuada de expresar una frase.

“Me gusta mucho porque si alguien tiene problemas para redactar un texto —si no se siente seguro de que cierta expresión suene profesional—, puede rápidamente pedir consejos y obtener una muestra de texto que puede utilizar para responder a una pregunta, ya sea durante una entrevista o por correo electrónico, por ejemplo”, dice.

3. La IA puede brindarte información sobre una empresa

“Gracias a ChatGPT y otras plataformas de IA generativa, ahora es realmente un error muy grave no prepararte bien para una solicitud o una oportunidad de empleo”, dice Miller. Tan solo tienes que introducir en la herramienta preguntas sobre la empresa —su historia, sus prioridades de mercadeo, los precios de sus acciones, las noticias más recientes— y obtendrás una variedad de información en cuestión de segundos. En pocos segundos podrías obtener varias fuentes de información sobre el empleador, como una reseña en Glassdoor, datos tomados del sitio web de la empresa y otra información útil. Para confirmar estos datos, según Miller, puedes utilizar un motor de búsqueda o consultar a un reclutador empresarial o a un contacto en la empresa, lo cual te puede ahorrar tiempo.

4. La IA puede ayudarte a ensayar la entrevista y a negociar un sueldo

Según Augustine, herramientas como ChatGPT pueden ayudarte a predecir los tipos de preguntas que posiblemente se te planteen durante una entrevista. “Las entrevistas son realizadas por seres humanos, así que nunca será una correspondencia exacta. Pero también puede ayudarte en la preparación”, dice. Y, así como la herramienta puede encontrar la manera más adecuada de redactar ciertas frases en un currículo o carta de presentación, también puede ofrecer contenido que te podría ser útil a la hora de contestar preguntas durante una entrevista.

La IA también puede ayudarte a recabar información para la negociación del sueldo. Sin embargo, no debes depender totalmente de la herramienta para ello. Así lo señala Andres Lares, socio gerente de Shapiro Negotiations Institute y coautor de Persuade: The 4-Step Process to Influence People and Decisions. “La IA se especializa en recabar información de manera eficiente y eficaz, pero no es necesariamente el mejor negociador. Así que querrás utilizarla como un recurso”, dice Lares, pero no para que te dé un guion para repetir palabra por palabra.

5. Pero hay que usar las herramientas de IA de forma eficaz

Sin duda, hay muchas herramientas de IA que pueden ayudarte en la búsqueda de empleo. Para obtener los mejores resultados, los expertos ofrecen algunos consejos.

  • Escoge tus herramientas de acuerdo con tus necesidades. Existen tantas herramientas que la cantidad de opciones puede ser abrumadora. Miller aconseja elegirlas de acuerdo con tus necesidades. Tal vez necesites una herramienta que dé seguimiento a tus solicitudes, más que para recabar información sobre la empresa. Para aprovechar el tiempo al máximo, elige la herramienta más adecuada.
  • Sé específico a la hora de formular preguntas. La información que obtengas, sobre todo de herramientas de IA generativa como ChatGPT, depende de lo que pidas y de cómo expreses la pregunta o instrucción. Piensa en lo que quieres saber y redacta la pregunta o instrucción de manera lógica; agrega contexto o antecedentes si estos ayudarán a afinar la respuesta. Carroll ha creado una muestra de preguntas e instrucciones que pueden servir de ejemplos.
  • Haz una comprobación rápida de los resultados de la IA. Hay algo muy importante que debes tener en cuenta a la hora de usar herramientas de IA generativa como ChatGPT y Gemini: asegúrate de que la información que arroje la herramienta sea correcta. Muchas de estas herramientas advierten que la información que recibas podría ser errónea o incluso ficticia. Si es así, ¿por qué usarlas? En todo caso te pueden dar pistas para acceder a información que tal vez no encontrarías en otro lugar, dice Augustine. Otro consejo: a la hora de escribir tu pregunta o instrucción, pídele a la herramienta la lista de referencias bibliográficas de las que obtuvo los datos, lo cual hará más fácil verificarlos. 

Si se usan correctamente, las plataformas basadas en la IA y la IA generativa pueden ayudarte a ahorrar tiempo, recolectar información, mantenerte organizado e incluso obtener una ventaja competitiva en la búsqueda de trabajo. Y estas ventajas serán útiles para cualquier persona que busque empleo.

Gwen Moran es una escritora especializada en negocios y finanzas que colabora con AARP. Su trabajo ha aparecido en muchas de las principales publicaciones de negocios y sitios web, como Entrepreneur, Kiplinger.com, Newsweek.com y Los Angeles Times Magazine.

