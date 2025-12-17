Javascript is not enabled.

¿Deberías ver a un quiropráctico?

Todo lo que un adulto mayor necesita saber 

Por

Kristen Fischer,

 
AARP
Comments
Published 11 de diciembre de 2025
mujer siendo atendida por un quiropráctico
AARP (Getty Images)

Cuando se trata de cuidar tu salud, tienes muchas herramientas para elegir, y no todas requieren tomar medicamentos.

Muchos adultos mayores recurren a quiroprácticos para aliviar el dolor musculoesquelético sin medicamentos, pero los beneficios pueden ir más allá de calmar las molestias. El cuidado quiropráctico puede apoyar la salud en general y la función física.

Una estimación del 2012 indica que alrededor del 5% de los adultos mayores usan un quiropráctico cada año. Aproximadamente el 20% de los adultos que ven a un quiropráctico tienen más de 65 años, y el 44% tienen entre 31 y 64 años, según la National Board of Chiropractic Examiners.

El dolor es a menudo lo que lleva a las personas a la oficina de estos especialistas, en particular el dolor en la parte baja de la espalda. Se espera que este padecimiento aumente un 36% entre el 2020 y el 2050, según un estudio (en inglés) del 2023 en The Lancet Rheumatology. La mayoría de los adultos mayores buscan atención quiropráctica por dolor de espalda o cuello, según datos (en inglés) del 2002 reportados en Spine. Los ajustes quiroprácticos implican forzar rápidamente una articulación para alinearla correctamente, lo cual puede sonar doloroso por sí mismo.

Los quiroprácticos usan una amplia variedad de técnicas y personalizan los niveles de fuerza para manipular la columna vertebral y las articulaciones, como las rodillas, para alinearlas. En otras palabras, no se trata solo de torcer el cuello y escuchar el sonido de las articulaciones crujiendo. (Y cuando lo es, se hace tan rápido y preciso que a muchas personas les resulta agradable). 

Aunque los adultos mayores típicamente tienen múltiples problemas de salud y están tomando otros medicamentos, los ajustes generalmente no complican esos problemas, dice James M. Whedon, profesor e investigador principal de servicios de salud en la Universidad de Ciencias de la Salud del Sur de California en Whittier, California.

Los quiroprácticos tienden a abogar por medidas preventivas e intervenciones en el estilo de vida, como una mejor alimentación y ejercicio, por lo que el cuidado quiropráctico puede tener un efecto positivo en la salud en general, añade Whedon. 

Cómo puede ayudar un quiropráctico

El objetivo de los ajustes es reducir el dolor y también aumentar tu rango de movimiento, que puede disminuir con la edad. Esto puede facilitar mantenerse activo, dice Paul Dougherty, quiropráctico e investigador en el Syracuse VA Medical Center en Syracuse, Nueva York.  

Según Cleveland Clinic, el cuidado quiropráctico puede ayudar con problemas de:

  • Artritis
  • Dolor en las articulaciones
  • Dolores de cabeza regulares
  • Dolor en la parte baja de la espalda
  • Dolor de cuello
  • Ciática
  • Dolores musculares
  • Cuidado posterior al accidente

Los quiroprácticos están entrenados para reconocer situaciones en las que no deberías recibir ajustes debido a un posible daño. Para un trauma significativo o una caída, la sala de emergencias es el lugar al que debes ir para recibir atención inmediata, dice Whedon. Pero si es un tirón muscular o algo que no pone en peligro la vida, ver a un quiropráctico puede ayudar, añade.  

Técnicas quiroprácticas

Los ajustes tienen como objetivo realinear la columna vertebral para aliviar el dolor a través de lo que se llama manipulación espinal o manipulación articular, dice Cleveland Clinic. 

No todos los métodos de ajuste implican torcer el cuello y escuchar un crujido, dice Cheryl Hawk, doctora en Quiropráctica y profesora en el Texas Chiropractic College en Pasadena. Métodos más suaves incluyen el uso de un dispositivo llamado activador, que aplica presión precisa en una articulación específica.   

Las personas más frágiles pueden beneficiarse del tratamiento quiropráctico porque los médicos lo adaptan al estado de salud de la persona, dice Hawk. Por ejemplo, si tienes osteoporosis, pueden usar una técnica más suave o una fuerza más ligera durante el ajuste, pero aún así, podrás beneficiarte del cuidado.

Los médicos también pueden aplicar presión suave y de baja fuerza con sus dedos. Algunos aplican calor para relajar los músculos antes del ajuste. Muchos quiroprácticos también ofrecen masajes o acupuntura. Algunos incluso brindan asesoramiento nutricional.

Beneficios del cuidado quiropráctico

Ver a un quiropráctico puede aliviar el dolor y posiblemente prevenirlo (aunque hay menos investigación sobre eso), dice Whedon. Además de aliviar el dolor, un ajuste puede:

  • Mejorar la postura o aliviar los síntomas de la osteoartritis
  • Optimizar la función nerviosa

Algunas investigaciones indican que puede:

  • Fortalecer tu sistema inmunitario
  • Aliviar el mareo de algunas causas
Seguro

Un estudio del 2024 en Cureus sugiere que los adultos mayores que reciben ajustes por dolor de columna pueden tener un riesgo reducido de caídas, pero no hay suficientes datos para saberlo con certeza, según un informe (en inglés) del 2022 en BMC Musculoskeletal Disorders. Las personas que pueden moverse más y mejorar su equilibrio pueden ser menos propensas a caer, dice Hawk.

Otro beneficio del cuidado quiropráctico: Utilizar el cuidado quiropráctico se vinculó con un riesgo 56% menor de usar opioides entre 9,356 beneficiarios de Medicare, según un estudio (en inglés) del 2022 en Chiropractic & Manual Therapies.

¿Es seguro el cuidado quiropráctico?

Los datos sobre la seguridad de los ajustes quiroprácticos son limitados en adultos mayores, escribió Doughtery en un estudio (en inglés) del 2012 en Chiropractic & Manual Therapies. Cuando estudió el cuidado quiropráctico, incluyendo su uso en una instalación de cuidados a largo plazo, encontró que era seguro en adultos mayores con osteoporosis y estenosis espinal y en pacientes que tomaban medicamentos anticoagulantes. 

Un informe del 2015 (en inglés) en Spine evaluó lesiones dentro de los siete días posteriores al tratamiento en personas que vieron a un médico de atención primaria o quiropráctico. El mismo encontró que hubo 153 incidentes de lesiones por cada 100,000 personas que recibieron atención primaria y 40 incidentes por cada 100,000 personas que vieron a un quiropráctico, algo que Whedon llama una "diferencia notable". 

Los quiroprácticos reciben una formación similar a la de los médicos en algunos aspectos, pero pocos completan una residencia. Tienen una formación extensa en el sistema musculoesquelético y están educados en múltiples técnicas de ajuste y cómo modificar su fuerza, dice Hawk.

También se les enseña cómo evaluar medicamentos que pueden afectar los tejidos blandos y los huesos. Por ejemplo, las personas con anticoagulantes o corticosteroides a largo plazo deben recibir un ajuste de presión ligera para evitar sangrado y moretones, dice Hawk, quien muestra a sus estudiantes cómo ayudar a los adultos mayores a subir y bajar de una mesa de ajuste de manera segura.

Preocupaciones con los tratamientos quiroprácticos

Los eventos adversos graves por ajustes son raros, dice Whedon. Mayo Clinic informa algunos casos de discos herniados, nervios pinzados y derrames cerebrales como resultado de los ajustes.

Esos derrames cerebrales provienen de una condición rara llamada disección de la arteria vertebral: un desgarro en la arteria vertebral puede causar la formación de un coágulo. Afecta más comúnmente a personas menores de 45 años. Los pacientes con esta condición a menudo tienen dolor de cuello o dolor de cabeza, lo que puede llevarlos a un quiropráctico, dice Whedon. No se conoce la causa de los desgarros, añade.

En el estudio de Whedon del 2022 publicado en BMC Geriatrics, analizó datos de aproximadamente 9,000 beneficiarios de Medicare que tuvieron una disección de la arteria vertebral o carótida. El riesgo de derrame cerebral después de un ajuste no fue mayor en aquellos que vieron quiroprácticos en comparación con aquellos que buscaron atención médica por el dolor de cabeza o dolor de cuello, muestran los datos.

 “La tasa a la que esto ocurre no es mayor con el tratamiento quiropráctico que con la atención médica”, dice Whedon sobre el estudio. El riesgo de una disección es “cuestión de suerte”, añade.

La evidencia no muestra que los ajustes quiroprácticos puedan causar derrames cerebrales, pero pueden exacerbar un desgarro existente, dice Dougherty.

En un mundo perfecto, sería ideal verificar si alguien tiene un desgarro antes de un ajuste, pero los médicos no realizan las imágenes complejas porque la condición es tan rara, dice Whedon. Algunas personas experimentan un desgarro sin razón, mientras que otras pueden tener factores de riesgo como fumar, presión arterial alta, necrosis quística medial y síndrome de Ehlers-Danlos, por nombrar algunos.

Otros posibles daños de los ajustes, según la Mayo Clinic:

  • Discos herniados, que ocurren cuando una vértebra a lo largo de la columna se rota fuera de lugar, dice la Mayo Clinic. Por otro lado, muchos quiroprácticos dicen que pueden aliviar el dolor de disco herniado.
  • Presión sobre los nervios en la parte baja de la columna, también llamada compresión.

La Mayo Clinic no recomienda un ajuste quiropráctico si tienes:

  • Osteoporosis severa
  • Cáncer de columna
  • Entumecimiento, hormigueo o pérdida de fuerza en un brazo o pierna
  • Alto riesgo de derrame cerebral
  • Problemas de formación ósea en el cuello

La alineación: Qué sucede durante un ajuste

Durante un ajuste, puedes acostarte boca abajo en una mesa, y el médico puede levantar tu pie o pedirte que muevas ciertas partes de tu cuerpo (como poner una mano sobre tu cabeza y luego la otra).

El médico puede sentir tu espalda o cuello, o pedirte que te pongas en diferentes posiciones, para ver qué necesita ajustarse. Dependiendo de la técnica, el quiropráctico aplicará una fuerza rápida y controlada a una articulación que necesita moverse, con sus manos o un activador. También pueden estirar suavemente las articulaciones. Algunos ponen presión en los músculos adoloridos para aliviar la tensión.  

Puedes sentir un crujido o un chasquido cuando las articulaciones vuelven a su lugar. Esto ocurre cuando se libera oxígeno, nitrógeno o dióxido de carbono de las articulaciones. Puede que te sientas adolorido después de la visita, pero cualquier molestia tiende a desaparecer en un día. 

Qué buscar en el cuidado quiropráctico

Si crees que un quiropráctico puede ser adecuado para tus necesidades, busca uno que recopile un historial médico detallado, realice un examen físico, hable sobre los beneficios y riesgos del tratamiento, revise cualquier medicamento y suplemento que tomes, y sugiera alternativas, dice Dougherty.

El médico debe informarte si cree que te beneficiarás del cuidado quiropráctico o si deberías ver a otro tipo de médico porque tu problema puede tener otra causa, dice. Las radiografías no siempre son necesarias para todos los pacientes que ve, añade Dougherty.

Considera un quiropráctico si tienes dolor que te impide hacer ejercicio. Pide referencias y evita prácticas que sean por suscripción o que te aten a planes de tratamiento prolongados. "Nunca dejes que alguien te presione para seguir un plan de tratamiento con el que no te sientas cómodo", añade Dougherty.

Siempre es mejor discutir una visita a un quiropráctico con tu médico de atención primaria antes de agendar una cita.  

Consejos para comenzar tratamiento con un quiropráctico

1. Verifica si eres candidato

Ir a una evaluación no significa que necesariamente te ajustarán, dice Doughtery. El médico debe hacer una revisión exhaustiva de tu historial médico y un examen. Si has pasado por la menopausia, el médico puede preguntar sobre exámenes recientes de densidad ósea, dice Hawk.

Una vez que revises todo, pregunta al médico qué tipos de tratamiento podrías necesitar. Verifica que tu seguro cubra la consulta. Medicare solo cubrirá ajustes espinales, no radiografías, masajes o acupuntura.

2. Tómate tu tiempo

Durante tu consulta, asegúrate de que el quiropráctico responda todas tus preguntas. "No quieres sentirte apresurado", dice Dougherty. Si tienes dudas sobre un ajuste, ve a casa y piénsalo, añade.

3. Habla sobre los tratamientos

Los quiroprácticos a menudo ofrecen una amplia variedad de tratamientos, no solo ajustes manuales. El tuyo puede sugerir estiramientos y ejercicios, acupuntura, masajes o soportes, o pueden referirte a terapia física o asesoramiento nutricional. Verifica si estos tendrán un costo adicional.

El objetivo es darte las habilidades para manejar tu propio dolor, dice Dougherty. La duración del tratamiento depende del individuo, pero de tres a cuatro visitas es razonable para ver si responderás al tratamiento, añade.

%{postComment}%

Kristen Fischer es escritora colaboradora en AARP, desde el área de Jersey Shore. También ha escrito para Health, WebMD y McKnights, y es autora de Zoo Zen: A Yoga Story for Kids.

