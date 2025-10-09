Seguramente has escuchado referencias al cortisol como la “hormona del estrés”. Se produce en las glándulas suprarrenales en la parte superior de cada riñón y actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o de alto grado de tensión.

Cuando los niveles de cortisol están balanceados nuestros órganos y sistemas funcionan en armonía. Sin embargo, cuando esta hormona se mantiene elevada puede derivar en una alteración endocrina conocida como “hipercortisolismo”, que produce efectos muy negativos en las funciones de las células de todo el cuerpo.

¿En qué funciones del organismo interviene el cortisol?

En el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. O sea, que dependiendo de los niveles de cortisol es como tu cuerpo maneja el uso de todo lo que comes.

Regula los niveles de inflamación en tu cuerpo.

Controla tu presión sanguínea.

Equilibra los niveles de azúcar en la sangre (glucosa).

Controla tu ciclo de sueño y vigilia.

Eleva la energía para que puedas manejar el estrés.

Ayuda a equilibrar la sal y el agua del cuerpo.

Contribuye con la memoria y la concentración.

Un exceso de cortisol puede alterar todas las funciones anteriores. Cuando el estrés se convierte en crónico, los niveles de cortisol se mantienen siempre altos, lo que equivale a decir que nuestro cuerpo está en un estado de lucha o pelea interna y todos los sistemas, indispensables para la supervivencia, no funcionan como deberían.

¿Cómo se mide el cortisol? Las pruebas de cortisol son muy sencillas y se indican cuando el paciente presenta síntomas relacionados al síndrome de Cushing o la enfermedad de Addison. Prueba de sangre: Se toman muestras de sangre en dos momentos distintos del día, por la mañana cuando los niveles de cortisol suelen estar más altos, y por la tarde cuando han bajado.

Se toman muestras de sangre en dos momentos distintos del día, por la mañana cuando los niveles de cortisol suelen estar más altos, y por la tarde cuando han bajado. Prueba de orina: Se colecta toda la orina producida durante veinticuatro horas.

Se colecta toda la orina producida durante veinticuatro horas. Prueba de saliva: La saliva se colecta tarde en la noche, cuando los niveles de cortisol suelen estar más bajos. Se frota un hisopo por dos minutos dentro de la boca para colectar la mayor cantidad de saliva posible y se guarda en un recipiente provisto por el médico o el laboratorio.

¿Qué órganos y sistemas se afectan?



1. Sistema inmunológico o sistema de defensas

A mayor nivel de cortisol las defensas bajan, lo que puede derivar en enfermedades respiratorias, alergias, enfermedades autoinmunes como el Lupus, entre otras.

2. Sistema gastrointestinal

La digestión y la absorción de los alimentos se afectan cuando hay demasiado cortisol en sangre. Se produce indigestión, irritación e inflamación de la mucosa intestinal lo que podría ocasionar úlceras, síndrome de colon irritable y colitis.

3. Sistema cardiovascular

El exceso de cortisol aumenta la presión arterial. ¿Las consecuencias? Enfermedades crónicas del corazón, infartos y problemas cardio y cerebro vascular.

4. Cerebro

Cuando los niveles de cortisol suben se hace difícil conciliar el sueño y más aún lograr un sueño profundo. Se produce un ciclo vicioso que deriva en un declive mental, en falta de memoria y de concentración.