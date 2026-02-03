Javascript is not enabled.

¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Salud

Bad Bunny: Una guía para boomers sobre el show de medio tiempo del Super Bowl

Qué tienes que saber sobre la sensación musical puertorriqueña que ha roto récords.

Por
Edna Gundersen,
 
AARP
Published 04 de febrero de 2026
Collage de tres fotos de Bad Bunny
AARP (Medios y Media/Getty Images, Kevin Mazur/Getty Images para The Recording Academy, Kevin Mazur/WireImage/Getty Images)

Los baby boomers no tienen problema en reconocer a Harvey, Thumper, Bugs y el Conejo Energizer. Pero... ¿Bad Bunny?

El cantante/rapero puertorriqueño puede seguir siendo poco conocido para parte del público musical mayor de 50 años, incluso después de haber ganado el premio al Álbum del año en los Grammy del domingo.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

No es de extrañar que Bad Bunny haya sorprendido a algunos admiradores de fútbol de más edad como una elección interesante para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero. Al fin y al cabo, sus principales estilos musicales, el trap latino y el reguetón, no existían durante los inicios de la era del rock.

Salvo “Oye Cómo Va”, la versión rock de Santana del chachachá de Tito Puente de 1962, y “La Bamba”, la adaptación de 1958 de Ritchie Valens de una canción popular mexicana, el repertorio de los baby boomers está prácticamente desprovisto de éxitos en español. Bad Bunny canta y rapea casi exclusivamente en español.

Hay mucho que admirar sobre esta superestrella global y mucho más que apreciar de la música de géneros mixtos y con una intensa base de ritmos que ha introducido en todo el mundo. Aquí tienes una guía sobre esta sensación que ha roto récords, junto con una lista de reproducción introductoria que hará mover las caderas de cualquier boomer.

¿Cómo ha sido el ascenso de Bad Bunny?

Bad Bunny, de 31 años, nació como Benito Antonio Martínez Ocasio y creció en la costa norte central de Puerto Rico. Una foto de su infancia en la que fruncía el ceño con un disfraz de conejo dio origen a su nombre artístico. Creció escuchando la salsa y el merengue que le gustaban a su padre, un camionero, y a su madre, una maestra. A mediados de la década del 2010, sus primeras grabaciones estaban causando revuelo en los mercados latinos. Saltó a la fama después de triunfar en el servicio de transmisión SoundCloud y aparecer en I Like It de Cardi B y Mia de Drake en el 2018.

Su álbum debut, X 100pre, llegó en diciembre del 2018 y alcanzó el puesto número 11 en la lista Billboard 200. Desde entonces, ha lanzado seis álbumes adicionales y ha encabezado el Billboard 200 cuatro veces con estrenos musicales completamente en español.

El año pasado, DeBÍ TiRAR MÁS FOToS fue nominado a tres premios Grammy importantes: Álbum del año, Mejor grabación y Mejor canción (por DtMF). Es el único artista de habla hispana que ha acumulado tres categorías principales en el mismo año. DeBÍ fue el álbum más reproducido el año pasado.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Bad Bunny fue el artista más escuchado en el mundo en Spotify en el 2020, 2021, 2022 y 2025 (fue segundo en el 2023 y 2024, después de Taylor Swift). Ocupa el primer lugar en la lista de artistas más vistos de YouTube, con 83,600 millones de vistas.

Es un gigante de las giras. Tuvo la gira más taquillera en la lista de Top Tours de Billboard en el 2022. La gira mundial del año pasado rompió récords de asistencia en todo el mundo, incluyendo una serie de 12 estadios en España (que superó las ventas de las paradas de la gira Eras de Taylor Swift) y ventas rápidas en mercados no latinos como Suecia, Francia, Polonia e Italia. Comienza este año en el tope de las listas de giras de Pollstar.

El impacto y la controversia del Super Bowl

La NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano), junto con Apple Music y Roc Nation (la compañía de entretenimiento de Jay-Z), revelaron el 28 de septiembre que Bad Bunny había sido seleccionado para encabezar el Super Bowl LX el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Circulaban rumores de que la omnipresente estrella pop Taylor Swift sería elegida, por lo que el anuncio inesperado emocionó a "los Conejos" y desconcertó a muchos observadores mayores, además de provocar un debate político. Una encuesta nacional de deportes de la Universidad de Quinnipiac publicada el 27 de octubre mostró que el 48% de las personas en Estados Unidos aprobaban la elección y el 29% la desaprobaban, con opiniones divididas en gran medida según las líneas partidistas: pulgares arriba por el 74% de los demócratas y abajo por el 63% de los republicanos.

Bad Bunny
Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año en la 68ª edición de los Premios Grammy.
Stewart Cook/CBS via Getty Images

¿Por qué la polémica? Bad Bunny ha criticado al presidente Trump por su política migratoria y su manejo del huracán María en Puerto Rico. Aunque se identifica como heterosexual, es una fuerza en la redefinición de la masculinidad y desafía los estereotipos de género y las normas culturales, especialmente en la comunidad latina. Defiende la vulnerabilidad masculina y denuncia el machismo.

Bad Bunny será el cuarto artista latino en el Super Bowl (después de Jennifer Lopez, Shakira, Christina Aguilera y Gloria Estefan, todas famosas por sus éxitos en inglés) y el primero en actuar completamente en un idioma extranjero.

El Super Bowl se transmitirá por NBC y Telemundo y estará disponible en transmisión en Peacock y NFL+. El partido final del año pasado atrajo a 127.7 millones de espectadores en el país (133.5 millones para el espectáculo de medio tiempo de Kendrick Lamar), el evento televisivo más visto en la historia de Estados Unidos. Dado su gran alcance y el movimiento astuto de la NFL para captar nuevos mercados y una audiencia más joven, Bad Bunny podría establecer un nuevo récord.

Descifrando la música de Bunny

El orgullo puertorriqueño está en el corazón de la música de Bad Bunny, una mezcla de letras y sonidos hiperlocales que abrazan cada vertiente de la tradición musical afrocaribeña que ha tocado las costas de su tierra natal. El pop latino accesible, el soul y el rock son puntos de referencia, pero él incorpora sin miedo bossa nova, mambo, merengue y bachata, fusionando subgéneros en una audaz mezcla contemporánea.

Coronado como “el rey del trap latino”, se inspira en gran medida en el trap y el reguetón, sonidos característicos en los discos comerciales del siglo XXI. El trap latino es un giro puertorriqueño al trap, un sonido de hiphop sureño conocido por sus letras callejeras y elaborados ritmos de tambores sintetizados. Impulsado por artistas de rap, surgió del "underground" en la década del 2010 y eventualmente se filtró en éxitos de estrellas pop, R&B y de música country como Ariana Grande (“7 Rings”), Beyoncé (“***Flawless”) y Lil Nas X (“Old Town Road”).

El reguetón, nacido en Panamá en los años 80, cobró fuerza en Puerto Rico en los años 90 y se extendió por Estados Unidos y Europa a mediados de los 2000. Es una embriagadora mezcla electrónica del dancehall jamaicano, sonidos caribeños, canto hablado en español, hiphop y líricas que abordan principalmente las luchas de los barrios.

Cerrando la brecha generacional

Los admiradores mayores de Elvis Presley, The Beatles, Bob Dylan, Prince, Bruce Springsteen, Johnny Cash y David Bowie se identificarán con Bad Bunny en múltiples niveles. Él se rebela contra la autoridad y las fórmulas, expandiendo límites para crear nuevas aleaciones. Su versatilidad evoca una era en la que los artistas rechazaban las etiquetas de mercadeo. Un inconformista e innovador que también valora sus raíces musicales.

Bad Bunny
Bad Bunny durante un concierto en la Ciudad de México.
Medios y Media/Getty Images

En lugar de complacer a la mayoría, Bad Bunny atrae a los oyentes a su mundo, un espacio auténtico e íntimo donde confía su miedo, ira y alegría sobre relaciones, política, fama y salud mental en su idioma, su acento, su jerga, sus modismos musicales. Como los mejores cantantes de protesta de rock y folk, aborda los males sociales, la violencia y la desigualdad sin sermonear.

Y aunque es la supernova de las transmisiones digitales, Bad Bunny cree en el formato álbum y suele crear discos con líneas narrativas y atmósferas cohesivas. Confía en la producción de alta tecnología, pero los boomers que se desaniman con la música moderna mecanizada y las voces procesadas encontrarán refrescante el énfasis en la emoción, las historias y una voz sin filtros.

Finalmente, ¿qué tanto te identificas con esto? Es un admirador de la lucha libre desde hace mucho tiempo y ha entrado al cuadrilátero de la WWE varias veces. Interpretó por primera vez el éxito del 2021 "Booker T", que lleva el nombre del luchador profesional retirado, en el Royal Rumble de la WWE y ha mencionado a numerosos héroes de la WWE en sus canciones.

Edna Gundersen, quien escribe con frecuencia reseñas musicales para AARP, se desempeñó durante muchos años como crítica de música pop para USA Today.

