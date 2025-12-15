Javascript is not enabled.

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Salud

Dinero

La tecnología de asistencia auditiva facilita el escuchar en espacios ruidosos

Los dispositivos tecnológicos como los sistemas de bucle de inducción y Auracast trabajan para ayudarte a escuchar mejor.

Por

Stephanie Watson,

 
AARP
Comments
Published 12 de diciembre de 2025
hombre mayor visto desde atrás, usando un audífono
AARP (Shutterstock, Getty Images)

Nuestro mundo se está volviendo más ruidoso, pero no necesariamente es más fácil escuchar. Más de 50 millones de personas en Estados Unidos, o 1 de cada 7, tienen algún grado de pérdida auditiva, según la Hearing Loss Association of America (en inglés).

Aquellos que han perdido la audición deben competir con el ruido de fondo para entender los sonidos a su alrededor, incluyendo conversaciones, diálogos de televisión y películas, y obras de teatro. La ayuda está disponible gracias a dispositivos, software y equipos diseñados para amplificar sonidos y reducir el ruido de fondo.

¿Qué es la tecnología de asistencia auditiva?

"Las tecnologías o dispositivos de asistencia auditiva ayudan a las personas a escuchar mejor en situaciones auditivas difíciles", dice Kristina Snouffer, una audióloga clínica sénior en University Hospitals Cleveland Medical Center en Ohio. "A menudo son utilizados por personas con pérdida de audición, pero los dispositivos de asistencia auditiva realmente pueden beneficiar a todos".

Algunos de estos aparatos funcionan junto con audífonos o implantes cocleares, mientras que otros se usan por sí solos. Encontrarás sistemas de asistencia auditiva en lugares públicos como teatros, escuelas, salas de conferencias, universidades y lugares de culto. También están disponibles para uso en el hogar, por ejemplo, mientras ves televisión o hablas por teléfono.

Las tecnologías de asistencia auditiva vienen en muchas formas. Las dos más comunes son:

  • dispositivos de escucha asistida
  • dispositivos de alerta

Dispositivos de escucha asistida (ALD)

Los dispositivos de escucha asistida facilitan la audición al llevar los sonidos directamente a tus oídos, amplificándolos y separando el ruido de fondo que distrae. Hay varios tipos diferentes de ALD.

Sistema de bucle auditivo de inducción. También llamado bucle de inducción, esta tecnología de la era de la Segunda Guerra Mundial transmite el sonido directamente a tus oídos a través de tus audífonos. En instalaciones equipadas con este sistema, un cable de cobre enrollado se adhiere a un micrófono y se coloca bajo la alfombra o a través del techo. Cuando alguien habla en el micrófono, una corriente eléctrica viaja a través del cable, creando una señal electromagnética en toda la habitación.

Muchos audífonos e implantes cocleares vienen equipados con una telebobina (t-coil), un pequeño cable de cobre enrollado que actúa como receptor de señales electromagnéticas. Cuando ajustas el audífono a la configuración "T", captará la señal del bucle mientras estés en el edificio.

Sistemas FM y DM. Un sistema FM (modulación de frecuencia) transmite el sonido a través de ondas de radio analógicas. Un transmisor envía el sonido a una frecuencia específica de un receptor FM, a menudo en auriculares (que muchas instalaciones te proporcionarán). El sonido del hablante va directamente a tus oídos.

Al igual que la estática que podrías escuchar en una radio FM, el sonido transmitido a través de sistemas FM está sujeto a distorsiones por interferencia. Los sistemas más nuevos de DM (modulación digital) digitalizan y comprimen el sonido para reducir la interferencia y proporcionar una señal de audio más clara.

Sistema de infrarrojos. Esta tecnología es la misma que se usa en los controles remotos. El control remoto envía una luz roja, que el receptor del televisor capta para permitirte cambiar el canal o el volumen. En este caso, el transmisor envía ondas de luz roja a un receptor en tu audífono o en un dispositivo portátil.

"El receptor de infrarrojos capta esa señal roja y la convierte de nuevo en sonido", explica el Dr. Samuel Atcherson, profesor de Audiología y Patología del Habla y Lenguaje en el Colegio de Profesiones de la Salud de UAMS﻿﻿﻿ en Little Rock, Arkansas. Los sistemas de infrarrojos están disponibles en espacios públicos o para uso en casa con un televisor. En este último caso, escuchas la televisión a través de auriculares a un volumen que puedas oír.

Amplificador personal. Tal como sugiere el nombre, un amplificador hace que los sonidos sean más fuertes. Cuando un orador habla en un micrófono, el sonido viaja a un transmisor en auriculares, un lazo de cuello o un dispositivo de escucha en el oído llamado auricular. El problema con un amplificador personal es que hace que todos los sonidos a tu alrededor sean más fuertes.

“No va a tener en cuenta cuál podría ser la pérdida auditiva de una persona o el entorno en el que se encuentra”, dice Snouffer. Si estás en un restaurante ruidoso, por ejemplo, el dispositivo amplificará las conversaciones y la música de fondo también, lo que podría ser una distracción.

Prueba de audición de AARP: Prueba de audición gratuita

Los socios de AARP pueden tomar la Prueba Nacional de Audición en internet o en sus teléfonos, gratis. Esta prueba de 10 minutos puede ayudarte a decidir si necesitas un examen de audición más completo.

Para averiguar cuáles de estas tecnologías están disponibles en los lugares que frecuentas, llama directamente al lugar. O pídele a tu audiólogo que te recomiende cines y otras instalaciones que tengan sistemas compatibles con tus audífonos o implante coclear.

Dispositivos de alerta

Los dispositivos de alerta son diferentes y están diseñados para avisarte cuando algo como una alarma de humo o el timbre de la puerta está sonando. Debido a que la pérdida auditiva a menudo afecta las frecuencias más alt﻿as, muchas alarmas de incendio y temporizadores, que tienen señales agudas, son difíciles o imposibles de detectar para aquellos con pérdida auditiva profunda.

“Cuando me quito los implantes cocleares por la noche, no puedo oír nada. No puedo oír una alarma de incendio. No puedo oír una alarma de humo. No puedo oír si alguien toca la puerta”, dice Atcherson. “Necesito un tipo diferente de señal”.

En cambio, los dispositivos de alerta usan vibraciones o destellos de luz para señalar sonidos importantes. Un ejemplo es un dispositivo que pones debajo de tu colchón o almohada que vibra cuando suena una alarma.

“La persona se despertará con la vibración si no está oyendo el sistema de alerta”, dice Snouffer.

Un dispositivo de alerta también puede avisarte cuando:

  • El timbre de la puerta o el teléfono suena
  • Una alarma de humo o detector de monóxido de carbono se activa
  • Tu bebé llora
  • Hay una alerta meteorológica en efecto

Algunas tecnologías portátiles, como los relojes inteligentes, también vienen equipadas con alarmas de vibración y luces intermitentes. Muchos de estos dispositivos están disponibles para comprar en internet.

¿Qué hay de nuevo en la tecnología de asistencia auditiva?

Bluetooth, la misma tecnología que te permite conectar tu teléfono al radio de tu automóvil, puede enlazar de forma inalámbrica tus audífonos a tu teléfono u otros dispositivos inteligentes para ayudarte a escuchar llamadas telefónicas, audiolibros y videos en transmisión directa. El audio Bluetooth aún no está ampliamente disponible en espacios públicos, pero una nueva tecnología está a punto de cambiar eso. 

"Lo que mucha gente está esperando en un futuro no tan lejano es algo llamado Auracast, que es como un sistema Bluetooth de múltiples servicios", dice Anish Thakkar, fundador y director de Audiología en el Centro de Audición y Equilibrio de Los Ángeles.

Auracast transmite audio directamente desde una fuente a un número ilimitado de receptores. Una vez que esté completamente implementado, Auracast te permitirá configurar tus audífonos a través de tu teléfono a una fuente de audio específica, como la televisión número tres en un restaurante o la puerta C6 en el aeropuerto. Luego podrás ajustar el volumen hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

"Todos los principales fabricantes de audífonos anticipan que será la norma en el futuro cercano, por lo que están precargando la capacidad de Auracast en sus audífonos", dice Thakkar. Los implantes cocleares ﻿también pueden recibir Auracast.

Muchas tecnologías de asistencia están disponibles para ayudarte a escuchar más claramente en situaciones ruidosas. Pero antes de poder aprovecharlas, hazte una prueba de audición para determinar tu grado de pérdida auditiva y qué herramientas necesitas.

Dile a tu audiólogo u otro profesional de la audición en qué entornos auditivos encuentras más desafíos. Eso les ayudará a identificar la tecnología y características más beneficiosas para ti.

%{postComment}%

Stephanie Watson es una escritora independiente con más de dos décadas de experiencia cubriendo temas de salud. Su trabajo ha aparecido en WebMD, Time, Harvard Health Publications, Healthline, HealthCentral y otras publicaciones. También se desempeñó como editora ejecutiva de Harvard Women's Health Watch.

