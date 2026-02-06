6 consejos para dividir los gastos en hogares multigeneracionales

Cuando Theresa McGee se mudó a la casa de cinco habitaciones y 6,000 pies cuadrados que su hija Regina McCann Hess posee con su esposo, Joe Hess, en Phoenixville, Pensilvania, la pareja inmediatamente obtuvo cuidado infantil gratuito para sus tres hijos siempre que su niñera se enfermaba. El amor de McGee por la cocina también los ayudó a reducir los pedidos de comida a domicilio.

Regina Hess, a la izquierda, y su madre, Theresa McGee, cocinan juntas en su hogar. McGee, de 80 años, prepara todas las comidas para la familia. Hannah Yoon para AARP

Hess, de 55 años, estima que porque su madre de 80 años hace las compras y prepara todas las comidas para el hogar, está ahorrando casi $1,000 al mes. Si ella tuviera que cocinar, estarían pidiendo comida todo el tiempo, dice. “Cuando mi esposo y yo llegamos del trabajo, tenemos una comida caliente esperándonos. Eso no tiene precio" .

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP Los Hess acordaron cubrir todos los gastos y facturas del hogar antes de que McGee se mudara. Hannah Yoon para AARP

Los hogares multigeneracionales como el de ellos, en los que tres o más generaciones residen bajo un mismo techo, están en aumento. Según un informe del 2025 del Pew Research Center, (en inglés) el 22% de los adultos de 65 años o más vivían en un hogar familiar multigeneracional en el 2023, frente al 17% en 1990.

Además, el 17% de las casas vendidas en el 2024 fueron compradas por compradores multigeneracionales, según una encuesta de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) (en inglés).

Vivir en un hogar multigeneracional puede ayudar a reducir la soledad de los adultos mayores, según un estudio del 2025 (en inglés) publicado en Scientific Reports. También puede ser una forma de vida financieramente beneficiosa: en la encuesta de NAR, el 36% de los compradores de viviendas multigeneracionales dijeron que el ahorro de costos fue la razón principal para elegir una casa intergeneracional.

Ese objetivo de ahorrar dinero también plantea una gran pregunta: ¿cómo deben dividir los gastos los hogares multigeneracionales? Aquí tienes seis consejos de planificadores financieros.

1. Ten una conversación honesta sobre finanzas

Antes de vivir juntos, es importante discutir abiertamente la contribución financiera de cada persona. ¿Cómo se dividirán los gastos recurrentes, como la hipoteca o el alquiler, los servicios públicos, el internet y otras facturas mensuales?

“No puedes tener miedo de discutir la realidad financiera, porque si no lo haces de antemano, solo será peor cuando tengas que hablarlo al llegar las facturas”, dice Cynthia Campos Delgado, fundadora y asesora financiera en Campos Wealth Management en McAllen, Texas.

Aunque no hay una forma única de dividir las facturas, Eric Croak, presidente de Croak Capital, una firma fiduciaria en Toledo, Ohio, dice que es importante considerar los ingresos de cada persona.

“Los ingresos son la primera consideración", dice él. “El principio es uno de equidad práctica más que de igualdad performativa". Traducción: Si estás jubilado y vives con un ingreso fijo y tu hija adulta todavía trabaja, dividir la hipoteca a la mitad puede no ser el enfoque correcto para tu familia.

Antes de que su madre se mudara, dice Hess, asesora financiera y presidenta de Forge Wealth Management en Malvern, Pensilvania, acordaron que ella y su esposo pagarían todas las facturas y gastos del hogar y que McGee haría las compras y cocinaría para la familia.