9 errores costosos que los compradores cometen en las tiendas mayoristas

Cualquiera que haya caminado por una tienda mayorista como Costco, Sam's Club y BJ's Wholesale Club sabe que ofrecen algunas ofertas increíbles. Pero eso no significa que tengan los precios más bajos en todo lo que venden.

"Todavía tienes que hacer la tarea y ser un comprador inteligente", dice Melissa Murphy, profesora de Mercadeo en la Facultad de Negocios Tepper de Carnegie Mellon University.

También tienes que estar alerta a los errores que podrías estar cometiendo que pueden llevarte a un gasto excesivo. Si te dejas llevar por la emoción de la caza de una ganga, puedes terminar comprando más de lo que necesitas y excediendo tu presupuesto, dice Murphy.

Para maximizar tus ahorros en las tiendas mayoristas, evita estos nueve errores comunes.

Kyle Hilton

1. Exagerar en la compra de artículos perecederos

Las tiendas mayoristas atraen a los compradores vendiendo artículos en grandes cantidades, lo que puede traducirse en un precio más bajo por unidad. Pero comprar productos perecederos en grandes cantidades puede salir mal. "Ese paquete de 20 manzanas puede ser una ganga, pero si la mitad se pudre en el refrigerador, realmente no estás ahorrando dinero", dice Kristen Markel, fundadora de Warehouse Wanderer, un sitio web dedicado a estrategias de compras en Costco. "Comprar en grandes cantidades solo es una ganga si puedes comerlo o congelarlo a tiempo".

Consejo profesional: usa una selladora al vacío para alimentos para prolongar la vida de los productos perecederos que no puedes comer rápidamente, dice Markel. Otra táctica para evitar comprar más comida de la que puedes comer es dividir las compras con un vecino o amigo. (Dividir la cuota de membresía anual con un compañero de compras también puede ser una buena estrategia para ahorrar dinero).

2. Hacer todas tus compras en tiendas mayoristas

No asumas que comprar todo en tiendas mayoristas es siempre la mejor estrategia. "A veces puedes ahorrar más si coordinas las ventas con cupones en tiendas regulares", dice Jim Wang, fundador del recurso de finanzas personales WalletHacks.com. "Si eres paciente y buscas, puedes encontrar mejores ofertas y evitar comprar cantidades masivas de algo que luego necesitas almacenar". Por ejemplo, él ha aprovechado las promociones en Amazon para conseguir papel higiénico a un precio más bajo que en Costco.

Puedes usar una herramienta de comparación de precios como Google Shopping, Price.com o Yahoo! Verifica precios antes de ir de compras, o usa una aplicación móvil como ShopSavvy o BuyVia para escanear códigos de barras en productos en tiendas para obtener comparaciones de precios.