Bad Bunny: Una guía para boomers sobre el show de medio tiempo del Super Bowl

Los baby boomers no tienen problema en reconocer a Harvey, Thumper, Bugs y el Conejo Energizer. Pero... ¿Bad Bunny?

El cantante/rapero puertorriqueño puede seguir siendo poco conocido para parte del público musical mayor de 50 años, incluso después de haber ganado el premio al Álbum del año en los Grammy del domingo.

No es de extrañar que Bad Bunny haya sorprendido a algunos admiradores de fútbol de más edad como una elección interesante para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero. Al fin y al cabo, sus principales estilos musicales, el trap latino y el reguetón, no existían durante los inicios de la era del rock.

Salvo “Oye Cómo Va”, la versión rock de Santana del chachachá de Tito Puente de 1962, y “La Bamba”, la adaptación de 1958 de Ritchie Valens de una canción popular mexicana, el repertorio de los baby boomers está prácticamente desprovisto de éxitos en español. Bad Bunny canta y rapea casi exclusivamente en español.

Hay mucho que admirar sobre esta superestrella global y mucho más que apreciar de la música de géneros mixtos y con una intensa base de ritmos que ha introducido en todo el mundo. Aquí tienes una guía sobre esta sensación que ha roto récords, junto con una lista de reproducción introductoria que hará mover las caderas de cualquier boomer.

¿Cómo ha sido el ascenso de Bad Bunny?

Bad Bunny, de 31 años, nació como Benito Antonio Martínez Ocasio y creció en la costa norte central de Puerto Rico. Una foto de su infancia en la que fruncía el ceño con un disfraz de conejo dio origen a su nombre artístico. Creció escuchando la salsa y el merengue que le gustaban a su padre, un camionero, y a su madre, una maestra. A mediados de la década del 2010, sus primeras grabaciones estaban causando revuelo en los mercados latinos. Saltó a la fama después de triunfar en el servicio de transmisión SoundCloud y aparecer en I Like It de Cardi B y Mia de Drake en el 2018.

Su álbum debut, X 100pre, llegó en diciembre del 2018 y alcanzó el puesto número 11 en la lista Billboard 200. Desde entonces, ha lanzado seis álbumes adicionales y ha encabezado el Billboard 200 cuatro veces con estrenos musicales completamente en español.

El año pasado, DeBÍ TiRAR MÁS FOToS fue nominado a tres premios Grammy importantes: Álbum del año, Mejor grabación y Mejor canción (por DtMF). Es el único artista de habla hispana que ha acumulado tres categorías principales en el mismo año. DeBÍ fue el álbum más reproducido el año pasado.