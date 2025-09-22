Siempre es un buen momento para ver películas estupendas centradas en mexicanos y mexicoamericanos fascinantes, pero durante el Mes de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de octubre) es aún mejor. Últimamente, el cine mexicano está conquistando al mundo: Roma y Pinocho de Netflix ganaron premios Óscar, y Counterattack alcanzó 71 millones de vistas a nivel global. No es casualidad que Netflix haya invertido $1,000 millones en nuevas producciones mexicanas y tenga una sección especial de Películas y Series Mexicanas. Con ese espíritu triunfalista, aquí te compartimos cinco magníficas películas centradas en mexicanos y mexicoamericanos. Estas películas ya están disponibles en plataformas de transmisión directa (en inglés).

Totem (2023)

Es imposible no dejarse cautivar por todo lo que ocurre en esta conmovedora e impecablemente texturizada obra maestra de la directora Lila Aviles, cuya primera película fue la excelente The Chambermaid, del 2018. Con su enfoque íntimo y su agudo ojo para los detalles, Aviles sitúa su obra de conjunto en el transcurso de un solo día caótico. La atenta Sol (Naima Senties), de 7 años, trata de entender todo lo que ocurre, especialmente en la fiesta sorpresa de cumpleaños de su padre, a la que asiste su cariñosa familia multigeneracional. El resultado es un retrato vibrante y luminoso del amor y el dolor. Incluso cuando trata de la muerte, late con una alegría que reafirma la vida.

Puedes verla aquí: en Prime Video

Cassandro (2023)

Puedes imaginarte la reunión de presentación. El veterano documentalista Roger Ross Williams (The 1619 Project) vende así su concepto al estudio: "Piensa en el Liberace de la Lucha Libre [lucha libre mexicana]". Pero hay más. En una de las mejores interpretaciones de su impresionante carrera, Gael Garcia Bernal encarna a Saul Armendariz, un luchador aficionado gay que triunfa como pionero en el mundo de la lucha libre masculina y, en el proceso, abraza su verdadero ser. Bernal es la encarnación del carisma a medida que se mete de lleno en el papel. Williams hizo un perfil de Armendariz para una serie de Amazon, y hace aquí un debut seguro en la narración. La historia, cálida y atractiva, consigue atraer al público sin caer en el sentimentalismo fácil.

Puedes verla aquí: en Prime Video

La Civil (2021)

Cuando las autoridades policiales no ofrecen ayuda, una madre decidida emprende una peligrosa búsqueda por el norte de México de su hija adolescente secuestrada. Arcelia Ramirez está estupenda en el papel de un ama de casa que se transforma en una justiciera para tener en cuenta en esta angustiosa película de suspenso. El estilo de filmación de "mosca en la pared" funciona poderosamente en una historia inquebrantable que parece arrancada de los titulares. La directora Teodora Mihai ha creado una crónica de la corrupción y la crueldad, de gran suspenso y meticulosamente elaborada, con una interpretación principal de gran valor.

Puedes verla aquí: en Prime Video, Apple TV