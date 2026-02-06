Javascript is not enabled.

6 consejos para dividir los gastos en hogares multigeneracionales

Aquí te mostramos cómo las familias pueden manejar las cuentas cuando tres o más generaciones viven juntas.

Por

Liza N. Burby,

 
AARP
Comments
Published 05 de febrero de 2026
cuatro adultos, dos hombres y dos mujeres, están de pie en su hogar y sonríen a la cámara
Cada vez son más los hogares multigeneracionales, como el de la familia Hess, en su casa de Phoenixville, Pensilvania.
Hannah Yoon para AARP

Cuando Theresa McGee se mudó a la casa de cinco habitaciones y 6,000 pies cuadrados que su hija Regina McCann Hess posee con su esposo, Joe Hess, en Phoenixville, Pensilvania, la pareja inmediatamente obtuvo cuidado infantil gratuito para sus tres hijos siempre que su niñera se enfermaba. El amor de McGee por la cocina también los ayudó a reducir los pedidos de comida a domicilio.

una mujer frente al refrigerador y otra preparando comida en la cocina.
Regina Hess, a la izquierda, y su madre, Theresa McGee, cocinan juntas en su hogar. McGee, de 80 años, prepara todas las comidas para la familia.
Hannah Yoon para AARP

Hess, de 55 años, estima que porque su madre de 80 años hace las compras y prepara todas las comidas para el hogar, está ahorrando casi $1,000 al mes. Si ella tuviera que cocinar, estarían pidiendo comida todo el tiempo, dice. “Cuando mi esposo y yo llegamos del trabajo, tenemos una comida caliente esperándonos. Eso no tiene precio" .

tres adultos revisan una laptop y papeles; un hombre mayor usa otra en primer plano.
Los Hess acordaron cubrir todos los gastos y facturas del hogar antes de que McGee se mudara.
Hannah Yoon para AARP

Los hogares multigeneracionales como el de ellos, en los que tres o más generaciones residen bajo un mismo techo, están en aumento. Según un informe del 2025 del Pew Research Center, (en inglés) el 22% de los adultos de 65 años o más vivían en un hogar familiar multigeneracional en el 2023, frente al 17% en 1990.

Además, el 17% de las casas vendidas en el 2024 fueron compradas por compradores multigeneracionales, según una encuesta de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) (en inglés).

Vivir en un hogar multigeneracional puede ayudar a reducir la soledad de los adultos mayores, según un estudio del 2025 (en inglés) publicado en Scientific Reports. También puede ser una forma de vida financieramente beneficiosa: en la encuesta de NAR, el 36% de los compradores de viviendas multigeneracionales dijeron que el ahorro de costos fue la razón principal para elegir una casa intergeneracional.

Ese objetivo de ahorrar dinero también plantea una gran pregunta: ¿cómo deben dividir los gastos los hogares multigeneracionales? Aquí tienes seis consejos de planificadores financieros.

1. Ten una conversación honesta sobre finanzas

Antes de vivir juntos, es importante discutir abiertamente la contribución financiera de cada persona. ¿Cómo se dividirán los gastos recurrentes, como la hipoteca o el alquiler, los servicios públicos, el internet y otras facturas mensuales?

“No puedes tener miedo de discutir la realidad financiera, porque si no lo haces de antemano, solo será peor cuando tengas que hablarlo al llegar las facturas”, dice Cynthia Campos Delgado, fundadora y asesora financiera en Campos Wealth Management en McAllen, Texas.

Aunque no hay una forma única de dividir las facturas, Eric Croak, presidente de Croak Capital, una firma fiduciaria en Toledo, Ohio, dice que es importante considerar los ingresos de cada persona.

“Los ingresos son la primera consideración", dice él. “El principio es uno de equidad práctica más que de igualdad performativa". Traducción: Si estás jubilado y vives con un ingreso fijo y tu hija adulta todavía trabaja, dividir la hipoteca a la mitad puede no ser el enfoque correcto para tu familia.

Antes de que su madre se mudara, dice Hess, asesora financiera y presidenta de Forge Wealth Management en Malvern, Pensilvania, acordaron que ella y su esposo pagarían todas las facturas y gastos del hogar y que McGee haría las compras y cocinaría para la familia.

También debes considerar las circunstancias que impulsan tu decisión de convertirte en un hogar multigeneracional. ¿Tus hijos adultos se mudan a tu casa para ahorrar dinero y comprar la suya propia? ¿Te mudas a la casa de tu hijo adulto para obtener ayuda con las tareas diarias, como preparar comidas? ¿O están comprando una casa juntos?

Discutir estas necesidades y motivaciones puede ayudar a todos a entender mejor las expectativas desde el principio.

2. Abre una cuenta bancaria conjunta para las facturas

En lugar de tratar de recolectar pagos de todos cuando vencen las facturas mensuales, considera abrir una cuenta de cheques compartida donde cada persona pueda hacer una contribución mensual única para su parte de los gastos, dice Delgado. Luego usa la cuenta para pagar todas las facturas del hogar. (Consejo: Inscríbete en pagos automáticos siempre que sea posible para asegurarte de no perder una factura).

También considera abrir una cuenta de ahorros compartida para reservar dinero aparte para gastos imprevistos del hogar o reparaciones de emergencia, como un calentador de agua roto. Es básicamente un fondo de emergencia para tu casa.

“Si lo planeas haciendo que todos contribuyan a los ahorros grupales, puedes manejar esos gastos inesperados más fácilmente y con menos fallos”, dice Delagado.

3. Reconoce las contribuciones no monetarias

Si un miembro del hogar es hábil y puede ahorrar a todos el costo de un reparador cuando surgen problemas menores, eso vale la pena considerar al determinar su contribución financiera al presupuesto del hogar. “Todos pueden beneficiarse del ahorro en lo que habrían sido costos de bolsillo”, dice Delgado.

De manera similar, los abuelos que viven en casa y regularmente cuidan a los nietos pequeños están ayudando a sus hijos adultos a compensar el costo del cuidado infantil. (En el 202﻿4, el costo anual promedio del cuidado infantil para un niño era más de $13,000, según un informe de la organización sin fines de lucro Child Care Aware of America).

Croak dice que ese arreglo debería reflejarse en el libro de cuentas familiar. “De esta manera, estás reconociendo y valorando esta contribución, en lugar de hacer comparaciones entre dinero y trabajo ‘invisible'", dice.

4. Pon el acuerdo por escrito

Una vez que hayas concretado los detalles de tu arreglo financiero para vivir, no confíes en la memoria para recordarlos, dice Leslie Tayne, abogada y fundadora y directora general de Tayne Law Group en Melville, Nueva York. Crea un documento físico o electrónico que detalle los términos para que todos estén de acuerdo y no haya sorpresas en el futuro.

Considera contratar a un abogado de derecho familiar para ayudarte a elaborar un acuerdo de convivencia legalmente vinculante.

5. Revisa los planes regularmente

No solo establezcas y olvides los términos de tu acuerdo. Las circunstancias pueden cambiar con el tiempo.

Tal vez alguien sufra una lesión grave y acumule deudas médicas, o alguien pierda su trabajo y ya no pueda pagar su parte del alquiler. Estos tipos de eventos imprevistos pueden ocurrir, y el arreglo financiero de tu hogar puede necesitar ajustes.

Hess anima a las familias multigeneracionales a realizar revisiones financieras trimestrales o semestrales durante las cuales revisen el presupuesto del hogar e identifiquen cualquier preocupación.

6. Prepárate para manejar desacuerdos

Habrá obstáculos en el camino, como hábitos de gasto conflictivos, pérdidas de empleo o gastos inesperados, y los desacuerdos son inevitables. Pero la preparación es muy útil.

“Mi mejor consejo es establecer pautas claras desde el principio para que cuando surjan estos contratiempos, puedas comunicarte de manera clara y efectiva sobre cómo manejarlos”, dice Tayne.

Como dice Croak, "La claridad, combinada con la flexibilidad, hace que el presupuesto del hogar sea resistente y ayuda a proteger las relaciones".

%{postComment}%

Liza N. Burby es una periodista galardonada que escribe sobre negocios, bienes raíces, asuntos sociales, estilos de vida, educación, salud y ciencia. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como AARP Magazine, Newsday, Better Homes & Gardens, Writer’s Digest, así como en publicaciones universitarias y hospitalarias.

