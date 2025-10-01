Javascript is not enabled.

El cierre del Gobierno podría retrasar el anuncio del ajuste por costo de vida (COLA) del 2026

Un cierre prolongado retrasaría la publicación de los datos de inflación que son clave para calcular el aumento en los pagos del Seguro Social.

Por

Andy Markowitz y Deirdre Shesgreen,

 
AARP
Comments
Published 01 de octubre de 2025
Señal amarilla de advertencia con un signo de exclamación
AARP (Getty Images)

El cierre del Gobierno que comenzó el 1.º de octubre no impedirá que los beneficiarios del Seguro Social reciban sus pagos mensuales, pero podría dejarlos en suspenso sobre cuánto aumentarán esos pagos el próximo año.

La Administración del Seguro Social (SSA) tenía previsto anunciar el ajuste por costo de vida (COLA) del 2026 el 15 de octubre, cuando la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) está programada a publicar su informe sobre la inflación de septiembre.

Sin embargo, bajo el plan de cierre del Departamento de Trabajo de EE.UU., (en inglés) la entidad matriz de la BLS, todos menos uno de los 2,055 empleados de la oficina han sido suspendidos temporalmente. Las publicaciones programadas de datos económicos, incluido el Índice de Precios al Consumidor de septiembre, "probablemente se retrasarán si la interrupción se prolonga", indica el plan.

Eso significa que a la SSA le faltaría la pieza final en su cálculo anual del ajuste por costo de vida, el cual se basa en las variaciones interanuales de los precios al consumidor de julio, agosto y septiembre.

Los pagos del Seguro Social continúan

Únete a nuestra lucha para proteger el Seguro Social

Has trabajado duro y has aportado al Seguro Social con cada cheque de nómina. Esto es lo que puedes hacer para ayudar a mantener la solidez del programa:

El cierre fue provocado por el fracaso del Congreso en aprobar proyectos de ley de asignaciones para financiar al Gobierno federal en el año fiscal 2026, que comenzó el 1.º de octubre. La duración del retraso del ajuste por costo de vida dependerá de cuánto tiempo tarden los legisladores en resolver el estancamiento, ya sea aprobando un nuevo presupuesto o pasando un proyecto de ley provisional, llamado resolución continua, para mantener temporalmente las operaciones del Gobierno en los niveles de financiamiento actuales.

Durante el cierre, la BLS "suspenderá la recopilación, procesamiento y difusión de datos", dice Stacey Standish, portavoz de la agencia. "Una vez que se restablezca el financiamiento, la BLS reanudará las operaciones normales y notificará al público sobre cualquier cambio en el calendario de comunicados de prensa". 

El cierre más largo anterior fue el más reciente, que duró 35 días: del 22 de diciembre del 2018 al 25 de enero del 2019.

El cierre actual no interrumpirá el pago de beneficios de jubilación, sobreviviente y discapacidad del Seguro Social. Estos tienen una fuente de financiamiento permanente y no se ven afectados por el proceso de asignaciones del Congreso.

Según el plan de cierre de la SSA, (en inglés) alrededor del 88% de su fuerza laboral permanecerá en el trabajo para mantener funciones y servicios esenciales, como el pago de beneficios, el procesamiento de solicitudes de beneficios, la audiencia de apelaciones y la emisión de tarjetas de Seguro Social.

La SSA también administra el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), un beneficio de red de seguridad para personas con ingresos muy bajos que son ciegas, tienen una discapacidad o tienen 65 años o más. Si bien la SSI se paga con los ingresos generales del Gobierno, la SSA dice que tiene suficiente dinero previamente asignado para continuar haciendo pagos de SSI durante los próximos tres meses, más tiempo que en cualquier cierre anterior.﻿

El ajuste por costo de vida se proyecta en alrededor del 2.7%

El ajuste por costo de vida del Seguro Social se basa en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W), que mide los cambios de precios para una selección de bienes y servicios, incluyendo alimentos, energía y atención médica. El CPI-W es un subconjunto del índice principal de precios al consumidor, el número "principal" para rastrear la inflación. Ambos son reportados mensualmente por la BLS.

La SSA determina el ajuste por costo de vida comparando el IPC-W de julio, agosto y septiembre con las cifras de esos meses del año anterior. El diferencial promedio del trimestre produce el ajuste por costo de vida, que se aplica a los pagos de Seguro Social en el año siguiente.

El ajuste por costo de vida del 2025 fue de 2.5%. Los precios están subiendo a un ritmo similar este año, con el IPC-W en 2.5% en julio del 2025 y 2.8% en agosto, lo que lleva a los analistas y economistas a proyectar que el ajuste por costo de vida del 2026 estaría en el entorno de 2.7%.

Un ajuste por costo de vida del 2.7% aumentaría el beneficio promedio para un trabajador jubilado —que en agosto del 2025 era de $2,008 al mes— en aproximadamente $54. El aumento normalmente entraría en vigor con los pagos de diciembre, que para la mayoría de los beneficiarios llegan en enero. 

Andy Markowitz cubre temas relacionados con el Seguro Social y la jubilación para AARP. Es exredactor de The Prague Post y Baltimore City Paper.



Deirdre Shesgreen es editora de noticias estatales en AARP Bulletin. Anteriormente trabajó como reportera y editora en USA TODAY, el St. Louis Post-Dispatch y otras publicaciones.

