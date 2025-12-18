Después de considerarse durante décadas como un tema de ciencia ficción, la inteligencia artificial (IA) —que se vale de la computación y de grandes cantidades de datos para realizar tareas, resolver problemas y comunicarse— pasa ahora a ocupar un papel central en el mundo actual. Entre otros usos, esta tecnología se halla en muchas herramientas utilizadas en el ámbito laboral, desde las de recursos humanos y el software contable hasta plataformas de atención al cliente y de mercadeo.

Desde que se lanzó la herramienta de IA conocida como ChatGPT (en inglés) en noviembre del 2022, ha surgido una curiosidad generalizada en cuanto al potencial de la IA generativa, es decir, la que puede crear texto, imágenes y otros elementos de comunicación a pedido. Por tratarse esencialmente de un chatbot, ChatGPT da la impresión de poder participar en una conversación y responder a solicitudes tanto sencillas (una receta para una sopa de pollo) como más complejas (un breve ensayo sobre tu libro favorito).

Sin embargo, para quienes buscan empleo —sobre todo si son mayores de 50 años—, estas herramientas podrían ofrecer ayuda para conseguir trabajo. Las personas mayores que buscan empleo enfrentan frecuentemente la discriminación por edad, ya sea porque los reclutadores no los consideran tecnológicamente hábiles o porque las tecnologías que realizan la evaluación inicial de los currículos excluyen a los que no contengan las palabras clave que busca el empleador.

Si bien ChatGPT y tecnologías similares como Copilot de Microsoft y Gemini de Google son relativamente nuevas, existen indicios de que estas herramientas pueden ayudar a los solicitantes de empleo que opten por utilizarlas. En una encuesta reciente realizada por ResumeBuilder, casi la mitad de los encuestados (46%) dijeron haber usado ChatGPT para redactar su currículo o carta de presentación. Tres de cada cuatro (78%) de estas personas lograron ser invitadas a una entrevista después de haber usado ChatGPT para escribir el contenido de su solicitud, según la investigación.

Si te disgusta la idea de familiarizarte con otra plataforma tecnológica, ten por seguro que muchas plataformas de IA son fáciles de usar, según señala Amanda Augustine, experta en carreras profesionales. Hablando específicamente de ChatGPT, Augustine dice: “La plataforma es muy fácil, muy intuitiva. No hay por qué sentirse intimidado por esta tecnología, porque en realidad es muy fácil de usar”.

Algunas herramientas basadas en la IA tienen fines muy específicos, mientras que otras pueden contestar una amplia variedad de preguntas e incluso generar documentos e imágenes. Pueden ayudarte, de diversas maneras, a recabar información, hacer seguimiento de tus avances en la búsqueda de empleo, crear una buena impresión y prepararte para las entrevistas.

Pero hay que recordar que las herramientas no son más que eso: herramientas. Así lo señala Ryan Miller, director de Éxito de Clientes en Employment BOOST, una empresa que ofrece servicios de redacción de currículos y orientación profesional. “Caracterizamos las herramientas como ChatGPT como una manera muy buena de complementar la búsqueda de empleo”, dice Miller. “Pero a fin de cuentas, tienes que poner de tu parte y prepararte de forma eficaz, y representarte y promocionarte bien”.

Aquí se señalan cinco maneras en que estas herramientas pueden ayudar a los adultos mayores en su búsqueda de empleo.