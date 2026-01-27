Cómo y dónde recibir las vacunas contra la COVID-19 en Georgia

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, es seguro recibir la vacuna contra la gripe y las vacunas actualizadas contra COVID-19 simultáneamente, aunque de esta manera es un poco más probable que experimente efectos secundarios, como dolor de cabeza y fatiga. Los adultos de 75 años o más (y aquellos de 60 a 74 con ciertos trastornos de salud subyacentes) a quienes se les recomienda recibir la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) pueden recibirla al mismo tiempo que las otras, pero algunos expertos en salud sugieren distanciarlas. Si te pusiste la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) el año pasado, no necesitas otra este año.



Comunícate con tu proveedor de atención médica para obtener más información.





¿Cómo se administran las vacunas en los hogares de ancianos y centros de cuidados a largo plazo?

El Gobierno de Estados Unidos ya no está distribuyendo vacunas contra la COVID-19 a los centros de cuidados a largo plazo. Eso significa que los hogares de ancianos, los centros de vida asistida y otros entornos de cuidados a largo plazo ahora son responsables de coordinar los programas de vacunación contra la COVID-19 para sus residentes y su personal. La mayoría de las instalaciones de cuidados a largo plazo tienen alianzas con farmacias o departamentos de salud para proporcionar vacunas contra la gripe, COVID-19 y otras enfermedades.



Los centros de atención a largo plazo que reciben dólares de Medicare o Medicaid están obligados por ley federal a informar a los residentes, sus representantes y el personal sobre las vacunas contra la COVID-19 y ofrecer una vacuna contra COVID-19 a los residentes, los representantes de los residentes y el personal.





¿Qué tan protegido estoy después de la vacunación?

Todas las vacunas reducen el riesgo de infecciones por COVID-19 y son muy eficaces para prevenir enfermedades graves y la muerte a causa de la enfermedad. Ninguna vacuna es un 100% eficaz, y las infecciones todavía pueden ocurrir después de la vacunación.





¿Cómo puedo evitar las estafas de COVID-19?

Ten cuidado, los estafadores a menudo pretenden ofrecer vacunas y tratamientos para la COVID-19 e intentan cobrar por ellos. La Red contra el Fraude, de AARP, está siguiendo las últimas estafas.



Los residentes de Georgia que creen haber descubierto una estafa relacionada con la COVID-19 pueden denunciarla a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. llamando al 800-447-8477 o presentando una queja en internet.





Nota de redacción: Esta guía se publicó el 6 de octubre del 2023, y ha sido actualizada con nuevas recomendaciones de los CDC.



Natalie Missakian cubre temas de políticas federales y estatales y escribe el blog AARP Fighting for You Every Day. Anteriormente trabajó como periodista para el New Haven Register y para periódicos de publicación diaria en Ohio. Su trabajo también ha aparecido en AARP Bulletin, The Hartford Business Journal y otras publicaciones.







También te puede interesar: