Cómo y dónde recibir las vacunas contra la COVID-19 en Connecticut

Si no tienes seguro, comunícate con tu departamento de salud pública local o estatal o con un centro de salud local calificado por el Gobierno federal para conocer las opciones de vacunación.

Los menores de 18 años pueden resultar aptos para recibir vacunas gratuitas o de bajo costo a través del Programa de Vacunas de Connecticut. Puedes encontrar un proveedor inscrito aquí.

¿Puedo combinar las vacunas?

Es seguro y efectivo recibir una vacuna actualizada de Pfizer, Moderna o Novavax al menos dos meses después de tu última dosis, sin importar qué marca hayas recibido, incluyendo Johnson & Johnson.

¿Qué diferencias hay entre las vacunas actualizadas de Pfizer, Moderna y Novavax?

Las vacunas actualizadas solo están dirigidas a una cepa de la variante de ómicron, llamada XBB.1.5. Los CDC las recomiendan para proteger contra cepas del virus que están circulando más recientemente. Los refuerzos bivalentes, lanzados en el 2022, se dirigieron a la cepa original del virus y dos subvariantes ómicron, BA.4 y BA.5. El refuerzo de Novavax solo protegía contra la cepa original del virus.

Los fabricantes de vacunas están trabajando nuevamente para actualizar las vacunas para la temporada de virus respiratorios del 2024-2025. Las vacunas rediseñadas, que deberían estar disponibles en el otoño, se enfocarán en una cepa del virus que está causando una gran cantidad de infecciones este verano.

¿Qué debo llevar a mi cita de vacunación?

Algunos centros de vacunación piden algún comprobante de identidad o prueba de que cumples con los criterios de vacunación. Lleva una licencia de conducir u otra identificación emitida por el estado que muestre tu nombre, edad y residencia en el estado, junto con tu tarjeta de seguro de salud.

¿Necesito traer mi tarjeta de vacunación?

Los CDC ya no distribuyen tarjetas de vacunación, y no se requieren para recibir una vacuna. Si has perdido tu tarjeta de vacunación, puedes llamar al centro donde te vacunaron para solicitar una nueva o una copia de tu registro de vacunación.

También puedes solicitar una copia de tu registro de vacunación a través del portal público CT WiZ.

¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19?

No es raro experimentar efectos secundarios leves a moderados después de vacunarte, como dolor en el brazo, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular y en las articulaciones, náuseas, fiebre o escalofríos, pero estos son temporales "y señales normales de que tu cuerpo está desarrollando protección", dicen los CDC.

Un pequeño número de personas que han recibido la vacuna han experimentado reacciones adversas a los fármacos.