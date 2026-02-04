Todos los años, desde 1967, nos apiñamos alrededor del televisor el domingo del Super Bowl con la esperanza de ver un excelente partido de fútbol americano. Para los que no son fanáticos del deporte, todavía hay una razón para sintonizarlo: los anuncios ingeniosos que ofrecen a los anunciantes la oportunidad de hacernos reír, llorar y, por supuesto, comprar cosas. Esa oportunidad tampoco es barata: el precio promedio de un anuncio de 30 segundos en 2026 es de 8 millones, según AdMeter (en inglés).



Este año puedes esperar la habitual lista de anuncios de compañías que venden autos, cerveza y papitas, que incluyen celebridades mayores como Matthew McConaughey, Parker Posey, Bradley Cooper, Kurt Russell, Octavia Spencer, Sofia Vergara, Ben Stiller, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key y Spike Lee.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

En anticipación del gran juego del 8 de febrero, aquí tienes cinco comerciales de pasados Super Bowls que tuvieron especial éxito a la hora de conmover a los espectadores, y que siguen haciéndolo hoy en día. Además, mira uno de nuestros anuncios favoritos del Super Bowl del año pasado.

Coca-Cola: “Mean Joe Greene” (1980)

La estrella de la NFL “Mean” Joe Greene resultó no ser tan malo en este comercial de Coca-Cola. Aunque se transmitió por primera vez en octubre de 1979, no fue hasta su debut en el Super Bowl de 1980 que obtuvo una gran atención. Prepárate para que se te ponga la piel de gallina.

Wendy’s: “Where’s the Beef?” (1984)​

La actriz Clara Peller, que entonces tenía 81 años, pronunció el icónico eslogan que todavía nos hace sonreír casi cuatro décadas después. Que la queja de Peller a sus dos amigas fuera sobre algo tan mundano como el tamaño decepcionante de la carne de una hamburguesa no disminuye la importancia cultural duradera de las tres palabras que pronunció: “Where’s the beef?” (¿Dónde está la carne?).

McDonald’s: “Mike’s Story” (1991)​

A todos nos gusta una historia sobre alguien que supera sus obstáculos y encuentra el éxito. Eso es lo que McDonald's presentó en 1991 en “Mike's Story”, un conmovedor recordatorio de que cualquiera tiene la capacidad de alcanzar la mejor versión de sí mismo. Agarra los Kleenex.