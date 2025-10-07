¿Las distribuciones del 401(k) e IRA se toman en cuenta para el límite de ingresos del Seguro Social?

Los retiros de una cuenta 401(k), de una cuenta de jubilación individual (IRA) (en inglés) o de otro plan de ahorros para jubilación no se aplican al límite de ingresos del Seguro Social (también conocido como la prueba de ingresos), que puede reducir los pagos mensuales para algunos beneficiarios que continúan trabajando después de reclamar beneficios.

Estas distribuciones no se aplican porque, cuando se trata del límite de ingresos, la Administración del Seguro Social (SSA) solo cuenta los ingresos ganados, que define como los salarios brutos de un empleo o las ganancias netas del trabajo por cuenta propia. Los ingresos de tus ahorros para la jubilación están excluidos.

Numerosos otros tipos de ingresos no laborales, como pensiones, anualidades, e intereses y dividendos de ahorros e inversiones, tampoco cuentan. El Manual del Seguro Social, una guía en línea del programa publicada por la SSA, tiene una lista completa.

¿Cómo funciona el límite de ingresos?

El límite de ganancias solo se aplica si comienzas a recibir los beneficios del Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación (FRA), la edad en la que calificas para cobrar el 100% del monto del beneficio calculado a partir de tu historial de ganancias de por vida.

Si recibes beneficios antes de la edad plena de jubilación y continúas trabajando, el Seguro Social retendrá temporalmente una parte de sus beneficios si excede el límite de ingresos anuales.

En el 2025, el límite es de $23,400 para aquellos que están cobrando Seguro Social y no alcanzarán la edad plena de jubilación durante el año. El Seguro Social deducirá $1 en beneficios por cada $2 en ingresos por encima de esa cantidad. Si alcanzarás la FRA en el 2025, el límite es más alto ($62,160) y la deducción es menor ($1 por cada $3 en ingresos sobre el límite). Cuando llegas a la edad plena de jubilación, el Seguro Social ajusta tu beneficio para que con el tiempo recuperes la cantidad retenida.

Ten en cuenta