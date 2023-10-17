Cómo conducir en la oscuridad

Para comprobar la alineación, dirige las luces cortas hacia una pared o puerta de garaje situada a unos 25 pies de distancia. La parte superior del punto luminoso producido por cada faro debe estar un poco más abajo de la altura de los faros. El punto luminoso debe estar ligeramente hacia el lado del pasajero. Esto ayuda al conductor a ver lo que hay al borde de la carretera y también ayuda a deslumbrar menos a los conductores que se aproximan en sentido contrario. Si tu vehículo emite una luz que parece demasiado alta o que no funciona bien de algún modo, pregunta en un taller de confianza si pueden comprobar la alineación de los faros; y no estaría de más pedir que lo hicieran de todos modos durante el próximo cambio de aceite o inspección estatal.

La alineación de los faros solía ser habitual en las inspecciones anuales de vehículos, pero se ha ido eliminando en la mayoría de los estados. Como resultado, es posible que estés arrojando demasiada luz hacia el tráfico que se aproxima en sentido contrario y menos a la carretera que tienes por delante.

Al mismo tiempo, nuestras pupilas, que regulan la cantidad de luz que entra en los ojos, se encogen con la edad, afirma John Bullough, director de programas del Light and Health Research Center de la Facultad de Medicina Icahn del Hospital Mount Sinai, en Nueva York. "Cuanto mayores somos, más pequeñas son nuestras pupilas", afirma. "Incluso con el mismo nivel de luz, nos entra menos luz al globo ocular". Para cuando llegamos a los 60 años, añade, la parte posterior del ojo solo recibe un tercio de la luz que recibía cuando teníamos 20 años. "El mundo se oscurece día a día", indica. "La única razón por la que no nos damos cuenta es porque sucede de manera muy gradual". A medida que envejecemos, también nos volvemos menos sensibles a los cambios de contraste y, por lo tanto, menos capaces de distinguir los objetos —como las señales de tránsito o los peatones— de su entorno.

Y cuanto más oscurece, más difícil nos resulta ver, sobre todo cuando se trata de percibir objetos al borde de la carretera. Un estudio del Instituto de Investigación de Transporte de la Universidad de Míchigan reveló que las muertes de peatones eran un 22% más probables en las noches de luna nueva —cuando la luna es esencialmente invisible— que en las noches más claras de luna llena. Además, en condiciones de bajo contraste, es difícil calcular la velocidad a la que se mueven los objetos, como otros automóviles, y nuestros tiempos de reacción son más lentos.

Es más, a medida que nos acercamos a los 60 años, casi una de cada diez personas padecerá cataratas, que es visión borrosa provocada por la acumulación de proteínas en los lentes cristalinos que se encuentran detrás de las pupilas. Cuando lleguemos a los 80 años, más de la mitad de nosotros tendremos cataratas. "Todas las personas que vivan lo suficiente, tengan los ojos sanos o no, llegarán a padecer cataratas", observa Bullough.

Cómo iluminar mejor el camino

La buena noticia es que ya existen faros que iluminan cada vez mejor la carretera que tenemos por delante. Una iniciativa de pruebas del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) ha determinado que los vehículos equipados con faros de máxima potencia tienen un 19% menos accidentes nocturnos que los automóviles con luces de menor potencia. A diferencia de los faros más antiguos, que utilizan una bombilla halógena frente a una superficie reflectora, los faros nuevos de más calidad utilizan bombillas LED con lentes proyectores, explica Matt Brumbelow, ingeniero jefe de investigación del IIHS. "Ahora es posible obtener un haz de luz mucho mejor que ilumine la carretera lo suficiente", señala.

Sin embargo, incluso las luces LED más caras no siempre garantizan una buena iluminación. "Tal vez tengas un sistema de faros muy caro que no funciona bien", dice Brumbelow. "Hay muchas bombillas LED que no están diseñadas para iluminar la carretera; quizá estén más encaminadas a hacer resaltar el estilo de una marca de automóvil". Si estás pensando en comprarte un automóvil nuevo y te preocupa conducir de noche, consulta iihs.org (en inglés), que ofrece clasificaciones generales de seguridad sobre los vehículos, incluidos los faros.

Aun así, tener los mejores faros es solo la mitad de la batalla. También hay que usarlos de manera apropiada, sobre todo las luces largas. De hecho, la mayoría de nosotros usamos las luces largas mucho menos de lo indicado. Curiosamente, señala Bullough, "en realidad las luces cortas no se diseñaron al principio para ser los faros principales con los que conducimos". Se llamaban luces de cruce, dice. "Y luego tenías las 'luces de carretera', que eran los faros de luz larga".

Con el tiempo, debido quizás a la mayor densidad del tránsito y al aumento del alumbrado público, hemos optado por utilizar las "luces de cruce" la mayor parte del tiempo cuando conducimos. Según Bullough, incluso en carreteras rurales oscuras y sin mucho tráfico, alrededor de tres cuartas partes de los conductores suelen utilizar las luces cortas. Como resultado, muchos conductores "manejan por encima de la capacidad de sus faros"; es decir, conducen más rápido de lo que serían capaces de detenerse en función de lo que sus faros pueden revelar delante de ellos.