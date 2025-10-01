El cierre del Gobierno podría retrasar el anuncio del ajuste por costo de vida (COLA) del 2026

El cierre del Gobierno que comenzó el 1.º de octubre no impedirá que los beneficiarios del Seguro Social reciban sus pagos mensuales, pero podría dejarlos en suspenso sobre cuánto aumentarán esos pagos el próximo año.

La Administración del Seguro Social (SSA) tenía previsto anunciar el ajuste por costo de vida (COLA) del 2026 el 15 de octubre, cuando la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) está programada a publicar su informe sobre la inflación de septiembre.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Sin embargo, bajo el plan de cierre del Departamento de Trabajo de EE.UU., (en inglés) la entidad matriz de la BLS, todos menos uno de los 2,055 empleados de la oficina han sido suspendidos temporalmente. Las publicaciones programadas de datos económicos, incluido el Índice de Precios al Consumidor de septiembre, "probablemente se retrasarán si la interrupción se prolonga", indica el plan.

Eso significa que a la SSA le faltaría la pieza final en su cálculo anual del ajuste por costo de vida, el cual se basa en las variaciones interanuales de los precios al consumidor de julio, agosto y septiembre.

Los pagos del Seguro Social continúan

Únete a nuestra lucha para proteger el Seguro Social Has trabajado duro y has aportado al Seguro Social con cada cheque de nómina. Esto es lo que puedes hacer para ayudar a mantener la solidez del programa: Agrega tu nombre y comprométete a proteger el Seguro Social.

Descubre cómo AARP está luchando para mantener el Seguro Social fuerte.

Obtén asesoramiento experto sobre los beneficios del Seguro Social y respuestas a preguntas comunes.

AARP defiende incansablemente los asuntos importantes para las personas mayores de 50 años. Hazte socio o renueva tu membresía hoy.

El cierre fue provocado por el fracaso del Congreso en aprobar proyectos de ley de asignaciones para financiar al Gobierno federal en el año fiscal 2026, que comenzó el 1.º de octubre. La duración del retraso del ajuste por costo de vida dependerá de cuánto tiempo tarden los legisladores en resolver el estancamiento, ya sea aprobando un nuevo presupuesto o pasando un proyecto de ley provisional, llamado resolución continua, para mantener temporalmente las operaciones del Gobierno en los niveles de financiamiento actuales.

Durante el cierre, la BLS "suspenderá la recopilación, procesamiento y difusión de datos", dice Stacey Standish, portavoz de la agencia. "Una vez que se restablezca el financiamiento, la BLS reanudará las operaciones normales y notificará al público sobre cualquier cambio en el calendario de comunicados de prensa".

El cierre más largo anterior fue el más reciente, que duró 35 días: del 22 de diciembre del 2018 al 25 de enero del 2019.

El cierre actual no interrumpirá el pago de beneficios de jubilación, sobreviviente y discapacidad del Seguro Social. Estos tienen una fuente de financiamiento permanente y no se ven afectados por el proceso de asignaciones del Congreso.