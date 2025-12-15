La tecnología de asistencia auditiva facilita el escuchar en espacios ruidosos

Sistemas FM y DM. Un sistema FM (modulación de frecuencia) transmite el sonido a través de ondas de radio analógicas. Un transmisor envía el sonido a una frecuencia específica de un receptor FM, a menudo en auriculares (que muchas instalaciones te proporcionarán). El sonido del hablante va directamente a tus oídos.

Al igual que la estática que podrías escuchar en una radio FM, el sonido transmitido a través de sistemas FM está sujeto a distorsiones por interferencia. Los sistemas más nuevos de DM (modulación digital) digitalizan y comprimen el sonido para reducir la interferencia y proporcionar una señal de audio más clara.

Sistema de infrarrojos. Esta tecnología es la misma que se usa en los controles remotos. El control remoto envía una luz roja, que el receptor del televisor capta para permitirte cambiar el canal o el volumen. En este caso, el transmisor envía ondas de luz roja a un receptor en tu audífono o en un dispositivo portátil.

"El receptor de infrarrojos capta esa señal roja y la convierte de nuevo en sonido", explica el Dr. Samuel Atcherson, profesor de Audiología y Patología del Habla y Lenguaje en el Colegio de Profesiones de la Salud de UAMS﻿﻿﻿ en Little Rock, Arkansas. Los sistemas de infrarrojos están disponibles en espacios públicos o para uso en casa con un televisor. En este último caso, escuchas la televisión a través de auriculares a un volumen que puedas oír.

Amplificador personal. Tal como sugiere el nombre, un amplificador hace que los sonidos sean más fuertes. Cuando un orador habla en un micrófono, el sonido viaja a un transmisor en auriculares, un lazo de cuello o un dispositivo de escucha en el oído llamado auricular. El problema con un amplificador personal es que hace que todos los sonidos a tu alrededor sean más fuertes.

“No va a tener en cuenta cuál podría ser la pérdida auditiva de una persona o el entorno en el que se encuentra”, dice Snouffer. Si estás en un restaurante ruidoso, por ejemplo, el dispositivo amplificará las conversaciones y la música de fondo también, lo que podría ser una distracción.

Prueba de audición de AARP: Prueba de audición gratuita Los socios de AARP pueden tomar la Prueba Nacional de Audición en internet o en sus teléfonos, gratis. Esta prueba de 10 minutos puede ayudarte a decidir si necesitas un examen de audición más completo.

Para averiguar cuáles de estas tecnologías están disponibles en los lugares que frecuentas, llama directamente al lugar. O pídele a tu audiólogo que te recomiende cines y otras instalaciones que tengan sistemas compatibles con tus audífonos o implante coclear.

Dispositivos de alerta

Los dispositivos de alerta son diferentes y están diseñados para avisarte cuando algo como una alarma de humo o el timbre de la puerta está sonando. Debido a que la pérdida auditiva a menudo afecta las frecuencias más alt﻿as, muchas alarmas de incendio y temporizadores, que tienen señales agudas, son difíciles o imposibles de detectar para aquellos con pérdida auditiva profunda.

“Cuando me quito los implantes cocleares por la noche, no puedo oír nada. No puedo oír una alarma de incendio. No puedo oír una alarma de humo. No puedo oír si alguien toca la puerta”, dice Atcherson. “Necesito un tipo diferente de señal”.

En cambio, los dispositivos de alerta usan vibraciones o destellos de luz para señalar sonidos importantes. Un ejemplo es un dispositivo que pones debajo de tu colchón o almohada que vibra cuando suena una alarma.