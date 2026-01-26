Javascript is not enabled.

Cómo y dónde recibir las vacunas contra la COVID-19 en Alaska

Detalles clave

  • Las versiones actualizadas de las vacunas Pfizer y Moderna han sido aprobadas para la temporada del 2024-2025 y se enfocan en una cepa más reciente del virus llamada KP.2, que fue la causa de gran parte del aumento de casos de COVID-19 este verano.
  • Se aprobó una versión actualizada de la vacuna Novavax para la temporada 2024-2025. Se centrará en JN.1, que es la cepa original de KP.2 y otras variantes circulantes.
  • Se recomienda que casi todas las personas se pongan la vacuna actualizada una vez que esté disponible. 
  • Las vacunas están disponibles en farmacias, clínicas y consultorios médicos. Busca sitios de vacunación por código postal en Vaccines.gov

¿Qué vacunas están disponibles y quién las puede recibir?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que todos los mayores de 6 meses deben recibir una vacuna actualizada contra la COVID-19 para la temporada del 2024-2025.

  • Pfizer y Moderna: las vacunas de ARNm actualizadas fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en agosto y reemplazan las versiones anteriores de la vacuna. Los CDC recomiendan que las personas de 6 meses en adelante reciban la vacuna actualizada (ya no denominada "refuerzo"), que son efectivas contra una cepa más reciente de la variante ómicron.   Las personas de 5 años en adelante, y especialmente los adultos de 65 años en adelante, quienes viven en un centro de cuidados a largo plazo, y aquellos que tienen un alto riesgo de enfermedad grave por una infección de coronavirus, deben recibir una dosis de la vacuna actualizada, sin importar cuántas y qué vacunas hayan recibido anteriormente. Los niños de 6 meses a 4 años pueden necesitar más de una inyección, dependiendo de su edad y estatus de vacunación, según recomiendan los CDC.
  • Novavax: la vacuna utiliza una tecnología más tradicional (basada en proteínas) y ha sido autorizada por la FDA para personas de 12 años o más. La vacuna de Novavax para 2024-2025 reemplaza las versiones anteriores de la vacuna. Se dirige a la cepa original de las variantes circulantes.   Necesitarás dos inyecciones con un intervalo de tres semanas para una serie primaria completa. Es posible que recibas una sola dosis si has sido vacunado al menos dos meses antes y no has recibido una vacuna ARNm actualizada de Pfizer o Moderna.

Las personas con sistemas inmunitarios comprometidos pueden recibir dosis adicionales, dependiendo de su historial de vacunas. Más información está disponible en el sitio web de los CDC.

¿Dónde puedo vacunarme?

Las vacunas se administran en farmacias minoristas, incluyendo Walgreens, Walmart y CVS, en clínicas y en otros lugares, como consultorios médicos. Accede al sitio web del Gobierno federal Vaccines.gov para buscar sitios de vacunación por código postal. Obtén la misma información enviando tu código postal por mensaje de texto a 438829 o llamando al 800-232-0233. Puedes comunicarte con el consultorio de tu médico primario para ver si ofrecen vacunas contra la COVID-19. Si eres veterano, el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) ofrece la vacuna contra la COVID-19 en los centros del VA. Regístrate en internet o llama al 800-827-1000 para hacer una cita.

Encuentra más información sobre las vacunas contra la COVID-19 en el sitio web del Departamento de Salud de Alaska, la página de Facebook del departamento o llamando al 800-232-0233. Puedes consultar tus registros de vacunación estatales en internet a través de la aplicación Docket. También puedes solicitar un historial a través de tu proveedor médico o enviando un Formulario de solicitud de registro de vacunación (Immunization Record Request Form) cumplimentado al Departamento de Salud de Alaska por fax o correo.

 

¿Tengo que pagar por la vacunación?

El Gobierno federal ya no cubre el costo de las vacunas, pero la mayoría de las personas con Medicare, Medicaid o seguro privado no tendrán que pagar de su bolsillo por la vacuna.

Si no tienes seguro médico, o no puedes pagar los costos de bolsillo para las vacunas de tu seguro, puedes vacunarte en un Centro de Salud Pública de Alaska o en un Centro de salud certificado a nivel federal, que te cobrará una tarifa en función de tus ingresos. A nadie se le niegan los servicios por imposibilidad de pagar.

Todos los niños en Alaska son aptos para recibir las vacunas contra la COVID-19 sin costo o a bajo costo a través del programa Vaccines for Children (VFC) y el Alaska Vaccine Assessment Program (AVAP). AVAP ofrece vacunas a adultos que no tienen seguro en clínicas participantes.

¿Puedo combinar las vacunas?

Es seguro y efectivo recibir una vacuna actualizada de Pfizer, Moderna o Novavax al menos dos meses después de tu última dosis, sin importar qué marca hayas recibido, incluyendo Johnson & Johnson.

¿Qué diferencias hay entre las vacunas actualizadas de Pfizer, Moderna y Novavax?

Las vacunas actualizadas solo están dirigidas a una cepa de la variante de ómicron, llamada XBB.1.5. Los CDC las recomiendan para proteger contra cepas del virus que están circulando más recientemente. Los refuerzos bivalentes, lanzados en el 2022, se dirigieron a la cepa original del virus y dos subvariantes ómicron, BA.4 y BA.5. El refuerzo de Novavax solo protegía contra la cepa original del virus.

Los fabricantes de vacunas están trabajando nuevamente para actualizar las vacunas para la temporada de virus respiratorios del 2024-2025. Las vacunas rediseñadas, que deberían estar disponibles en el otoño, se enfocarán en una cepa del virus que está causando una gran cantidad de infecciones este verano.

¿Qué debo llevar a mi cita de vacunación?

Algunos centros de vacunación piden algún comprobante de identidad o prueba de que cumples con los criterios de vacunación. Lleva una licencia de conducir u otra identificación emitida por el estado que muestre tu nombre, edad y residencia en el estado, junto con tu tarjeta de seguro de salud.

¿Necesito traer mi tarjeta de vacunación?

Los CDC ya no distribuyen tarjetas de vacunación, y no se requieren para recibir una vacuna. Si has perdido tu tarjeta de vacunación, puedes llamar al centro donde te vacunaron para solicitar una nueva o una copia de tu registro de vacunación.

¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19?

No es raro experimentar efectos secundarios leves a moderados después de vacunarte, como dolor en el brazo, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular y en las articulaciones, náuseas, fiebre o escalofríos, pero estos son temporales "y señales normales de que tu cuerpo está desarrollando protección", dicen los CDC.

Un pequeño número de personas que han recibido la vacuna han experimentado reacciones adversas a los fármacos.

¿Puedo vacunarme contra la COVID-19, el VRS y la gripe al mismo tiempo?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, es seguro recibir la vacuna contra la gripe y las vacunas actualizadas contra COVID-19 simultáneamente, aunque de esta manera es un poco más probable que experimente efectos secundarios, como dolor de cabeza y fatiga. Los adultos de 75 años o más (y aquellos de 60 a 74 con ciertos trastornos de salud subyacentes) a quienes se les recomienda recibir la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) pueden recibirla al mismo tiempo que las otras, pero algunos expertos en salud sugieren distanciarlas. Si te pusiste la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) el año pasado, no necesitas otra este año.

Comunícate con tu proveedor de atención médica para obtener más información.

¿Cómo se administran las vacunas en los hogares de ancianos y centros de cuidados a largo plazo?

El Gobierno de Estados Unidos ya no está distribuyendo vacunas contra la COVID-19 a los centros de cuidados a largo plazo. Eso significa que los hogares de ancianos, los centros de vida asistida y otros entornos de cuidados a largo plazo ahora son responsables de coordinar los programas de vacunación contra la COVID-19 para sus residentes y su personal. La mayoría de las instalaciones de cuidados a largo plazo tienen alianzas con farmacias o departamentos de salud para proporcionar vacunas contra la gripe, COVID-19 y otras enfermedades.

Los centros de atención a largo plazo que reciben dólares de Medicare o Medicaid están obligados por ley federal a informar a los residentes, sus representantes y el personal sobre las vacunas contra la COVID-19 y ofrecer una vacuna contra COVID-19 a los residentes, los representantes de los residentes y el personal.

¿Qué tan protegido estoy después de la vacunación?

Todas las vacunas reducen el riesgo de infecciones por COVID-19 y son muy eficaces para prevenir enfermedades graves y la muerte a causa de la enfermedad. Ninguna vacuna es un 100% eficaz, y las infecciones todavía pueden ocurrir después de la vacunación.

¿Cómo puedo evitar las estafas de COVID-19?

Ten cuidado, los estafadores a menudo pretenden ofrecer vacunas y tratamientos para la COVID-19 e intentan cobrar por ellos. La Red contra el Fraude, de AARP, está siguiendo las últimas estafas.

Los residentes de Alaska que creen haber descubierto una estafa relacionada con la COVID-19 pueden presentar una queja ante la Unidad de Protección al Consumidor del Departamento Legal de Alaska al 907-269-5200 o consumerprotection@alaska.gov.

Nota del editor: esta guía fue publicada por última vez el 6 de octubre del 2023, y ha sido actualizada con nueva información.

Grace Dickinson escribe para aarp.org sobre política federal y estatal. Anteriormente escribió para The Philadelphia Inquirer. Su trabajo también ha aparecido en sitios como HuffPost e Eater.

