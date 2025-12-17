¿Deberías ver a un quiropráctico?

Cuando se trata de cuidar tu salud, tienes muchas herramientas para elegir, y no todas requieren tomar medicamentos.

Muchos adultos mayores recurren a quiroprácticos para aliviar el dolor musculoesquelético sin medicamentos, pero los beneficios pueden ir más allá de calmar las molestias. El cuidado quiropráctico puede apoyar la salud en general y la función física.

Una estimación del 2012 indica que alrededor del 5% de los adultos mayores usan un quiropráctico cada año. Aproximadamente el 20% de los adultos que ven a un quiropráctico tienen más de 65 años, y el 44% tienen entre 31 y 64 años, según la National Board of Chiropractic Examiners.

El dolor es a menudo lo que lleva a las personas a la oficina de estos especialistas, en particular el dolor en la parte baja de la espalda. Se espera que este padecimiento aumente un 36% entre el 2020 y el 2050, según un estudio (en inglés) del 2023 en The Lancet Rheumatology. La mayoría de los adultos mayores buscan atención quiropráctica por dolor de espalda o cuello, según datos (en inglés) del 2002 reportados en Spine. Los ajustes quiroprácticos implican forzar rápidamente una articulación para alinearla correctamente, lo cual puede sonar doloroso por sí mismo.

Los quiroprácticos usan una amplia variedad de técnicas y personalizan los niveles de fuerza para manipular la columna vertebral y las articulaciones, como las rodillas, para alinearlas. En otras palabras, no se trata solo de torcer el cuello y escuchar el sonido de las articulaciones crujiendo. (Y cuando lo es, se hace tan rápido y preciso que a muchas personas les resulta agradable).

Aunque los adultos mayores típicamente tienen múltiples problemas de salud y están tomando otros medicamentos, los ajustes generalmente no complican esos problemas, dice James M. Whedon, profesor e investigador principal de servicios de salud en la Universidad de Ciencias de la Salud del Sur de California en Whittier, California.

Los quiroprácticos tienden a abogar por medidas preventivas e intervenciones en el estilo de vida, como una mejor alimentación y ejercicio, por lo que el cuidado quiropráctico puede tener un efecto positivo en la salud en general, añade Whedon.

Cómo puede ayudar un quiropráctico

El objetivo de los ajustes es reducir el dolor y también aumentar tu rango de movimiento, que puede disminuir con la edad. Esto puede facilitar mantenerse activo, dice Paul Dougherty, quiropráctico e investigador en el Syracuse VA Medical Center en Syracuse, Nueva York.

Según Cleveland Clinic, el cuidado quiropráctico puede ayudar con problemas de:

Artritis

Dolor en las articulaciones

Dolores de cabeza regulares

Dolor en la parte baja de la espalda

Dolor de cuello

Ciática

Dolores musculares

Cuidado posterior al accidente

Los quiroprácticos están entrenados para reconocer situaciones en las que no deberías recibir ajustes debido a un posible daño. Para un trauma significativo o una caída, la sala de emergencias es el lugar al que debes ir para recibir atención inmediata, dice Whedon. Pero si es un tirón muscular o algo que no pone en peligro la vida, ver a un quiropráctico puede ayudar, añade.

Técnicas quiroprácticas

Los ajustes tienen como objetivo realinear la columna vertebral para aliviar el dolor a través de lo que se llama manipulación espinal o manipulación articular, dice Cleveland Clinic.

No todos los métodos de ajuste implican torcer el cuello y escuchar un crujido, dice Cheryl Hawk, doctora en Quiropráctica y profesora en el Texas Chiropractic College en Pasadena. Métodos más suaves incluyen el uso de un dispositivo llamado activador, que aplica presión precisa en una articulación específica.

Las personas más frágiles pueden beneficiarse del tratamiento quiropráctico porque los médicos lo adaptan al estado de salud de la persona, dice Hawk. Por ejemplo, si tienes osteoporosis, pueden usar una técnica más suave o una fuerza más ligera durante el ajuste, pero aún así, podrás beneficiarte del cuidado.

Los médicos también pueden aplicar presión suave y de baja fuerza con sus dedos. Algunos aplican calor para relajar los músculos antes del ajuste. Muchos quiroprácticos también ofrecen masajes o acupuntura. Algunos incluso brindan asesoramiento nutricional.

Beneficios del cuidado quiropráctico