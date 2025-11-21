Estos son los nominados a los premios Movies for Grownups de AARP del 2025

El 2025 ha sido un año fantástico para el entretenimiento creado por y para personas de 50 años o más, a quienes llamamos nuestros "adultos mayores". Casi la mitad de los premios Emmy más recientes en actuación fueron para actores mayores, y nueve de los 20 actores nominados en los Óscar del 2025 también tenían más de 50 años. Aquí están nuestros nominados para los mejores proyectos de cine y televisión del año con actores y directores mayores. Los ganadores serán honrados en la ceremonia de premiación anual de Movies for Grownups en el Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, el 10 de enero, y la ceremonia se podrá verá en Great Performances en PBS el 22 de febrero. Acompáñanos para conocer a los ganadores en estas y otras categorías.

Nominaciones de películas

Mejor película

Jessie Buckley interpreta a Agnes y Paul Mescal a William Shakespeare en "Hamnet". Cortesía de Focus Features

Hamnet. Shakespeare nunca pasa de moda. Pero es notable que 400 años después de su muerte, sigamos encontrando ángulos frescos y atractivos sobre la vida del dramaturgo. La ganadora del premio de la Academia Chloé Zhao (Nomadland) dirige este drama atemporal sobre el amor y la pérdida, protagonizado por Jessie Buckley y Paul Mescal.

A House of Dynamite. Kathryn Bigelow, de 74 años, la directora ganadora del Óscar por The Hurt Locker, regresa con esta serie de suspenso que te mantendrá al borde del asiento sobre un centro de operaciones de guerra y un misil extraviado que ha sido lanzado hacia Estados Unidos. Protagonizada por Idris Elba, de 53 años, y Rebecca Ferguson.

Leonardo DiCaprio en "One Battle After Another". Cortesía de Warner Bros. Pictures

One Battle After Another. El director Paul Thomas Anderson, de 55 años, nos presenta una comedia oscura y maravillosamente desaliñada sobre un radical político fuera de la red (Leonardo DiCaprio, 51) que sale de su escondite para salvar a su hija secuestrada.

Sinners. Michael B. Jordan hace doble papel interpretando a hermanos gemelos en la década de 1930 que regresan a su ciudad natal en Misisipi solo para encontrar un mal inesperado en este impresionante cuento de horror del director Ryan Coogler.

Felicity Jones como Gladys y Joel Edgerton como Robert Grainier en "Train Dreams." Cortesía de Netflix

Train Dreams. Basada en la novela clásica de Denis Johnson, esta mirada conmovedora y profunda a lo que queda de la frontera estadounidense al comienzo del siglo XX está protagonizada por Joel Edgerton, de 51 años, en su mejor momento.

Mejor director

Paul Thomas Anderson, 55. One Battle After Another. El antiguo niño prodigio de Boogie Nights (1997) demuestra que ha madurado hasta convertirse en uno de nuestros cineastas más talentosos y centrados en los personajes con esta joya disparatada y ambiciosa.

Kathryn Bigelow, 74. A House of Dynamite. La directora confirma una vez más por qué es la líder de los filmes de suspenso y acción política contemporáneos.

Scott Cooper, 55. Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Cooper ya nos mostró que sabe convertir la música en drama, con Crazy Heart en el 2009, pero se supera a sí mismo con este vívido retrato de "the Boss" durante sus horas más oscuras de duda personal.

Guillermo del Toro, 61. Frankenstein. El maestro mexicano de lo macabro regresa a sus raíces de horror con esta hermosa y espeluznante versión del clásico gótico de Mary Shelley.

Spike Lee y Denzel Washington David Lee/Cortesía de A24

Spike Lee, 68. Highest 2 Lowest. El director de Do the Right Thing entrega su mejor película en años con este emocionante filme sobre un secuestro (una adaptación libre de High and Low de Akira Kurosawa) sobre un magnate de la música de Nueva York (Denzel Washington, 70) luchando por... hacer lo correcto.

Mejor actor

George Clooney y Adam Sandler en "Jay Kelly." Peter Mountain/Netflix

George Clooney, 64. Jay Kelly. Clooney revela las inseguridades detrás de la fachada de Hollywood de una estrella de cine envejecida que viaja a Europa para ser honrada junto a su gerente de toda la vida (Adam Sandler).

Leonardo DiCaprio, 51. One Battle After Another. DiCaprio se adentra tanto en la comedia como en el drama en el papel de un idealista político agotado que no puede quedarse al margen cuando su familia se ve amenazada.

Joel Edgerton, 51. Train Dreams. El actor australiano ofrece una clase magistral de resiliencia e introspección como un hombre tratando de entender un mundo que cambia rápidamente en este estudio de personaje silenciosamente profundo.

Ethan Hawke en "Blue Moon". Cortesía de Sony Pictures Classics

Ethan Hawke, 55. Blue Moon. ¿Hay algo que Hawke no pueda hacer? El actor se sumerge profundamente con una transformación como el amargamente celoso letrista de Broadway Lorenz Hart en esta película biográfica ricamente gratificante sobre la ambición, los celos y el legendario distrito teatral de Broadway.

Dwayne Johnson en "The Smashing Machine". Cortesía de A24

Dwayne Johnson, 53. The Smashing Machine. En su hazaña de actuación más inmersiva hasta la fecha, el exluchador recurre a su profesión pasada para interpretar a un luchador de artes marciales mixtas que lucha con los desafíos de la vida fuera del cuadriláterlo.

Mejor actriz

Laura Dern, 58. Is This Thing On? Aceptémoslo: Dern es bastante fantástica en todo lo que hace en la pantalla. Aun así, prácticamente se eleva en el conmovedor relato de Bradley Cooper sobre un hombre (Will Arnett, 55) que intenta navegar una crisis de mediana edad a través de la comedia en vivo.

Jodie Foster, 63. A Private Life. La ganadora de dos premios Óscar no solo ofrece otra actuación impresionante aquí, sino que lo hace hablando francés (!) en esta retorcida película de suspenso sobre una psiquiatra que investiga la misteriosa muerte de uno de sus pacientes.

Lucy Liu, 57. Rosemead. Mejor conocida (hasta ahora) por su papel en la gran pantalla como una de los Ángeles de Charlie, Liu revela nuevas capas fascinantes como una madre enferma tratando de proteger a su problemático hijo adolescente.

Julia Roberts and Andrew Garfield en "After the Hunt." Cortesía of Amazon MGM Studios.

Julia Roberts, 58. After the Hunt. Roberts está muy lejos de su clásico papel como la novia de América en este complicado "él dijo-ella dijo" sobre una profesora universitaria obligada a tomar partido cuando una estudiante (Ayo Edebiri) afirma que fue agredida por uno de los colegas más cercanos de la profesora (Andrew Garfield).

June Squibb, 96. Eleanor the Great. Todos aclamen a June Squibb, quien, en sus 90, está demostrando que está en la cima de su carrera actoral, gracias a su actuación deliciosamente divertida y emocionalmente compleja en el debut como directora de largometrajes de Scarlett Johansson sobre una mujer intentando lidiar con el duelo.

Mejor actor de reparto

Sean Penn, 65. One Battle After Another. El ganador de dos premios Óscares ofrece una actuación impresionante y llena de energía —su mejor en años— como el caricaturesco y villano militar, el coronel Steven J. Lockjaw, en el ambicioso filme contracultural de Paul Thomas Anderson.

Stellan Skarsgård, 74. Sentimental Value. Como el defectuoso y frío director de cine noruego Gustav Borg, Skarsgård desvela la fachada fría y confiada de su personaje y revela los desgarradores remordimientos de un padre que lucha por finalmente conectar con sus hijas después de años de negligencia.

Michael Shannon, 51. Nuremberg. La especialidad de Shannon siempre ha sido interpretar a hombres de fuerza tranquila y latente. Y en el cautivador drama judicial de James Vanderbilt sobre llevar al Tercer Reich ante la justicia, ofrece otra actuación impactante como Robert H. Jackson, el fiscal estadounidense encargado de impartir castigo al mal absoluto.

Benicio del Toro, 58. One Battle After Another. Como el excéntrico maestro de artes marciales y líder de la resistencia Sergio St. Carlos, del Toro convierte con destreza lo que podría haber sido un papel secundario distractor en la astuta y profunda conciencia de la película.

Delroy Lindo, 73. Sinners. En la película de horror de época de Ryan Coogler, el siempre bienvenido Lindo se eleva como Delta Slim, un pianista de un bar rural que usa el alcohol para adormecer su dolor. Al menos, hasta que reúne el coraje para hacer el sacrificio definitivo. Transforma una historia salvaje y sobrenatural en una profundamente humana.