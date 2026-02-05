9 trucos profesionales de decoración para vender tu casa

Tal vez en tu sala de estar tengas un sofá gastado con mesitas auxiliares desiguales y el foco de atención sea una colección ecléctica de tazas de té antiguas. Y quizá así sea cómo te gusta. Pero cuando estás tratando de vender tu casa, un poco menos de tu decoración y algunos arreglos pueden traducirse en más dinero en tu bolsillo.

Decorar y ambientar para vender (o homestaging) —es decir, cambiar, agregar o retirar muebles y decorar para que agrade a los compradores— es una inversión que vale la pena. Los decoradores o profesionales en el estilismo inmobiliario suelen tener sus propias colecciones de muebles y accesorios que, en su experiencia, atraen a los compradores y cobran para reemplazar con ellos el mobiliario del vendedor, que le devuelven al venderse la casa.

Una casa bien decorada es como una hermosa sinfonía, afirma Lew Corcoran, presidente de la junta directiva de la Real Estate Staging Association y especialista en ambientar casas en East Bridgewater, Massachusetts. "Todo funciona a un ritmo que los compradores pueden percibir".

Hay que comenzar por entender que la casa ya no es un hogar — “es un producto”, dice Corcoran. “Una propiedad debe estar correctamente preparada, recogida, valorada, presentada y promocionada para poder venderse al mejor precio y en el menor tiempo posible.”

¿Cuánto cuesta un estilista inmobiliario? ¿Y dónde puedes contratarlo?

Los estilistas profesionales suelen cobrar el 1% del precio de venta de la casa. Por ejemplo, si una casa se vende por $250,000, el estilista gana $2,500. Los agentes inmobiliarios suelen presentar a los clientes y, en los mercados más activos, a veces pagan parte o la totalidad de la comisión para conseguir una propiedad.

El honorario del estilista inmobiliario “varía drásticamente según la ubicación, la magnitud del trabajo y el rango de precios”, desde $1,600 por “consejos generales y modernizar con accesorios textiles” hasta varios miles de dólares, según explica Jason Saft, fundador de Staged To Sell Home, una empresa boutique de estilismo inmobiliario de la ciudad de Nueva York.

Pero tú también puedes ambientar con estilo tu casa por cuenta propia al ordenar, despersonalizar y realizar una limpieza a fondo.

Invertir en potenciar el atractivo de la casa puede generar grandes beneficios.

Según un informe trimestral de 2025 de la Real Estate Staging Association sobre 108 propiedades vendidas, la rentabilidad promedio de la inversión de un inmueble bien ambientado fue del 4415%. Las propiedades decoradas y ambientadas con una inversión de entre $4,000 y $5,000 tuvieron una rentabilidad del 1,800%, es decir, aproximadamente $18 por cada dólar invertido.

Saft, quien apareció en el programa Buying & Selling: 20 Best-Kept Secrets de HGTV y fue nombrado estilista inmobiliario profesional del año en la categoría de ambientación de inmuebles de lujo desocupados en EE.UU. por la Asociación de estilismo inmobiliario (Real Estate Staging Association), preparó una propiedad en Nueva York que llevaba más de siete años en venta. Esta se vendió unas tres semanas después de haberla ambientado. "Fue un éxito rotundo, salió en The New Yorker", recuerda.

¿Te gustaría poder ambientar tu casa como los profesionales? Aquí te mostramos algunos consejos y trucos para los ambientes de tu casa uses servicios profesionales o lo hagas tú mismo.

1. Crea una buena primera impresión

Si la entrada de tu casa se ve desordenada o anticuada, el futuro comprador se decepcionará desde un principio, dice Saft.

Pinta, o coloca un “empapelado asequible para crear un momento de alto impacto”, actualiza las manijas de las puertas y otros herrajes, y si hay suficiente espacio, incluye una mesa consola o un banco para mostrar funcionalidad, según él.

Saft añade que colgar un espejo en la entrada puede enviar un mensaje subliminal positivo: "Aunque suene a cliché, creo que hay algo en el momento en que un posible comprador entra por la puerta: se ve en el espejo y es como si lo estuvieras metiendo en la casa".