Los mercados de bonos cerrarán temprano (a las 14:00 ET) en Nochevieja de 2025. Tienen seis cierres anticipados programados para 2026: Viernes Santo; el viernes anterior al Día de la Recordación (23 de mayo); el día anterior al Día de la Independencia (jueves 2 de julio); el día después del Día de Acción de Gracias (viernes 27 de noviembre); Nochebuena (jueves 24 de diciembre); y Nochevieja (jueves 31 de diciembre).

Los cierres anticipados son a las 2:00 p.m. hora del este, excepto el Viernes Santo, cuando está previsto que los mercados de bonos cierren al mediodía.

El calendario del mercado bursátil también es diferente al calendario de días feriados de la Reserva Federal que siguen la mayoría de los bancos. La Reserva Federal observa el Día del Descubrimiento y el Día del Veterano, no cierra el Viernes Santo y no tiene ningún día de cierre temprano programado oficialmente.

Los mercados bursátiles casi nunca descansan por períodos prolongados

Excepto en circunstancias poco comunes, los fines de semana festivos de tres días son el período más largo en el que el mercado bursátil cierra. Las bolsas de valores han cerrado por más de tres días seguidos solo unas pocas veces en el último siglo, incluyendo durante el megahuracán Sandy en el 2012 y después de los ataques del 11 de septiembre del 2001.

El límite de tres días no es una política formal sino más bien una regla general que evita que la "angustia del inversor" se acumule durante un receso prolongado y cree volatilidad cuando el mercado se reabra, dice Sam Stovall, estratega jefe de inversiones en la firma de investigación de inversiones CFRA.

"Hay un viejo dicho que dice que los mercados en alza usan las escaleras eléctricas y los mercados en baja toman el ascensor", dice Stovall. "Como el miedo es un mejor motivador que la avaricia, creo que los inversionistas no quieren que se les niegue el acceso a su dinero durante mucho tiempo. De otro modo, terminan retirando su dinero, especialmente si ocurrió un evento inquietante mientras el mercado estaba cerrado".