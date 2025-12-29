Centro de recursos
Tanto la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) como el mercado de valores Nasdaq observan 10 días festivos en el 2026. Las bolsas no operarán el jueves, 1.º de enero.
Este es el calendario de feriados para ambos mercados:
- Día de Año Nuevo: jueves, 1.º de enero
- Día de Martin Luther King Jr.: lunes, 19 de enero
- Día de los Presidentes: lunes, 16 de febrero
- Viernes Santo: viernes, 3 de abril
- Día de la Recordación: lunes, 25 de mayo
- Día de la Liberación ("Juneteenth"): viernes, 19 de junio
- Día de la Independencia: el feriado es el viernes, 3 de julio
- Día del Trabajo: lunes, 7 de septiembre
- Día de Acción de Gracias: jueves, 26 de noviembre
- Navidad: viernes, 25 de diciembre
Las bolsas suelen operar de 9:30 a.m. a 4 p.m., hora del este, en días hábiles. Cerrarán temprano, a la 1 p.m., hora del este, en dos ocasiones durante 2026: el día después del Día de Acción de Gracias (viernes, 27 de noviembre) y la Nochebuena (jueves, 24 de diciembre).
Los feriados del mercado de bonos y los de los bancos son diferentes
Los operadores de bonos siguen un calendario de días festivos diferente, según las directrices establecidas por la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros, un grupo comercial que representa a empresas de valores, bancos y compañías de gestión de activos.
Los mercados de bonos en Estados Unidos cierran en nueve de los días festivos del mercado de valores (todos excepto el Viernes Santo), además del Día de la Raza (lunes 12 de octubre) y el Día de los Veteranos (miércoles 11 de noviembre).
