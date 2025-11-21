Estos son los nominados a los premios Movies for Grownups de AARP del 2025

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Beneficios para socios

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

Estos son los nominados a los premios Movies for Grownups de AARP del 2025

Pedro Pascal, Benicio y Guillermo de Toro entre los talentosos nominados. Marca tu calendario para ver nuestro espectáculo de premiación el 22 de febrero.

Por

 Chris Nashawaty,

 
AARP
Comments
Published 19 de noviembre de 2025
generic-video-poster

El 2025 ha sido un año fantástico para el entretenimiento creado por y para personas de 50 años o más, a quienes llamamos nuestros "adultos mayores". Casi la mitad de los premios Emmy más recientes en actuación fueron para actores mayores, y nueve de los 20 actores nominados en los Óscar del 2025 también tenían más de 50 años. Aquí están nuestros nominados para los mejores proyectos de cine y televisión del año con actores y directores mayores. Los ganadores serán honrados en la ceremonia de premiación anual de Movies for Grownups en el Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, el 10 de enero, y la ceremonia se podrá verá en Great Performances en PBS el 22 de febrero. Acompáñanos para conocer a los ganadores en estas y otras categorías.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Nominaciones de películas

Mejor película

Jessie Buckley interpreta a Agnes y Paul Mescal a William Shakespeare en "Hamnet".
Jessie Buckley interpreta a Agnes y Paul Mescal a William Shakespeare en "Hamnet".
Cortesía de Focus Features

Hamnet. Shakespeare nunca pasa de moda. Pero es notable que 400 años después de su muerte, sigamos encontrando ángulos frescos y atractivos sobre la vida del dramaturgo. La ganadora del premio de la Academia Chloé Zhao (Nomadland) dirige este drama atemporal sobre el amor y la pérdida, protagonizado por Jessie Buckley y Paul Mescal.

A House of Dynamite. Kathryn Bigelow, de 74 años, la directora ganadora del Óscar por The Hurt Locker, regresa con esta serie de suspenso que te mantendrá al borde del asiento sobre un centro de operaciones de guerra y un misil extraviado que ha sido lanzado hacia Estados Unidos. Protagonizada por Idris Elba, de 53 años, y Rebecca Ferguson.

Leonardo DiCaprio en "One Battle After Another".
Leonardo DiCaprio en "One Battle After Another".
Cortesía de Warner Bros. Pictures

One Battle After Another. El director Paul Thomas Anderson, de 55 años, nos presenta una comedia oscura y maravillosamente desaliñada sobre un radical político fuera de la red (Leonardo DiCaprio, 51) que sale de su escondite para salvar a su hija secuestrada.

Sinners. Michael B. Jordan hace doble papel interpretando a hermanos gemelos en la década de 1930 que regresan a su ciudad natal en Misisipi solo para encontrar un mal inesperado en este impresionante cuento de horror del director Ryan Coogler.

Felicity Jones como Gladys y Joel Edgerton como Robert Grainier en "Train Dreams."
Felicity Jones como Gladys y Joel Edgerton como Robert Grainier en "Train Dreams."
Cortesía de Netflix

Train Dreams. Basada en la novela clásica de Denis Johnson, esta mirada conmovedora y profunda a lo que queda de la frontera estadounidense al comienzo del siglo XX está protagonizada por Joel Edgerton, de 51 años, en su mejor momento.

Mejor director

Paul Thomas Anderson, 55. One Battle After Another. El antiguo niño prodigio de Boogie Nights (1997) demuestra que ha madurado hasta convertirse en uno de nuestros cineastas más talentosos y centrados en los personajes con esta joya disparatada y ambiciosa.

Kathryn Bigelow, 74. A House of Dynamite. La directora confirma una vez más por qué es la líder de los filmes de suspenso y acción política contemporáneos.

Scott Cooper, 55. Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Cooper ya nos mostró que sabe convertir la música en drama, con Crazy Heart en el 2009, pero se supera a sí mismo con este vívido retrato de "the Boss" durante sus horas más oscuras de duda personal.

Guillermo del Toro, 61. Frankenstein. El maestro mexicano de lo macabro regresa a sus raíces de horror con esta hermosa y espeluznante versión del clásico gótico de Mary Shelley.

Spike Lee y Denzel Washington
Spike Lee y Denzel Washington
David Lee/Cortesía de A24

Spike Lee, 68. Highest 2 Lowest. El director de Do the Right Thing entrega su mejor película en años con este emocionante filme sobre un secuestro (una adaptación libre de High and Low de Akira Kurosawa) sobre un magnate de la música de Nueva York (Denzel Washington, 70) luchando por... hacer lo correcto.

Mejor actor

George Clooney y Adam Sandler en "Jay Kelly."
George Clooney y Adam Sandler en "Jay Kelly."
Peter Mountain/Netflix

George Clooney, 64. Jay Kelly. Clooney revela las inseguridades detrás de la fachada de Hollywood de una estrella de cine envejecida que viaja a Europa para ser honrada junto a su gerente de toda la vida (Adam Sandler).

Leonardo DiCaprio, 51. One Battle After Another. DiCaprio se adentra tanto en la comedia como en el drama en el papel de un idealista político agotado que no puede quedarse al margen cuando su familia se ve amenazada.

Joel Edgerton, 51. Train Dreams. El actor australiano ofrece una clase magistral de resiliencia e introspección como un hombre tratando de entender un mundo que cambia rápidamente en este estudio de personaje silenciosamente profundo.

Ethan Hawke en "Blue Moon".
Ethan Hawke en "Blue Moon".
Cortesía de Sony Pictures Classics

Ethan Hawke, 55. Blue Moon. ¿Hay algo que Hawke no pueda hacer? El actor se sumerge profundamente con una transformación como el amargamente celoso letrista de Broadway Lorenz Hart en esta película biográfica ricamente gratificante sobre la ambición, los celos y el legendario distrito teatral de Broadway.

Dwayne Johnson en "The Smashing Machine".
Dwayne Johnson en "The Smashing Machine".
Cortesía de A24

Dwayne Johnson, 53. The Smashing Machine. En su hazaña de actuación más inmersiva hasta la fecha, el exluchador recurre a su profesión pasada para interpretar a un luchador de artes marciales mixtas que lucha con los desafíos de la vida fuera del cuadriláterlo.

Mejor actriz

Laura Dern, 58. Is This Thing On? Aceptémoslo: Dern es bastante fantástica en todo lo que hace en la pantalla. Aun así, prácticamente se eleva en el conmovedor relato de Bradley Cooper sobre un hombre (Will Arnett, 55) que intenta navegar una crisis de mediana edad a través de la comedia en vivo.

Jodie Foster, 63. A Private Life. La ganadora de dos premios Óscar no solo ofrece otra actuación impresionante aquí, sino que lo hace hablando francés (!) en esta retorcida película de suspenso sobre una psiquiatra que investiga la misteriosa muerte de uno de sus pacientes.

Lucy Liu, 57. Rosemead. Mejor conocida (hasta ahora) por su papel en la gran pantalla como una de los Ángeles de Charlie, Liu revela nuevas capas fascinantes como una madre enferma tratando de proteger a su problemático hijo adolescente.

Julia Roberts and Andrew Garfield en "After the Hunt."
Julia Roberts and Andrew Garfield en "After the Hunt."
Cortesía of Amazon MGM Studios.

Julia Roberts, 58. After the Hunt. Roberts está muy lejos de su clásico papel como la novia de América en este complicado "él dijo-ella dijo" sobre una profesora universitaria obligada a tomar partido cuando una estudiante (Ayo Edebiri) afirma que fue agredida por uno de los colegas más cercanos de la profesora (Andrew Garfield).

June Squibb, 96. Eleanor the Great. Todos aclamen a June Squibb, quien, en sus 90, está demostrando que está en la cima de su carrera actoral, gracias a su actuación deliciosamente divertida y emocionalmente compleja en el debut como directora de largometrajes de Scarlett Johansson sobre una mujer intentando lidiar con el duelo.

Mejor actor de reparto

Sean Penn, 65. One Battle After Another. El ganador de dos premios Óscares ofrece una actuación impresionante y llena de energía —su mejor en años— como el caricaturesco y villano militar, el coronel Steven J. Lockjaw, en el ambicioso filme contracultural de Paul Thomas Anderson.

Stellan Skarsgård, 74. Sentimental Value. Como el defectuoso y frío director de cine noruego Gustav Borg, Skarsgård desvela la fachada fría y confiada de su personaje y revela los desgarradores remordimientos de un padre que lucha por finalmente conectar con sus hijas después de años de negligencia.

Michael Shannon, 51. Nuremberg. La especialidad de Shannon siempre ha sido interpretar a hombres de fuerza tranquila y latente. Y en el cautivador drama judicial de James Vanderbilt sobre llevar al Tercer Reich ante la justicia, ofrece otra actuación impactante como Robert H. Jackson, el fiscal estadounidense encargado de impartir castigo al mal absoluto.

Benicio del Toro, 58. One Battle After Another. Como el excéntrico maestro de artes marciales y líder de la resistencia Sergio St. Carlos, del Toro convierte con destreza lo que podría haber sido un papel secundario distractor en la astuta y profunda conciencia de la película.

Delroy Lindo, 73. Sinners. En la película de horror de época de Ryan Coogler, el siempre bienvenido Lindo se eleva como Delta Slim, un pianista de un bar rural que usa el alcohol para adormecer su dolor. Al menos, hasta que reúne el coraje para hacer el sacrificio definitivo. Transforma una historia salvaje y sobrenatural en una profundamente humana.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Mejor actriz de reparto

Gwyneth Paltrow, 53. Marty Supreme. Bienvenida de nuevo, Sra. Paltrow,;ha pasado demasiado tiempo. En su primer papel importante en una película en seis años, la actriz ganadora del Óscar nos recuerda por qué nadie puede igualar su mezcla de frialdad y deseo contenido mientras juega al ping-pong con el precoz fenómeno de Timothée Chalamet.

Trabajo y finanzas

Red contra el Fraude

Herramientas y recursos gratuitos para ayudarte a detectar y evitar las estafas

Ver detalles
Ver todo
See more Trabajo y finanzas offers >

Regina Hall, 54. One Battle After Another. A veces necesitas bajar el volumen para escuchar algo claramente. Y eso es exactamente lo que hace Hall como la revolucionaria endurecida por la batalla, Deandra, en esta película de acción de Paul Thomas Anderson. La reticencia de su personaje habla más fuerte que las palabras.

Amy Madigan, 75. Weapons. En lo que puede ser la actuación más sorprendente —y aterradora— del año, la veterana de Hollywood juega con las expectativas del público como la tía Gladys. Probablemente sea mejor evitar más adelantos sobre esta película hasta que la veas. Y eso es lo que deberías hacer.

Sigourney Weaver, 76. Avatar: Fire and Ash. Treinta y nueve años después de que James Cameron convirtiera a Weaver en la heroína de acción definitiva en Aliens en 1986, el dúo se reúne para esta tercera entrega de la franquicia de éxitos de taquilla. El director y su musa sacan lo mejor el uno del otro una vez más: Weaver brilla como la ardiente y empática Kiri.

Helen Mirren, 80. Goodbye June. Cuando buscaba a un actor que dominara la pantalla como la matriarca enferma de una familia disfuncional durante las fiestas, la directora debutante Kate Winslet, de 50 años, sabía exactamente a quién llamar. Buena decisión: No hay nada que Mirren no pueda hacer.

Mejor guionista

Paul Thomas Anderson, 55. One Battle After Another. A veces es tan fácil admirar la virtuosidad técnica de Anderson como director que pasamos por alto sus dones como narrador. Eso no pasa aquí. En una película de casi tres horas, nunca pierde de vista hacia dónde va ni el deslumbrante viaje en el que nos lleva para llegar allí.

Noah Baumbach, 56, y Emily Mortimer, 54. Jay Kelly. Baumbach siempre ha sido un maestro en convertir pequeños momentos íntimos en actos de gracia conmovedora, pero en Jay Kelly, su colaboración con la actriz-guionista Mortimer permite a George Clooney, de 64 años, aprovechar aún más sus reservas de fuerza emocional.

Bradley Cooper, 50, Will Arnett, 55, y Mark Chappell. Is This Thing On? Mientras Will Arnett navega por una crisis de mediana edad a través de la comedia en vivo en pantalla, el equipo de tres guionistas detrás de Is This Thing On? maneja hábilmente el humor, la decepción y la sabiduría agridulce sin un solo paso en falso.

James Vanderbilt. Nuremberg. Mejor conocido por su trabajo en superproducciones comerciales, Vanderbilt toma una ruta más íntima en Nuremberg, abordando uno de los juicios más documentados del siglo XX y haciéndolo sentir como un nuevo descubrimiento emocionante.

Julian Fellowes, 76. Downton Abbey: The Grand Finale. El maestro inglés de la comedia dramática sobre las clases altas y bajas regresa para despedirse por última vez de la familia Crawley. Es una despedida maravillosamente agridulce.

Mejor reparto

Nuremberg. El escritor y director James Vanderbilt reúne un equipo de ensueño: Russell Crowe, de 61 años, Michael Shannon, de 51, Rami Malek, para explorar las profundidades de una de las pesadillas más oscuras de la historia. Incluso los papeles secundarios más pequeños se sienten perfectamente logrados.

One Battle After Another. Claro, Leonardo DiCaprio, de 51 años, Sean Penn, de 65, y Benicio del Toro, de 58, aportan el poder estelar necesario, pero la mayor sorpresa del director Paul Thomas Anderson es lo hábilmente que eligió a sus protagonistas femeninas, incluyendo a Teyana Taylor, Regina Hall, de 54, y posiblemente la mayor revelación del año en el cine, Chase Infiniti.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Conjuntos coloridos con motivos extravagantes son la clave de cualquier buen misterio de asesinato, pero el escritor y director Rian Johnson va un paso más allá, emparejando a su detective sureño, Benoit Blanc (Daniel Craig, de 57 años), con un quién es quién de sospechosos y curiosos que incluye a Glenn Close, de 78, Jeremy Renner, de 54, Kerry Washington, Thomas Haden Church, de 65, Josh Brolin, de 57, y Josh O’Connor. ¿A quién le importa quién lo hizo cuando el elenco es tan divertido?

Jay Kelly. George Clooney, de 64 años, es el protagonista aquí, y actúa tan bien como lo esperas. Pero no te duermas con las sutiles notas de gracia que profesionales como Billy Crudup, de 57 años, Laura Dern, de 58 años, y, lo mejor de todo, Adam Sandler, de 59 años, aportan a este conmovedor drama sobre el autodescubrimiento y el enfrentamiento con el pasado.

Rebecca Ferguson en "A House of Dynamite".
Rebecca Ferguson en "A House of Dynamite".
Eros Hoagland/Netflix

A House of Dynamite. Es solo natural querer apartar la mirada de filme de suspenso contrarreloj sobre un apocalipsis nuclear inminente. Qué lástima que el impresionante elenco de Kathryn Bigelow —Rebecca Ferguson, Tracy Letts, de 60 años, Greta Lee, Jared Harris, de 64 años— hace que sea imposible quitar los ojos de la pantalla.

Mejor película intergeneracional

Rosemead. Una Lucy Liu, de 56 años, nunca mejor, protagoniza este drama de risas entre lágrimas sobre una mujer inmigrante enferma que intenta proteger a su problemático hijo adolescente (Lawrence Shou) mientras simultáneamente intenta proteger a otros de él.

https://aarp.widen.net/content/nd72n079qy/jpeg/rev-1-OBAA-DUS-250113-0050-7_High_Res_JPEG%20copy.jpg?crop=true&anchor=0,18&q=80&color=ffffffff&u=pwhw75&w=2048&h=1329
June Squibb en "Eleanor the Great".
24/Cortesía de Everett Collection

Eleanor the Great. En el primer largometraje de la directora Scarlett Johansson, la eterna June Squibb, de 96 años, es un torbellino como una anciana que dobla la verdad hasta el punto de ruptura después de mudarse con su hija y su nieto.

Rental Family. Brendan Fraser, de 56 años, está fantástico como un expatriado estadounidense en Japón que a regañadientes comienza a trabajar para una agencia que contrata actores para interpretar a miembros de la familia sustitutos para clientes que buscan resolver sus problemas. Pero sus relaciones con una joven sin padre y una estrella de cine olvidada terminan siendo más que una actuación.

Sentimental Value. Stellan Skarsgård, de 74 años, interpreta a un famoso director de cine escandinavo y padre negligente que intenta cerrar la brecha que ha creado con sus dos hijas (Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas) debido a su carrera.

The Lost Bus. En este filme poco visto y lleno de tensión de Paul Greengrass, Matthew McConaughey, de 56 años, está fantástico como un desesperado conductor de autobús escolar que se une a una dedicada maestra (America Ferrera) para salvar a 22 niños de un mortal infierno.

Mejor película de época

Nuremberg. El poderoso drama de tribunales del escritor y director James Vanderbilt narra el juego moral detrás de escena de los juicios de Nuremberg, llamando a los líderes nazis a rendir cuentas por sus monstruosas atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial.

Springsteen: Deliver Me from Nowhere. Esta película biográfica sobre la larga noche del alma que dio origen a la obra austera de Bruce Springsteen, Nebraska (1982), está protagonizada por Jeremy Allen White (The Bear) en el papel de "The Boss" y, en retrospectivas, por Stephen Graham, de 52 años, como su autoritario padre".

Michael B. Jordan en "Sinners".
Michael B. Jordan en "Sinners".
Cortesía de Warner Bros. Pictures

Sinners. El director Ryan Coogler trae el delta del Misisipi de la década de 1930 con una atmósfera turbia y malévola en esta película de terror cargada de metáforas sobre la raza, la religión y las múltiples caras que adopta el diablo.

Marty Supreme. La ciudad de Nueva York en los años 50 se refleja vibrante y abierta toda la noche en esta historia iluminada por neón de un joven y arrogante prodigio del ping-pong (Timothée Chalamet) que se propone desafiar a sus detractores y a los escépticos.

Dead Man’s Wire. En el tenso filme de suspenso sobre rehenes del director Gus Van Sant, la ciudad de Indianápolis de 1977 es el escenario de una historia más extraña que la ficción sobre un hombre desesperado financieramente (Bill Skarsgård) que toma a un corredor de hipotecas como prisionero en uno de los enfrentamientos más extraños de la era.

Mejor documental

My Mom Jayne. La actriz Mariska Hargitay, de 61 años, examina su sorprendente historia familiar en este rico y revelador documental sobre la compleja vida y legado de su madre, la estrella de cine Jayne Mansfield.

Stiller & Meara: Nothing Is Lost. El actor Ben Stiller, de 59 años, rebusca en los álbumes de fotos y libros de recortes de sus difuntos padres, el dúo cómico Jerry Stiller y Anne Meara, para rendirles homenaje mientras intenta descubrir quiénes eran realmente.

Cover-Up. Una profunda inmersión en la vida y obra del legendario periodista de investigación Seymour Hersh, de 88 años, el intrépido reportero que expuso la horrible masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam.

Riefenstahl. Leni Riefenstahl fue una cineasta indiscutiblemente talentosa cuyos filmes también glorificaron a su sujeto más famoso, Adolf Hitler. La inquietante pregunta que plantea el impresionante documental de Andres Veiel es: ¿Qué tan consciente estaba ella de las atrocidades nazis?

Becoming Led Zeppelin. La historia sobre el origen de la icónica banda de rock se cuenta a través de impresionantes imágenes de archivo y nuevas entrevistas frescas, narrando cómo se unieron en la Inglaterra de los años 60 y procedieron a conquistar el mundo, un fanático adolescente a la vez.

Mejor película en lengua extranjera

Sentimental Value. El director noruego Joachim Trier presenta un drama familiar punzante que cuenta la historia de un famoso director de cine (Stellan Skarsgård) que vuelve a entrar en la vida de sus dos hijas en un intento de hacer las paces de una manera indirecta y pasivo-agresiva.

Nouvelle Vague. El director independiente estadounidense Richard Linklater crea una hipnótica carta de amor al movimiento cinematográfico de la Nueva Ola francesa de los años sesenta, en particular al rodaje de la elegante y revolucionaria obra de Jean-Luc Godard, Breathless.

No Other Choice. El maestro coreano Park Chan-wook dirige esta sátira oscura sobre la indiferente cultura laboral de su país, contando la historia de un gerente de fábrica de papel despedido que busca venganza recurriendo a extremos violentos.

The Secret Agent. El director brasileño Kleber Mendonça Filho retrocede en el tiempo hasta 1977 para contar la historia de un experto en tecnología (Wagner Moura) que regresa a su ciudad natal para alejarse de sus problemas y de la dictadura militar del país, solo para encontrar más problemas esperándolo allí.

It Was Just an Accident. El drama ganador del Festival de Cine de Cannes del director iraní Jafar Panahi gira en torno al encuentro casual entre un exprisionero político y un hombre que podría o no haber sido su torturador en prisión años atrás.

Nominaciones de televisión

Mejor serie de televisión o serie limitada

Adolescence. La serie de Stephen Graham, ganadora de premios Emmy, sobre una familia que se ve trastornada cuando su hijo de 13 años es arrestado por matar a un compañero de clase, sigue siendo una devastadora y matizada meditación sobre la peor pesadilla de cualquier padre.

Hacks. Jean Smart, de 74 años, mantiene fresca su exitosa serie al profundizar aún más en la relación de amor-odio intergeneracional entre su personaje, una comediante en vivo y su protegida (Hannah Einbinder).

Noah Wyle en "The Pitt."
Noah Wyle en "The Pitt."
Warrick Page/MAX

The Pitt. La estrella de ER, Noah Wyle, de 54 años, se volvió a poner su uniforme y revivió por sí solo las series médicas en la pantalla chica, gracias a este relato sobre el caos y las crisis en un hospital de Pittsburgh.

The Studio. Seth Rogen presenta una sátira hilarantemente mordaz de la fábrica de sueños de Hollywood, combinando chistes internos, cameos de primera categoría y la política despiadada de los estudios de cine, convirtiéndolo todo en una serie tan seca como un martini.

The White Lotus. ¿Cuándo el paraíso no es un paraíso? Cuando surge de la mente del creador de Lotus, Mike White, de 55 años. La última temporada (ambientada en Tailandia) fue una de las series más comentadas del año por una razón.

Mejor actor, televisión

Walton Goggins, 54. The White Lotus.

Con su sonrisa lobuna, camisas de estampado tropical y una vendetta autodestructiva, Goggins llevó la temporada más reciente de esta delirante comedia oscura hacia un fenómeno imperdible.

Stephen Graham, 52. Adolescence.

El veterano actor británico finalmente se ha convertido en una auténtica estrella de este lado del Atlántico con este drama familiar desgarrador que examina el pecado, la redención y un nivel de tragedia casi bíblico.

Gary Oldman, 67. Slow Horses. La actuación de Oldman es una feroz demostración de fuerza en esta serie de espionaje sorprendentemente directa, que no podría estar más lejos del brillo y el glamour de James Bond.

Pedro Pascal, 50. The Last of Us. Pascal puede haber sido el hombre más ocupado en Hollywood este último año, pero para nosotros, su mayor logro fue su papel en esta inquietante saga de supervivencia postapocalíptica.

Noah Wyle, 54. The Pitt. El veterano de ER está de vuelta con su bata, lo que significa que todo el infierno está a punto de desatarse. Como un médico estresado, el Dr. Michael “Robby” Robinavitch, intenta desesperadamente equilibrar la compasión y el cinismo sin perder su cuidadosamente compuesto escudo de frescura.

Mejor actriz, televisión

Kathy Bates, 77. Matlock. En un papel que no podría ser más a medida, Bates no solo da una actuación hipnótica e inteligente como una abogada con un propósito; te hace olvidar que alguna vez hubo otro abogado que compartió su apellido.

Escena de "The Studio".
Escena de "The Studio".
Cortesía de Apple TV+

Kathryn Hahn, 52. The Studio. Hahn es una maestra del sarcasmo que destila superioridad. Y pone ese talento a trabajar (y más) como una ejecutiva de mercadeo sin alma y llena de tonterías en la parodia mordaz de Seth Rogen sobre el Hollywood del siglo XXI.

Catherine O’Hara, 71. The Studio. Un verdadero espectáculo, The Studio esculpe al menos media docena de roles que serían el principal en cualquier otra serie. La ganadora del Emmy y el Globo de Oro, O’Hara, brilla como una ejecutiva en decadencia que lentamente se da cuenta de que sin poder, no se puede esperar mucho.

Parker Posey en "The White Lotus".
Parker Posey en "The White Lotus".
Stefano Delia/HBO

Parker Posey, 57. The White Lotus. El acento sureño de Posey fue el tema de innumerables memes este año. Pero no olvidemos todos los otros matices que aportó a su matriarca diva y adicta a las pastillas: contiene multitudes.

Jean Smart, 74. Hacks. ¿Qué más se puede decir sobre la carrera definitoria de Smart como Deborah Vance en Hacks? Nadie lleva mejor las máscaras gemelas de la comedia y la tragedia.

Ganador del premio de Movies for Grownups a la trayectoria artística: Adam Sandler

A los 59 años, Sandler conserva su sentido del humor infantil. Pero solo en el último año, nuestro ganador del premio a la trayectoria artística (en inglés) ha mostrado una versatilidad que pocos actores pueden reclamar. Regresó a uno de sus personajes de película más queridos en Happy Gilmore 2 y se adentró en un aire dramático más refinado junto a George Clooney en Jay Kelly. Muchos comediantes no están satisfechos hasta que son reconocidos como actores "serios". Sandler logró eso hace años en Punch-Drunk Love y Uncut Gems, pero sigue esforzándose más y más para superarse.

Presentador de la ceremonia de entrega de premios: Alan Cumming

El presentador amante de las travesuras de la exitosa serie de realidad The Traitors, Cumming, de 60 años, ha prestado su característico acento escocés a actuaciones que le han valido múltiples Emmys, un Olivier y un BAFTA. No querrás perderte sus divertidas parodias de canciones de espectáculos y las otras sorpresas que tendrá bajo su elegante manga en la ceremonia de premiación de Movies for Grownups.

%{postComment}%

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar 

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • Woman with gray, long, curly hair, outside with mountains in the background, standing, holding arms up while grabbing top of head, with blissful closed-lips smile, eye closed, head tilted up
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    Aplicación Calm para el sueño, la meditación y la relajación

    Descuento del $21 en una suscripción anual de Calm

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • middle age woman smiling wearing workout clothes sitting with crossed legs on mat, hand weights next to her, other workout gear in background
    Salud y bienestar

    AARP Fitness Center

    Videos de entrenamiento, ideas y consejos para ayudar a guiarte en tu trayectoria de acondicionamiento físico

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • Inmigrantes saludan a la Estatua de la Libertad
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Entretenimiento

    Ancestry

    Descuento de un 30% en una suscripción de 1 año

    Learn More
    See more Entretenimiento offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >