Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tienes exceso de cortisol?

Los peligros de los niveles elevados de esta hormona y cómo prevenirlos.

Por
Dra. Maritza Fuentes
 
Updated 09 de octubre de 2025
AARP
Comments
Published 25 de julio de 2019
/ Updated 09 de octubre de 2025
Silueta de una persona y bolas de papel le salen de la cabeza
Istock

Seguramente has escuchado referencias al cortisol como la “hormona del estrés”. Se produce en las glándulas suprarrenales en la parte superior de cada riñón y actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o de alto grado de tensión.

Cuando los niveles de cortisol están balanceados nuestros órganos y sistemas funcionan en armonía. Sin embargo, cuando esta hormona se mantiene elevada puede derivar en una alteración endocrina conocida como “hipercortisolismo”, que produce efectos muy negativos en las funciones de las células de todo el cuerpo.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

¿En qué funciones del organismo interviene el cortisol?

  • En el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. O sea, que dependiendo de los niveles de cortisol es como tu cuerpo maneja el uso de todo lo que comes.
  • Regula los niveles de inflamación en tu cuerpo.
  • Controla tu presión sanguínea.
  • Equilibra los niveles de azúcar en la sangre (glucosa).
  • Controla tu ciclo de sueño y vigilia.
  • Eleva la energía para que puedas manejar el estrés.
  • Ayuda a equilibrar la sal y el agua del cuerpo.
  • Contribuye con la memoria y la concentración.

Un exceso de cortisol puede alterar todas las funciones anteriores. Cuando el estrés se convierte en crónico, los niveles de cortisol se mantienen siempre altos, lo que equivale a decir que nuestro cuerpo está en un estado de lucha o pelea interna y todos los sistemas, indispensables para la supervivencia, no funcionan como deberían.

¿Cómo se mide el cortisol?

Las pruebas de cortisol son muy sencillas y se indican cuando el paciente presenta síntomas relacionados al síndrome de Cushing o la enfermedad de Addison.

  • Prueba de sangre: Se toman muestras de sangre en dos momentos distintos del día, por la mañana cuando los niveles de cortisol suelen estar más altos, y por la tarde cuando han bajado.
  • Prueba de orina: Se colecta toda la orina producida durante veinticuatro horas.
  • Prueba de saliva: La saliva se colecta tarde en la noche, cuando los niveles de cortisol suelen estar más bajos. Se frota un hisopo por dos minutos dentro de la boca para colectar la mayor cantidad de saliva posible y se guarda en un recipiente provisto por el médico o el laboratorio.

¿Qué órganos y sistemas se afectan?

1. Sistema inmunológico o sistema de defensas

A mayor nivel de cortisol las defensas bajan, lo que puede derivar en enfermedades respiratorias, alergias, enfermedades autoinmunes como el Lupus, entre otras.

2. Sistema gastrointestinal

La digestión y la absorción de los alimentos se afectan cuando hay demasiado cortisol en sangre. Se produce indigestión, irritación e inflamación de la mucosa intestinal lo que podría ocasionar úlceras, síndrome de colon irritable y colitis.

3. Sistema cardiovascular

El exceso de cortisol aumenta la presión arterial.  ¿Las consecuencias? Enfermedades crónicas del corazón, infartos y problemas cardio y cerebro vascular.

4. Cerebro

Cuando los niveles de cortisol suben se hace difícil conciliar el sueño y más aún lograr un sueño profundo. Se produce un ciclo vicioso que deriva en un declive mental, en falta de memoria y de concentración.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

5. Sistema metabólico

El estrés es una de las causas del sobrepeso. Los altos niveles de cortisol en sangre y dentro de las células, ocasionan retención de grasa, sobre todo en el área del abdomen, y retención de líquido. Mayores antojos por alimentos altos en azúcar, grasas y carbohidratos. El desequilibrio de azúcar en la sangre crea un mecanismo que podría aumentar el riesgo de diabetes tipo 2.

6. Sistema reproductor

El cortisol elevado podría ocasionar disfunción eréctil, así como la interrupción del ciclo ovulatorio y los ciclos menstruales. Las hormonas sexuales se producen en las mismas glándulas que el cortisol, por lo que el exceso de este puede dificultar la producción de esas hormonas sexuales y provocar infertilidad.

7. El órgano más grande del cuerpo: la piel

Todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, se refleja afuera, así que la piel se afecta y se produce un envejecimiento prematuro de las células. Piel opaca o grasa, resequedad, descamación, problemas dermatológicos como herpes, psoriasis o acné, incluso en la edad madura.

8. A todos los niveles de órganos y sistemas

El cortisol alto, provocado por el estrés continúo, también pudiera ocasionar el síndrome de fatiga crónica, trastornos de la tiroides, demencia, depresión y muchas otras afecciones.

Crea un estilo de vida para contrarrestar los efectos del estrés

1. Come mejor. Una alimentación balanceada estabiliza los niveles de azúcar en sangre y ayuda a disminuir los efectos del cortisol alto.

7 maneras de bajar tus niveles de cortisol

  1. Duerme major
  2. Muévete más
  3. Prueba la respiración en caja
  4. Sé consciente
  5. Sal al aire libre
  6. Reconsidera lo que estás comiendo
  7. Evita los desencadenantes

Lee más aquí

2. Realiza algún tipo de actividad física. No solo vas a contrarrestar los efectos negativos del cortisol, sino que también reduces la grasa corporal, mejoras el sistema inmunológico, oxigenas la piel y reduces el apetito.

3. Practica meditación con control de la respiración y dirige tu mente hacia pensamientos positivos. Verás que tus rutinas de sueño mejorarán.

Hay mucho que podemos hacer por nosotros mismos para revertir el camino del estrés permanente. El cuerpo humano tiene la capacidad de la autocuración. La idea es mejorar la salud, sentirte bien y aumentar la longevidad. Depende de ti y de tus prioridades.

