9 trucos profesionales de decoración para vender tu casa

Crear espacios más atractivos para los compradores puede resultar en un precio de venta más alto.

Por

Robin L. Flanigan,

 
Updated 05 de febrero de 2026
AARP
Published 01 de agosto de 2023
/ Updated 05 de febrero de 2026
cocina y comedor de una casa decorada para la venta en la calle cero ocho diez
Cortesía de Jason Saft

Tal vez en tu sala de estar tengas un sofá gastado con mesitas auxiliares desiguales y el foco de atención sea una colección ecléctica de tazas de té antiguas. Y quizá así sea cómo te gusta. Pero cuando estás tratando de vender tu casa, un poco menos de tu decoración y algunos arreglos pueden traducirse en más dinero en tu bolsillo.

Decorar y ambientar para vender (o homestaging) —es decir, cambiar, agregar o retirar muebles y decorar para que agrade a los compradores— es una inversión que vale la pena. Los decoradores o profesionales en el estilismo inmobiliario suelen tener sus propias colecciones de muebles y accesorios que, en su experiencia, atraen a los compradores y cobran para reemplazar con ellos el mobiliario del vendedor, que le devuelven al venderse la casa.

Una casa bien decorada es como una hermosa sinfonía, afirma Lew Corcoran, presidente de la junta directiva de la Real Estate Staging Association y especialista en ambientar casas en East Bridgewater, Massachusetts. "Todo funciona a un ritmo que los compradores pueden percibir".

Hay que comenzar por entender que la casa ya no es un hogar — “es un producto”, dice Corcoran. “Una propiedad debe estar correctamente preparada, recogida, valorada, presentada y promocionada para poder venderse al mejor precio y en el menor tiempo posible.”

¿Cuánto cuesta un estilista inmobiliario? ¿Y dónde puedes contratarlo?

Los estilistas profesionales suelen cobrar el 1% del precio de venta de la casa. Por ejemplo, si una casa se vende por $250,000, el estilista gana $2,500. Los agentes inmobiliarios suelen presentar a los clientes y, en los mercados más activos, a veces pagan parte o la totalidad de la comisión para conseguir una propiedad.

El honorario del estilista inmobiliario “varía drásticamente según la ubicación, la magnitud del trabajo y el rango de precios”, desde $1,600 por “consejos generales y modernizar con accesorios textiles” hasta varios miles de dólares, según explica Jason Saft, fundador de Staged To Sell Home, una empresa boutique de estilismo inmobiliario de la ciudad de Nueva York. 

Pero tú también puedes ambientar con estilo tu casa por cuenta propia al ordenar, despersonalizar y realizar una limpieza a fondo. 

Invertir en potenciar el atractivo de la casa puede generar grandes beneficios. 

Según un informe trimestral de 2025 de la Real Estate Staging Association sobre 108 propiedades vendidas, la rentabilidad promedio de la inversión de un inmueble bien ambientado fue del 4415%. Las propiedades decoradas y ambientadas con una inversión de entre $4,000 y $5,000 tuvieron una rentabilidad del 1,800%, es decir, aproximadamente $18 por cada dólar invertido.

Saft, quien apareció en el programa Buying & Selling: 20 Best-Kept Secrets de HGTV y fue nombrado estilista inmobiliario profesional del año en la categoría de ambientación de inmuebles de lujo desocupados en EE.UU. por la Asociación de estilismo inmobiliario (Real Estate Staging Association), preparó una propiedad en Nueva York que llevaba más de siete años en venta. Esta se vendió unas tres semanas después de haberla ambientado. "Fue un éxito rotundo, salió en The New Yorker", recuerda.

¿Te gustaría poder ambientar tu casa como los profesionales? Aquí te mostramos algunos consejos y trucos para los ambientes de tu casa uses servicios profesionales o lo hagas tú mismo.

1. Crea una buena primera impresión 

Si la entrada de tu casa se ve desordenada o anticuada, el futuro comprador se decepcionará desde un principio, dice Saft.

Pinta, o coloca un “empapelado asequible para crear un momento de alto impacto”, actualiza las manijas de las puertas y otros herrajes, y si hay suficiente espacio, incluye una mesa consola o un banco para mostrar funcionalidad, según él.

Saft añade que colgar un espejo en la entrada puede enviar un mensaje subliminal positivo: "Aunque suene a cliché, creo que hay algo en el momento en que un posible comprador entra por la puerta: se ve en el espejo y es como si lo estuvieras metiendo en la casa".

sala de estar de una casa ambientada para venderse en el número treinta y cuatro de Gramercy Park
Cortesía de Jason Saft
2. Ordena y despeja la sala de estar 

Aunque es probable que hayas pasado años coleccionando fotos de la familia y objetos de interés, llegó la hora de despersonalizar y prescindir de lo que no es necesario, en especial lo que tenga carácter religioso o político.

“No quieres eliminar toda la personalidad — quieres que la casa sea acogedora y atractiva — pero sí quieres eliminar tu propia personalidad”, dice Saft.

Dicho esto, “una gran selección de cerámica, libros de arte y objetos realmente interesantes” se pueden exhibir con buen gusto para mostrar a los posibles compradores cómo pueden utilizar el espacio”, agrega Saft.

En lugar de acomodar los libros en fila, ella sugiere colocar tres libros de buen tamaño acostados en medio del estante y ponerles una vela encima.

Además de organizar, retira los muebles superfluos que estén bloqueando el paso, aconseja Saft.

“Es común que se presenten de 10 a 15 personas a la vez y eso significa que tus ambientes pueden parecer chicos y congestionados”, explica Saft.

Si tu sala de estar es pequeña, agrega un espejo para crear una sensación de amplitud y luminosidad. 

3. Pon la cocina al día

Mantén entre el 90 y el 95% de la encimera de tu cocina completamente despejada, sugiere Kishah Langham, fundadora de Texas Stagers en Houston.

Salvo por una estación de café las encimeras deben verse limpios y prácticos, lo que “enfatiza la usabilidad”, dice Corcoran.

Retira también las fotografías, los imanes y los dibujos de los niños de las puertas y paneles laterales del refrigerador. 

habitación principal decorada para vender casa en el dos cero ocho de la calle once oeste
Cortesía de Jason Saft

4. Crea dormitorios acogedores

La ropa de cama nueva y blanca ofrece una excelente relación calidad-precio y puede hacer que el comprador sienta que está entrando en un hotel de cinco estrellas, afirma Kim Magnuson, presidenta y propietaria de Tampa Bay Home Staging & Design en Florida.

“El color blanco luce muy bello en las fotografías”, señala. “Transmite la sensación de lujo, de pulcritud y la comodidad de un resort. Lo que quieres es que los compradores digan: ‘¡Ah, es perfecto para descansar!’". 

Sobre las cómodas no debería haber muchos accesorios. Quita las fotos de la familia y, a menos que tengas un alhajero, guarda las joyas sueltas en un cajón. 

El clóset del dormitorio principal, por otra parte, solo debería tener la ropa de temporada. 

“Tienes que reducir la cantidad de cosas”, dice Corcoran. “De todos modos te vas a mudar, así que más vale que empieces a empacar parte de estas cosas”.

Organiza lo que quede de manera que los colores claros estén delante de los oscuros, para que el espacio se sienta más amplio.

5. Mejora el aspecto exterior de forma que las personas se puedan visualizar disfrutándolo

Lava a presión los patios y pinta "muebles de exterior antiguos, anticuados o en mal estado para que parezcan nuevos y acogedores", aconseja Saft. Y asegúrate de que el espacio exterior esté "preparado para que la gente pueda verse haciendo una barbacoa, descansando en sillas, leyendo y pasando tiempo [allí]. A menudo la gente paga un precio extra por el espacio exterior... así que quieres que sea lo más atractivo posible."

Saft aconseja crear una buena primera impresión con las plantas. Renueva el mantillo y planta flores anuales con colores vistosos. 

Y no te olvides del jardín de atrás. Asegúrate de que no haya malezas en los canteros y que se vean impecables.

Guarda tus queridas decoraciones de jardín. “Los conejitos, las ranas, las pequeñas tortugas, los molinos de viento — cualquier cosa que refleje tu gusto personal tiene que desaparecer”, dice Langham.

6. Limpia la casa a fondo

No hace falta decir que tu casa debería estar lo más limpia posible para venderla. Pero el secreto está en los detalles y uno de ellos es prestar atención a la cortina de plástico de la ducha. 

“He visto cortinas de plástico que parecían caldos de cultivo de gérmenes; simplemente inmundas”, dice Saft. Elimina los olores que pueden provenir de la ropa de cama vieja o de las habitaciones que no se han aireado desde hace tiempo. Si un futuro comprador cree que podría haber hongos o humedad, pensará que hay fugas de agua que necesitan reparaciones, y lo más probable es que no presente una oferta. 

7. Selecciona una paleta de colores relajante

Los compradores suelen buscar "blancos cálidos, tonos tierra apagados, grises neutros más claros; contrastes más suaves", dice Corcoran. "Es importante que haya contrastes marcados, pero que la atmósfera sea discreta".

Los detalles en negro pueden funcionar bien, como las puertas corredizas de vidrio con marcos negros.

"Simplemente mantenlo suave y delicado, sin agobiarlo", dice.

8. Cuenta una historia por toda la casa.

Inspírate en un toque de color o un tipo de metal en una habitación y llévalo a todas las demás, recomienda Langham.

Por ejemplo, si quieres que el diseño comience con un verde específico en una pintura, podrías incluir ese mismo verde en el portacepillos y jabonera del baño, en las almohadas del dormitorio, en los detalles de los platos de la cocina (si se colocan sobre una mesa) e incluso en la vajilla del bar.

“Ahora [los compradores potenciales] pueden empezar a ser creativos sobre lo que harán con su casa una vez que la compren”, dice Langham.

9. Resalta la luminosidad

Deshazte de las cortinas pesadas para que entre la mayor cantidad de luz natural posible. Para ello, reemplaza las bombillas incandescentes amarillentas y tenues por bombillas de luz natural en toda la casa, recomienda Corcoran.

"Por supuesto, cuando se muden, cambiarán las bombillas", dice. "En ese momento, ya no importa. Quieres vender la casa".

Robin L. Flanigan es una escritora que colabora con artículos sobre salud mental, educación y temas de interés humano para varias publicaciones nacionales. Trabajó como reportera para diversos periódicos y sus escritos también se han publicado en People, USA Today y Education Week. Es autora del libro infantil M is for Mindful.

