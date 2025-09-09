9 errores costosos que los compradores cometen en las tiendas mayoristas

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

9 errores costosos que los compradores cometen en las tiendas mayoristas

Excediéndote con los productos perecederos, dejándote seducir por muestras gratis y otros trucos que debes evitar.

Por

Cameron Huddleston,

 
AARP
Comments
Published 04 de septiembre de 2025
Compradora en pasillo de tienda al por mayor
Kyle Hilton

Cualquiera que haya caminado por una tienda mayorista como Costco, Sam's Club y BJ's Wholesale Club sabe que ofrecen algunas ofertas increíbles. Pero eso no significa que tengan los precios más bajos en todo lo que venden.

"Todavía tienes que hacer la tarea y ser un comprador inteligente", dice Melissa Murphy, profesora de Mercadeo en la Facultad de Negocios Tepper de Carnegie Mellon University.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

También tienes que estar alerta a los errores que podrías estar cometiendo que pueden llevarte a un gasto excesivo. Si te dejas llevar por la emoción de la caza de una ganga, puedes terminar comprando más de lo que necesitas y excediendo tu presupuesto, dice Murphy.

Para maximizar tus ahorros en las tiendas mayoristas, evita estos nueve errores comunes.

Kyle Hilton

1. Exagerar en la compra de artículos perecederos

Las tiendas mayoristas atraen a los compradores vendiendo artículos en grandes cantidades, lo que puede traducirse en un precio más bajo por unidad. Pero comprar productos perecederos en grandes cantidades puede salir mal. "Ese paquete de 20 manzanas puede ser una ganga, pero si la mitad se pudre en el refrigerador, realmente no estás ahorrando dinero", dice Kristen Markel, fundadora de Warehouse Wanderer, un sitio web dedicado a estrategias de compras en Costco. "Comprar en grandes cantidades solo es una ganga si puedes comerlo o congelarlo a tiempo".

Consejo profesional: usa una selladora al vacío para alimentos para prolongar la vida de los productos perecederos que no puedes comer rápidamente, dice Markel. Otra táctica para evitar comprar más comida de la que puedes comer es dividir las compras con un vecino o amigo. (Dividir la cuota de membresía anual con un compañero de compras también puede ser una buena estrategia para ahorrar dinero).

2. Hacer todas tus compras en tiendas mayoristas

No asumas que comprar todo en tiendas mayoristas es siempre la mejor estrategia. "A veces puedes ahorrar más si coordinas las ventas con cupones en tiendas regulares", dice Jim Wang, fundador del recurso de finanzas personales WalletHacks.com. "Si eres paciente y buscas, puedes encontrar mejores ofertas y evitar comprar cantidades masivas de algo que luego necesitas almacenar". Por ejemplo, él ha aprovechado las promociones en Amazon para conseguir papel higiénico a un precio más bajo que en Costco.

Puedes usar una herramienta de comparación de precios como Google Shopping, Price.com o Yahoo! Verifica precios antes de ir de compras, o usa una aplicación móvil como ShopSavvy o BuyVia para escanear códigos de barras en productos en tiendas para obtener comparaciones de precios.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

3. Sentirte obligado a llenar tu carrito

Los carritos de compras en las tiendas mayoristas son más grandes que los carritos en muchas otras tiendas, con carritos en Sam's Club capaces de contener más del doble del volumen de los carritos de Trader Joe's. Eso es conveniente para productos voluminosos, pero puede llevarte a gastar demasiado. "Esos carritos son enormes, y a veces puede haber una atracción inconsciente hacia llenar el espacio disponible", dice Wang.

Hacer compras con una lista puede ayudarte a evitar compras impulsivas. "Entrar a Costco sin una lista es básicamente un grito de ayuda financiera", dice Kyle James, fundador de Rather-Be-Shopping, un sitio web de vida frugal. "Vas a comprar aceite de oliva, comida para perros y pechugas de pollo congeladas y terminas con un calentador de patio de $300 que podrías necesitar este otoño".

Kyle Hilton

4. Dejarte seducir por perros calientes de $1.50 y meriendas gratis

Muchas tiendas mayoristas ofrecen muestras gratis, y las opciones de comida barata en las cafeterías de Costco y Sam's Club pueden ser un gran atractivo. Pero ir a una tienda mayorista por un perro caliente de $1.50 o una comida que consiste en bocados gratuitos podría llevarte a hacer compras no planeadas. "Vas pensando que vas a conseguir almuerzo gratis o comida barata en el área de comida", dice Murphy. "Sales con un carrito gigante lleno de cosas que te durarán un año".

5. No usar las aplicaciones de las tiendas mayoristas

Probablemente te estás perdiendo de ahorros si no estás utilizando las aplicaciones móviles gratuitas que ofrecen BJ's, Costco y Sam's Club. "Las aplicaciones a menudo dan acceso anticipado a eventos para socios en internet o ventas de liquidación, donde los artículos de alta demanda como electrónicos o ropa de marca tienen grandes descuentos pero desaparecen rápido", dice Clay Cary, un analista de tendencias sénior en el sitio de códigos de cupones y ofertas CouponFollow. "Si no estás revisando la aplicación regularmente, podrías estar perdiéndote algunas de las mejores ofertas del año de la tienda".

Entretenimiento

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

Las aplicaciones también ofrecen acceso a otros descuentos. Por ejemplo, la función "Scan & Go" en la aplicación de Sam's Club, que te permite escanear artículos mientras compras y saltarte la línea de caja, presenta ofertas por tiempo limitado que a menudo no se anuncian en los estantes de la tienda, dice Cary.

6. Pasar por alto ahorros adicionales

Costco y Sam's Club no aceptan cupones de fabricantes, pero BJ's sí. Si eres miembro, puedes recortar cupones digitales usando la aplicación de la tienda o iniciando sesión en tu cuenta en BJs.com, y los descuentos se aplicarán automáticamente cuando pagues. 

Costco tiene dos ventajas poco conocidas. La sección Costco Next en el sitio web de la tienda y la aplicación móvil ofrece descuentos exclusivos, del 10 al 30%, en una variedad de productos de marcas asociadas. Cuando compres en las tiendas Costco, busca las ofertas especiales del gerente, son descuentos locales que los gerentes de la tienda pueden aplicar para mover inventario. "Los hemos visto en todo, desde juguetes hasta artículos para el hogar", dice Markel.

7. Saltarte la sección de tarjetas de regalo

BJ's, Costco y Sam's Club venden tarjetas de regalo con descuento. Puedes ahorrar dinero comprándolos como regalos, o simplemente cómpralos para ti mismo para ahorrar en comidas, compras y más. En el momento de escribir esto, BJ's está ofreciendo una tarjeta de regalo de Disney de $500 por $480, Costco está ofreciendo una tarjeta de regalo de Regal Cinemas de $50 por $40 y Sam’s Club está ofreciendo una tarjeta de regalo de IHOP de $50 por $37.50.

"Si de todos modos vas a gastar $100 en un restaurante, comprar una tarjeta de regalo de $100 por $79.99 es algo obvio", dice James. "Durante años pasé justo al lado de ellos y tontamente los ignoré".

8. No aprovechar al máximo los beneficios de tu membresía

"Si solo vas a comprar víveres, podrías estar dejando de lado ahorros importantes", dice Melissa Cid, una especialista en ahorros para consumidores de MySavings, un sitio web de cupones y ofertas. Una de las mayores oportunidades de ahorro es la gasolina con descuento que se vende en los centros de combustible de las tiendas mayoristas, que puede ser en promedio 20 centavos menos por galón.   

Las tiendas mayoristas también ofrecen ofertas exclusivas en medicamentos con receta, anteojos con receta y lentes de contacto, paquetes de vacaciones, y otros productos y servicios. Por ejemplo, los socios de BJ’s pueden obtener una tarjeta de recompensa de $250 y hasta $1,000 de descuento en un nuevo teléfono con ciertos intercambios al cambiar al servicio inalámbrico de AT&T. Costco ofrece a los socios ahorros en seguros de auto, hogar, vida y mascotas. Tanto los miembros de Costco como los de Sam's Club pueden comprar entradas con descuento para películas, parques temáticos, eventos deportivos, espectáculos y conciertos, así como ofertas especiales para la compra de automóviles y neumáticos.

9. No usar la política de devoluciones para reembolsos

Las compras impulsivas en las tiendas mayoristas pueden convertirse en costosos errores, como la bicicleta de ejercicio de $700 que James compró hace varios años en Costco. "No lo planeé. Solo la vi, decidí que finalmente iba a ponerme en forma y me convencí de que era una inversión en mi salud", dice. "Esa bicicleta básicamente se convirtió en un perchero de $700". Un segundo error, admite, fue no devolverla para obtener un reembolso.

Si sientes remordimiento de comprador, no pierdas la oportunidad de recuperar tu dinero. La mayoría de los artículos comprados en Costco y Sam's Club pueden ser devueltos en cualquier momento para un reembolso completo; BJ's les da a los miembros un año para devolver la mayoría de los artículos para un reembolso completo. Y los tres te devolverán la cuota de membresía del año en curso en cualquier momento si decides cancelar tu membresía. (BJ's te devolverá la cuota de membresía básica, no las cuotas por mejoras de membresía).

%{postComment}%

Cameron Huddleston es una galardonada periodista de finanzas personales y autora de Mom and Dad, We Need to Talk: How to Have Essential Conversations With Your Parents About Their Finances. Su trabajo ha aparecido en Kiplinger.com, Kiplinger's Personal Finance, Forbes Advisor, Chicago Tribune, Business Insider y muchas otras publicaciones impresas y digitales.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • woman and daughter in hammock outside laughing and reading book
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Hogar y tecnología

    Consumer Cellular: Dos líneas

    2 líneas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos por $55 al mes

    Learn More
    See more Hogar y tecnología offers >
  • Credit card on laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP® Travel Rewards Mastercard® from Barclays

    3% cash back on airfare, hotel stays and car rentals

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >