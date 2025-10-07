Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
¿Las distribuciones del 401(k) e IRA se toman en cuenta para el límite de ingresos del Seguro Social?

Los ingresos del trabajo pueden reducir tu pago mensual de beneficios, pero los retiros de cuentas de jubilación son otro asunto.

Por

Phil Pruitt,

 
Updated 06 de octubre de 2025
AARP
Comments
Published 10 de octubre de 2018
/ Updated 06 de octubre de 2025
un ojo reflejado en una lupa sobre huevos en un nido
Chris Gash

En este artículo

Qué cuentaCómo funciona el límiteTen en cuenta

Los retiros de una cuenta 401(k), de una cuenta de jubilación individual (IRA) (en inglés) o de otro plan de ahorros para jubilación no se aplican al límite de ingresos del Seguro Social (también conocido como la prueba de ingresos), que puede reducir los pagos mensuales para algunos beneficiarios que continúan trabajando después de reclamar beneficios.

Estas distribuciones no se aplican porque, cuando se trata del límite de ingresos, la Administración del Seguro Social (SSA) solo cuenta los ingresos ganados, que define como los salarios brutos de un empleo o las ganancias netas del trabajo por cuenta propia. Los ingresos de tus ahorros para la jubilación están excluidos.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Numerosos otros tipos de ingresos no laborales, como pensiones, anualidades, e intereses y dividendos de ahorros e inversiones, tampoco cuentan. El Manual del Seguro Social, una guía en línea del programa publicada por la SSA, tiene una lista completa.

¿Cómo funciona el límite de ingresos?

El límite de ganancias solo se aplica si comienzas a recibir los beneficios del Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación (FRA), la edad en la que calificas para cobrar el 100% del monto del beneficio calculado a partir de tu historial de ganancias de por vida.

Si recibes beneficios antes de la edad plena de jubilación y continúas trabajando, el Seguro Social retendrá temporalmente una parte de sus beneficios si excede el límite de ingresos anuales.

En el 2025, el límite es de $23,400 para aquellos que están cobrando Seguro Social y no alcanzarán la edad plena de jubilación durante el año. El Seguro Social deducirá $1 en beneficios por cada $2 en ingresos por encima de esa cantidad. Si alcanzarás la FRA en el 2025, el límite es más alto ($62,160) y la deducción es menor ($1 por cada $3 en ingresos sobre el límite). Cuando llegas a la edad plena de jubilación, el Seguro Social ajusta tu beneficio para que con el tiempo recuperes la cantidad retenida.

Ten en cuenta

  • Las contribuciones a tu IRA o 401(k) no pueden ser deducidas del ingreso para los propósitos de la prueba de ingresos. El Seguro Social usa tu ingreso bruto antes de las asignaciones de impuestos diferidos para determinar tus ingresos.
  • Los ingresos de todas las fuentes se tienen en cuenta para determinar si tus beneficios del Seguro Social están sujetos a impuestos y qué parte de ellos están sujetos a impuestos.
%{postComment}%

Phil Pruitt es escritor y editor de AARP especializado en temas del Seguro Social. Fue editor de Scripps News y Yahoo News y formó parte del equipo de USA Today, donde ocupó distintos puestos editoriales.

