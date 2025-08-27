Seguridad primero: protejamos a nuestros seres queridos en los hogares de ancianos

JJ Elliott Hill aprendió rápidamente que lo seguro puede tornarse inseguro para su mamá, Connie, que vive con la enfermedad de Parkinson. Su mamá había soportado múltiples traslados entre instalaciones, cada una prometiendo atención cuidadosa, pero ninguna satisfacía sus necesidades de cuidado.

Para cuando Connie se instaló en un hogar de ancianos en Tennessee, las visitas de Hill estaban interrumpidas por llamadas telefónicas preocupantes: dos caídas en una semana, lesiones que podrían haber sido peores y habitaciones lo suficientemente abarrotadas como para hacer tropezar incluso a un visitante cuidadoso. Hill había asumido que habría prevención proactiva de caídas, pasillos despejados, ayuda oportuna y zapatos bien ajustados, pero en cambio, se encontró luchando por medidas básicas de seguridad mientras también se preocupaba por el horario de los medicamentos, la nutrición y la salud mental de su madre.

"Implementar medidas de seguridad es crucial, pero sin una vigilancia constante, aún así ocurren caídas, y el temor a que eso suceda nunca te abandona", dice Hill.

Lista de verificación para la seguridad

Para cuidadores como Hill, saber hacer las preguntas correctas sobre medidas de seguridad y detectar señales de alerta temprano puede marcar la diferencia entre un ambiente que apoya la movilidad y uno que acelera el declive. Las lecciones duramente aprendidas por su familia en prevención de caídas y seguridad son solo una de varias áreas que todo cuidador debería conocer antes de confiar en una instalación con el cuidado de un ser querido.

La seguridad en los hogares de ancianos requiere atención constante. Los cuidadores familiares deben estar atentos a las siguientes áreas:​

Protocolos de COVID-19

Preparación para emergencias

Prevención de caídas

Control de infecciones

Errores en la medicación

Seguridad y vigilancia

A diferencia de los centros de vida asistida, que están regulados por los estados con estándares de calidad muy variados, los hogares de ancianos están sujetos a reglas federales que establecen requisitos a nivel nacional para la seguridad, el personal y el control de infecciones.

"Las familias deben entender esta diferencia al comparar opciones, ya que la supervisión y las protecciones no son las mismas entre los hogares de ancianos y los centros de vida asistida", dice Lori Smetanka, directora ejecutiva de la National Consumer Voice for Quality Long-Term Careen Washington, D.C.

Aunque los protocolos, las capacitaciones y la preparación para emergencias en los hogares de ancianos son importantes para combatir problemas de seguridad, el factor número uno para mantener a los residentes seguros es el personal. "Las familias necesitan preguntar: ¿Cuántas personas están aquí para ser proveedores de cuidados y mantener a los residentes seguros? Sin suficiente personal capacitado, las caídas y las emergencias se vuelven peligrosas rápidamente", dice Smetanka.

Actualmente no hay requisitos federales para las proporciones de personal. Bajo una regla de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) del 2024, se requería que los hogares de ancianos proporcionaran un mínimo de 3.48 horas por día de atención directa para cada residente y tener una enfermera de guardia las 24 horas del día, los siete días de la semana. Ambos requisitos fueron invalidados por un juez federal de Texas a principios de este año, dictaminando que los CMS excedieron su autoridad más allá de lo que el Congreso permite.