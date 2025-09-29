Cada año, la Biblioteca del Congreso y su Registro Nacional de Cine (enlaces en inglés) seleccionan 25 películas que muestran la profundidad y diversidad de la experiencia estadounidense. Estos títulos se suman a una lista cada vez mayor de películas recomendadas para su conservación en función de sus méritos culturales, estéticos o históricos. El público puede proponer títulos, y el bibliotecario finaliza la selección.

A continuación figuran los títulos del registro relacionados con la cultura latina, ordenados por año de estreno. Las películas abarcan desde producciones nominadas al Óscar hasta documentales y películas caseras, tanto en inglés como español.

“Tenemos tantas historias para contar”, dice el director mexicano-estadounidense Gregory Nava, que cuenta con dos películas en la lista, El Norte (1983) y Selena (1997). “Como realizadores latinos, nuestra misión es expresar el alma y corazón de nuestra cultura al público, para que la gente vea quiénes somos realmente”.

La lista completa de películas está en el portal web del Registro Nacional de Cine (en inglés).

