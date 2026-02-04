Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Obten ayuda gratis con tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Ahorro

99 excelentes maneras de ahorrar

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Beneficios para socios

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2026!

Ilustración que muestra elementos alusivos a la música, cantantes y una persona disfrutando de la música

Un mundo extraordinario

Cómo la música impacta tu salud.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

5 anuncios clásicos del Super Bowl que nos siguen enterneciendo

Recordemos algunos de los anuncios que nos conmovieron y dejaron una huella en nosotros.

Por
Aaron Kassraie,
 
Updated 03 de febrero de 2026
AARP
Comments
Published 08 de febrero de 2022
/ Updated 03 de febrero de 2026
Un cachorro y un clydesdale se miran en un comercial de la Super Bowl de Budweiser.
Budweiser

Todos los años, desde 1967, nos apiñamos alrededor del televisor el domingo del Super Bowl con la esperanza de ver un excelente partido de fútbol americano. Para los que no son fanáticos del deporte, todavía hay una razón para sintonizarlo: los anuncios ingeniosos que ofrecen a los anunciantes la oportunidad de hacernos reír, llorar y, por supuesto, comprar cosas. Esa oportunidad tampoco es barata: el precio promedio de un anuncio de 30 segundos en 2026 es de 8 millones, según AdMeter (en inglés).

Este año puedes esperar la habitual lista de anuncios de compañías que venden autos, cerveza y papitas, que incluyen celebridades mayores como Matthew McConaughey, Parker Posey, Bradley Cooper, Kurt Russell, Octavia Spencer, Sofia Vergara, Ben Stiller, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key y Spike Lee.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

En anticipación del gran juego del 8 de febrero, aquí tienes cinco comerciales de pasados Super Bowls que tuvieron especial éxito a la hora de conmover a los espectadores, y que siguen haciéndolo hoy en día. Además, mira uno de nuestros anuncios favoritos del Super Bowl del año pasado.

Coca-Cola: “Mean Joe Greene” (1980)

La estrella de la NFL “Mean” Joe Greene resultó no ser tan malo en este comercial de Coca-Cola. Aunque se transmitió por primera vez en octubre de 1979, no fue hasta su debut en el Super Bowl de 1980 que obtuvo una gran atención. Prepárate para que se te ponga la piel de gallina.

Wendy’s: “Where’s the Beef?” (1984)​

La actriz Clara Peller, que entonces tenía 81 años, pronunció el icónico eslogan que todavía nos hace sonreír casi cuatro décadas después. Que la queja de Peller a sus dos amigas fuera sobre algo tan mundano como el tamaño decepcionante de la carne de una hamburguesa no disminuye la importancia cultural duradera de las tres palabras que pronunció: “Where’s the beef?” (¿Dónde está la carne?).

McDonald’s: “Mike’s Story” (1991)​

A todos nos gusta una historia sobre alguien que supera sus obstáculos y encuentra el éxito. Eso es lo que McDonald's presentó en 1991 en “Mike's Story”, un conmovedor recordatorio de que cualquiera tiene la capacidad de alcanzar la mejor versión de sí mismo. Agarra los Kleenex.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Nike: “There Is No Finish Line” (1991)

Otro comercial de 1991, en el que se combinan una serie de escenas de carreras normales con la inspiración, el atletismo y el corazón. A través de la perseverancia y de un par de zapatillas sofisticadas —a fin de cuentas, Nike estaba vendiendo un producto—, la compañía quiere que creas que realmente no hay una línea de meta.

Compras y comestibles

Walmart+

Descuento de $40 en una membresía anual de Walmart+

Ver detalles
Ver todo
See more Compras y comestibles offers >

Budweiser: “Puppy Love” (2014)

Budweiser ha dado con una fórmula ganadora para tocar la fibra sensible de los espectadores: mezclar perritos adorables con caballos majestuosos. El éxito llegó de nuevo hace ocho años con “Puppy Love”, una historia que reunió a un irresistible cachorro de labrador color arena con un impresionante corcel de larga crin, por no hablar de sus propietarios humanos. Todavía nos estamos secando las lágrimas.

Instacart: “We’re Here” (2025)

La nostalgia y la comodidad se unen en este anuncio cuando una estampida de personajes clásicos publicitarios —el Chico Old Spice, el Hombre Kool-Aid, el Gigante Verde, el Muñeco de Pillsbury, Chester Cheetah y Mr. Clean— se apresuran a entregar un pedido de Instacart para que nadie tenga que salir de casa. Ahora compramos a través de una aplicación, pero seguimos viendo los rostros familiares en las etiquetas, convirtiendo un nuevo hábito en un reconfortante momento publicitario de antaño.

%{postComment}%

Aaron Kassraie escribe para AARP sobre asuntos de importancia para los veteranos de las Fuerzas Armadas y sus familias. También es reportero de temas generales. Kassraie anteriormente cubrió temas de política exterior de EE.UU. como corresponsal en la oficina de Washington de Kuwait News Agency y realizó trabajo de captación de noticias para USA Today y Al Jazeera English.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
  

Ver todo

  • Woman with gray, long, curly hair, outside with mountains in the background, standing, holding arms up while grabbing top of head, with blissful closed-lips smile, eye closed, head tilted up
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    Aplicación Calm para el sueño, la meditación y la relajación

    Descuento del $21 en una suscripción anual de Calm

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • middle age woman smiling wearing workout clothes sitting with crossed legs on mat, hand weights next to her, other workout gear in background
    Salud y bienestar

    AARP Fitness Center

    Videos de entrenamiento, ideas y consejos para ayudar a guiarte en tu trayectoria de acondicionamiento físico

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Inmigrantes saludan a la Estatua de la Libertad
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Entretenimiento

    Ancestry

    Descuento de un 30% en una suscripción de 1 año

    Learn More
    See more Entretenimiento offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >