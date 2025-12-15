La tecnología de asistencia auditiva facilita el escuchar en espacios ruidosos

Centro de recursos
Nuestro mundo se está volviendo más ruidoso, pero no necesariamente es más fácil escuchar. Más de 50 millones de personas en Estados Unidos, o 1 de cada 7, tienen algún grado de pérdida auditiva, según la Hearing Loss Association of America (en inglés).
Aquellos que han perdido la audición deben competir con el ruido de fondo para entender los sonidos a su alrededor, incluyendo conversaciones, diálogos de televisión y películas, y obras de teatro. La ayuda está disponible gracias a dispositivos, software y equipos diseñados para amplificar sonidos y reducir el ruido de fondo.
¿Qué es la tecnología de asistencia auditiva?
"Las tecnologías o dispositivos de asistencia auditiva ayudan a las personas a escuchar mejor en situaciones auditivas difíciles", dice Kristina Snouffer, una audióloga clínica sénior en University Hospitals Cleveland Medical Center en Ohio. "A menudo son utilizados por personas con pérdida de audición, pero los dispositivos de asistencia auditiva realmente pueden beneficiar a todos".
Algunos de estos aparatos funcionan junto con audífonos o implantes cocleares, mientras que otros se usan por sí solos. Encontrarás sistemas de asistencia auditiva en lugares públicos como teatros, escuelas, salas de conferencias, universidades y lugares de culto. También están disponibles para uso en el hogar, por ejemplo, mientras ves televisión o hablas por teléfono.
Las tecnologías de asistencia auditiva vienen en muchas formas. Las dos más comunes son:
- dispositivos de escucha asistida
- dispositivos de alerta
Dispositivos de escucha asistida (ALD)
Los dispositivos de escucha asistida facilitan la audición al llevar los sonidos directamente a tus oídos, amplificándolos y separando el ruido de fondo que distrae. Hay varios tipos diferentes de ALD.
Sistema de bucle auditivo de inducción. También llamado bucle de inducción, esta tecnología de la era de la Segunda Guerra Mundial transmite el sonido directamente a tus oídos a través de tus audífonos. En instalaciones equipadas con este sistema, un cable de cobre enrollado se adhiere a un micrófono y se coloca bajo la alfombra o a través del techo. Cuando alguien habla en el micrófono, una corriente eléctrica viaja a través del cable, creando una señal electromagnética en toda la habitación.
Muchos audífonos e implantes cocleares vienen equipados con una telebobina (t-coil), un pequeño cable de cobre enrollado que actúa como receptor de señales electromagnéticas. Cuando ajustas el audífono a la configuración "T", captará la señal del bucle mientras estés en el edificio.
